Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
16.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,02
|1,51
|8,60
|Acıpayam Selüloz
|6,44
|1,42
|1,10
|Adana Çimento (A)
|9,25
|-0,96
|-4,74
|Adana Çimento (B)
|6,91
|1,92
|-3,09
|Adana Çimento (C)
|2,13
|-0,47
|-4,48
|Adel Kalemcilik
|15,70
|2,01
|0,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,91
|0,00
|-0,52
|Afyon Çimento
|7,01
|2,19
|11,62
|Ak Enerji
|1,10
|2,80
|0,92
|Akbank
|8,85
|0,68
|9,12
|Akçansa
|9,79
|-0,10
|-2,49
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,12
|0,47
|0,47
|Akfen GMYO
|4,16
|-2,12
|2,72
|Akın Tekstil
|14,78
|-0,54
|7,18
|Akiş GMYO
|4,05
|-0,49
|0,25
|Akmerkez GMYO
|26,14
|-0,38
|10,39
|Aksa
|13,68
|-0,73
|-0,15
|Aksa Enerji
|4,04
|5,21
|6,32
|Aksigorta
|6,77
|-0,44
|11,17
|Aksu Enerji
|14,50
|-3,14
|-2,49
|Alarko Carrıer
|65,95
|-0,83
|9,92
|Alarko GMYO
|91,10
|-0,98
|-0,76
|Alarko Holding
|5,96
|-0,17
|0,17
|Albaraka Türk
|1,72
|-1,71
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,88
|1,11
|-1,33
|Alkim Kağıt
|6,91
|1,02
|23,84
|Alkim Kimya
|44,74
|8,96
|16,75
|Altınyağ
|0,60
|9,09
|46,34
|Altınyunus Çeşme
|9,42
|-5,80
|-5,71
|Anadolu Cam
|4,64
|5,94
|6,42
|Anadolu Efes
|25,20
|2,11
|9,19
|Anadolu Grubu Holding
|19,90
|-0,70
|13,13
|Anadolu Hayat Emek.
|7,07
|-0,56
|3,36
|Anadolu Isuzu
|12,22
|0,49
|0,41
|Anadolu Sigorta
|4,72
|0,00
|7,27
|Anel Elektrik
|3,22
|1,26
|0,31
|Arçelik
|21,70
|0,56
|4,13
|Arena Bilgisayar
|9,76
|3,28
|29,61
|Armada Bilgisayar
|16,39
|-1,44
|0,00
|Arsan Tekstil
|3,87
|-0,26
|8,10
|Artı Yatırım Holding
|1,04
|-5,45
|28,40
|Aselsan
|22,88
|-0,35
|9,26
|Aslan Çimento
|37,90
|0,05
|-5,16
|Ata GMYO
|4,04
|-3,58
|-10,82
|Atakule GMYO
|1,97
|-1,01
|2,60
|Atlantis Yatırım Holding
|1,05
|2,94
|5,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|0,00
|1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,90
|0,43
|-0,29
|Avrasya GMYO
|1,55
|-1,27
|2,65
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|0,00
|3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,60
|0,01
|2,31
|Avrupa Yatırım Holding
|1,70
|-2,86
|10,39
|Ayen Enerji
|4,06
|-1,22
|17,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,39
|-7,72
|9,13
|Aygaz
|14,10
|0,93
|9,81
|Bagfaş
|19,90
|-3,21
|18,31
|Bak Ambalaj
|7,11
|-0,84
|-3,27
|Balatacılar Balatacılık
|3,30
|5,77
|166,13
|Bantaş Ambalaj
|3,33
|19,78
|32,14
|Banvit
|18,22
|1,45
|-1,88
|Baştaş Başkent Çimento
|2,74
|0,00
|5,79
|Batı Çimento
|3,64
|0,55
|9,97
|Batısöke Çimento
|1,42
|-0,70
|8,40
|Bera Holding
|3,88
|3,47
|0,78
|Berkosan Yalıtım
|2,95
|-2,96
|7,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,57
|-1,91
|4,90
|Beyaz Filo
|3,12
|0,00
|-1,27
|Bilici Yatırım
|5,64
|0,89
|29,06
|Bim Mağazalar
|49,10
|-0,20
|5,23
|Birko Mensucat
|0,35
|6,06
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,22
|-1,61
|7,02
|Bizim Mağazaları
|12,23
|-1,21
|9,49
|Bolu Çimento
|4,42
|0,00
|-5,96
|Bomonti Elektrik
|1,89
|9,88
|47,66
|Borusan Mannesmann
|12,86
|-4,24
|12,31
|Borusan Yat. Paz.
