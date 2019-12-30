Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
30.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,88
|0,53
|-3,59
|Acıpayam Selüloz
|6,39
|1,11
|100,01
|Adana Çimento (A)
|9,14
|10,12
|92,16
|Adana Çimento (B)
|6,23
|5,06
|93,15
|Adana Çimento (C)
|2,30
|3,60
|86,83
|Adel Kalemcilik
|15,81
|5,61
|53,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|0,00
|-17,52
|Afyon Çimento
|6,27
|-2,64
|36,60
|Ak Enerji
|1,08
|1,89
|71,43
|Akbank
|8,28
|0,73
|40,70
|Akçansa
|10,02
|0,40
|53,16
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,30
|3,60
|14,43
|Akfen GMYO
|4,08
|0,25
|147,27
|Akın Tekstil
|13,87
|-1,98
|53,01
|Akiş GMYO
|4,03
|1,51
|76,83
|Akmerkez GMYO
|23,80
|1,10
|64,89
|Aksa
|13,80
|1,32
|108,00
|Aksa Enerji
|3,87
|-1,53
|44,40
|Aksigorta
|6,11
|2,86
|94,62
|Aksu Enerji
|14,76
|0,96
|91,19
|Alarko Carrıer
|58,05
|-3,89
|47,48
|Alarko GMYO
|89,60
|2,28
|112,20
|Alarko Holding
|6,05
|1,17
|210,21
|Albaraka Türk
|1,55
|1,97
|41,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,03
|1,52
|108,85
|Alkim Kağıt
|5,64
|2,73
|56,92
|Alkim Kimya
|38,14
|0,37
|77,06
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|10,19
|2,00
|228,57
|Anadolu Cam
|4,26
|-0,70
|66,10
|Anadolu Efes
|23,42
|0,34
|16,67
|Anadolu Grubu Holding
|17,76
|0,74
|75,25
|Anadolu Hayat Emek.
|6,95
|-1,00
|22,05
|Anadolu Isuzu
|12,44
|-5,40
|101,29
|Anadolu Sigorta
|4,66
|0,00
|18,71
|Anel Elektrik
|3,24
|2,86
|100,00
|Arçelik
|20,80
|3,07
|31,73
|Arena Bilgisayar
|7,41
|0,82
|68,03
|Armada Bilgisayar
|16,25
|4,64
|74,92
|Arsan Tekstil
|3,61
|1,69
|122,84
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|1,23
|-5,75
|Aselsan
|20,48
|4,12
|-14,27
|Aslan Çimento
|43,74
|1,11
|55,33
|Ata GMYO
|4,38
|1,39
|9,23
|Atakule GMYO
|1,92
|0,52
|45,91
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|1,01
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-0,69
|66,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,04
|0,36
|93,24
|Avrasya GMYO
|1,50
|1,35
|70,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,79
|1,13
|65,74
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.285,80
|0,03
|3,17
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|0,00
|-36,63
|Ayen Enerji
|3,47
|-0,57
|92,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,11
|6,03
|53,42
|Aygaz
|12,80
|1,19
|28,72
|Bagfaş
|16,70
|0,91
|246,47
|Bak Ambalaj
|7,44
|1,36
|58,02
|Balatacılar Balatacılık
|1,13
|9,71
|242,42
|Bantaş Ambalaj
|2,53
|0,80
|101,59
|Banvit
|18,81
|-0,90
|74,33
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|1,17
|28,71
|Batı Çimento
|3,40
|2,41
|41,08
|Batısöke Çimento
|1,33
|1,53
|22,02
|Bera Holding
|3,94
|1,55
|91,26
|Berkosan Yalıtım
|2,70
|-3,23
|49,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,51
|-4,56
|54,94
|Beyaz Filo
|3,15
|0,32
|15,38
|Bilici Yatırım
|4,31
|3,61
|240,83
|Bim Mağazalar
|46,88
|-0,09
|11,89
|Birko Mensucat
|0,32
|-8,57
|6,67
|Birlik Mensucat
|1,16
|1,75
|-0,85
|Bizim Mağazaları
|11,30
|3,10
|69,02
|Bolu Çimento
|4,79
|0,84
|55,13
|Bomonti Elektrik
|1,30
|0,00
|170,83
|Borusan Mannesmann
|11,46
|0,53
|63,49
|Borusan Yat. Paz.
