Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
10.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:50
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,76
|-0,56
|-5,38
|Acıpayam Selüloz
|6,19
|1,14
|-2,83
|Adana Çimento (A)
|9,25
|-0,75
|-4,74
|Adana Çimento (B)
|6,61
|0,92
|-7,29
|Adana Çimento (C)
|2,12
|-0,47
|-4,93
|Adel Kalemcilik
|14,94
|-0,07
|-4,84
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,86
|-1,06
|-3,12
|Afyon Çimento
|6,46
|0,47
|2,87
|Ak Enerji
|1,07
|5,94
|-1,83
|Akbank
|8,69
|2,00
|7,15
|Akçansa
|9,90
|0,51
|-1,39
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,02
|0,00
|-4,27
|Akfen GMYO
|4,16
|0,00
|2,72
|Akın Tekstil
|14,52
|-1,49
|5,29
|Akiş GMYO
|4,04
|2,02
|0,00
|Akmerkez GMYO
|24,78
|3,68
|4,65
|Aksa
|13,97
|3,10
|1,97
|Aksa Enerji
|3,85
|1,58
|1,32
|Aksigorta
|6,15
|0,00
|0,99
|Aksu Enerji
|15,70
|0,90
|5,58
|Alarko Carrıer
|71,80
|9,87
|19,67
|Alarko GMYO
|96,05
|1,96
|4,63
|Alarko Holding
|5,91
|-1,01
|-0,67
|Albaraka Türk
|1,70
|3,03
|11,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,46
|-1,12
|-4,82
|Alkim Kağıt
|5,54
|-1,07
|-0,72
|Alkim Kimya
|38,26
|1,22
|-0,16
|Altınyağ
|0,43
|2,38
|4,88
|Altınyunus Çeşme
|9,82
|0,00
|-1,70
|Anadolu Cam
|4,33
|-0,46
|-0,69
|Anadolu Efes
|23,62
|-1,34
|2,34
|Anadolu Grubu Holding
|18,12
|-0,44
|3,01
|Anadolu Hayat Emek.
|6,67
|0,45
|-2,49
|Anadolu Isuzu
|11,86
|0,34
|-2,55
|Anadolu Sigorta
|4,58
|0,22
|4,09
|Anel Elektrik
|3,31
|6,43
|3,12
|Arçelik
|21,46
|-0,09
|2,98
|Arena Bilgisayar
|9,40
|-1,47
|24,83
|Armada Bilgisayar
|15,69
|-0,63
|-4,27
|Arsan Tekstil
|3,75
|3,88
|4,75
|Artı Yatırım Holding
|1,03
|7,29
|27,16
|Aselsan
|22,70
|-0,79
|8,40
|Aslan Çimento
|37,72
|0,37
|-5,61
|Ata GMYO
|4,42
|-4,12
|-2,43
|Atakule GMYO
|2,00
|10,50
|4,17
|Atlantis Yatırım Holding
|1,04
|5,05
|4,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|0,00
|0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,79
|0,15
|-1,08
|Avrasya GMYO
|1,50
|0,67
|-0,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,81
|0,56
|-0,55
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,20
|0,01
|2,28
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|0,65
|0,00
|Ayen Enerji
|3,64
|3,70
|4,90
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,15
|0,00
|-1,83
|Aygaz
|13,69
|2,62
|6,62
|Bagfaş
|18,67
|-0,32
|11,00
|Bak Ambalaj
|6,98
|1,90
|-5,03
|Balatacılar Balatacılık
|2,36
|9,77
|90,32
|Bantaş Ambalaj
|2,43
|-0,41
|-3,57
|Banvit
|18,09
|0,89
|-2,58
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|1,96
|0,39
|Batı Çimento
|3,73
|0,81
|12,69
|Batısöke Çimento
|1,42
|3,65
|8,40
|Bera Holding
|3,60
|0,00
|-6,49
|Berkosan Yalıtım
|2,69
|2,67
|-1,82
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,52
|0,00
|2,86
|Beyaz Filo
|3,07
|0,00
|-2,85
|Bilici Yatırım
|5,46
|0,00
|24,94
|Bim Mağazalar
|48,56
|-0,12
|4,07
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,19
|2,59
|4,39
|Bizim Mağazaları
|11,04
|0,64
|-1,16
|Bolu Çimento
|4,40
|0,46
|-6,38
|Bomonti Elektrik
|1,30
|6,56
|1,56
|Borusan Mannesmann
|11,65
|0,17
|1,75
|Borusan Yat. Paz.
