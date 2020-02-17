Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,42
|3,86
|30,11
|Acıpayam Selüloz
|7,75
|-3,13
|21,66
|Adana Çimento (A)
|9,91
|-0,70
|2,06
|Adana Çimento (B)
|7,12
|-0,42
|-0,14
|Adana Çimento (C)
|2,07
|0,00
|-7,17
|Adel Kalemcilik
|16,42
|0,67
|4,59
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,53
|4,08
|7,12
|Afyon Çimento
|7,50
|0,00
|19,43
|Ak Enerji
|1,22
|0,00
|11,93
|Akbank
|8,10
|0,00
|-0,12
|Akçansa
|10,55
|-0,09
|5,08
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,40
|5,26
|13,74
|Akfen GMYO
|4,05
|3,05
|0,00
|Akın Tekstil
|15,45
|-1,47
|12,04
|Akiş GMYO
|4,44
|-0,45
|9,90
|Akmerkez GMYO
|28,88
|1,76
|21,96
|Aksa
|8,10
|-5,81
|3,47
|Aksa Enerji
|4,17
|3,73
|9,74
|Aksigorta
|6,62
|1,69
|8,70
|Aksu Enerji
|12,97
|0,54
|-12,78
|Alarko Carrıer
|62,30
|-1,11
|3,83
|Alarko GMYO
|93,00
|-1,12
|1,31
|Alarko Holding
|6,37
|1,59
|7,06
|Albaraka Türk
|1,64
|0,61
|7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,20
|-4,10
|59,47
|Alkim Kağıt
|7,10
|0,57
|27,24
|Alkim Kimya
|48,58
|1,04
|26,77
|Altınyağ
|0,68
|0,00
|65,85
|Altınyunus Çeşme
|12,00
|-5,81
|20,12
|Anadolu Cam
|4,06
|-0,73
|-6,88
|Anadolu Efes
|25,18
|2,36
|9,10
|Anadolu Grubu Holding
|18,86
|0,96
|7,22
|Anadolu Hayat Emek.
|7,66
|-0,39
|11,99
|Anadolu Isuzu
|12,35
|-0,56
|1,48
|Anadolu Sigorta
|4,97
|0,00
|12,95
|Anel Elektrik
|3,27
|0,00
|1,87
|Arçelik
|20,54
|0,10
|-1,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,81
|-12,17
|Arena Bilgisayar
|12,03
|2,82
|59,76
|Armada Bilgisayar
|23,54
|-4,70
|43,62
|Arsan Tekstil
|4,92
|-7,34
|37,43
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|0,00
|19,75
|Aselsan
|28,94
|-0,48
|38,20
|Aslan Çimento
|36,12
|-1,58
|-9,61
|Ata GMYO
|4,05
|-0,25
|-10,60
|Atakule GMYO
|2,18
|1,40
|13,54
|Atlantis Yatırım Holding
|1,33
|2,31
|33,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,77
|1,72
|22,92
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,64
|-1,48
|5,02
|Avrasya GMYO
|2,04
|12,09
|35,10
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,25
|3,69
|23,63
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,80
|0,01
|2,48
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|-0,64
|0,65
|Ayen Enerji
|4,06
|0,50
|17,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,82
|-0,35
|28,77
|Aygaz
|13,06
|1,87
|1,71
|Bagfaş
|17,55
|-10,73
|4,34
|Bak Ambalaj
|7,52
|-1,70
|2,31
|Balatacılar Balatacılık
|1,69
|-2,87
|36,29
|Bantaş Ambalaj
|3,45
|0,88
|36,90
|Banvit
|20,18
|4,56
|8,67
|Baştaş Başkent Çimento
|3,89
|-1,02
|50,19
|Batı Çimento
|3,83
|3,23
|15,71
|Batısöke Çimento
|1,60
|4,58
|22,14
|Bera Holding
|4,14
|0,24
|7,53
|Berkosan Yalıtım
|3,39
|0,59
|23,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,97
|3,13
|21,22
|Beyaz Filo
|4,00
|-0,99
|26,58
|Bilici Yatırım
|7,04
|5,86
|61,10
|Bim Mağazalar
|47,44
|-0,21
|1,67
|Birko Mensucat
|0,38
|2,70
|22,58
|Birlik Mensucat
|1,52
|-1,94
|33,33
|Bizim Mağazaları
|10,26
|0,39
|-8,15
|Bolu Çimento
|4,60
|-1,08
|-2,13
|Bomonti Elektrik
|1,52
|0,66
|18,75
|Borusan Mannesmann
|12,14
|-3,04
|6,03
|Borusan Yat. Paz.
