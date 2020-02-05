Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
05.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:46
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,32
|0,87
|24,73
|Acıpayam Selüloz
|8,30
|-0,84
|30,30
|Adana Çimento (A)
|9,54
|0,42
|-1,75
|Adana Çimento (B)
|6,96
|-1,42
|-2,38
|Adana Çimento (C)
|2,27
|0,00
|1,79
|Adel Kalemcilik
|17,35
|-0,46
|10,51
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,12
|0,00
|10,42
|Afyon Çimento
|7,40
|-1,60
|17,83
|Ak Enerji
|1,27
|-0,78
|16,51
|Akbank
|8,67
|0,70
|6,91
|Akçansa
|10,93
|0,28
|8,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,35
|2,62
|11,37
|Akfen GMYO
|4,08
|0,99
|0,74
|Akın Tekstil
|15,82
|-0,44
|14,72
|Akiş GMYO
|4,57
|-0,65
|13,12
|Akmerkez GMYO
|25,78
|0,70
|8,87
|Aksa
|14,26
|-0,83
|4,09
|Aksa Enerji
|4,28
|2,88
|12,63
|Aksigorta
|6,83
|-1,87
|12,15
|Aksu Enerji
|13,00
|-1,14
|-12,58
|Alarko Carrıer
|67,05
|-0,37
|11,75
|Alarko GMYO
|91,85
|-1,08
|0,05
|Alarko Holding
|6,22
|-0,80
|4,54
|Albaraka Türk
|1,71
|-1,16
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,36
|3,33
|44,19
|Alkim Kağıt
|7,06
|-0,98
|26,52
|Alkim Kimya
|48,68
|2,83
|27,04
|Altınyağ
|0,56
|-1,75
|36,59
|Altınyunus Çeşme
|9,72
|2,32
|-2,70
|Anadolu Cam
|4,31
|-2,05
|-1,15
|Anadolu Efes
|25,48
|0,00
|10,40
|Anadolu Grubu Holding
|19,67
|0,05
|11,82
|Anadolu Hayat Emek.
|7,73
|0,65
|13,01
|Anadolu Isuzu
|12,29
|-0,49
|0,99
|Anadolu Sigorta
|4,99
|-0,20
|13,41
|Anel Elektrik
|3,31
|-0,60
|3,12
|Arçelik
|21,42
|-1,38
|2,78
|Arena Bilgisayar
|10,41
|1,07
|38,25
|Armada Bilgisayar
|24,30
|5,10
|48,26
|Arsan Tekstil
|4,55
|3,88
|27,09
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|22,22
|Aselsan
|24,40
|-0,73
|16,52
|Aslan Çimento
|39,78
|-1,58
|-0,45
|Ata GMYO
|4,00
|-3,15
|-11,70
|Atakule GMYO
|2,20
|2,80
|14,58
|Atlantis Yatırım Holding
|1,22
|8,93
|22,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,77
|10,62
|22,92
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,90
|1,98
|6,89
|Avrasya GMYO
|1,84
|-1,08
|21,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,92
|-1,03
|5,49
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,00
|0,01
|2,42
|Avrupa Yatırım Holding
|1,58
|1,28
|2,60
|Ayen Enerji
|4,24
|-2,97
|22,19
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,89
|1,40
|31,96
|Aygaz
|13,29
|-0,75
|3,50
|Bagfaş
|19,93
|0,00
|18,49
|Bak Ambalaj
|8,11
|0,12
|10,34
|Balatacılar Balatacılık
|1,94
|0,00
|56,45
|Bantaş Ambalaj
|3,51
|-3,04
|39,29
|Banvit
|19,80
|0,25
|6,62
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|0,00
|35,14
|Batı Çimento
|3,75
|-0,53
|13,29
|Batısöke Çimento
|1,52
|-0,65
|16,03
|Bera Holding
|4,56
|2,01
|18,44
|Berkosan Yalıtım
|3,42
|0,88
|24,82
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|0,00
|6,94
|Beyaz Filo
|4,31
|-5,27
|36,39
|Bilici Yatırım
|5,74
|0,53
|31,35
|Bim Mağazalar
|48,64
|-1,50
|4,24
|Birko Mensucat
|0,38
|-5,00
|22,58
|Birlik Mensucat
|1,54
|1,99
|35,09
|Bizim Mağazaları
|11,39
|-1,04
|1,97
|Bolu Çimento
|4,60
|-0,22
|-2,13
|Bomonti Elektrik
|1,51
|0,00
|17,97
|Borusan Mannesmann
|12,80
|-1,08
|11,79
|Borusan Yat. Paz.
