Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
19.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:52
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,32
|-2,11
|24,73
|Acıpayam Selüloz
|7,24
|-3,47
|13,66
|Adana Çimento (A)
|9,73
|-1,32
|0,21
|Adana Çimento (B)
|7,00
|-1,13
|-1,82
|Adana Çimento (C)
|2,06
|0,98
|-7,62
|Adel Kalemcilik
|15,20
|-3,55
|-3,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,59
|4,61
|11,32
|Afyon Çimento
|7,10
|-2,20
|13,06
|Ak Enerji
|1,15
|-1,71
|5,50
|Akbank
|7,92
|-1,74
|-2,34
|Akçansa
|10,15
|-2,96
|1,10
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,17
|-3,98
|2,84
|Akfen GMYO
|3,98
|-2,21
|-1,73
|Akın Tekstil
|14,87
|-0,54
|7,83
|Akiş GMYO
|4,25
|-3,85
|5,20
|Akmerkez GMYO
|28,44
|1,07
|20,10
|Aksa
|7,70
|-2,78
|-1,64
|Aksa Enerji
|3,88
|-3,48
|2,11
|Aksigorta
|6,57
|-0,30
|7,88
|Aksu Enerji
|12,55
|-2,79
|-15,60
|Alarko Carrıer
|58,05
|-4,13
|-3,25
|Alarko GMYO
|89,10
|-1,76
|-2,94
|Alarko Holding
|5,99
|-2,28
|0,67
|Albaraka Türk
|1,66
|1,84
|8,50
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,30
|3,05
|85,22
|Alkim Kağıt
|6,66
|-2,06
|19,35
|Alkim Kimya
|46,60
|-1,85
|21,61
|Altınyağ
|0,68
|0,00
|65,85
|Altınyunus Çeşme
|11,90
|2,15
|19,12
|Anadolu Cam
|4,04
|-1,70
|-7,34
|Anadolu Efes
|24,38
|-0,41
|5,63
|Anadolu Grubu Holding
|18,00
|-1,64
|2,33
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|-1,96
|9,65
|Anadolu Isuzu
|11,73
|-2,66
|-3,62
|Anadolu Sigorta
|4,94
|-0,60
|12,27
|Anel Elektrik
|3,07
|-2,54
|-4,36
|Arçelik
|19,98
|-0,79
|-4,13
|ARD Bilişim Teknolojileri
|14,07
|-8,04
|Arena Bilgisayar
|11,65
|-1,02
|54,71
|Armada Bilgisayar
|22,24
|-4,14
|35,69
|Arsan Tekstil
|4,88
|0,21
|36,31
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|-1,04
|17,28
|Aselsan
|29,78
|2,06
|42,22
|Aslan Çimento
|34,44
|-2,71
|-13,81
|Ata GMYO
|3,86
|-1,03
|-14,79
|Atakule GMYO
|2,10
|-1,87
|9,38
|Atlantis Yatırım Holding
|1,41
|3,68
|41,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|0,00
|18,75
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,88
|0,47
|6,74
|Avrasya GMYO
|1,95
|-2,50
|29,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,10
|-2,78
|15,38
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,90
|2,49
|Avrupa Yatırım Holding
|1,51
|0,00
|-1,95
|Ayen Enerji
|3,80
|-2,56
|9,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,68
|0,00
|22,37
|Aygaz
|12,84
|0,31
|0,00
|Bagfaş
|17,74
|-1,44
|5,47
|Bak Ambalaj
|7,10
|-1,93
|-3,40
|Balatacılar Balatacılık
|1,69
|-0,59
|36,29
|Bantaş Ambalaj
|3,43
|-5,77
|36,11
|Banvit
|19,95
|-0,45
|7,43
|Baştaş Başkent Çimento
|3,55
|-4,31
|37,07
|Batı Çimento
|3,70
|-2,63
|11,78
|Batısöke Çimento
|1,52
|0,00
|16,03
|Bera Holding
|4,03
|-3,36
|4,68
|Berkosan Yalıtım
|3,24
|-1,22
|18,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,52
|19,73
|43,67
|Beyaz Filo
|3,99
|-0,50
|26,27
|Bilici Yatırım
|6,93
|1,61
|58,58
|Bim Mağazalar
|47,76
|0,63
|2,36
|Birko Mensucat
|0,40
|8,11
|29,03
|Birlik Mensucat
|1,46
|-2,67
|28,07
|Bizim Mağazaları
|9,77
|-1,91
|-12,53
|Bolu Çimento
|4,43
|-2,64
|-5,74
|Bomonti Elektrik
|1,44
|-4,00
|12,50
|Borusan Mannesmann
|11,55
|-2,12
|0,87
|Borusan Yat. Paz.
