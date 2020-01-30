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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

30.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:38
Borsada günlük işlemler (1)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,23 -5,11 19,89
Acıpayam Selüloz 7,69 -4,11 20,72
Adana Çimento (A) 9,55 -0,31 -1,65
Adana Çimento (B) 7,00 0,14 -1,82
Adana Çimento (C) 2,22 -3,06 -0,45
Adel Kalemcilik 15,84 -2,82 0,89
Adese Alışveriş Ticaret 2,28 -6,56 18,75
Afyon Çimento 7,41 -10,18 17,99
Ak Enerji 1,22 -1,61 11,93
Akbank 8,46 2,17 4,32
Akçansa 10,43 -1,79 3,88
Akdenız Güvenlık Hız. 2,14 -3,17 1,42
Akfen GMYO 4,02 -5,63 -0,74
Akın Tekstil 15,61 -3,04 13,20
Akiş GMYO 4,11 -4,86 1,73
Akmerkez GMYO 25,70 -0,70 8,53
Aksa 13,97 -1,27 1,97
Aksa Enerji 4,08 -0,73 7,37
Aksigorta 6,84 2,86 12,32
Aksu Enerji 12,27 -3,99 -17,48
Alarko Carrıer 66,10 4,67 10,17
Alarko GMYO 87,70 -2,56 -4,47
Alarko Holding 6,11 -0,81 2,69
Albaraka Türk 1,69 -1,74 10,46
Alcatel Lucent Teletaş 15,06 -0,46 25,08
Alkim Kağıt 6,89 1,62 23,48
Alkim Kimya 44,16 -1,47 15,24
Altınyağ 0,57 -1,72 39,02
Altınyunus Çeşme 9,16 -2,55 -8,31
Anadolu Cam 4,56 -0,22 4,59
Anadolu Efes 24,72 -0,32 7,11
Anadolu Grubu Holding 19,96 1,32 13,47
Anadolu Hayat Emek. 7,18 0,00 4,97
Anadolu Isuzu 11,88 -1,33 -2,38
Anadolu Sigorta 4,96 -0,20 12,73
Anel Elektrik 3,39 1,19 5,61
Arçelik 21,28 0,09 2,11
Arena Bilgisayar 9,60 -6,34 27,49
Armada Bilgisayar 21,68 -14,98 32,28
Arsan Tekstil 4,36 0,23 21,79
Artı Yatırım Holding 0,97 -2,02 19,75
Aselsan 23,66 1,63 12,99
Aslan Çimento 40,80 -5,82 2,10
Ata GMYO 4,05 1,76 -10,60
Atakule GMYO 2,13 -0,47 10,94
Atlantis Yatırım Holding 1,03 1,98 3,00
Atlas Yat. Ort. 1,58 -4,24 9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,05 -0,21 0,79
Avrasya GMYO 1,86 -2,62 23,18
Avrasya Petrol ve Tur. 1,91 -2,55 4,95
Avrasya Stratejik GMYF 1.316,60 0,01 2,39
Avrupa Yatırım Holding 1,57 0,00 1,95
Ayen Enerji 4,12 -2,37 18,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,90 -5,54 32,42
Aygaz 13,28 -0,67 3,43
Bagfaş 19,42 0,36 15,46
Bak Ambalaj 7,35 -3,42 0,00
Balatacılar Balatacılık 1,77 -9,69 42,74
Bantaş Ambalaj 3,33 -0,60 32,14
Banvit 18,90 -0,21 1,78
Baştaş Başkent Çimento 3,05 -1,61 17,76
Batı Çimento 3,80 -3,06 14,80
Batısöke Çimento 1,48 -2,63 12,98
Bera Holding 4,34 -4,19 12,73
Berkosan Yalıtım 3,50 5,42 27,74
Beşiktaş Futbol Yat. 2,49 -1,19 1,63
Beyaz Filo 4,18 10,00 32,28
Bilici Yatırım 5,67 -0,35 29,75
Bim Mağazalar 49,74 -0,08 6,60
Birko Mensucat 0,33 0,00 6,45
Birlik Mensucat 1,43 -4,03 25,44
Bizim Mağazaları 11,15 -3,46 -0,18
Bolu Çimento 4,64 -2,11 -1,28
Bomonti Elektrik 1,40 -6,04 9,37
Borusan Mannesmann 12,81 -2,36 11,88
Borusan Yat. Paz. 70,35 -2,63 13,74
Bosch Fren Sistemleri 299,00 -3,55 3,14
Bossa 8,50 -4,39 5,46
Brisa 9,52 4,39 0,11
Burçelik 7,89 -9,73 35,80
Burçelik Vana 14,45 -15,00 48,82
Bursa Çimento 6,58 -2,66 5,62
Carrefoursa 6,67 -12,01 41,61
Ceo Event Medya 7,14 -1,38 -13,35
Coca Cola İçecek 45,26 1,57 16,95
Cosmos Yat. Holding 2,63 -4,36 28,92
Credıtwest Faktorıng 2,40 -0,41 -16,67
Çelebi 100,10 -2,25 -1,96
Çelik Halat 8,21 -0,61 26,31
Çemaş Döküm 1,22 1,67 -2,67
Çemtaş 8,21 -1,32 -0,85
Çimbeton 48,60 -2,99 17,79
Çimentaş 17,22 -6,92 14,80
Çimsa 9,79 -4,49 7,82
Çuhadaroğlu Metal 3,52 -2,49 10,34
Dagi Giyim 2,93 -0,34 17,20
