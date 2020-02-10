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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

10.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:38
Borsada günlük işlemler (1)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,18 -5,22 17,20
Acıpayam Selüloz 7,93 0,00 24,49
Adana Çimento (A) 9,75 0,72 0,41
Adana Çimento (B) 7,10 2,31 -0,42
Adana Çimento (C) 2,17 -2,25 -2,69
Adel Kalemcilik 16,77 -4,88 6,82
Adese Alışveriş Ticaret 2,05 -6,39 6,77
Afyon Çimento 7,30 -4,95 16,24
Ak Enerji 1,17 -4,88 7,34
Akbank 8,26 -2,02 1,85
Akçansa 10,40 -3,88 3,59
Akdenız Güvenlık Hız. 2,18 -4,80 3,32
Akfen GMYO 3,92 -3,69 -3,21
Akın Tekstil 15,60 0,45 13,13
Akiş GMYO 4,29 -4,03 6,19
Akmerkez GMYO 27,88 2,80 17,74
Aksa 13,96 -1,69 1,90
Aksa Enerji 3,97 -5,48 4,47
Aksigorta 6,51 -3,56 6,90
Aksu Enerji 12,60 -3,45 -15,27
Alarko Carrıer 62,85 -3,23 4,75
Alarko GMYO 90,40 -2,27 -1,53
Alarko Holding 5,99 -2,44 0,67
Albaraka Türk 1,66 -2,35 8,50
Alcatel Lucent Teletaş 18,01 9,28 49,58
Alkim Kağıt 6,51 -6,06 16,67
Alkim Kimya 46,86 -2,13 22,29
Altınyağ 0,63 3,28 53,66
Altınyunus Çeşme 11,77 1,55 17,82
Anadolu Cam 4,07 -4,46 -6,65
Anadolu Efes 24,80 -3,50 7,45
Anadolu Grubu Holding 18,19 -4,26 3,41
Anadolu Hayat Emek. 7,76 -1,15 13,45
Anadolu Isuzu 11,96 -4,70 -1,73
Anadolu Sigorta 4,92 -1,20 11,82
Anel Elektrik 3,16 -5,39 -1,56
Arçelik 20,90 -2,79 0,29
ARD Bilişim Teknolojileri 9,15 19,92
Arena Bilgisayar 11,83 -10,24 57,10
Armada Bilgisayar 25,66 -1,00 56,56
Arsan Tekstil 4,91 1,24 37,15
Artı Yatırım Holding 0,98 2,08 20,99
Aselsan 24,12 -1,39 15,19
Aslan Çimento 37,80 -4,55 -5,41
Ata GMYO 3,86 0,52 -14,79
Atakule GMYO 2,09 -7,11 8,85
Atlantis Yatırım Holding 1,27 0,79 27,00
Atlas Yat. Ort. 1,85 10,12 28,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,10 -1,56 8,32
Avrasya GMYO 1,76 -3,83 16,56
Avrasya Petrol ve Tur. 1,96 -2,49 7,69
Avrasya Stratejik GMYF 1.317,30 0,01 2,44
Avrupa Yatırım Holding 1,56 -2,50 1,30
Ayen Enerji 3,87 -6,30 11,53
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,72 -2,86 24,20
Aygaz 12,67 -3,87 -1,32
Bagfaş 19,10 -0,78 13,56
Bak Ambalaj 7,66 -4,25 4,22
Balatacılar Balatacılık 1,68 -9,68 35,48
Bantaş Ambalaj 3,38 -3,98 34,13
Banvit 18,55 -3,18 -0,11
Baştaş Başkent Çimento 3,78 -0,26 45,95
Batı Çimento 3,55 -5,08 7,25
Batısöke Çimento 1,46 -3,95 11,45
Bera Holding 4,09 -7,47 6,23
Berkosan Yalıtım 3,27 -4,94 19,34
Beşiktaş Futbol Yat. 2,60 -4,41 6,12
Beyaz Filo 3,97 -3,64 25,63
Bilici Yatırım 6,06 -4,42 38,67
Bim Mağazalar 47,60 -1,08 2,01
Birko Mensucat 0,37 -5,13 19,35
Birlik Mensucat 1,48 -3,27 29,82
Bizim Mağazaları 10,80 -4,42 -3,31
Bolu Çimento 4,52 -2,80 -3,83
Bomonti Elektrik 1,45 -2,03 13,28
Borusan Mannesmann 12,26 -3,16 7,07
Borusan Yat. Paz. 67,00 -4,42 8,33
Bosch Fren Sistemleri 295,20 -4,44 1,83
Bossa 9,64 9,55 19,60
Brisa 10,06 4,14 5,78
Burçelik 7,62 -5,93 31,15
Burçelik Vana 15,30 -6,13 57,57
Bursa Çimento 5,00 3,33 24,89
Carrefoursa 7,15 -0,97 51,80
Ceo Event Medya 7,60 -2,69 -7,77
Coca Cola İçecek 44,78 -1,88 15,71
Cosmos Yat. Holding 2,58 0,39 26,47
Credıtwest Faktorıng 2,33 -6,80 -19,10
Çelebi 98,10 -2,49 -3,92
Çelik Halat 10,62 -4,07 63,38
Çemaş Döküm 1,18 -3,28 -5,86
Çemtaş 9,25 -2,53 11,71
Çimbeton 46,32 -1,45 12,26
Çimentaş 16,03 -3,78 6,87
Çimsa 9,58 -4,01 5,51
Çuhadaroğlu Metal 3,55 -5,08 11,29
