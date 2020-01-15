Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
15.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,99
|-1,49
|6,99
|Acıpayam Selüloz
|6,35
|-0,78
|-0,31
|Adana Çimento (A)
|9,34
|0,32
|-3,81
|Adana Çimento (B)
|6,78
|1,80
|-4,91
|Adana Çimento (C)
|2,14
|-1,38
|-4,04
|Adel Kalemcilik
|15,39
|0,85
|-1,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,91
|-0,52
|-0,52
|Afyon Çimento
|6,86
|2,54
|9,24
|Ak Enerji
|1,07
|-0,93
|-1,83
|Akbank
|8,79
|-0,90
|8,38
|Akçansa
|9,80
|-0,71
|-2,39
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,11
|1,93
|0,00
|Akfen GMYO
|4,25
|2,16
|4,94
|Akın Tekstil
|14,86
|-1,26
|7,76
|Akiş GMYO
|4,07
|-0,49
|0,74
|Akmerkez GMYO
|26,24
|-0,23
|10,81
|Aksa
|13,78
|-0,86
|0,58
|Aksa Enerji
|3,84
|-1,29
|1,05
|Aksigorta
|6,80
|2,10
|11,66
|Aksu Enerji
|14,97
|-0,20
|0,67
|Alarko Carrıer
|66,50
|-1,99
|10,83
|Alarko GMYO
|92,00
|-1,87
|0,22
|Alarko Holding
|5,97
|-1,81
|0,34
|Albaraka Türk
|1,75
|2,34
|14,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,75
|1,38
|-2,41
|Alkim Kağıt
|6,84
|1,18
|22,58
|Alkim Kimya
|41,06
|-1,63
|7,15
|Altınyağ
|0,55
|10,00
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|10,00
|0,60
|0,10
|Anadolu Cam
|4,38
|-1,57
|0,46
|Anadolu Efes
|24,68
|0,65
|6,93
|Anadolu Grubu Holding
|20,04
|7,92
|13,93
|Anadolu Hayat Emek.
|7,11
|2,30
|3,95
|Anadolu Isuzu
|12,16
|0,25
|-0,08
|Anadolu Sigorta
|4,72
|0,21
|7,27
|Anel Elektrik
|3,18
|-1,55
|-0,93
|Arçelik
|21,58
|-1,82
|3,55
|Arena Bilgisayar
|9,45
|0,21
|25,50
|Armada Bilgisayar
|16,63
|1,03
|1,46
|Arsan Tekstil
|3,88
|-2,27
|8,38
|Artı Yatırım Holding
|1,10
|0,92
|35,80
|Aselsan
|22,96
|-1,37
|9,65
|Aslan Çimento
|37,88
|0,05
|-5,21
|Ata GMYO
|4,19
|1,21
|-7,51
|Atakule GMYO
|1,99
|-1,00
|3,65
|Atlantis Yatırım Holding
|1,02
|-2,86
|2,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|-0,68
|1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,84
|-0,14
|-0,72
|Avrasya GMYO
|1,57
|0,64
|3,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|0,00
|3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,50
|0,01
|2,30
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|4,17
|13,64
|Ayen Enerji
|4,11
|-0,96
|18,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,59
|7,92
|18,26
|Aygaz
|13,97
|-0,21
|8,80
|Bagfaş
|20,56
|6,25
|22,24
|Bak Ambalaj
|7,17
|-1,24
|-2,45
|Balatacılar Balatacılık
|3,12
|9,86
|151,61
|Bantaş Ambalaj
|2,78
|2,58
|10,32
|Banvit
|17,96
|-1,64
|-3,28
|Baştaş Başkent Çimento
|2,74
|3,79
|5,79
|Batı Çimento
|3,62
|-1,90
|9,37
|Batısöke Çimento
|1,43
|-0,69
|9,16
|Bera Holding
|3,75
|1,63
|-2,60
|Berkosan Yalıtım
|3,04
|-3,18
|10,95
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|0,77
|6,94
|Beyaz Filo
|3,12
|-0,64
|-1,27
|Bilici Yatırım
|5,59
|0,72
|27,92
|Bim Mağazalar
|49,20
|0,57
|5,44
|Birko Mensucat
|0,33
|-5,71
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,24
|-1,59
|8,77
|Bizim Mağazaları
|12,38
|0,24
|10,83
|Bolu Çimento
|4,42
|-0,45
|-5,96
|Bomonti Elektrik
|1,72
|9,55
|34,37
|Borusan Mannesmann
|13,43
|9,45
|17,29
|Borusan Yat. Paz.