|74,50
|-4,55
|20,45
|Bosch Fren Sistemleri
|317,80
|-0,09
|9,62
|Bossa
|8,12
|0,87
|0,74
|Brisa
|9,09
|-3,30
|-4,42
|Burçelik
|6,30
|-1,41
|8,43
|Burçelik Vana
|18,00
|2,86
|85,38
|Bursa Çimento
|6,34
|-0,47
|1,77
|Carrefoursa
|5,71
|-1,72
|21,23
|Ceo Event Medya
|8,55
|0,12
|3,76
|Coca Cola İçecek
|43,26
|3,25
|11,78
|Cosmos Yat. Holding
|1,99
|-2,45
|-2,45
|Credıtwest Faktorıng
|2,41
|1,69
|-16,32
|Çelebi
|102,70
|-3,11
|0,59
|Çelik Halat
|8,01
|0,63
|23,23
|Çemaş Döküm
|1,53
|-1,29
|0,66
|Çemtaş
|8,30
|-3,04
|0,24
|Çimbeton
|46,80
|0,47
|13,43
|Çimentaş
|14,99
|1,28
|-0,07
|Çimsa
|9,53
|0,42
|4,96
|Çuhadaroğlu Metal
|3,27
|-0,91
|2,51
|Dagi Giyim
|3,05
|2,01
|22,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,78
|14,90
|111,50
|Dardanel
|4,80
|1,69
|26,65
|Datagate Bilgisayar
|9,23
|9,10
|18,18
|Demısaş Döküm
|3,55
|-3,53
|2,01
|Denge Holding
|1,50
|0,00
|9,49
|Deniz GMYO
|5,39
|-0,74
|6,73
|Denizli Cam
|9,88
|19,90
|18,47
|Derimod
|7,93
|6,44
|11,06
|Derlüks Deri
|4,14
|1,47
|1,47
|Desa Deri
|4,23
|0,48
|-6,83
|Despec Bilgisayar
|4,59
|1,55
|8,25
|Deva Holding
|9,27
|0,98
|3,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|-1,27
|0,00
|Ditaş Doğan
|9,69
|0,83
|1,36
|DO-CO
|558,50
|0,54
|-0,98
|Doğan Burda
|6,02
|1,18
|-0,82
|Doğan Holding
|1,96
|-2,00
|6,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,72
|0,58
|4,24
|Doğusan
|2,29
|0,44
|10,10
|Doğuş GMYO
|4,76
|0,85
|5,08
|Doğuş Otomotiv
|10,77
|0,00
|13,13
|Döktaş Dökümcülük
|56,80
|3,27
|5,28
|Duran Doğan Basım
|18,47
|2,04
|31,55
|Dyo Boya
|5,35
|0,94
|9,18
|Eczacıbaşı İlaç
|3,92
|-1,75
|5,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,74
|-1,20
|6,23
|Edip Gayrimenkul
|1,43
|2,88
|2,88
|Ege Endüstri
|592,70
|-1,07
|2,10
|Ege Gübre
|54,95
|-1,87
|10,34
|Ege Profil
|12,50
|-1,57
|4,43
|Ege Seramik
|3,89
|1,04
|4,85
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,39
|-7,14
|21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,53
|-1,85
|35,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,39
|8,33
|95,00
|Egeplast
|17,09
|-9,96
|36,72
|Ekiz Kimya
|0,99
|10,00
|62,30
|Emek Elektrik
|1,79
|7,19
|12,58
|Eminiş Ambalaj
|1,84
|0,55
|21,05
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|0,61
|13,01
|Enerjisa Enerji
|7,75
|-1,40
|4,87
|Enka İnşaat
|6,56
|0,15
|2,18
|Erbosan
|25,88
|-2,04
|3,60
|Ereğli Demir Çelik
|9,29
|-0,21
|2,77
|Ersu Gıda
|2,30
|0,88
|11,11
|Escort Teknoloji
|1,57
|10,56
|12,95
|Etiler Gıda
|2,53
|4,55
|3,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,75
|4,17
|4,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,35
|0,00
|8,00
|Euro Yat. Ort.
