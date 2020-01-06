Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
06.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|-7,82
|-11,29
|Acıpayam Selüloz
|5,86
|-4,87
|-8,01
|Adana Çimento (A)
|9,12
|-4,20
|-6,08
|Adana Çimento (B)
|6,55
|-3,39
|-8,13
|Adana Çimento (C)
|1,96
|-5,77
|-12,11
|Adel Kalemcilik
|13,89
|-6,02
|-11,53
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,72
|-7,03
|-10,42
|Afyon Çimento
|5,71
|-6,24
|-9,08
|Ak Enerji
|0,93
|-7,92
|-14,68
|Akbank
|7,68
|-3,27
|-5,30
|Akçansa
|9,08
|-3,40
|-9,56
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,86
|-4,12
|-11,85
|Akfen GMYO
|4,05
|-3,11
|0,00
|Akın Tekstil
|13,16
|-4,43
|-4,57
|Akiş GMYO
|3,75
|-2,85
|-7,18
|Akmerkez GMYO
|23,02
|-1,46
|-2,79
|Aksa
|13,07
|-2,24
|-4,60
|Aksa Enerji
|3,63
|-4,47
|-4,47
|Aksigorta
|6,20
|-0,32
|1,81
|Aksu Enerji
|15,20
|1,13
|2,22
|Alarko Carrıer
|57,90
|-0,43
|-3,50
|Alarko GMYO
|96,40
|13,55
|5,01
|Alarko Holding
|5,74
|-1,71
|-3,53
|Albaraka Türk
|1,52
|-1,30
|-0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,17
|-5,26
|-7,23
|Alkim Kağıt
|5,23
|-3,68
|-6,27
|Alkim Kimya
|37,26
|-1,43
|-2,77
|Altınyağ
|0,40
|-2,44
|-2,44
|Altınyunus Çeşme
|10,09
|-0,10
|1,00
|Anadolu Cam
|4,05
|-4,71
|-7,11
|Anadolu Efes
|22,40
|-2,95
|-2,95
|Anadolu Grubu Holding
|16,50
|-3,17
|-6,20
|Anadolu Hayat Emek.
|6,56
|-4,09
|-4,09
|Anadolu Isuzu
|11,24
|-3,02
|-7,64
|Anadolu Sigorta
|4,45
|0,00
|1,14
|Anel Elektrik
|2,94
|-3,92
|-8,41
|Arçelik
|21,38
|0,94
|2,59
|Arena Bilgisayar
|9,35
|0,43
|24,17
|Armada Bilgisayar
|14,70
|-6,37
|-10,31
|Arsan Tekstil
|3,39
|-2,87
|-5,31
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|7,87
|18,52
|Aselsan
|22,08
|1,38
|5,44
|Aslan Çimento
|35,48
|-3,32
|-11,21
|Ata GMYO
|4,47
|-1,54
|-1,32
|Atakule GMYO
|1,67
|-7,73
|-13,02
|Atlantis Yatırım Holding
|0,92
|-5,15
|-8,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,32
|-6,38
|-8,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,04
|0,65
|0,72
|Avrasya GMYO
|1,41
|-4,08
|-6,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,73
|-3,35
|-4,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.287,30
|0,09
|0,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,47
|-2,65
|-4,55
|Ayen Enerji
|3,37
|0,00
|-2,88
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|-2,44
|-8,68
|Aygaz
|12,70
|-0,94
|-1,09
|Bagfaş
|15,85
|-4,92
|-5,77
|Bak Ambalaj
|6,40
|-6,57
|-12,93
|Balatacılar Balatacılık
|1,63
|9,40
|31,45
|Bantaş Ambalaj
|2,21
|-7,53
|-12,30
|Banvit
|17,14
|-3,92
|-7,70
|Baştaş Başkent Çimento
|2,55
|1,59
|-1,54
|Batı Çimento
|3,62
|-9,05
|9,37
|Batısöke Çimento
|1,31
|-3,68
|0,00
|Bera Holding
|3,38
|-7,90
|-12,21
|Berkosan Yalıtım
|2,43
|-6,18
|-11,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,31
|-5,71
|-5,71
|Beyaz Filo
|2,99
|-3,24
|-5,38
|Bilici Yatırım
|4,64
|0,43
|6,18
|Bim Mağazalar
|47,48
|0,08
|1,76
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-9,68
|Birlik Mensucat
|1,05
|-7,08
|-7,89
|Bizim Mağazaları
|10,35
|-5,22
|-7,34
|Bolu Çimento
|4,32
|-3,36
|-8,09
|Bomonti Elektrik
|1,17
|-7,14
|-8,59
|Borusan Mannesmann
|10,80
|-3,14
|-5,68
|Borusan Yat. Paz.