|72,85
|0,90
|17,78
|Bosch Fren Sistemleri
|305,80
|-2,46
|5,48
|Bossa
|8,71
|-0,11
|8,06
|Brisa
|9,65
|0,31
|1,47
|Burçelik
|8,52
|1,43
|46,64
|Burçelik Vana
|16,00
|-2,91
|64,78
|Bursa Çimento
|6,66
|0,30
|6,90
|Carrefoursa
|7,38
|-1,73
|56,69
|Ceo Event Medya
|7,58
|0,00
|-8,01
|Coca Cola İçecek
|46,08
|-0,78
|19,07
|Cosmos Yat. Holding
|2,55
|-1,16
|25,00
|Credıtwest Faktorıng
|2,51
|-0,79
|-12,85
|Çelebi
|101,30
|-1,46
|-0,78
|Çelik Halat
|11,03
|1,47
|69,69
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-2,67
|Çemtaş
|9,17
|6,88
|10,75
|Çimbeton
|48,30
|2,16
|17,06
|Çimentaş
|17,35
|1,52
|15,67
|Çimsa
|10,01
|-0,99
|10,24
|Çuhadaroğlu Metal
|3,74
|-1,06
|17,24
|Dagi Giyim
|2,94
|0,00
|17,60
|Dagi Yatırım Holding
|4,62
|-0,65
|104,42
|Dardanel
|6,30
|-6,67
|66,23
|Datagate Bilgisayar
|9,93
|1,95
|27,14
|Demısaş Döküm
|4,04
|-0,25
|16,09
|Denge Holding
|1,40
|0,72
|2,19
|Deniz GMYO
|6,11
|8,33
|20,99
|Denizli Cam
|9,42
|-2,89
|12,95
|Derimod
|8,95
|-1,00
|25,35
|Derlüks Deri
|4,02
|0,75
|-1,47
|Desa Deri
|4,86
|-1,82
|7,05
|Despec Bilgisayar
|6,61
|6,27
|55,90
|Deva Holding
|11,60
|4,50
|29,03
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|0,00
|-1,28
|Ditaş Doğan
|14,20
|14,15
|48,54
|DO-CO
|609,70
|2,32
|8,10
|Doğan Burda
|7,18
|0,00
|18,29
|Doğan Holding
|2,05
|-0,49
|11,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,49
|11,16
|50,91
|Doğusan
|2,51
|-1,18
|20,67
|Doğuş GMYO
|6,20
|0,98
|36,87
|Doğuş Otomotiv
|12,21
|-0,16
|28,26
|Döktaş Dökümcülük
|75,30
|-14,96
|39,57
|Duran Doğan Basım
|22,36
|-2,27
|59,26
|Dyo Boya
|6,24
|-1,42
|27,35
|Eczacıbaşı İlaç
|4,21
|-0,94
|13,48
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,56
|-0,86
|14,34
|Edip Gayrimenkul
|1,96
|7,69
|41,01
|Ege Endüstri
|707,30
|-0,70
|21,84
|Ege Gübre
|55,75
|0,18
|11,95
|Ege Profil
|14,36
|-1,44
|19,97
|Ege Seramik
|5,06
|0,40
|36,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,46
|0,00
|43,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,70
|-6,67
|79,49
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,46
|2,22
|130,00
|Egeplast
|15,99
|-0,06
|27,92
|Ekiz Kimya
|1,36
|0,74
|122,95
|Emek Elektrik
|2,16
|-4,42
|35,85
|Eminiş Ambalaj
|1,79
|0,00
|17,76
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|1,16
|19,18
|Enerjisa Enerji
|8,37
|-1,41
|13,26
|Enka İnşaat
|6,98
|0,87
|8,72
|Erbosan
|26,02
|1,09
|4,16
|Ereğli Demir Çelik
|9,43
|0,32
|4,31
|Ersu Gıda
|4,00
|-0,25
|93,24
|Escort Teknoloji
|2,86
|-3,38
|105,76
|Etiler Gıda
|2,40
|-2,04
|-2,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,85
|0,54
|10,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,41
|0,00
|12,80
|Euro Yat. Ort.