Dagi Giyim 3,13 4,33 25,20
Dagi Yatırım Holding 4,22 -7,05 86,73
Dardanel 5,75 -6,50 51,72
Datagate Bilgisayar 10,04 -3,46 28,55
Demısaş Döküm 4,04 -0,49 16,09
Denge Holding 1,39 -2,80 1,46
Deniz GMYO 5,51 -4,01 9,11
Denizli Cam 8,62 -5,90 3,36
Derimod 9,30 2,09 30,25
Derlüks Deri 4,32 3,35 5,88
Desa Deri 5,95 15,76 31,06
Despec Bilgisayar 6,30 -4,11 48,58
Deva Holding 11,08 -2,64 23,25
Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 0,00 -2,56
Ditaş Doğan 13,64 -8,33 42,68
DO-CO 597,40 -1,58 5,92
Doğan Burda 6,12 -5,56 0,82
Doğan Holding 1,96 -2,49 6,52
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 -5,22 32,12
Doğusan 2,38 -5,18 14,42
Doğuş GMYO 5,92 -3,43 30,68
Doğuş Otomotiv 11,95 -2,29 25,53
Döktaş Dökümcülük 48,72 -10,52 -9,69
Duran Doğan Basım 20,70 -5,91 47,44
Dyo Boya 5,86 -4,09 19,59
Eczacıbaşı İlaç 4,07 -2,16 9,70
Eczacıbaşı Yatırım 11,48 1,68 13,55
Edip Gayrimenkul 1,87 -3,11 34,53
Ege Endüstri 710,10 0,24 22,33
Ege Gübre 54,70 -6,01 9,84
Ege Profil 14,65 -2,92 22,39
Ege Seramik 4,76 -3,25 28,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,41 -8,89 28,12
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,63 -8,70 61,54
Egeli&Co Yatırım Holding 0,40 -9,09 100,00
Egeplast 15,60 -1,14 24,80
Ekiz Kimya 1,28 -1,54 109,84
Emek Elektrik 2,10 -5,83 32,08
Eminiş Ambalaj 1,80 0,56 18,42
Emlak Konut GMYO 1,63 -2,98 11,64
Enerjisa Enerji 8,08 -3,12 9,34
Enka İnşaat 6,61 -3,08 2,96
Erbosan 25,40 -2,16 1,68
Ereğli Demir Çelik 9,06 -1,95 0,22
Ersu Gıda 3,98 2,05 92,27
Escort Teknoloji 3,12 5,76 124,46
Etiler Gıda 2,35 -1,26 -4,08
Euro Kapital Yat. Ort. 1,83 -4,69 9,58
Euro Trend Yat. Ort. 1,38 -4,17 10,40
Euro Yat. Ort. 1,32 -2,22 11,86
Euro Yatırım Holding 1,68 -0,59 12,00
Fenerbahçe Futbol 16,00 -8,83 10,57
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,59 -4,97 0,44
F-M İzmit Piston 53,30 -3,96 6,86
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,07 -5,22 17,95
Ford Otosan 72,30 -2,69 2,05
Formet Çelik Kapı 2,50 -3,85 -16,67
Frigo Pak Gıda 11,85 -3,19 -8,56
Galatasaray Sportif 2,20 -4,76 8,37
Garanti Bankası 11,78 -1,59 5,75
Garanti Faktoring 4,83 -6,03 24,81
Garanti Yat. Ort. 1,59 -0,63 47,22
Gedik Y. Men. Değ. 10,88 1,21 94,29
Gedik Yatırım Holding 25,80 -11,64 235,50
Gediz Ambalaj 8,95 -3,35 32,40
Gentaş 2,52 -4,55 15,07
Gersan Elektrik 3,43 -3,92 7,52
Global Men. Değ. 2,58 2,38 37,23
Global Yat. Holding 5,05 -4,36 3,70
Good-Year 5,14 1,58 26,91
Göltaş Çimento 17,15 -5,72 -3,60
Gözde Girişim 4,98 -4,23 -3,11
GSD Denizcilik 3,14 -3,38 22,66
GSD Holding 1,57 -4,27 5,37
Gübre Fabrik. 11,61 1,49 28,43
Güler Yat. Holding 2,13 -6,99 4,93
Güneş Sigorta 2,68 -5,30 22,94
Halk GMYO 1,52 -5,00 24,59
Halk Sigorta 2,10 -4,55 6,06
Hatay Tekstil 8,39 -1,53 22,13
Hedef Girişim 2,84 -2,41 8,81
Hektaş 10,12 -2,32 26,18
HUB Girişim 38,94 0,41 180,55
Hürriyet Gzt. 1,19 -2,46 4,39
ICBC Turkey Bank 5,27 -5,72 0,00
İdealist Danışmanlık 3,18 -3,64 -4,22
İdealist GMYO 4,10 1,99 33,99
İhlas Ev Aletleri 2,96 -7,21 -5,43
İhlas Gayrimenkul 1,24 0,81 3,33
İhlas Gazetecilik 4,30 -5,49 -36,86
İhlas Holding 0,86 -2,27 -5,49
İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 9,80
İndeks Bilgisayar 13,18 -2,08 35,88
Info Yatırım 8,55 1,79 -3,93
İntema 10,16 -10,41 9,72
İpek Doğal Enerji 9,61 -3,42 24,48
İskenderun Demir Çelik 7,68 -1,79 -4,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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