|1,25
|4,17
|5,93
|Euro Yatırım Holding
|1,55
|-0,64
|3,33
|Fenerbahçe Futbol
|15,85
|-1,49
|9,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,49
|-0,66
|-1,75
|F-M İzmit Piston
|57,75
|-0,94
|15,78
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,72
|13,42
|26,40
|Ford Otosan
|74,80
|-1,45
|5,58
|Formet Çelik Kapı
|2,89
|1,40
|-3,67
|Frigo Pak Gıda
|11,87
|-1,17
|-8,41
|Galatasaray Sportif
|2,20
|-0,45
|8,37
|Garanti Bankası
|12,20
|0,58
|9,52
|Garanti Faktoring
|4,59
|6,74
|18,60
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|-0,91
|0,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,07
|3,97
|26,25
|Gedik Yatırım Holding
|16,28
|10,22
|111,70
|Gediz Ambalaj
|8,25
|-1,20
|22,04
|Gentaş
|2,41
|-0,82
|10,05
|Gersan Elektrik
|3,46
|-3,35
|8,46
|Global Men. Değ.
|2,24
|6,67
|19,15
|Global Yat. Holding
|4,81
|0,21
|-1,23
|Good-Year
|4,29
|-1,61
|5,93
|Göltaş Çimento
|18,37
|0,38
|3,26
|Gözde Girişim
|5,26
|0,19
|2,33
|GSD Denizcilik
|2,98
|-2,93
|16,41
|GSD Holding
|1,85
|1,65
|24,16
|Gübre Fabrik.
|8,39
|-1,41
|-7,19
|Güler Yat. Holding
|2,08
|4,52
|2,46
|Güneş Sigorta
|2,51
|-5,28
|15,14
|Halk GMYO
|1,48
|4,23
|21,31
|Halk Sigorta
|2,10
|0,48
|6,06
|Hatay Tekstil
|6,86
|1,03
|-0,15
|Hedef Girişim
|2,67
|-0,37
|2,30
|Hektaş
|9,95
|-0,70
|24,06
|HUB Girişim
|24,62
|0,08
|77,38
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|-0,79
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|5,37
|1,51
|1,90
|İdealist Danışmanlık
|3,22
|0,00
|-3,01
|İdealist GMYO
|3,11
|2,98
|1,63
|İhlas Ev Aletleri
|2,80
|0,00
|-10,54
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|-0,88
|-6,67
|İhlas Gazetecilik
|4,77
|-0,63
|-29,96
|İhlas Holding
|0,85
|-1,16
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|0,93
|0,00
|-8,82
|İndeks Bilgisayar
|11,47
|4,75
|18,25
|Info Yatırım
|5,70
|6,54
|-35,96
|İntema
|9,70
|0,00
|4,75
|İpek Doğal Enerji
|8,69
|-0,91
|12,56
|İskenderun Demir Çelik
|7,82
|-0,38
|-2,37
(Sürecek)
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