|62,35
|-2,50
|0,81
|Bosch Fren Sistemleri
|281,50
|-3,26
|-2,90
|Bossa
|10,94
|-9,96
|35,73
|Brisa
|9,72
|-0,61
|2,21
|Burçelik
|7,19
|-6,14
|23,75
|Burçelik Vana
|16,70
|-1,71
|71,99
|Bursa Çimento
|4,22
|-2,99
|5,41
|Carrefoursa
|6,88
|-3,37
|46,07
|Ceo Event Medya
|7,45
|-2,49
|-9,59
|Coca Cola İçecek
|47,40
|3,72
|22,48
|Cosmos Yat. Holding
|2,40
|-0,83
|17,65
|Credıtwest Faktorıng
|2,44
|-4,69
|-15,28
|Çelebi
|93,30
|-1,74
|-8,62
|Çelik Halat
|9,62
|-3,80
|48,00
|Çemaş Döküm
|1,32
|2,33
|5,30
|Çemtaş
|7,60
|-1,43
|-8,21
|Çimbeton
|44,76
|-5,49
|8,48
|Çimentaş
|15,39
|-4,59
|2,60
|Çimsa
|9,67
|-0,21
|6,50
|Çuhadaroğlu Metal
|3,62
|-2,16
|13,48
|Dagi Giyim
|3,29
|-4,91
|31,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,46
|-4,68
|53,10
|Dardanel
|5,38
|-4,78
|41,95
|Datagate Bilgisayar
|8,90
|-2,63
|13,96
|Demısaş Döküm
|3,81
|-0,26
|9,48
|Denge Holding
|1,36
|-1,45
|-0,73
|Deniz GMYO
|5,20
|0,78
|2,97
|Denizli Cam
|8,35
|-2,68
|0,12
|Derimod
|9,03
|-3,22
|26,47
|Derlüks Deri
|3,85
|-2,78
|-5,64
|Desa Deri
|5,62
|-3,93
|23,79
|Despec Bilgisayar
|5,52
|-3,83
|30,19
|Deva Holding
|10,99
|0,46
|22,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|-1,33
|-5,13
|Ditaş Doğan
|12,10
|-1,55
|26,57
|DO-CO
|623,80
|-0,11
|10,60
|Doğan Burda
|5,21
|-3,87
|-14,17
|Doğan Holding
|1,98
|-1,00
|7,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|3,21
|36,36
|Doğusan
|2,44
|-2,01
|17,31
|Doğuş GMYO
|6,15
|-2,07
|35,76
|Doğuş Otomotiv
|11,28
|-1,48
|18,49
|Döktaş Dökümcülük
|44,34
|-7,62
|-17,81
|Duran Doğan Basım
|18,92
|-2,17
|34,76
|Dyo Boya
|6,18
|-0,64
|26,12
|Eczacıbaşı İlaç
|4,25
|-1,62
|14,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,66
|-1,78
|25,22
|Edip Gayrimenkul
|2,39
|2,58
|71,94
|Ege Endüstri
|703,00
|2,55
|21,10
|Ege Gübre
|51,95
|-2,26
|4,32
|Ege Profil
|15,06
|-0,92
|25,81
|Ege Seramik
|5,00
|0,40
|34,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,37
|-7,50
|15,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,62
|0,00
|58,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,38
|-5,00
|90,00
|Egeplast
|15,10
|-3,21
|20,80
|Ekiz Kimya
|1,16
|2,65
|90,16
|Emek Elektrik
|2,11
|-0,47
|32,70
|Eminiş Ambalaj
|2,40
|-9,77
|57,89
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|-0,61
|10,96
|Enerjisa Enerji
|8,56
|1,90
|15,83
|Enka İnşaat
|6,83
|0,59
|6,39
|Erbosan
|22,90
|-3,62
|-8,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,78
|-1,57
|-2,88
|Ersu Gıda
|3,41
|4,92
|64,73
|Escort Teknoloji
|3,19
|-7,27
|129,50
|Etiler Gıda
|2,16
|-0,46
|-11,84
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|-2,62
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,37
|-2,14
|9,60
|Euro Yat. Ort.
