Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
13.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:46
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,88
|6,82
|1,08
|Acıpayam Selüloz
|6,40
|3,39
|0,47
|Adana Çimento (A)
|9,25
|0,00
|-4,74
|Adana Çimento (B)
|6,59
|-0,30
|-7,57
|Adana Çimento (C)
|2,13
|0,47
|-4,48
|Adel Kalemcilik
|15,08
|0,94
|-3,95
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,91
|2,69
|-0,52
|Afyon Çimento
|6,64
|2,79
|5,73
|Ak Enerji
|1,08
|0,93
|-0,92
|Akbank
|8,72
|0,35
|7,52
|Akçansa
|9,93
|0,30
|-1,10
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|2,48
|-1,90
|Akfen GMYO
|4,18
|0,48
|3,21
|Akın Tekstil
|15,18
|4,55
|10,08
|Akiş GMYO
|4,20
|3,96
|3,96
|Akmerkez GMYO
|26,10
|5,33
|10,22
|Aksa
|14,02
|0,36
|2,34
|Aksa Enerji
|3,89
|1,04
|2,37
|Aksigorta
|6,44
|4,72
|5,75
|Aksu Enerji
|15,08
|-3,95
|1,41
|Alarko Carrıer
|70,00
|-2,51
|16,67
|Alarko GMYO
|95,45
|-0,62
|3,98
|Alarko Holding
|6,05
|2,37
|1,68
|Albaraka Türk
|1,72
|1,18
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,43
|-0,26
|-5,07
|Alkim Kağıt
|5,64
|1,81
|1,08
|Alkim Kimya
|38,48
|0,58
|0,42
|Altınyağ
|0,47
|9,30
|14,63
|Altınyunus Çeşme
|9,91
|0,92
|-0,80
|Anadolu Cam
|4,33
|0,00
|-0,69
|Anadolu Efes
|23,80
|0,76
|3,12
|Anadolu Grubu Holding
|18,28
|0,88
|3,92
|Anadolu Hayat Emek.
|6,72
|0,75
|-1,75
|Anadolu Isuzu
|12,08
|1,85
|-0,74
|Anadolu Sigorta
|4,67
|1,97
|6,14
|Anel Elektrik
|3,26
|-1,51
|1,56
|Arçelik
|21,82
|1,68
|4,70
|Arena Bilgisayar
|9,48
|0,85
|25,90
|Armada Bilgisayar
|16,38
|4,40
|-0,06
|Arsan Tekstil
|3,92
|4,53
|9,50
|Artı Yatırım Holding
|1,05
|1,94
|29,63
|Aselsan
|22,92
|0,97
|9,46
|Aslan Çimento
|37,80
|0,21
|-5,41
|Ata GMYO
|4,17
|-5,66
|-7,95
|Atakule GMYO
|2,05
|2,50
|6,77
|Atlantis Yatırım Holding
|1,05
|0,96
|5,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|4,14
|4,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,84
|0,36
|-0,72
|Avrasya GMYO
|1,55
|3,33
|2,65
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,86
|2,76
|2,20
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,30
|0,01
|2,29
|Avrupa Yatırım Holding
|1,58
|2,60
|2,60
|Ayen Enerji
|4,36
|19,78
|25,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,33
|8,37
|6,39
|Aygaz
|13,85
|1,17
|7,87
|Bagfaş
|18,86
|1,02
|12,13
|Bak Ambalaj
|7,38
|5,73
|0,41
|Balatacılar Balatacılık
|2,59
|9,75
|108,87
|Bantaş Ambalaj
|2,55
|4,94
|1,19
|Banvit
|18,03
|-0,33
|-2,91
|Baştaş Başkent Çimento
|2,58
|-0,77
|-0,39
|Batı Çimento
|3,75
|0,54
|13,29
|Batısöke Çimento
|1,44
|1,41
|9,92
|Bera Holding
|3,78
|5,00
|-1,82
|Berkosan Yalıtım
|2,75
|2,23
|0,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,64
|4,76
|7,76
|Beyaz Filo
|3,12
|1,63
|-1,27
|Bilici Yatırım
|5,55
|1,65
|27,00
|Bim Mağazalar
|48,30
|-0,54
|3,51
|Birko Mensucat
|0,35
|6,06
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,26
|5,88
|10,53
|Bizim Mağazaları
|11,58
|4,89
|3,67
|Bolu Çimento
|4,43
|0,68
|-5,74
|Bomonti Elektrik
|1,43
|10,00
|11,72
|Borusan Mannesmann
|11,77
|1,03
|2,79
|Borusan Yat. Paz.