|79,70
|6,27
|28,86
|Bosch Fren Sistemleri
|323,50
|0,00
|11,59
|Bossa
|8,13
|3,04
|0,87
|Brisa
|9,17
|-0,33
|-3,58
|Burçelik
|5,93
|-2,31
|2,07
|Burçelik Vana
|11,75
|-5,92
|21,01
|Bursa Çimento
|6,28
|0,64
|0,80
|Carrefoursa
|5,25
|1,74
|11,46
|Ceo Event Medya
|8,24
|-0,48
|0,00
|Coca Cola İçecek
|39,86
|2,73
|3,00
|Cosmos Yat. Holding
|1,94
|1,04
|-4,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,51
|0,40
|-12,85
|Çelebi
|102,00
|1,39
|-0,10
|Çelik Halat
|7,51
|2,60
|15,54
|Çemaş Döküm
|1,43
|-0,69
|-5,92
|Çemtaş
|7,96
|-0,50
|-3,86
|Çimbeton
|47,10
|9,53
|14,15
|Çimentaş
|14,55
|1,54
|-3,00
|Çimsa
|9,21
|0,55
|1,43
|Çuhadaroğlu Metal
|3,15
|0,32
|-1,25
|Dagi Giyim
|2,72
|-3,89
|8,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,02
|-3,82
|33,63
|Dardanel
|4,87
|0,41
|28,50
|Datagate Bilgisayar
|8,29
|3,24
|6,15
|Demısaş Döküm
|3,40
|0,00
|-2,30
|Denge Holding
|1,33
|-1,48
|-2,92
|Deniz GMYO
|5,40
|1,31
|6,93
|Denizli Cam
|8,25
|2,10
|-1,08
|Derimod
|6,83
|-0,29
|-4,34
|Derlüks Deri
|3,95
|-1,25
|-3,19
|Desa Deri
|4,22
|-0,71
|-7,05
|Despec Bilgisayar
|4,33
|-0,92
|2,12
|Deva Holding
|8,82
|-1,23
|-1,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|0,00
|0,00
|Ditaş Doğan
|9,57
|0,31
|0,10
|DO-CO
|569,00
|0,89
|0,89
|Doğan Burda
|5,71
|1,42
|-5,93
|Doğan Holding
|1,99
|3,11
|8,15
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,67
|0,60
|1,21
|Doğusan
|2,03
|0,50
|-2,40
|Doğuş GMYO
|4,54
|1,79
|0,22
|Doğuş Otomotiv
|9,97
|6,75
|4,73
|Döktaş Dökümcülük
|58,00
|0,87
|7,51
|Duran Doğan Basım
|17,33
|-2,20
|23,43
|Dyo Boya
|4,95
|1,23
|1,02
|Eczacıbaşı İlaç
|3,92
|4,53
|5,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,56
|2,52
|4,45
|Edip Gayrimenkul
|1,38
|0,73
|-0,72
|Ege Endüstri
|578,10
|-0,77
|-0,41
|Ege Gübre
|57,00
|10,04
|14,46
|Ege Profil
|11,88
|-1,16
|-0,75
|Ege Seramik
|3,74
|0,54
|0,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,33
|10,00
|3,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,46
|9,52
|17,95
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,28
|7,69
|40,00
|Egeplast
|18,35
|9,88
|46,80
|Ekiz Kimya
|0,69
|9,52
|13,11
|Emek Elektrik
|1,61
|3,87
|1,26
|Eminiş Ambalaj
|1,80
|2,86
|18,42
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|3,40
|4,11
|Enerjisa Enerji
|7,87
|3,15
|6,50
|Enka İnşaat
|6,43
|-1,23
|0,16
|Erbosan
|26,06
|1,96
|4,32
|Ereğli Demir Çelik
|9,28
|0,00
|2,65
|Ersu Gıda
|1,97
|0,00
|-4,83
|Escort Teknoloji
|1,36
|0,74
|-2,16
|Etiler Gıda
|2,46
|-1,60
|0,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,60
|-0,62
|-4,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|-0,80
|Euro Yat. Ort.
|1,16
|0,87
|-1,69
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|0,69
|-3,33
|Fenerbahçe Futbol
|14,79
|0,61
|2,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,48
|-0,22
|-1,97
|F-M İzmit Piston
|62,00
|11,21
|24,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,18
|6,79
|6,37
|Ford Otosan
|72,95
|-0,61
|2,96
|Formet Çelik Kapı
|3,05
|-0,97
|1,67
|Frigo Pak Gıda
|12,40
|-2,29
|-4,32
|Galatasaray Sportif
|2,14
|1,42
|5,42
|Garanti Bankası
|11,97
|0,42
|7,45
|Garanti Faktoring
|3,76
|-2,59
|-2,84
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|-4,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,66
|4,06
|18,93
|Gedik Yatırım Holding
|9,93
|14,93
|29,13
|Gediz Ambalaj
|8,30
|4,27
|22,78
|Gentaş
|2,31
|4,05
|5,48
|Gersan Elektrik
|3,10
|0,65
|-2,82
|Global Men. Değ.
|2,27
|14,65
|20,74
|Global Yat. Holding
|4,87
|2,96
|0,00
|Good-Year
|4,29
|-0,23
|5,93
|Göltaş Çimento
|17,18
|-0,12
|-3,43
|Gözde Girişim
|5,40
|-1,64
|5,06
|GSD Denizcilik
|2,69
|1,13
|5,08
|GSD Holding
|1,63
|0,62
|9,40
|Gübre Fabrik.
|8,85
|-0,34
|-2,10
|Güler Yat. Holding
|1,96
|-3,45
|-3,45
|Güneş Sigorta
|2,13
|-1,39
|-2,29
|Halk GMYO
|1,25
|5,93
|2,46
|Halk Sigorta
|1,98
|0,00
|0,00
|Hatay Tekstil
|6,67
|-0,45
|-2,91
|Hedef Girişim
|2,66
|-1,85
|1,92
|Hektaş
|8,72
|2,95
|8,73
|HUB Girişim
|21,04
|3,65
|51,59
|Hürriyet Gzt.
|1,30
|2,36
|14,04
|ICBC Turkey Bank
|5,23
|1,16
|-0,76
|İdealist Danışmanlık
|3,22
|1,26
|-3,01
|İdealist GMYO
|2,93
|0,34
|-4,25
|İhlas Ev Aletleri
|2,88
|0,00
|-7,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|0,00
|-6,67
|İhlas Gazetecilik
|5,08
|-0,39
|-25,40
|İhlas Holding
|0,86
|0,00
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|0,98
|-2,00
|-3,92
|İndeks Bilgisayar
|9,80
|-0,81
|1,03
|Info Yatırım
|6,99
|-0,14
|-21,46
|İntema
|9,05
|1,91
|-2,27
|İpek Doğal Enerji
|8,63
|-3,79
|11,79
|İskenderun Demir Çelik
|7,83
|0,51
|-2,25
(Sürecek)
Kaynak: AA