|1,33
|-1,48
|12,71
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|1,92
|6,00
|Fenerbahçe Futbol
|17,05
|-0,41
|17,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,93
|-0,40
|7,88
|F-M İzmit Piston
|57,00
|-1,55
|14,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,90
|1,96
|28,74
|Ford Otosan
|74,55
|-0,67
|5,22
|Formet Çelik Kapı
|2,60
|-1,52
|-13,33
|Frigo Pak Gıda
|12,20
|-3,71
|-5,86
|Galatasaray Sportif
|2,31
|-3,35
|13,79
|Garanti Bankası
|12,38
|0,90
|11,13
|Garanti Faktoring
|5,27
|-1,68
|36,18
|Garanti Yat. Ort.
|1,53
|-3,16
|41,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,10
|8,72
|98,21
|Gedik Yatırım Holding
|26,70
|14,99
|247,20
|Gediz Ambalaj
|9,13
|1,44
|35,06
|Gentaş
|2,63
|5,20
|20,09
|Gersan Elektrik
|3,63
|1,68
|13,79
|Global Men. Değ.
|2,42
|3,42
|28,72
|Global Yat. Holding
|5,02
|1,01
|3,08
|Good-Year
|5,10
|4,29
|25,93
|Göltaş Çimento
|18,63
|-0,37
|4,72
|Gözde Girişim
|5,24
|5,43
|1,95
|GSD Denizcilik
|3,38
|-3,98
|32,03
|GSD Holding
|1,68
|-0,59
|12,75
|Gübre Fabrik.
|10,65
|1,91
|17,81
|Güler Yat. Holding
|2,09
|2,45
|2,96
|Güneş Sigorta
|2,68
|-1,83
|22,94
|Halk GMYO
|1,61
|-3,59
|31,97
|Halk Sigorta
|2,14
|-2,73
|8,08
|Hatay Tekstil
|8,43
|1,20
|22,71
|Hedef Girişim
|2,79
|0,72
|6,90
|Hektaş
|10,42
|-0,86
|29,93
|HUB Girişim
|37,00
|4,82
|166,57
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|5,88
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|5,71
|1,60
|8,35
|İdealist Danışmanlık
|3,26
|-1,21
|-1,81
|İdealist GMYO
|3,72
|-2,11
|21,57
|İhlas Ev Aletleri
|3,28
|-0,91
|4,79
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|-0,83
|-0,83
|İhlas Gazetecilik
|4,55
|-1,09
|-33,19
|İhlas Holding
|0,90
|0,00
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|-5,93
|8,82
|İndeks Bilgisayar
|13,17
|-3,09
|35,77
|Info Yatırım
|8,20
|2,50
|-7,87
|İntema
|11,35
|-0,87
|22,57
|İpek Doğal Enerji
|10,10
|-0,49
|30,83
|İskenderun Demir Çelik
|7,92
|0,64
|-1,12
(Sürecek)
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