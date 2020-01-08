Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

08.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:34
Borsada günlük işlemler (1)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 -3,51 -11,29
Acıpayam Selüloz 5,87 -1,68 -7,85
Adana Çimento (A) 9,08 -1,52 -6,49
Adana Çimento (B) 6,40 -1,39 -10,24
Adana Çimento (C) 2,05 0,00 -8,07
Adel Kalemcilik 14,26 -1,66 -9,17
Adese Alışveriş Ticaret 1,74 -2,79 -9,37
Afyon Çimento 6,13 -0,33 -2,39
Ak Enerji 0,93 -3,12 -14,68
Akbank 7,96 2,05 -1,85
Akçansa 9,30 -2,52 -7,37
Akdenız Güvenlık Hız. 1,88 -2,59 -10,90
Akfen GMYO 4,08 -1,45 0,74
Akın Tekstil 13,51 -3,02 -2,03
Akiş GMYO 3,80 -1,81 -5,94
Akmerkez GMYO 23,36 -0,60 -1,35
Aksa 13,20 -0,75 -3,65
Aksa Enerji 3,64 -0,55 -4,21
Aksigorta 6,05 -1,14 -0,66
Aksu Enerji 15,45 0,78 3,90
Alarko Carrıer 60,00 -1,15 0,00
Alarko GMYO 93,00 -4,32 1,31
Alarko Holding 5,75 -1,20 -3,36
Albaraka Türk 1,59 -0,63 3,92
Alcatel Lucent Teletaş 11,10 -2,12 -7,81
Alkim Kağıt 5,28 0,38 -5,38
Alkim Kimya 36,42 -2,04 -4,96
Altınyağ 0,41 0,00 0,00
Altınyunus Çeşme 10,00 0,00 0,10
Anadolu Cam 4,17 0,24 -4,36
Anadolu Efes 23,10 -1,62 0,09
Anadolu Grubu Holding 17,40 2,65 -1,08
Anadolu Hayat Emek. 6,54 0,62 -4,39
Anadolu Isuzu 11,29 -2,25 -7,23
Anadolu Sigorta 4,45 0,23 1,14
Anel Elektrik 2,99 -2,29 -6,85
Arçelik 20,82 -0,95 -0,10
Arena Bilgisayar 9,02 -1,53 19,79
Armada Bilgisayar 14,22 -3,46 -13,24
Arsan Tekstil 3,47 -2,25 -3,07
Artı Yatırım Holding 1,00 -4,76 23,46
Aselsan 22,26 -0,62 6,30
Aslan Çimento 36,10 -1,96 -9,66
Ata GMYO 4,80 0,84 5,96
Atakule GMYO 1,71 -1,16 -10,94
Atlantis Yatırım Holding 0,90 5,88 -10,00
Atlas Yat. Ort. 1,36 -2,86 -5,56
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,93 -1,49 -0,07
Avrasya GMYO 1,42 -2,07 -5,96
Avrasya Petrol ve Tur. 1,71 -3,39 -6,04
Avrasya Stratejik GMYF 1.315,00 2,12 2,26
Avrupa Yatırım Holding 1,51 -1,31 -1,95
Ayen Enerji 3,35 -2,62 -3,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,05 0,00 -6,39
Aygaz 12,82 -1,54 -0,16
Bagfaş 17,69 5,11 5,17
Bak Ambalaj 6,45 -3,59 -12,24
Balatacılar Balatacılık 1,96 9,50 58,06
Bantaş Ambalaj 2,29 -3,38 -9,13
Banvit 17,26 -1,03 -7,05
Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,39 -1,54
Batı Çimento 3,58 -2,45 8,16
Batısöke Çimento 1,30 -1,52 -0,76
Bera Holding 3,46 -2,26 -10,13
Berkosan Yalıtım 2,46 -1,99 -10,22
Beşiktaş Futbol Yat. 2,33 -2,51 -4,90
Beyaz Filo 2,99 -0,99 -5,38
Bilici Yatırım 5,26 6,91 20,37
Bim Mağazalar 48,24 0,29 3,39
Birko Mensucat 0,30 3,45 -3,23
Birlik Mensucat 1,11 -0,89 -2,63
Bizim Mağazaları 10,40 -1,79 -6,89
Bolu Çimento 4,22 -2,76 -10,21
Bomonti Elektrik 1,14 0,00 -10,94
Borusan Mannesmann 11,30 2,36 -1,31
Borusan Yat. Paz. 69,30 6,29 12,05
Bosch Fren Sistemleri 300,00 0,64 3,48
Bossa 7,48 -2,35 -7,20
Brisa 8,69 -2,25 -8,62
Burçelik 5,72 2,69 -1,55
Burçelik Vana 12,90 10,92 32,85
Bursa Çimento 5,85 -1,35 -6,10
Carrefoursa 4,95 -2,37 5,10
Ceo Event Medya 8,16 -1,45 -0,97
Coca Cola İçecek 37,80 -0,37 -2,33
Cosmos Yat. Holding 1,92 -3,03 -5,88
Credıtwest Faktorıng 2,46 -14,88 -14,58
Çelebi 98,40 0,66 -3,62
Çelik Halat 6,34 -3,06 -2,46
Çemaş Döküm 1,35 -2,88 -11,18
Çemtaş 7,70 -2,16 -7,00
Çimbeton 39,68 0,00 -3,83
Çimentaş 13,92 -1,07 -7,20
Çimsa 8,77 -1,90 -3,41
Çuhadaroğlu Metal 2,96 -1,00 -7,21