|78,05
|4,00
|26,19
|Bosch Fren Sistemleri
|318,10
|-1,49
|9,73
|Bossa
|8,05
|-1,35
|-0,12
|Brisa
|9,40
|-1,47
|-1,16
|Burçelik
|6,39
|1,91
|9,98
|Burçelik Vana
|17,50
|12,90
|80,23
|Bursa Çimento
|6,37
|-0,47
|2,25
|Carrefoursa
|5,81
|-2,84
|23,35
|Ceo Event Medya
|8,54
|-0,81
|3,64
|Coca Cola İçecek
|41,90
|0,87
|8,27
|Cosmos Yat. Holding
|2,04
|-2,86
|0,00
|Credıtwest Faktorıng
|2,37
|-1,66
|-17,71
|Çelebi
|106,00
|2,81
|3,82
|Çelik Halat
|7,96
|2,84
|22,46
|Çemaş Döküm
|1,55
|1,31
|1,97
|Çemtaş
|8,56
|3,76
|3,38
|Çimbeton
|46,58
|-1,27
|12,89
|Çimentaş
|14,80
|-0,40
|-1,33
|Çimsa
|9,49
|0,74
|4,52
|Çuhadaroğlu Metal
|3,30
|-2,08
|3,45
|Dagi Giyim
|2,99
|6,41
|19,60
|Dagi Yatırım Holding
|4,16
|14,92
|84,07
|Dardanel
|4,72
|-2,07
|24,54
|Datagate Bilgisayar
|8,46
|-1,05
|8,32
|Demısaş Döküm
|3,68
|3,95
|5,75
|Denge Holding
|1,50
|9,49
|9,49
|Deniz GMYO
|5,43
|-0,91
|7,52
|Denizli Cam
|8,24
|-1,32
|-1,20
|Derimod
|7,45
|1,92
|4,34
|Derlüks Deri
|4,08
|3,55
|0,00
|Desa Deri
|4,21
|-0,94
|-7,27
|Despec Bilgisayar
|4,52
|1,80
|6,60
|Deva Holding
|9,18
|0,00
|2,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|-1,25
|1,28
|Ditaş Doğan
|9,61
|0,00
|0,52
|DO-CO
|555,50
|-1,33
|-1,51
|Doğan Burda
|5,95
|3,66
|-1,98
|Doğan Holding
|2,00
|-0,99
|8,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,71
|0,00
|3,64
|Doğusan
|2,28
|3,64
|9,62
|Doğuş GMYO
|4,72
|0,85
|4,19
|Doğuş Otomotiv
|10,77
|3,76
|13,13
|Döktaş Dökümcülük
|55,00
|0,00
|1,95
|Duran Doğan Basım
|18,10
|-1,36
|28,92
|Dyo Boya
|5,30
|4,33
|8,16
|Eczacıbaşı İlaç
|3,99
|2,05
|7,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,87
|2,64
|7,52
|Edip Gayrimenkul
|1,39
|-1,42
|0,00
|Ege Endüstri
|599,10
|-0,15
|3,20
|Ege Gübre
|56,00
|-1,06
|12,45
|Ege Profil
|12,70
|3,84
|6,10
|Ege Seramik
|3,85
|0,79
|3,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,42
|7,69
|31,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,54
|-1,82
|38,46
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,36
|9,09
|80,00
|Egeplast
|18,98
|-9,96
|51,84
|Ekiz Kimya
|0,90
|9,76
|47,54
|Emek Elektrik
|1,67
|-1,18
|5,03
|Eminiş Ambalaj
|1,83
|4,57
|20,39
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|4,46
|12,33
|Enerjisa Enerji
|7,86
|-1,01
|6,36
|Enka İnşaat
|6,55
|-1,95
|2,02
|Erbosan
|26,42
|-1,20
|5,76
|Ereğli Demir Çelik
|9,31
|-2,72
|2,99
|Ersu Gıda
|2,28
|2,24
|10,14
|Escort Teknoloji
|1,42
|1,43
|2,16
|Etiler Gıda
|2,42
|-0,41
|-1,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,68
|-2,89
|0,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,35
|-2,88
|8,00
|Euro Yat. Ort.
