Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
08.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|-3,51
|-11,29
|Acıpayam Selüloz
|5,87
|-1,68
|-7,85
|Adana Çimento (A)
|9,08
|-1,52
|-6,49
|Adana Çimento (B)
|6,40
|-1,39
|-10,24
|Adana Çimento (C)
|2,05
|0,00
|-8,07
|Adel Kalemcilik
|14,26
|-1,66
|-9,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,74
|-2,79
|-9,37
|Afyon Çimento
|6,13
|-0,33
|-2,39
|Ak Enerji
|0,93
|-3,12
|-14,68
|Akbank
|7,96
|2,05
|-1,85
|Akçansa
|9,30
|-2,52
|-7,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,88
|-2,59
|-10,90
|Akfen GMYO
|4,08
|-1,45
|0,74
|Akın Tekstil
|13,51
|-3,02
|-2,03
|Akiş GMYO
|3,80
|-1,81
|-5,94
|Akmerkez GMYO
|23,36
|-0,60
|-1,35
|Aksa
|13,20
|-0,75
|-3,65
|Aksa Enerji
|3,64
|-0,55
|-4,21
|Aksigorta
|6,05
|-1,14
|-0,66
|Aksu Enerji
|15,45
|0,78
|3,90
|Alarko Carrıer
|60,00
|-1,15
|0,00
|Alarko GMYO
|93,00
|-4,32
|1,31
|Alarko Holding
|5,75
|-1,20
|-3,36
|Albaraka Türk
|1,59
|-0,63
|3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,10
|-2,12
|-7,81
|Alkim Kağıt
|5,28
|0,38
|-5,38
|Alkim Kimya
|36,42
|-2,04
|-4,96
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|10,00
|0,00
|0,10
|Anadolu Cam
|4,17
|0,24
|-4,36
|Anadolu Efes
|23,10
|-1,62
|0,09
|Anadolu Grubu Holding
|17,40
|2,65
|-1,08
|Anadolu Hayat Emek.
|6,54
|0,62
|-4,39
|Anadolu Isuzu
|11,29
|-2,25
|-7,23
|Anadolu Sigorta
|4,45
|0,23
|1,14
|Anel Elektrik
|2,99
|-2,29
|-6,85
|Arçelik
|20,82
|-0,95
|-0,10
|Arena Bilgisayar
|9,02
|-1,53
|19,79
|Armada Bilgisayar
|14,22
|-3,46
|-13,24
|Arsan Tekstil
|3,47
|-2,25
|-3,07
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|-4,76
|23,46
|Aselsan
|22,26
|-0,62
|6,30
|Aslan Çimento
|36,10
|-1,96
|-9,66
|Ata GMYO
|4,80
|0,84
|5,96
|Atakule GMYO
|1,71
|-1,16
|-10,94
|Atlantis Yatırım Holding
|0,90
|5,88
|-10,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,36
|-2,86
|-5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,93
|-1,49
|-0,07
|Avrasya GMYO
|1,42
|-2,07
|-5,96
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,71
|-3,39
|-6,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,00
|2,12
|2,26
|Avrupa Yatırım Holding
|1,51
|-1,31
|-1,95
|Ayen Enerji
|3,35
|-2,62
|-3,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,05
|0,00
|-6,39
|Aygaz
|12,82
|-1,54
|-0,16
|Bagfaş
|17,69
|5,11
|5,17
|Bak Ambalaj
|6,45
|-3,59
|-12,24
|Balatacılar Balatacılık
|1,96
|9,50
|58,06
|Bantaş Ambalaj
|2,29
|-3,38
|-9,13
|Banvit
|17,26
|-1,03
|-7,05
|Baştaş Başkent Çimento
|2,55
|0,39
|-1,54
|Batı Çimento
|3,58
|-2,45
|8,16
|Batısöke Çimento
|1,30
|-1,52
|-0,76
|Bera Holding
|3,46
|-2,26
|-10,13
|Berkosan Yalıtım
|2,46
|-1,99
|-10,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,33
|-2,51
|-4,90
|Beyaz Filo
|2,99
|-0,99
|-5,38
|Bilici Yatırım
|5,26
|6,91
|20,37
|Bim Mağazalar
|48,24
|0,29
|3,39
|Birko Mensucat
|0,30
|3,45
|-3,23
|Birlik Mensucat
|1,11
|-0,89
|-2,63
|Bizim Mağazaları
|10,40
|-1,79
|-6,89
|Bolu Çimento
|4,22
|-2,76
|-10,21
|Bomonti Elektrik
|1,14
|0,00
|-10,94
|Borusan Mannesmann
|11,30
|2,36
|-1,31
|Borusan Yat. Paz.