|66,00
|-1,49
|6,71
|Bosch Fren Sistemleri
|298,00
|-1,00
|2,79
|Bossa
|10,60
|-4,42
|31,51
|Brisa
|9,99
|1,63
|5,05
|Burçelik
|8,05
|-0,37
|38,55
|Burçelik Vana
|15,50
|3,68
|59,63
|Bursa Çimento
|4,44
|-1,33
|10,91
|Carrefoursa
|7,32
|-2,53
|55,41
|Ceo Event Medya
|7,83
|1,03
|-4,98
|Coca Cola İçecek
|45,48
|-0,92
|17,52
|Cosmos Yat. Holding
|2,55
|-3,41
|25,00
|Credıtwest Faktorıng
|2,45
|-2,39
|-14,93
|Çelebi
|96,70
|-0,46
|-5,29
|Çelik Halat
|10,03
|1,21
|54,31
|Çemaş Döküm
|1,25
|0,81
|-0,28
|Çemtaş
|8,05
|-1,23
|-2,78
|Çimbeton
|48,82
|-0,37
|18,32
|Çimentaş
|16,82
|-2,21
|12,13
|Çimsa
|9,81
|1,98
|8,04
|Çuhadaroğlu Metal
|3,77
|-3,08
|18,18
|Dagi Giyim
|3,50
|0,86
|40,00
|Dagi Yatırım Holding
|3,72
|-3,63
|64,60
|Dardanel
|5,82
|-5,06
|53,56
|Datagate Bilgisayar
|9,80
|-3,35
|25,48
|Demısaş Döküm
|3,88
|-1,02
|11,49
|Denge Holding
|1,39
|0,00
|1,46
|Deniz GMYO
|5,29
|-0,19
|4,75
|Denizli Cam
|8,83
|-2,00
|5,88
|Derimod
|9,14
|-0,54
|28,01
|Derlüks Deri
|4,04
|-2,88
|-0,98
|Desa Deri
|5,37
|-3,59
|18,28
|Despec Bilgisayar
|5,90
|-3,28
|39,15
|Deva Holding
|11,34
|0,44
|26,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|-1,30
|-2,56
|Ditaş Doğan
|12,74
|2,41
|33,26
|DO-CO
|630,00
|-1,25
|11,70
|Doğan Burda
|5,70
|-1,89
|-6,10
|Doğan Holding
|2,01
|3,08
|9,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,28
|0,88
|38,18
|Doğusan
|2,54
|3,67
|22,12
|Doğuş GMYO
|6,52
|0,62
|43,93
|Doğuş Otomotiv
|12,05
|-1,23
|26,58
|Döktaş Dökümcülük
|43,18
|-2,75
|-19,96
|Duran Doğan Basım
|19,95
|-4,09
|42,09
|Dyo Boya
|6,32
|3,61
|28,98
|Eczacıbaşı İlaç
|4,31
|0,00
|16,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,75
|2,33
|26,11
|Edip Gayrimenkul
|2,51
|11,06
|80,58
|Ege Endüstri
|695,20
|-1,24
|19,76
|Ege Gübre
|54,00
|-0,18
|8,43
|Ege Profil
|15,88
|-0,19
|32,66
|Ege Seramik
|5,15
|4,89
|38,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,41
|0,00
|28,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,66
|3,13
|69,23
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|100,00
|Egeplast
|15,47
|0,26
|23,76
|Ekiz Kimya
|1,20
|1,69
|96,72
|Emek Elektrik
|2,19
|0,92
|37,74
|Eminiş Ambalaj
|2,61
|0,00
|71,71
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|0,00
|13,70
|Enerjisa Enerji
|8,61
|0,82
|16,51
|Enka İnşaat
|6,74
|0,30
|4,98
|Erbosan
|24,56
|-10,63
|-1,68
|Ereğli Demir Çelik
|9,02
|-0,22
|-0,22
|Ersu Gıda
|3,40
|-4,23
|64,25
|Escort Teknoloji
|3,64
|-3,70
|161,87
|Etiler Gıda
|2,26
|-0,88
|-7,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,95
|3,17
|16,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,45
|0,69
|16,00
|Euro Yat. Ort.