|1,20
|-1,64
|1,69
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|-1,89
|4,00
|Fenerbahçe Futbol
|16,09
|4,01
|11,20
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,52
|-0,66
|-1,09
|F-M İzmit Piston
|58,30
|-2,83
|16,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,57
|0,71
|11,44
|Ford Otosan
|75,90
|1,00
|7,13
|Formet Çelik Kapı
|2,85
|-4,36
|-5,00
|Frigo Pak Gıda
|12,01
|-0,41
|-7,33
|Galatasaray Sportif
|2,21
|-0,45
|8,87
|Garanti Bankası
|12,13
|-0,41
|8,89
|Garanti Faktoring
|4,30
|4,62
|11,11
|Garanti Yat. Ort.
|1,10
|-0,90
|1,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,80
|1,49
|21,43
|Gedik Yatırım Holding
|14,77
|14,94
|92,07
|Gediz Ambalaj
|8,35
|0,48
|23,52
|Gentaş
|2,43
|0,83
|10,96
|Gersan Elektrik
|3,58
|6,55
|12,23
|Global Men. Değ.
|2,10
|-5,41
|11,70
|Global Yat. Holding
|4,80
|-0,83
|-1,44
|Good-Year
|4,36
|-1,58
|7,65
|Göltaş Çimento
|18,30
|1,27
|2,87
|Gözde Girişim
|5,25
|-2,42
|2,14
|GSD Denizcilik
|3,07
|11,64
|19,92
|GSD Holding
|1,82
|6,43
|22,15
|Gübre Fabrik.
|8,51
|-1,39
|-5,86
|Güler Yat. Holding
|1,99
|1,02
|-1,97
|Güneş Sigorta
|2,65
|19,91
|21,56
|Halk GMYO
|1,42
|-3,40
|16,39
|Halk Sigorta
|2,09
|4,50
|5,56
|Hatay Tekstil
|6,79
|-0,29
|-1,16
|Hedef Girişim
|2,68
|-0,74
|2,68
|Hektaş
|10,02
|-3,38
|24,94
|HUB Girişim
|24,60
|-0,89
|77,23
|Hürriyet Gzt.
|1,27
|-0,78
|11,40
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|-0,94
|0,38
|İdealist Danışmanlık
|3,22
|0,31
|-3,01
|İdealist GMYO
|3,02
|0,67
|-1,31
|İhlas Ev Aletleri
|2,80
|2,19
|-10,54
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|0,89
|-5,83
|İhlas Gazetecilik
|4,80
|-3,61
|-29,52
|İhlas Holding
|0,86
|1,18
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|0,93
|0,00
|-8,82
|İndeks Bilgisayar
|10,95
|0,92
|12,89
|Info Yatırım
|5,35
|-3,25
|-39,89
|İntema
|9,70
|2,43
|4,75
|İpek Doğal Enerji
|8,77
|-0,90
|13,60
|İskenderun Demir Çelik
|7,85
|-0,63
|-2,00
(Sürecek)
Kaynak: AA