|69,30
|6,29
|12,05
|Bosch Fren Sistemleri
|300,00
|0,64
|3,48
|Bossa
|7,48
|-2,35
|-7,20
|Brisa
|8,69
|-2,25
|-8,62
|Burçelik
|5,72
|2,69
|-1,55
|Burçelik Vana
|12,90
|10,92
|32,85
|Bursa Çimento
|5,85
|-1,35
|-6,10
|Carrefoursa
|4,95
|-2,37
|5,10
|Ceo Event Medya
|8,16
|-1,45
|-0,97
|Coca Cola İçecek
|37,80
|-0,37
|-2,33
|Cosmos Yat. Holding
|1,92
|-3,03
|-5,88
|Credıtwest Faktorıng
|2,46
|-14,88
|-14,58
|Çelebi
|98,40
|0,66
|-3,62
|Çelik Halat
|6,34
|-3,06
|-2,46
|Çemaş Döküm
|1,35
|-2,88
|-11,18
|Çemtaş
|7,70
|-2,16
|-7,00
|Çimbeton
|39,68
|0,00
|-3,83
|Çimentaş
|13,92
|-1,07
|-7,20
|Çimsa
|8,77
|-1,90
|-3,41
|Çuhadaroğlu Metal
|2,96
|-1,00
|-7,21
|Dagi Giyim
|2,78
|-7,33
|11,20
|Dagi Yatırım Holding
|3,31
|14,93
|46,46
|Dardanel
|4,55
|4,60
|20,05
|Datagate Bilgisayar
|7,58
|-2,07
|-2,94
|Demısaş Döküm
|3,23
|-1,22
|-7,18
|Denge Holding
|1,28
|-2,29
|-6,57
|Deniz GMYO
|5,07
|-1,74
|0,40
|Denizli Cam
|7,66
|-2,42
|-8,15
|Derimod
|6,54
|-2,82
|-8,40
|Derlüks Deri
|3,78
|-6,44
|-7,35
|Desa Deri
|4,10
|-1,44
|-9,69
|Despec Bilgisayar
|4,18
|-2,11
|-1,42
|Deva Holding
|8,54
|-0,47
|-5,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|-2,56
|-2,56
|Ditaş Doğan
|9,15
|1,10
|-4,29
|DO-CO
|556,60
|-0,71
|-1,31
|Doğan Burda
|5,43
|-0,73
|-10,54
|Doğan Holding
|1,83
|-2,14
|-0,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,57
|-3,09
|-4,85
|Doğusan
|1,93
|-2,03
|-7,21
|Doğuş GMYO
|4,16
|-1,65
|-8,17
|Doğuş Otomotiv
|8,97
|1,47
|-5,78
|Döktaş Dökümcülük
|50,00
|-3,85
|-7,32
|Duran Doğan Basım
|16,30
|4,15
|16,10
|Dyo Boya
|4,67
|-2,10
|-4,69
|Eczacıbaşı İlaç
|3,58
|-1,65
|-3,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,80
|-0,71
|-3,07
|Edip Gayrimenkul
|1,30
|2,36
|-6,47
|Ege Endüstri
|563,60
|-0,25
|-2,91
|Ege Gübre
|49,56
|4,51
|-0,48
|Ege Profil
|11,70
|-2,50
|-2,26
|Ege Seramik
|3,57
|-1,65
|-3,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,28
|0,00
|-12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,39
|2,63
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,24
|4,35
|20,00
|Egeplast
|15,23
|9,96
|21,84
|Ekiz Kimya
|0,61
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|1,45
|-3,33
|-8,81
|Eminiş Ambalaj
|1,68
|1,20
|10,53
|Emlak Konut GMYO
|1,39
|-1,42
|-4,79
|Enerjisa Enerji
|7,27
|0,14
|-1,62
|Enka İnşaat
|6,35
|-0,94
|-1,09
|Erbosan
|24,68
|-1,83
|-1,20
|Ereğli Demir Çelik
|8,95
|0,22
|-1,00
|Ersu Gıda
|1,76
|-4,35
|-14,98
|Escort Teknoloji
|1,27
|-3,79
|-8,63
|Etiler Gıda
|2,42
|-1,22
|-1,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,52
|-2,56
|-8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,20
|-4,00
|-4,00
|Euro Yat. Ort.
