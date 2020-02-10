10.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:38

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,18 -5,22 17,20 Acıpayam Selüloz 7,93 0,00 24,49 Adana Çimento (A) 9,75 0,72 0,41 Adana Çimento (B) 7,10 2,31 -0,42 Adana Çimento (C) 2,17 -2,25 -2,69 Adel Kalemcilik 16,77 -4,88 6,82 Adese Alışveriş Ticaret 2,05 -6,39 6,77 Afyon Çimento 7,30 -4,95 16,24 Ak Enerji 1,17 -4,88 7,34 Akbank 8,26 -2,02 1,85 Akçansa 10,40 -3,88 3,59 Akdenız Güvenlık Hız. 2,18 -4,80 3,32 Akfen GMYO 3,92 -3,69 -3,21 Akın Tekstil 15,60 0,45 13,13 Akiş GMYO 4,29 -4,03 6,19 Akmerkez GMYO 27,88 2,80 17,74 Aksa 13,96 -1,69 1,90 Aksa Enerji 3,97 -5,48 4,47 Aksigorta 6,51 -3,56 6,90 Aksu Enerji 12,60 -3,45 -15,27 Alarko Carrıer 62,85 -3,23 4,75 Alarko GMYO 90,40 -2,27 -1,53 Alarko Holding 5,99 -2,44 0,67 Albaraka Türk 1,66 -2,35 8,50 Alcatel Lucent Teletaş 18,01 9,28 49,58 Alkim Kağıt 6,51 -6,06 16,67 Alkim Kimya 46,86 -2,13 22,29 Altınyağ 0,63 3,28 53,66 Altınyunus Çeşme 11,77 1,55 17,82 Anadolu Cam 4,07 -4,46 -6,65 Anadolu Efes 24,80 -3,50 7,45 Anadolu Grubu Holding 18,19 -4,26 3,41 Anadolu Hayat Emek. 7,76 -1,15 13,45 Anadolu Isuzu 11,96 -4,70 -1,73 Anadolu Sigorta 4,92 -1,20 11,82 Anel Elektrik 3,16 -5,39 -1,56 Arçelik 20,90 -2,79 0,29 ARD Bilişim Teknolojileri 9,15 19,92 Arena Bilgisayar 11,83 -10,24 57,10 Armada Bilgisayar 25,66 -1,00 56,56 Arsan Tekstil 4,91 1,24 37,15 Artı Yatırım Holding 0,98 2,08 20,99 Aselsan 24,12 -1,39 15,19 Aslan Çimento 37,80 -4,55 -5,41 Ata GMYO 3,86 0,52 -14,79 Atakule GMYO 2,09 -7,11 8,85 Atlantis Yatırım Holding 1,27 0,79 27,00 Atlas Yat. Ort. 1,85 10,12 28,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,10 -1,56 8,32 Avrasya GMYO 1,76 -3,83 16,56 Avrasya Petrol ve Tur. 1,96 -2,49 7,69 Avrasya Stratejik GMYF 1.317,30 0,01 2,44 Avrupa Yatırım Holding 1,56 -2,50 1,30 Ayen Enerji 3,87 -6,30 11,53 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,72 -2,86 24,20 Aygaz 12,67 -3,87 -1,32 Bagfaş 19,10 -0,78 13,56 Bak Ambalaj 7,66 -4,25 4,22 Balatacılar Balatacılık 1,68 -9,68 35,48 Bantaş Ambalaj 3,38 -3,98 34,13 Banvit 18,55 -3,18 -0,11 Baştaş Başkent Çimento 3,78 -0,26 45,95 Batı Çimento 3,55 -5,08 7,25 Batısöke Çimento 1,46 -3,95 11,45 Bera Holding 4,09 -7,47 6,23 Berkosan Yalıtım 3,27 -4,94 19,34 Beşiktaş Futbol Yat. 2,60 -4,41 6,12 Beyaz Filo 3,97 -3,64 25,63 Bilici Yatırım 6,06 -4,42 38,67 Bim Mağazalar 47,60 -1,08 2,01 Birko Mensucat 0,37 -5,13 19,35 Birlik Mensucat 1,48 -3,27 29,82 Bizim Mağazaları 10,80 -4,42 -3,31 Bolu Çimento 4,52 -2,80 -3,83 Bomonti Elektrik 1,45 -2,03 13,28 Borusan Mannesmann 12,26 -3,16 7,07 Borusan Yat. Paz. 67,00 -4,42 8,33 Bosch Fren Sistemleri 295,20 -4,44 1,83 Bossa 9,64 9,55 19,60 Brisa 10,06 4,14 5,78 Burçelik 7,62 -5,93 31,15 Burçelik Vana 15,30 -6,13 57,57 Bursa Çimento 5,00 3,33 24,89 Carrefoursa 7,15 -0,97 51,80 Ceo Event Medya 7,60 -2,69 -7,77 Coca Cola İçecek 44,78 -1,88 15,71 Cosmos Yat. Holding 2,58 0,39 26,47 Credıtwest Faktorıng 2,33 -6,80 -19,10 Çelebi 98,10 -2,49 -3,92 Çelik Halat 10,62 -4,07 63,38 Çemaş Döküm 1,18 -3,28 -5,86 Çemtaş 9,25 -2,53 11,71 Çimbeton 46,32 -1,45 12,26 Çimentaş 16,03 -3,78 6,87 Çimsa 9,58 -4,01 5,51 Çuhadaroğlu Metal 3,55 -5,08 11,29 Dagi Giyim 3,13 4,33 25,20 Dagi Yatırım