|76,70
|-3,76
|24,01
|Bosch Fren Sistemleri
|322,80
|-0,22
|11,35
|Bossa
|8,23
|1,23
|2,11
|Brisa
|9,25
|0,87
|-2,73
|Burçelik
|6,04
|1,85
|3,96
|Burçelik Vana
|13,51
|14,98
|39,13
|Bursa Çimento
|6,29
|0,16
|0,96
|Carrefoursa
|5,33
|1,52
|13,16
|Ceo Event Medya
|9,02
|9,47
|9,47
|Coca Cola İçecek
|40,98
|2,81
|5,89
|Cosmos Yat. Holding
|1,97
|1,55
|-3,43
|Credıtwest Faktorıng
|2,51
|0,00
|-12,85
|Çelebi
|102,70
|0,69
|0,59
|Çelik Halat
|8,03
|6,92
|23,54
|Çemaş Döküm
|1,51
|5,59
|-0,66
|Çemtaş
|8,14
|2,26
|-1,69
|Çimbeton
|46,82
|-0,59
|13,48
|Çimentaş
|14,95
|2,75
|-0,33
|Çimsa
|9,44
|2,50
|3,96
|Çuhadaroğlu Metal
|3,38
|7,30
|5,96
|Dagi Giyim
|2,82
|3,68
|12,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,27
|8,28
|44,69
|Dardanel
|4,87
|0,00
|28,50
|Datagate Bilgisayar
|8,59
|3,62
|9,99
|Demısaş Döküm
|3,43
|0,88
|-1,44
|Denge Holding
|1,36
|2,26
|-0,73
|Deniz GMYO
|5,48
|1,48
|8,51
|Denizli Cam
|8,30
|0,61
|-0,48
|Derimod
|7,18
|5,12
|0,56
|Derlüks Deri
|4,00
|1,27
|-1,96
|Desa Deri
|4,30
|1,90
|-5,29
|Despec Bilgisayar
|4,37
|0,92
|3,07
|Deva Holding
|9,20
|4,31
|2,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|1,28
|1,28
|Ditaş Doğan
|9,61
|0,42
|0,52
|DO-CO
|564,20
|-0,84
|0,04
|Doğan Burda
|5,70
|-0,18
|-6,10
|Doğan Holding
|2,03
|2,01
|10,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,71
|2,40
|3,64
|Doğusan
|2,07
|1,97
|-0,48
|Doğuş GMYO
|4,64
|2,20
|2,43
|Doğuş Otomotiv
|10,28
|3,11
|7,98
|Döktaş Dökümcülük
|57,50
|-0,86
|6,58
|Duran Doğan Basım
|18,05
|4,15
|28,56
|Dyo Boya
|4,98
|0,61
|1,63
|Eczacıbaşı İlaç
|3,89
|-0,77
|4,85
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,54
|-0,19
|4,25
|Edip Gayrimenkul
|1,41
|2,17
|1,44
|Ege Endüstri
|590,00
|2,06
|1,64
|Ege Gübre
|55,75
|-2,19
|11,95
|Ege Profil
|12,03
|1,26
|0,50
|Ege Seramik
|3,79
|1,34
|2,16
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|9,09
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,50
|8,70
|28,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|7,14
|50,00
|Egeplast
|19,85
|8,17
|58,80
|Ekiz Kimya
|0,75
|8,70
|22,95
|Emek Elektrik
|1,63
|1,24
|2,52
|Eminiş Ambalaj
|1,78
|-1,11
|17,11
|Emlak Konut GMYO
|1,58
|3,95
|8,22
|Enerjisa Enerji
|7,94
|0,89
|7,44
|Enka İnşaat
|6,46
|0,47
|0,62
|Erbosan
|26,88
|3,15
|7,61
|Ereğli Demir Çelik
|9,55
|2,91
|5,64
|Ersu Gıda
|2,20
|11,68
|6,28
|Escort Teknoloji
|1,40
|2,94
|0,72
|Etiler Gıda
|2,45
|-0,41
|0,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,69
|5,62
|1,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,42
|14,52
|13,60
|Euro Yat. Ort.