Dagi Giyim 2,78 -7,33 11,20
Dagi Yatırım Holding 3,31 14,93 46,46
Dardanel 4,55 4,60 20,05
Datagate Bilgisayar 7,58 -2,07 -2,94
Demısaş Döküm 3,23 -1,22 -7,18
Denge Holding 1,28 -2,29 -6,57
Deniz GMYO 5,07 -1,74 0,40
Denizli Cam 7,66 -2,42 -8,15
Derimod 6,54 -2,82 -8,40
Derlüks Deri 3,78 -6,44 -7,35
Desa Deri 4,10 -1,44 -9,69
Despec Bilgisayar 4,18 -2,11 -1,42
Deva Holding 8,54 -0,47 -5,01
Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 -2,56 -2,56
Ditaş Doğan 9,15 1,10 -4,29
DO-CO 556,60 -0,71 -1,31
Doğan Burda 5,43 -0,73 -10,54
Doğan Holding 1,83 -2,14 -0,54
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,57 -3,09 -4,85
Doğusan 1,93 -2,03 -7,21
Doğuş GMYO 4,16 -1,65 -8,17
Doğuş Otomotiv 8,97 1,47 -5,78
Döktaş Dökümcülük 50,00 -3,85 -7,32
Duran Doğan Basım 16,30 4,15 16,10
Dyo Boya 4,67 -2,10 -4,69
Eczacıbaşı İlaç 3,58 -1,65 -3,50
Eczacıbaşı Yatırım 9,80 -0,71 -3,07
Edip Gayrimenkul 1,30 2,36 -6,47
Ege Endüstri 563,60 -0,25 -2,91
Ege Gübre 49,56 4,51 -0,48
Ege Profil 11,70 -2,50 -2,26
Ege Seramik 3,57 -1,65 -3,77
Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 0,00 -12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 2,63 0,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 4,35 20,00
Egeplast 15,23 9,96 21,84
Ekiz Kimya 0,61 0,00 0,00
Emek Elektrik 1,45 -3,33 -8,81
Eminiş Ambalaj 1,68 1,20 10,53
Emlak Konut GMYO 1,39 -1,42 -4,79
Enerjisa Enerji 7,27 0,14 -1,62
Enka İnşaat 6,35 -0,94 -1,09
Erbosan 24,68 -1,83 -1,20
Ereğli Demir Çelik 8,95 0,22 -1,00
Ersu Gıda 1,76 -4,35 -14,98
Escort Teknoloji 1,27 -3,79 -8,63
Etiler Gıda 2,42 -1,22 -1,22
Euro Kapital Yat. Ort. 1,52 -2,56 -8,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,20 -4,00 -4,00
Euro Yat. Ort. 1,09 -0,91 -7,63
Euro Yatırım Holding 1,38 0,73 -8,00
Fenerbahçe Futbol 14,07 -2,49 -2,76
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,21 -4,32 -7,88
F-M İzmit Piston 49,00 6,48 -1,76
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,20 -2,04 -6,37
Ford Otosan 71,45 0,35 0,85
Formet Çelik Kapı 3,00 -3,23 0,00
Frigo Pak Gıda 11,55 -2,12 -10,88
Galatasaray Sportif 2,00 -2,91 -1,48
Garanti Bankası 11,10 4,42 -0,36
Garanti Faktoring 3,40 -2,30 -12,14
Garanti Yat. Ort. 0,98 -2,97 -9,26
Gedik Y. Men. Değ. 6,16 2,50 10,00
Gedik Yatırım Holding 8,27 3,50 7,54
Gediz Ambalaj 7,73 -2,77 14,35
Gentaş 2,04 -2,86 -6,85
Gersan Elektrik 2,91 -3,00 -8,78
Global Men. Değ. 1,84 -0,54 -2,13
Global Yat. Holding 4,53 -1,52 -6,98
Good-Year 4,13 1,98 1,98
Göltaş Çimento 16,05 -2,01 -9,78
Gözde Girişim 5,22 -1,32 1,56
GSD Denizcilik 2,46 -1,99 -3,91
GSD Holding 1,50 -4,46 0,67
Gübre Fabrik. 8,40 -2,33 -7,08
Güler Yat. Holding 1,91 -2,05 -5,91
Güneş Sigorta 2,09 1,95 -4,13
Halk GMYO 1,13 0,00 -7,38
Halk Sigorta 1,90 -2,56 -4,04
Hatay Tekstil 6,44 -0,92 -6,26
Hedef Girişim 2,60 1,17 -0,38
Hektaş 8,00 -1,84 -0,25
HUB Girişim 19,00 11,83 36,89
Hürriyet Gzt. 1,26 6,78 10,53
ICBC Turkey Bank 4,81 -2,63 -8,73
İdealist Danışmanlık 3,09 -1,90 -6,93
İdealist GMYO 2,78 -2,11 -9,15
İhlas Ev Aletleri 2,75 -1,79 -12,14
İhlas Gayrimenkul 1,01 -3,81 -15,83
İhlas Gazetecilik 5,15 -6,36 -24,38
İhlas Holding 0,79 -3,66 -13,19
İhlas Yayın Holding 0,91 -3,19 -10,78
İndeks Bilgisayar 9,30 0,43 -4,12
Info Yatırım 7,40 0,00 -16,85
İntema 8,53 -4,16 -7,88
İpek Doğal Enerji 8,85 -3,28 14,64
İskenderun Demir Çelik 7,60 -0,65 -5,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler