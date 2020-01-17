Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,11
|4,46
|13,44
|Acıpayam Selüloz
|6,66
|3,42
|4,55
|Adana Çimento (A)
|9,30
|0,54
|-4,22
|Adana Çimento (B)
|6,82
|-1,30
|-4,35
|Adana Çimento (C)
|2,13
|0,00
|-4,48
|Adel Kalemcilik
|15,73
|0,19
|0,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|1,05
|0,52
|Afyon Çimento
|6,73
|-3,99
|7,17
|Ak Enerji
|1,13
|2,73
|3,67
|Akbank
|8,82
|-0,34
|8,75
|Akçansa
|9,88
|0,92
|-1,59
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,10
|-0,94
|-0,47
|Akfen GMYO
|4,17
|0,24
|2,96
|Akın Tekstil
|14,54
|-1,62
|5,44
|Akiş GMYO
|4,07
|0,49
|0,74
|Akmerkez GMYO
|26,44
|1,15
|11,66
|Aksa
|13,71
|0,22
|0,07
|Aksa Enerji
|4,00
|-0,99
|5,26
|Aksigorta
|6,86
|1,33
|12,64
|Aksu Enerji
|13,83
|-4,62
|-6,99
|Alarko Carrıer
|64,65
|-1,97
|7,75
|Alarko GMYO
|89,95
|-1,26
|-2,02
|Alarko Holding
|5,93
|-0,50
|-0,34
|Albaraka Türk
|1,71
|-0,58
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,05
|1,43
|0,08
|Alkim Kağıt
|6,50
|-5,93
|16,49
|Alkim Kimya
|43,32
|-3,17
|13,05
|Altınyağ
|0,61
|1,67
|48,78
|Altınyunus Çeşme
|9,65
|2,44
|-3,40
|Anadolu Cam
|4,66
|0,43
|6,88
|Anadolu Efes
|25,58
|1,51
|10,83
|Anadolu Grubu Holding
|20,10
|1,01
|14,27
|Anadolu Hayat Emek.
|7,12
|0,71
|4,09
|Anadolu Isuzu
|12,15
|-0,57
|-0,16
|Anadolu Sigorta
|4,74
|0,42
|7,73
|Anel Elektrik
|3,22
|0,00
|0,31
|Arçelik
|22,02
|1,47
|5,66
|Arena Bilgisayar
|9,85
|0,92
|30,81
|Armada Bilgisayar
|16,80
|2,50
|2,50
|Arsan Tekstil
|3,86
|-0,26
|7,82
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|-3,85
|23,46
|Aselsan
|22,92
|0,17
|9,46
|Aslan Çimento
|37,80
|-0,26
|-5,41
|Ata GMYO
|4,14
|2,48
|-8,61
|Atakule GMYO
|1,98
|0,51
|3,13
|Atlantis Yatırım Holding
|1,05
|0,00
|5,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|2,05
|3,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,95
|0,36
|0,07
|Avrasya GMYO
|1,56
|0,65
|3,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|0,00
|3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,70
|0,01
|2,32
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|-3,53
|6,49
|Ayen Enerji
|4,13
|1,72
|19,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,41
|0,84
|10,05
|Aygaz
|14,00
|-0,71
|9,03
|Bagfaş
|19,73
|-0,85
|17,30
|Bak Ambalaj
|7,20
|1,27
|-2,04
|Balatacılar Balatacılık
|2,97
|-10,00
|139,52
|Bantaş Ambalaj
|3,82
|14,71
|51,59
|Banvit
|18,04
|-0,99
|-2,85
|Baştaş Başkent Çimento
|2,73
|-0,36
|5,41
|Batı Çimento
|3,64
|0,00
|9,97
|Batısöke Çimento
|1,40
|-1,41
|6,87
|Bera Holding
|3,84
|-1,03
|-0,26
|Berkosan Yalıtım
|3,06
|3,73
|11,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,57
|0,00
|4,90
|Beyaz Filo
|3,12
|0,00
|-1,27
|Bilici Yatırım
|5,67
|0,53
|29,75
|Bim Mağazalar
|49,54
|0,90
|6,17
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,29
|5,74
|13,16
|Bizim Mağazaları
|11,96
|-2,21
|7,07
|Bolu Çimento
|4,41
|-0,23
|-6,17
|Bomonti Elektrik
|1,71
|-9,52
|33,59
|Borusan Mannesmann
|12,75
|-0,86
|11,35
|Borusan Yat. Paz.