|57,35
|-0,52
|-7,28
|Bosch Fren Sistemleri
|296,00
|5,08
|2,10
|Bossa
|7,31
|-5,31
|-9,31
|Brisa
|8,73
|-6,43
|-8,20
|Burçelik
|5,35
|-4,29
|-7,92
|Burçelik Vana
|10,16
|6,39
|4,63
|Bursa Çimento
|5,80
|-4,76
|-6,90
|Carrefoursa
|4,99
|-6,03
|5,94
|Ceo Event Medya
|8,14
|-0,49
|-1,21
|Coca Cola İçecek
|36,90
|-2,12
|-4,65
|Cosmos Yat. Holding
|1,90
|-4,52
|-6,86
|Credıtwest Faktorıng
|2,80
|-7,89
|-2,78
|Çelebi
|97,00
|-3,39
|-5,00
|Çelik Halat
|6,07
|-3,65
|-6,62
|Çemaş Döküm
|1,32
|-9,59
|-13,16
|Çemtaş
|7,78
|-5,35
|-6,04
|Çimbeton
|38,72
|-5,97
|-6,16
|Çimentaş
|13,47
|-5,67
|-10,20
|Çimsa
|8,89
|-2,09
|-2,09
|Çuhadaroğlu Metal
|2,87
|-5,28
|-10,03
|Dagi Giyim
|2,80
|12,45
|12,00
|Dagi Yatırım Holding
|2,51
|14,61
|11,06
|Dardanel
|4,03
|-0,25
|6,33
|Datagate Bilgisayar
|7,60
|-4,52
|-2,69
|Demısaş Döküm
|3,20
|-4,48
|-8,05
|Denge Holding
|1,29
|-4,44
|-5,84
|Deniz GMYO
|5,00
|-3,29
|-0,99
|Denizli Cam
|7,68
|-6,00
|-7,91
|Derimod
|6,67
|-4,30
|-6,58
|Derlüks Deri
|3,49
|-8,40
|-14,46
|Desa Deri
|3,89
|-8,69
|-14,32
|Despec Bilgisayar
|3,94
|-5,74
|-7,08
|Deva Holding
|8,38
|-4,56
|-6,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|0,00
|-1,28
|Ditaş Doğan
|8,53
|-6,47
|-10,77
|DO-CO
|565,00
|-0,53
|0,18
|Doğan Burda
|5,34
|-5,65
|-12,03
|Doğan Holding
|1,81
|-1,63
|-1,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,55
|-7,74
|-6,06
|Doğusan
|1,88
|-6,47
|-9,62
|Doğuş GMYO
|4,14
|-5,26
|-8,61
|Doğuş Otomotiv
|8,71
|-4,29
|-8,51
|Döktaş Dökümcülük
|49,00
|-5,77
|-9,18
|Duran Doğan Basım
|15,54
|-3,66
|10,68
|Dyo Boya
|4,70
|-4,47
|-4,08
|Eczacıbaşı İlaç
|3,58
|-2,45
|-3,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,68
|-3,20
|-4,25
|Edip Gayrimenkul
|1,22
|-6,87
|-12,23
|Ege Endüstri
|561,00
|-1,01
|-3,36
|Ege Gübre
|46,50
|-2,64
|-6,63
|Ege Profil
|11,03
|-5,16
|-7,85
|Ege Seramik
|3,57
|-3,77
|-3,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,26
|-7,14
|-18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|-5,41
|-10,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,22
|4,76
|10,00
|Egeplast
|12,65
|1,61
|1,20
|Ekiz Kimya
|0,62
|0,00
|1,64
|Emek Elektrik
|1,45
|-4,61
|-8,81
|Eminiş Ambalaj
|1,56
|-7,69
|2,63
|Emlak Konut GMYO
|1,40
|-4,11
|-4,11
|Enerjisa Enerji
|7,13
|-2,46
|-3,52
|Enka İnşaat
|6,30
|-1,72
|-1,87
|Erbosan
|24,14
|-4,96
|-3,36
|Ereğli Demir Çelik
|8,89
|-0,67
|-1,66
|Ersu Gıda
|1,70
|-10,53
|-17,87
|Escort Teknoloji
|1,29
|-5,84
|-7,19
|Etiler Gıda
|2,30
|-3,36
|-6,12
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,50
|-7,98
|-10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|-3,13
|-0,80
|Euro Yat. Ort.