|1,22
|5,17
|3,39
|Euro Yatırım Holding
|1,51
|4,14
|0,67
|Fenerbahçe Futbol
|15,51
|4,87
|7,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,62
|3,12
|1,09
|F-M İzmit Piston
|60,05
|-3,15
|20,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,58
|4,89
|11,57
|Ford Otosan
|74,05
|1,51
|4,52
|Formet Çelik Kapı
|3,04
|-0,33
|1,33
|Frigo Pak Gıda
|12,02
|-3,06
|-7,25
|Galatasaray Sportif
|2,24
|4,67
|10,34
|Garanti Bankası
|12,20
|1,92
|9,52
|Garanti Faktoring
|3,80
|1,06
|-1,81
|Garanti Yat. Ort.
|1,12
|8,74
|3,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,70
|0,60
|19,64
|Gedik Yatırım Holding
|11,41
|14,90
|48,37
|Gediz Ambalaj
|8,36
|0,72
|23,67
|Gentaş
|2,34
|1,30
|6,85
|Gersan Elektrik
|3,18
|2,58
|-0,31
|Global Men. Değ.
|2,61
|14,98
|38,83
|Global Yat. Holding
|4,89
|0,41
|0,41
|Good-Year
|4,34
|1,17
|7,16
|Göltaş Çimento
|17,69
|2,97
|-0,56
|Gözde Girişim
|5,36
|-0,74
|4,28
|GSD Denizcilik
|2,75
|2,23
|7,42
|GSD Holding
|1,69
|3,68
|13,42
|Gübre Fabrik.
|8,82
|-0,34
|-2,43
|Güler Yat. Holding
|1,99
|1,53
|-1,97
|Güneş Sigorta
|2,16
|1,41
|-0,92
|Halk GMYO
|1,50
|20,00
|22,95
|Halk Sigorta
|1,97
|-0,51
|-0,51
|Hatay Tekstil
|6,81
|2,10
|-0,87
|Hedef Girişim
|2,72
|2,26
|4,21
|Hektaş
|9,56
|9,63
|19,20
|HUB Girişim
|25,24
|19,96
|81,84
|Hürriyet Gzt.
|1,30
|0,00
|14,04
|ICBC Turkey Bank
|5,35
|2,29
|1,52
|İdealist Danışmanlık
|3,29
|2,17
|-0,90
|İdealist GMYO
|2,99
|2,05
|-2,29
|İhlas Ev Aletleri
|2,85
|-1,04
|-8,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,79
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|5,00
|-1,57
|-26,58
|İhlas Holding
|0,87
|1,16
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|0,96
|-2,04
|-5,88
|İndeks Bilgisayar
|10,40
|6,12
|7,22
|Info Yatırım
|6,50
|-7,01
|-26,97
|İntema
|9,30
|2,76
|0,43
|İpek Doğal Enerji
|8,86
|2,67
|14,77
|İskenderun Demir Çelik
|7,92
|1,15
|-1,12
(Sürecek)
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