|74,75
|0,34
|20,86
|Bosch Fren Sistemleri
|317,50
|-0,09
|9,52
|Bossa
|8,14
|0,25
|0,99
|Brisa
|9,06
|-0,33
|-4,73
|Burçelik
|6,24
|-0,95
|7,40
|Burçelik Vana
|17,80
|-1,11
|83,32
|Bursa Çimento
|6,35
|0,16
|1,93
|Carrefoursa
|5,67
|-0,70
|20,38
|Ceo Event Medya
|8,51
|-0,47
|3,28
|Coca Cola İçecek
|44,06
|1,85
|13,85
|Cosmos Yat. Holding
|2,01
|1,01
|-1,47
|Credıtwest Faktorıng
|2,46
|2,07
|-14,58
|Çelebi
|105,40
|2,63
|3,23
|Çelik Halat
|8,00
|-0,12
|23,08
|Çemaş Döküm
|1,52
|-0,65
|0,00
|Çemtaş
|8,16
|-1,69
|-1,45
|Çimbeton
|47,18
|0,81
|14,35
|Çimentaş
|14,98
|-0,07
|-0,13
|Çimsa
|9,48
|-0,52
|4,41
|Çuhadaroğlu Metal
|3,30
|0,92
|3,45
|Dagi Giyim
|3,03
|-0,66
|21,20
|Dagi Yatırım Holding
|5,49
|14,85
|142,92
|Dardanel
|4,55
|-5,21
|20,05
|Datagate Bilgisayar
|8,98
|-2,71
|14,98
|Demısaş Döküm
|3,51
|-1,13
|0,86
|Denge Holding
|1,47
|-2,00
|7,30
|Deniz GMYO
|5,42
|0,56
|7,33
|Denizli Cam
|9,39
|-4,96
|12,59
|Derimod
|9,18
|15,76
|28,57
|Derlüks Deri
|4,09
|-1,21
|0,25
|Desa Deri
|4,33
|2,36
|-4,63
|Despec Bilgisayar
|4,70
|2,40
|10,85
|Deva Holding
|9,20
|-0,76
|2,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|0,00
|0,00
|Ditaş Doğan
|9,71
|0,21
|1,57
|DO-CO
|570,30
|2,11
|1,12
|Doğan Burda
|6,24
|3,65
|2,80
|Doğan Holding
|1,95
|-0,51
|5,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,77
|2,91
|7,27
|Doğusan
|2,38
|3,93
|14,42
|Doğuş GMYO
|4,73
|-0,63
|4,42
|Doğuş Otomotiv
|10,83
|0,56
|13,76
|Döktaş Dökümcülük
|55,00
|-3,17
|1,95
|Duran Doğan Basım
|19,50
|5,58
|38,89
|Dyo Boya
|5,26
|-1,68
|7,35
|Eczacıbaşı İlaç
|3,97
|1,28
|7,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,77
|0,28
|6,53
|Edip Gayrimenkul
|1,58
|10,49
|13,67
|Ege Endüstri
|598,00
|0,89
|3,01
|Ege Gübre
|53,95
|-1,82
|8,33
|Ege Profil
|12,48
|-0,16
|4,26
|Ege Seramik
|3,85
|-1,03
|3,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|-7,69
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|-9,43
|23,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,36
|-7,69
|80,00
|Egeplast
|15,39
|-9,95
|23,12
|Ekiz Kimya
|1,08
|9,09
|77,05
|Emek Elektrik
|1,75
|-2,23
|10,06
|Eminiş Ambalaj
|1,84
|0,00
|21,05
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|-0,61
|12,33
|Enerjisa Enerji
|7,72
|-0,39
|4,47
|Enka İnşaat
|6,52
|-0,61
|1,56
|Erbosan
|25,56
|-1,24
|2,32
|Ereğli Demir Çelik
|9,50
|2,26
|5,09
|Ersu Gıda
|2,28
|-0,87
|10,14
|Escort Teknoloji
|1,71
|8,92
|23,02
|Etiler Gıda
|2,55
|0,79
|4,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,82
|4,00
|8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,36
|0,74
|8,80
|Euro Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|6,78
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|2,58
|6,00
|Fenerbahçe Futbol
|15,89
|0,25
|9,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,42
|-1,56
|-3,28
|F-M İzmit Piston
|57,00
|-1,30
|14,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,30
|-4,32
|20,94
|Ford Otosan
|76,00
|1,60
|7,27
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|3,81
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|11,50
|-3,12
|-11,27
|Galatasaray Sportif
|2,23
|1,36
|9,85
|Garanti Bankası
|12,20
|0,00
|9,52
|Garanti Faktoring
|4,90
|6,75
|26,61
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|0,00
|0,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,13
|14,99
|45,18
|Gedik Yatırım Holding
|15,86
|-2,58
|106,24
|Gediz Ambalaj
|8,32
|0,85
|23,08
|Gentaş
|2,40
|-0,41
|9,59
|Gersan Elektrik
|3,41
|-1,45
|6,90
|Global Men. Değ.
|2,22
|-0,89
|18,09
|Global Yat. Holding
|4,74
|-1,46
|-2,67
|Good-Year
|4,26
|-0,70
|5,19
|Göltaş Çimento
|18,15
|-1,20
|2,02
|Gözde Girişim
|5,17
|-1,71
|0,58
|GSD Denizcilik
|3,36
|12,75
|31,25
|GSD Holding
|1,83
|-1,08
|22,82
|Gübre Fabrik.
|8,48
|1,07
|-6,19
|Güler Yat. Holding
|2,00
|-3,85
|-1,48
|Güneş Sigorta
|2,43
|-3,19
|11,47
|Halk GMYO
|1,48
|0,00
|21,31
|Halk Sigorta
|2,13
|1,43
|7,58
|Hatay Tekstil
|7,50
|9,33
|9,17
|Hedef Girişim
|2,67
|0,00
|2,30
|Hektaş
|9,92
|-0,30
|23,69
|HUB Girişim
|25,38
|3,09
|82,85
|Hürriyet Gzt.
|1,24
|-1,59
|8,77
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|-2,42
|-0,57
|İdealist Danışmanlık
|3,20
|-0,62
|-3,61
|İdealist GMYO
|3,22
|3,54
|5,23
|İhlas Ev Aletleri
|2,85
|1,79
|-8,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,79
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|4,75
|-0,42
|-30,25
|İhlas Holding
|0,85
|0,00
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|0,93
|0,00
|-8,82
|İndeks Bilgisayar
|11,76
|2,53
|21,24
|Info Yatırım
|5,90
|3,51
|-33,71
|İntema
|10,21
|5,26
|10,26
|İpek Doğal Enerji
|8,76
|0,81
|13,47
|İskenderun Demir Çelik
|7,90
|1,02
|-1,37
(Sürecek)
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