|1,09
|-2,68
|-7,63
|Euro Yatırım Holding
|1,35
|-6,25
|-10,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,14
|-3,42
|-2,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,22
|-7,05
|-7,66
|F-M İzmit Piston
|44,22
|-5,03
|-11,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,20
|1,12
|-6,37
|Ford Otosan
|69,00
|0,00
|-2,61
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-0,66
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|11,50
|-4,80
|-11,27
|Galatasaray Sportif
|1,96
|-5,31
|-3,45
|Garanti Bankası
|10,55
|-3,21
|-5,30
|Garanti Faktoring
|3,39
|-7,38
|-12,40
|Garanti Yat. Ort.
|0,98
|-4,85
|-9,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,76
|0,70
|2,86
|Gedik Yatırım Holding
|7,89
|0,77
|2,60
|Gediz Ambalaj
|7,95
|7,87
|17,60
|Gentaş
|2,03
|-5,14
|-7,31
|Gersan Elektrik
|2,88
|-6,19
|-9,72
|Global Men. Değ.
|1,84
|1,66
|-2,13
|Global Yat. Holding
|4,54
|-4,62
|-6,78
|Good-Year
|3,95
|-4,59
|-2,47
|Göltaş Çimento
|15,93
|-6,07
|-10,46
|Gözde Girişim
|5,20
|-1,52
|1,17
|GSD Denizcilik
|2,49
|1,22
|-2,73
|GSD Holding
|1,48
|2,07
|-0,67
|Gübre Fabrik.
|8,34
|-4,79
|-7,74
|Güler Yat. Holding
|1,94
|0,00
|-4,43
|Güneş Sigorta
|1,97
|-4,37
|-9,63
|Halk GMYO
|1,12
|-4,27
|-8,20
|Halk Sigorta
|1,89
|2,16
|-4,55
|Hatay Tekstil
|6,25
|-6,44
|-9,02
|Hedef Girişim
|2,46
|-5,38
|-5,75
|Hektaş
|7,80
|-2,74
|-2,74
|HUB Girişim
|14,90
|5,00
|7,35
|Hürriyet Gzt.
|1,15
|0,88
|0,88
|ICBC Turkey Bank
|4,86
|-3,95
|-7,78
|İdealist Danışmanlık
|3,09
|-4,04
|-6,93
|İdealist GMYO
|2,77
|-5,14
|-9,48
|İhlas Ev Aletleri
|2,90
|-1,69
|-7,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|-8,93
|-15,00
|İhlas Gazetecilik
|5,98
|1,36
|-12,19
|İhlas Holding
|0,80
|-6,98
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|0,93
|-5,10
|-8,82
|İndeks Bilgisayar
|8,93
|-5,70
|-7,94
|Info Yatırım
|7,99
|0,00
|-10,22
|İntema
|8,19
|-6,93
|-11,56
|İpek Doğal Enerji
|9,17
|3,15
|18,78
|İskenderun Demir Çelik
|7,59
|-2,69
|-5,24
(Sürecek)
Kaynak: AA