|58,80
|-2,73
|62,30
|Bosch Fren Sistemleri
|296,10
|-0,74
|93,82
|Bossa
|8,12
|-0,12
|93,14
|Brisa
|9,46
|2,94
|49,45
|Burçelik
|5,95
|4,20
|85,36
|Burçelik Vana
|9,38
|14,95
|533,78
|Bursa Çimento
|6,07
|1,51
|37,95
|Carrefoursa
|4,70
|0,86
|35,06
|Ceo Event Medya
|8,20
|0,99
|Coca Cola İçecek
|39,68
|1,64
|34,21
|Cosmos Yat. Holding
|2,08
|-1,42
|114,43
|Credıtwest Faktorıng
|2,59
|-0,77
|149,04
|Çelebi
|104,80
|-1,50
|79,61
|Çelik Halat
|6,55
|-0,76
|21,23
|Çemaş Döküm
|1,54
|0,00
|102,63
|Çemtaş
|8,16
|-0,12
|36,83
|Çimbeton
|42,92
|1,95
|50,07
|Çimentaş
|15,03
|3,66
|18,35
|Çimsa
|9,01
|0,22
|19,34
|Çuhadaroğlu Metal
|3,20
|0,31
|79,78
|Dagi Giyim
|2,53
|1,20
|104,03
|Dagi Yatırım Holding
|2,32
|1,75
|129,70
|Dardanel
|3,45
|-1,15
|213,64
|Datagate Bilgisayar
|7,89
|0,90
|84,35
|Demısaş Döküm
|3,48
|-1,69
|51,46
|Denge Holding
|1,38
|-0,72
|18,97
|Deniz GMYO
|5,10
|4,72
|67,76
|Denizli Cam
|8,33
|1,09
|59,95
|Derimod
|7,05
|2,62
|150,95
|Derlüks Deri
|4,11
|0,74
|Desa Deri
|4,46
|2,29
|157,80
|Despec Bilgisayar
|4,29
|3,62
|57,06
|Deva Holding
|8,99
|0,56
|173,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,85
|0,00
|8,97
|Ditaş Doğan
|9,89
|-0,90
|93,21
|DO-CO
|562,30
|1,32
|18,65
|Doğan Burda
|6,02
|-3,68
|100,00
|Doğan Holding
|1,83
|0,00
|96,50
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,63
|1,87
|33,61
|Doğusan
|2,14
|1,90
|-1,13
|Doğuş GMYO
|4,46
|-1,33
|111,37
|Doğuş Otomotiv
|9,53
|-0,52
|134,33
|Döktaş Dökümcülük
|51,50
|8,42
|531,90
|Duran Doğan Basım
|14,22
|1,21
|178,82
|Dyo Boya
|4,89
|1,24
|68,62
|Eczacıbaşı İlaç
|3,72
|1,09
|53,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,14
|0,30
|58,38
|Edip Gayrimenkul
|1,39
|-0,71
|80,52
|Ege Endüstri
|563,00
|1,99
|80,95
|Ege Gübre
|51,00
|4,94
|146,53
|Ege Profil
|11,93
|-0,75
|42,06
|Ege Seramik
|3,75
|1,63
|26,64
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,35
|-7,89
|169,23
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,43
|0,00
|79,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,22
|-8,33
|120,00
|Egeplast
|12,40
|5,26
|222,92
|Ekiz Kimya
|0,63
|0,00
|90,91
|Emek Elektrik
|1,60
|0,00
|63,27
|Eminiş Ambalaj
|1,52
|-1,30
|29,91
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|2,08
|0,91
|Enerjisa Enerji
|7,37
|-2,38
|56,53
|Enka İnşaat
|6,44
|2,55
|48,46
|Erbosan
|25,36
|1,04
|66,79
|Ereğli Demir Çelik
|9,04
|1,23
|48,15
|Ersu Gıda
|2,07
|1,97
|125,00
|Escort Teknoloji
|1,42
|2,16
|86,84
|Etiler Gıda
|2,47
|1,65
|15,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,61
|2,55
|128,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|0,81
|96,87
|Euro Yat. Ort.
|1,19
|0,85
|89,91
|Euro Yatırım Holding
|1,52
|-0,65
|176,36
|Fenerbahçe Futbol
|14,74
|-3,34
|113,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,49
|1,58
|68,80
|F-M İzmit Piston
|48,80
|7,21
|217,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,65
|1,19
|397,08
|Ford Otosan
|70,35
|1,08
|50,79
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-3,23
|197,94
|Frigo Pak Gıda
|11,79
|-10,00
|593,53
|Galatasaray Sportif
|2,05
|-4,21
|65,32
|Garanti Bankası
|11,21
|1,36
|40,83
|Garanti Faktoring
|3,94
|3,41
|98,99
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|1,87
|48,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,65
|0,00
|85,04
|Gedik Yatırım Holding
|7,80
|-0,26
|231,91
|Gediz Ambalaj
|6,63
|0,00
|63,93
|Gentaş
|2,22
|2,30
|61,73
|Gersan Elektrik
|3,21
|-2,13
|31,54
|Global Men. Değ.
|1,87
|-0,53
|297,87
|Global Yat. Holding
|4,92
|3,14
|64,55
|Good-Year
|4,09
|0,99
|23,25
|Göltaş Çimento
|17,76
|1,25
|45,04
|Gözde Girişim
|5,16
|1,98
|93,26
|GSD Denizcilik
|2,48
|0,40
|115,65
|GSD Holding
|1,52
|2,70
|90,00
|Gübre Fabrik.
|8,90
|1,02
|200,68
|Güler Yat. Holding
|1,94
|1,04
|81,31
|Güneş Sigorta
|2,25
|0,45
|60,47
|Halk GMYO
|1,21
|1,68
|88,09
|Halk Sigorta
|1,98
|2,06
|124,36
|Hatay Tekstil
|6,91
|0,73
|100,39
|Hedef Girişim
|2,60
|4,42
|124,14
|Hektaş
|7,89
|0,90
|133,25
|HUB Girişim
|13,37
|0,00
|611,17
|Hürriyet Gzt.
|1,12
|0,90
|20,43
|ICBC Turkey Bank
|5,33
|0,76
|8,11
|İdealist Danışmanlık
|3,36
|1,20
|-42,51
|İdealist GMYO
|3,10
|-0,96
|90,18
|İhlas Ev Aletleri
|2,70
|0,37
|726,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|11,93
|29,85
|İhlas Gazetecilik
|5,68
|19,83
|831,15
|İhlas Holding
|0,93
|6,90
|190,63
|İhlas Yayın Holding
|1,03
|13,19
|212,12
|İndeks Bilgisayar
|9,59
|0,42
|72,21
|Info Yatırım
|8,03
|14,88
|679,61
|İntema
|9,50
|2,15
|58,42
|İpek Doğal Enerji
|7,73
|-2,03
|43,95
|İskenderun Demir Çelik
|8,02
|1,13
|71,05
(Sürecek)
Kaynak: AA