Holding 4,22 -7,05 86,73 Dardanel 5,75 -6,50 51,72 Datagate Bilgisayar 10,04 -3,46 28,55 Demısaş Döküm 4,04 -0,49 16,09 Denge Holding 1,39 -2,80 1,46 Deniz GMYO 5,51 -4,01 9,11 Denizli Cam 8,62 -5,90 3,36 Derimod 9,30 2,09 30,25 Derlüks Deri 4,32 3,35 5,88 Desa Deri 5,95 15,76 31,06 Despec Bilgisayar 6,30 -4,11 48,58 Deva Holding 11,08 -2,64 23,25 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 0,00 -2,56 Ditaş Doğan 13,64 -8,33 42,68 DO-CO 597,40 -1,58 5,92 Doğan Burda 6,12 -5,56 0,82 Doğan Holding 1,96 -2,49 6,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 -5,22 32,12 Doğusan 2,38 -5,18 14,42 Doğuş GMYO 5,92 -3,43 30,68 Doğuş Otomotiv 11,95 -2,29 25,53 Döktaş Dökümcülük 48,72 -10,52 -9,69 Duran Doğan Basım 20,70 -5,91 47,44 Dyo Boya 5,86 -4,09 19,59 Eczacıbaşı İlaç 4,07 -2,16 9,70 Eczacıbaşı Yatırım 11,48 1,68 13,55 Edip Gayrimenkul 1,87 -3,11 34,53 Ege Endüstri 710,10 0,24 22,33 Ege Gübre 54,70 -6,01 9,84 Ege Profil 14,65 -2,92 22,39 Ege Seramik 4,76 -3,25 28,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,41 -8,89 28,12 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,63 -8,70 61,54 Egeli&Co Yatırım Holding 0,40 -9,09 100,00 Egeplast 15,60 -1,14 24,80 Ekiz Kimya 1,28 -1,54 109,84 Emek Elektrik 2,10 -5,83 32,08 Eminiş Ambalaj 1,80 0,56 18,42 Emlak Konut GMYO 1,63 -2,98 11,64 Enerjisa Enerji 8,08 -3,12 9,34 Enka İnşaat 6,61 -3,08 2,96 Erbosan 25,40 -2,16 1,68 Ereğli Demir Çelik 9,06 -1,95 0,22 Ersu Gıda 3,98 2,05 92,27 Escort Teknoloji 3,12 5,76 124,46 Etiler Gıda 2,35 -1,26 -4,08 Euro Kapital Yat. Ort. 1,83 -4,69 9,58 Euro Trend Yat. Ort. 1,38 -4,17 10,40 Euro Yat. Ort. 1,32 -2,22 11,86 Euro Yatırım Holding 1,68 -0,59 12,00 Fenerbahçe Futbol 16,00 -8,83 10,57 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,59 -4,97 0,44 F-M İzmit Piston 53,30 -3,96 6,86 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,07 -5,22 17,95 Ford Otosan 72,30 -2,69 2,05 Formet Çelik Kapı 2,50 -3,85 -16,67 Frigo Pak Gıda 11,85 -3,19 -8,56 Galatasaray Sportif 2,20 -4,76 8,37 Garanti Bankası 11,78 -1,59 5,75 Garanti Faktoring 4,83 -6,03 24,81 Garanti Yat. Ort. 1,59 -0,63 47,22 Gedik Y. Men. Değ. 10,88 1,21 94,29 Gedik Yatırım Holding 25,80 -11,64 235,50 Gediz Ambalaj 8,95 -3,35 32,40 Gentaş 2,52 -4,55 15,07 Gersan Elektrik 3,43 -3,92 7,52 Global Men. Değ. 2,58 2,38 37,23 Global Yat. Holding 5,05 -4,36 3,70 Good-Year 5,14 1,58 26,91 Göltaş Çimento 17,15 -5,72 -3,60 Gözde Girişim 4,98 -4,23 -3,11 GSD Denizcilik 3,14 -3,38 22,66 GSD Holding 1,57 -4,27 5,37 Gübre Fabrik. 11,61 1,49 28,43 Güler Yat. Holding 2,13 -6,99 4,93 Güneş Sigorta 2,68 -5,30 22,94 Halk GMYO 1,52 -5,00 24,59 Halk Sigorta 2,10 -4,55 6,06 Hatay Tekstil 8,39 -1,53 22,13 Hedef Girişim 2,84 -2,41 8,81 Hektaş 10,12 -2,32 26,18 HUB Girişim 38,94 0,41 180,55 Hürriyet Gzt. 1,19 -2,46 4,39 ICBC Turkey Bank 5,27 -5,72 0,00 İdealist Danışmanlık 3,18 -3,64 -4,22 İdealist GMYO 4,10 1,99 33,99 İhlas Ev Aletleri 2,96 -7,21 -5,43 İhlas Gayrimenkul 1,24 0,81 3,33 İhlas Gazetecilik 4,30 -5,49 -36,86 İhlas Holding 0,86 -2,27 -5,49 İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 9,80 İndeks Bilgisayar 13,18 -2,08 35,88 Info Yatırım 8,55 1,79 -3,93 İntema 10,16 -10,41 9,72 İpek Doğal Enerji 9,61 -3,42 24,48 İskenderun Demir Çelik 7,68 -1,79 -4,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA