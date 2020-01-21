Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,32
|-1,69
|24,73
|Acıpayam Selüloz
|7,45
|3,33
|16,95
|Adana Çimento (A)
|9,38
|0,21
|-3,40
|Adana Çimento (B)
|6,87
|0,73
|-3,65
|Adana Çimento (C)
|2,15
|0,47
|-3,59
|Adel Kalemcilik
|15,68
|-0,25
|-0,13
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|-1,02
|1,04
|Afyon Çimento
|6,81
|0,44
|8,44
|Ak Enerji
|1,15
|-0,86
|5,50
|Akbank
|8,85
|-0,56
|9,12
|Akçansa
|10,16
|1,30
|1,20
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,10
|-1,41
|-0,47
|Akfen GMYO
|4,14
|-0,72
|2,22
|Akın Tekstil
|14,75
|0,61
|6,96
|Akiş GMYO
|4,16
|0,73
|2,97
|Akmerkez GMYO
|25,78
|-0,62
|8,87
|Aksa
|14,36
|3,01
|4,82
|Aksa Enerji
|4,16
|3,23
|9,47
|Aksigorta
|6,75
|-0,30
|10,84
|Aksu Enerji
|14,00
|0,07
|-5,85
|Alarko Carrıer
|67,25
|-2,54
|12,08
|Alarko GMYO
|91,45
|1,11
|-0,38
|Alarko Holding
|5,99
|-0,17
|0,67
|Albaraka Türk
|1,74
|0,00
|13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|13,70
|1,48
|13,79
|Alkim Kağıt
|6,48
|-1,07
|16,13
|Alkim Kimya
|43,64
|0,55
|13,88
|Altınyağ
|0,55
|0,00
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|9,63
|1,16
|-3,60
|Anadolu Cam
|4,66
|-0,21
|6,88
|Anadolu Efes
|25,62
|-0,16
|11,01
|Anadolu Grubu Holding
|20,84
|1,17
|18,48
|Anadolu Hayat Emek.
|7,25
|1,40
|5,99
|Anadolu Isuzu
|12,60
|2,19
|3,53
|Anadolu Sigorta
|4,86
|1,89
|10,45
|Anel Elektrik
|3,38
|3,36
|5,30
|Arçelik
|22,14
|0,18
|6,24
|Arena Bilgisayar
|10,13
|3,47
|34,53
|Armada Bilgisayar
|19,43
|14,97
|18,55
|Arsan Tekstil
|4,18
|4,24
|16,76
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|-3,06
|17,28
|Aselsan
|23,10
|0,00
|10,32
|Aslan Çimento
|38,22
|1,27
|-4,35
|Ata GMYO
|4,20
|1,94
|-7,28
|Atakule GMYO
|2,04
|2,00
|6,25
|Atlantis Yatırım Holding
|1,06
|-3,64
|6,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|1,30
|8,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,35
|1,56
|2,94
|Avrasya GMYO
|1,75
|8,02
|15,89
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,93
|0,52
|6,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,90
|0,01
|2,33
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|-2,40
|5,84
|Ayen Enerji
|4,14
|0,49
|19,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,52
|2,44
|15,07
|Aygaz
|14,24
|0,78
|10,90
|Bagfaş
|19,63
|0,31
|16,71
|Bak Ambalaj
|7,30
|1,11
|-0,68
|Balatacılar Balatacılık
|2,42
|-9,70
|95,16
|Bantaş Ambalaj
|3,48
|-0,29
|38,10
|Banvit
|18,02
|0,17
|-2,96
|Baştaş Başkent Çimento
|2,78
|1,09
|7,34
|Batı Çimento
|3,75
|1,90
|13,29
|Batısöke Çimento
|1,48
|2,78
|12,98
|Bera Holding
|4,71
|19,85
|22,34
|Berkosan Yalıtım
|3,09
|-0,64
|12,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,49
|-0,80
|1,63
|Beyaz Filo
|3,11
|0,00
|-1,58
|Bilici Yatırım
|5,84
|-0,17
|33,64
|Bim Mağazalar
|50,00
|1,34
|7,16
|Birko Mensucat
|0,33
|-2,94
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,39
|2,96
|21,93
|Bizim Mağazaları
|11,92
|-0,67
|6,71
|Bolu Çimento
|4,58
|2,23
|-2,55
|Bomonti Elektrik
|1,59
|0,63
|24,22
|Borusan Mannesmann
|12,87
|0,70
|12,40
|Borusan Yat. Paz.
|75,20
|0,74
|21,58
|Bosch Fren Sistemleri
|313,00
|0,00
|7,97
|Bossa
|8,14
|-0,49
|0,99
|Brisa
|9,17
|2,23
|-3,58
|Burçelik
|7,09
|14,91
|22,03
|Burçelik Vana
|20,12
|14,97
|107,21
|Bursa Çimento
|6,49
|2,04
|4,17
|Carrefoursa
|5,91
|1,90
|25,48
|Ceo Event Medya
|8,43
|-0,59
|2,31
|Coca Cola İçecek
|43,90
|0,46
|13,44
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|0,00
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,46
|0,00
|-14,58
|Çelebi
|105,20
|0,86
|3,04
|Çelik Halat
|8,39
|3,58
|29,08
|Çemaş Döküm
|1,54
|0,00
|1,32
|Çemtaş
|8,31
|0,97
|0,36
|Çimbeton
|47,12
|1,03
|14,20
|Çimentaş
|14,86
|-0,27
|-0,93
|Çimsa
|9,64
|-0,10
|6,17
|Çuhadaroğlu Metal
|3,45
|2,68
|8,15
|Dagi Giyim
|2,80
|-0,71
|12,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,77
|2,14
|111,06
|Dardanel
|5,44
|9,90
|43,54
|Datagate Bilgisayar
|9,56
|2,47
|22,41
|Demısaş Döküm
|3,67
|2,51
|5,46
|Denge Holding
|1,46
|0,69
|6,57
|Deniz GMYO
|5,68
|0,53
|12,48
|Denizli Cam
|9,25
|0,22
|10,91
|Derimod
|8,95
|-0,67
|25,35
|Derlüks Deri
|4,06
|0,00
|-0,49
|Desa Deri
|4,59
|0,22
|1,10
|Despec Bilgisayar
|4,90
|2,08
|15,57
|Deva Holding
|9,62
|1,91
|7,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|0,00
|1,28
|Ditaş Doğan
|10,20
|3,03
|6,69
|DO-CO
|597,00
|-1,01
|5,85
|Doğan Burda
|6,42
|0,31
|5,77
|Doğan Holding
|2,00
|1,52
|8,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,84
|-1,08
|11,52
|Doğusan
|2,38
|-0,42
|14,42
|Doğuş GMYO
|4,89
|0,41
|7,95
|Doğuş Otomotiv
|11,72
|5,11
|23,11
|Döktaş Dökümcülük
|53,00
|-0,19
|-1,76
|Duran Doğan Basım
|19,32
|-0,77
|37,61
|Dyo Boya
|5,43
|1,50
|10,82
|Eczacıbaşı İlaç
|4,22
|5,50
|13,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,08
|3,17
|9,59
|Edip Gayrimenkul
|1,60
|3,23
|15,11
|Ege Endüstri
|600,00
|0,22
|3,36
|Ege Gübre
|54,75
|-0,45
|9,94
|Ege Profil
|12,60
|0,32
|5,26
|Ege Seramik
|4,60
|16,46
|23,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,38
|8,57
|18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,53
|6,00
|35,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,37
|5,71
|85,00
|Egeplast
|18,61
|9,99
|48,88
|Ekiz Kimya
|1,29
|9,32
|111,48
|Emek Elektrik
|1,83
|-0,54
|15,09
|Eminiş Ambalaj
|1,73
|-3,89
|13,82
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|2,38
|17,81
|Enerjisa Enerji
|7,82
|1,16
|5,82
|Enka İnşaat
|6,58
|-0,45
|2,49
|Erbosan
|25,74
|0,94
|3,04
|Ereğli Demir Çelik
|9,86
|0,72
|9,07
|Ersu Gıda
|2,82
|14,63
|36,23
|Escort Teknoloji
|1,90
|11,76
|36,69
|Etiler Gıda
|2,49
|-0,80
|1,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|-1,08
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,33
|-2,21
|6,40
|Euro Yat. Ort.
|1,25
|-1,57
|5,93
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|0,00
|6,00
|Fenerbahçe Futbol
|15,90
|0,70
|9,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,55
|1,56
|-0,44
|F-M İzmit Piston
|56,80
|0,62
|13,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,11
|7,44
|31,47
|Ford Otosan
|78,20
|1,62
|10,37
|Formet Çelik Kapı
|2,98
|-2,93
|-0,67
|Frigo Pak Gıda
|11,86
|-0,34
|-8,49
|Galatasaray Sportif
|2,23
|0,00
|9,85
|Garanti Bankası
|12,48
|2,04
|12,03
|Garanti Faktoring
|6,21
|5,61
|60,47
|Garanti Yat. Ort.
|1,27
|7,63
|17,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,74
|14,99
|91,79
|Gedik Yatırım Holding
|18,21
|4,66
|136,80
|Gediz Ambalaj
|8,55
|1,42
|26,48
|Gentaş
|2,53
|3,27
|15,53
|Gersan Elektrik
|3,52
|3,23
|10,34
|Global Men. Değ.
|2,08
|-4,15
|10,64
|Global Yat. Holding
|4,99
|5,05
|2,46
|Good-Year
|4,32
|1,41
|6,67
|Göltaş Çimento
|18,81
|2,17
|5,73
|Gözde Girişim
|5,27
|2,53
|2,53
|GSD Denizcilik
|3,43
|1,78
|33,98
|GSD Holding
|1,92
|0,00
|28,86
|Gübre Fabrik.
|8,51
|-0,93
|-5,86
|Güler Yat. Holding
|2,02
|-0,98
|-0,49
|Güneş Sigorta
|2,51
|1,21
|15,14
|Halk GMYO
|1,49
|1,36
|22,13
|Halk Sigorta
|2,04
|-1,92
|3,03
|Hatay Tekstil
|7,30
|0,69
|6,26
|Hedef Girişim
|2,90
|0,35
|11,11
|Hektaş
|10,25
|4,38
|27,81
|HUB Girişim
|31,74
|6,72
|128,67
|Hürriyet Gzt.
|1,24
|1,64
|8,77
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|0,00
|0,57
|İdealist Danışmanlık
|3,20
|-0,93
|-3,61
|İdealist GMYO
|3,31
|-0,60
|8,17
|İhlas Ev Aletleri
|2,99
|3,46
|-4,47
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|1,67
|1,67
|İhlas Gazetecilik
|4,68
|-0,43
|-31,28
|İhlas Holding
|0,89
|3,49
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|0,96
|2,13
|-5,88
|İndeks Bilgisayar
|12,82
|3,55
|32,16
|Info Yatırım
|6,60
|4,76
|-25,84
|İntema
|10,39
|3,08
|12,20
|İpek Doğal Enerji
|8,81
|-1,01
|14,12
|İskenderun Demir Çelik
|8,23
|0,37
|2,75
(Sürecek)
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