|1,54
|0,65
|30,51
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|1,78
|14,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,30
|-6,75
|12,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,89
|3,16
|7,00
|F-M İzmit Piston
|53,00
|-0,56
|6,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,61
|-0,10
|24,97
|Ford Otosan
|80,00
|0,38
|12,91
|Formet Çelik Kapı
|2,40
|-0,83
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|11,80
|-3,91
|-8,95
|Galatasaray Sportif
|3,45
|19,79
|69,95
|Garanti Bankası
|11,73
|1,82
|5,30
|Garanti Faktoring
|4,91
|-0,41
|26,87
|Garanti Yat. Ort.
|1,70
|-5,56
|57,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,17
|-2,80
|117,32
|Gedik Yatırım Holding
|29,40
|14,84
|282,31
|Gediz Ambalaj
|8,54
|0,47
|26,33
|Gentaş
|2,70
|-0,37
|23,29
|Gersan Elektrik
|3,66
|1,39
|14,73
|Global Men. Değ.
|3,04
|-3,80
|61,70
|Global Yat. Holding
|4,87
|-0,61
|0,00
|Good-Year
|5,14
|-0,19
|26,91
|Göltaş Çimento
|17,37
|0,87
|-2,36
|Gözde Girişim
|4,85
|-0,82
|-5,64
|GSD Denizcilik
|3,17
|-1,86
|23,83
|GSD Holding
|1,82
|2,25
|22,15
|Gübre Fabrik.
|18,08
|15,82
|100,00
|Güler Yat. Holding
|2,20
|0,00
|8,37
|Güneş Sigorta
|2,87
|3,61
|31,65
|Halk GMYO
|1,60
|0,00
|31,15
|Halk Sigorta
|2,50
|9,65
|26,26
|Hatay Tekstil
|8,48
|3,16
|23,44
|Hedef Girişim
|3,05
|3,04
|16,86
|Hektaş
|10,98
|1,48
|36,91
|HUB Girişim
|39,58
|-8,34
|185,16
|Hürriyet Gzt.
|1,21
|0,83
|6,14
|ICBC Turkey Bank
|5,54
|1,84
|5,12
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|0,00
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,82
|2,14
|24,84
|İhlas Ev Aletleri
|3,17
|-0,63
|1,28
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|0,00
|15,00
|İhlas Gazetecilik
|4,33
|0,93
|-36,42
|İhlas Holding
|0,91
|2,25
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,31
|7,38
|28,43
|İndeks Bilgisayar
|13,09
|1,55
|34,95
|Info Yatırım
|8,90
|1,14
|0,00
|İntema
|11,20
|3,70
|20,95
|İpek Doğal Enerji
|9,80
|-0,51
|26,94
|İskenderun Demir Çelik
|7,64
|0,53
|-4,62
(Sürecek)
Kaynak: AA