|1,09
|-0,91
|-7,63
|Euro Yatırım Holding
|1,38
|0,73
|-8,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,07
|-2,49
|-2,76
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,21
|-4,32
|-7,88
|F-M İzmit Piston
|49,00
|6,48
|-1,76
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,20
|-2,04
|-6,37
|Ford Otosan
|71,45
|0,35
|0,85
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-3,23
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|11,55
|-2,12
|-10,88
|Galatasaray Sportif
|2,00
|-2,91
|-1,48
|Garanti Bankası
|11,10
|4,42
|-0,36
|Garanti Faktoring
|3,40
|-2,30
|-12,14
|Garanti Yat. Ort.
|0,98
|-2,97
|-9,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,16
|2,50
|10,00
|Gedik Yatırım Holding
|8,27
|3,50
|7,54
|Gediz Ambalaj
|7,73
|-2,77
|14,35
|Gentaş
|2,04
|-2,86
|-6,85
|Gersan Elektrik
|2,91
|-3,00
|-8,78
|Global Men. Değ.
|1,84
|-0,54
|-2,13
|Global Yat. Holding
|4,53
|-1,52
|-6,98
|Good-Year
|4,13
|1,98
|1,98
|Göltaş Çimento
|16,05
|-2,01
|-9,78
|Gözde Girişim
|5,22
|-1,32
|1,56
|GSD Denizcilik
|2,46
|-1,99
|-3,91
|GSD Holding
|1,50
|-4,46
|0,67
|Gübre Fabrik.
|8,40
|-2,33
|-7,08
|Güler Yat. Holding
|1,91
|-2,05
|-5,91
|Güneş Sigorta
|2,09
|1,95
|-4,13
|Halk GMYO
|1,13
|0,00
|-7,38
|Halk Sigorta
|1,90
|-2,56
|-4,04
|Hatay Tekstil
|6,44
|-0,92
|-6,26
|Hedef Girişim
|2,60
|1,17
|-0,38
|Hektaş
|8,00
|-1,84
|-0,25
|HUB Girişim
|19,00
|11,83
|36,89
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|6,78
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|4,81
|-2,63
|-8,73
|İdealist Danışmanlık
|3,09
|-1,90
|-6,93
|İdealist GMYO
|2,78
|-2,11
|-9,15
|İhlas Ev Aletleri
|2,75
|-1,79
|-12,14
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-3,81
|-15,83
|İhlas Gazetecilik
|5,15
|-6,36
|-24,38
|İhlas Holding
|0,79
|-3,66
|-13,19
|İhlas Yayın Holding
|0,91
|-3,19
|-10,78
|İndeks Bilgisayar
|9,30
|0,43
|-4,12
|Info Yatırım
|7,40
|0,00
|-16,85
|İntema
|8,53
|-4,16
|-7,88
|İpek Doğal Enerji
|8,85
|-3,28
|14,64
|İskenderun Demir Çelik
|7,60
|-0,65
|-5,12
(Sürecek)
Kaynak: AA