Dagi Yatırım Holding 4,00 -2,44 76,99
Dardanel 5,96 -9,97 57,26
Datagate Bilgisayar 9,38 -4,29 20,10
Demısaş Döküm 4,02 -0,25 15,52
Denge Holding 1,38 -0,72 0,73
Deniz GMYO 5,54 -4,32 9,70
Denizli Cam 9,50 -1,14 13,91
Derimod 9,64 -2,92 35,01
Derlüks Deri 3,90 -1,27 -4,41
Desa Deri 4,62 -15,85 1,76
Despec Bilgisayar 5,70 -9,24 34,43
Deva Holding 10,93 0,92 21,58
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -1,32 -3,85
Ditaş Doğan 9,41 -0,11 -1,57
DO-CO 589,30 -0,96 4,49
Doğan Burda 6,42 0,16 5,77
Doğan Holding 2,02 -0,98 9,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 -3,23 27,27
Doğusan 2,54 -5,93 22,12
Doğuş GMYO 6,10 -3,63 34,66
Doğuş Otomotiv 12,28 0,99 28,99
Döktaş Dökümcülük 67,50 2,43 25,12
Duran Doğan Basım 20,62 2,79 46,87
Dyo Boya 6,46 -1,37 31,84
Eczacıbaşı İlaç 4,12 -0,72 11,05
Eczacıbaşı Yatırım 10,97 -2,05 8,51
Edip Gayrimenkul 1,76 -2,22 26,62
Ege Endüstri 656,00 -1,01 13,01
Ege Gübre 54,40 -0,18 9,24
Ege Profil 13,95 -4,78 16,54
Ege Seramik 4,92 -3,72 32,61
Egeli & Co Tarım Girişim 0,47 0,00 46,87
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,76 4,11 94,87
Egeli&Co Yatırım Holding 0,50 2,04 150,00
Egeplast 16,27 -3,44 30,16
Ekiz Kimya 1,45 2,84 137,70
Emek Elektrik 1,88 -3,59 18,24
Eminiş Ambalaj 1,70 0,00 11,84
Emlak Konut GMYO 1,66 -0,60 13,70
Enerjisa Enerji 8,05 -1,11 8,93
Enka İnşaat 6,66 0,00 3,74
Erbosan 25,50 -1,62 2,08
Ereğli Demir Çelik 9,41 -0,63 4,09
Ersu Gıda 3,15 -14,86 52,17
Escort Teknoloji 2,57 6,20 84,89
Etiler Gıda 2,35 0,00 -4,08
Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 -5,58 11,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,40 -3,45 12,00
Euro Yat. Ort. 1,33 0,76 12,71
Euro Yatırım Holding 1,54 -1,91 2,67
Fenerbahçe Futbol 16,81 -1,70 16,17
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,73 -3,86 3,50
F-M İzmit Piston 57,00 -3,88 14,27
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,08 -7,06 18,08
Ford Otosan 75,35 -1,12 6,35
Formet Çelik Kapı 2,60 -7,14 -13,33
Frigo Pak Gıda 12,04 -0,91 -7,10
Galatasaray Sportif 2,30 -1,29 13,30
Garanti Bankası 12,10 2,11 8,62
Garanti Faktoring 5,36 -1,83 38,50
Garanti Yat. Ort. 1,65 0,00 52,78
Gedik Y. Men. Değ. 9,53 -0,73 70,18
Gedik Yatırım Holding 17,34 -15,00 125,49
Gediz Ambalaj 8,83 -5,76 30,62
Gentaş 2,45 -0,81 11,87
Gersan Elektrik 3,48 -0,57 9,09
Global Men. Değ. 2,05 0,00 9,04
Global Yat. Holding 4,73 -2,27 -2,87
Good-Year 4,87 3,84 20,25
Göltaş Çimento 18,47 -2,79 3,82
Gözde Girişim 4,93 -2,76 -4,09
GSD Denizcilik 3,29 -4,64 28,52
GSD Holding 1,57 -3,09 5,37
Gübre Fabrik. 10,29 0,49 13,83
Güler Yat. Holding 2,06 -8,85 1,48
Güneş Sigorta 2,57 -1,91 17,89
Halk GMYO 1,49 -1,97 22,13
Halk Sigorta 1,98 0,00 0,00
Hatay Tekstil 8,14 -1,33 18,49
Hedef Girişim 2,67 -4,30 2,30
Hektaş 10,20 -0,97 27,18
HUB Girişim 25,68 -20,00 85,01
Hürriyet Gzt. 1,18 0,00 3,51
ICBC Turkey Bank 5,67 -2,24 7,59
İdealist Danışmanlık 3,23 -0,92 -2,71
İdealist GMYO 3,35 -2,05 9,48
İhlas Ev Aletleri 2,94 3,52 -6,07
İhlas Gayrimenkul 1,14 -0,87 -5,00
İhlas Gazetecilik 4,48 0,67 -34,21
İhlas Holding 0,86 -1,15 -5,49
İhlas Yayın Holding 1,00 -1,96 -1,96
İndeks Bilgisayar 12,94 0,00 33,40
Info Yatırım 7,50 2,18 -15,73
İntema 10,94 -2,32 18,14
İpek Doğal Enerji 9,89 1,33 28,11
İskenderun Demir Çelik 7,66 -2,05 -4,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: AA
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