|1,42
|-3,40
|20,34
|Euro Yatırım Holding
|1,63
|-1,81
|8,67
|Fenerbahçe Futbol
|19,44
|20,00
|34,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,72
|0,64
|3,28
|F-M İzmit Piston
|48,90
|-3,65
|-1,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,53
|-6,37
|10,92
|Ford Otosan
|81,15
|3,77
|14,54
|Formet Çelik Kapı
|2,30
|0,00
|-23,33
|Frigo Pak Gıda
|11,87
|2,86
|-8,41
|Galatasaray Sportif
|3,90
|10,17
|92,12
|Garanti Bankası
|11,44
|-1,55
|2,69
|Garanti Faktoring
|4,63
|-2,94
|19,64
|Garanti Yat. Ort.
|1,86
|8,77
|72,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,30
|7,26
|137,50
|Gedik Yatırım Holding
|25,52
|-5,13
|231,86
|Gediz Ambalaj
|8,27
|-0,60
|22,34
|Gentaş
|2,68
|1,52
|22,37
|Gersan Elektrik
|3,60
|0,28
|12,85
|Global Men. Değ.
|2,74
|-3,18
|45,74
|Global Yat. Holding
|4,67
|-2,71
|-4,11
|Good-Year
|4,85
|-2,02
|19,75
|Göltaş Çimento
|16,50
|-1,49
|-7,25
|Gözde Girişim
|4,51
|-3,22
|-12,26
|GSD Denizcilik
|2,99
|-2,92
|16,80
|GSD Holding
|1,74
|-1,69
|16,78
|Gübre Fabrik.
|17,83
|-2,89
|97,23
|Güler Yat. Holding
|2,05
|-12,39
|0,99
|Güneş Sigorta
|2,81
|-2,77
|28,90
|Halk GMYO
|1,56
|-0,64
|27,87
|Halk Sigorta
|2,83
|2,91
|42,93
|Hatay Tekstil
|8,56
|2,64
|24,60
|Hedef Girişim
|2,84
|-3,40
|8,81
|Hektaş
|10,50
|-2,69
|30,92
|HUB Girişim
|32,68
|-8,72
|135,45
|Hürriyet Gzt.
|1,20
|0,00
|5,26
|ICBC Turkey Bank
|5,31
|-2,75
|0,76
|İdealist Danışmanlık
|3,21
|-0,62
|-3,31
|İdealist GMYO
|3,74
|1,63
|22,22
|İhlas Ev Aletleri
|3,12
|0,97
|-0,32
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|-1,52
|8,33
|İhlas Gazetecilik
|4,18
|-1,42
|-38,62
|İhlas Holding
|0,86
|-2,27
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|-2,34
|22,55
|İndeks Bilgisayar
|12,15
|-3,49
|25,26
|Info Yatırım
|9,00
|0,00
|1,12
|İntema
|10,80
|-2,09
|16,63
|İpek Doğal Enerji
|9,73
|1,14
|26,04
|İskenderun Demir Çelik
|7,40
|-1,46
|-7,62
(Sürecek)
Kaynak: AA