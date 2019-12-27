Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
27.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:48
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,87
|-2,09
|-4,10
|Acıpayam Selüloz
|6,32
|0,16
|97,82
|Adana Çimento (A)
|8,30
|0,48
|74,50
|Adana Çimento (B)
|5,93
|-0,67
|83,84
|Adana Çimento (C)
|2,22
|-1,33
|80,33
|Adel Kalemcilik
|14,97
|-1,58
|45,72
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|-0,52
|-17,52
|Afyon Çimento
|6,44
|-2,57
|40,31
|Ak Enerji
|1,06
|-1,85
|68,25
|Akbank
|8,22
|-0,36
|39,68
|Akçansa
|9,98
|-0,20
|52,55
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,22
|2,30
|10,45
|Akfen GMYO
|4,07
|-0,73
|146,67
|Akın Tekstil
|14,15
|-0,07
|56,10
|Akiş GMYO
|3,97
|1,02
|74,20
|Akmerkez GMYO
|23,54
|-0,68
|63,09
|Aksa
|13,62
|-0,58
|105,29
|Aksa Enerji
|3,93
|-1,50
|46,64
|Aksigorta
|5,94
|1,19
|89,21
|Aksu Enerji
|14,62
|0,97
|89,38
|Alarko Carrıer
|60,40
|0,17
|53,46
|Alarko GMYO
|87,60
|-1,96
|107,47
|Alarko Holding
|5,98
|-0,50
|206,62
|Albaraka Türk
|1,52
|5,56
|38,47
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,85
|-1,50
|105,73
|Alkim Kağıt
|5,49
|-0,36
|52,75
|Alkim Kimya
|38,00
|-1,04
|76,41
|Altınyağ
|0,42
|2,44
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|9,99
|0,50
|222,12
|Anadolu Cam
|4,29
|-1,38
|67,27
|Anadolu Efes
|23,34
|0,78
|16,27
|Anadolu Grubu Holding
|17,63
|-0,40
|73,96
|Anadolu Hayat Emek.
|7,02
|-0,14
|23,28
|Anadolu Isuzu
|13,15
|-5,05
|112,78
|Anadolu Sigorta
|4,66
|0,65
|18,71
|Anel Elektrik
|3,15
|0,64
|94,44
|Arçelik
|20,18
|0,70
|27,80
|Arena Bilgisayar
|7,35
|-0,68
|66,67
|Armada Bilgisayar
|15,53
|0,26
|67,17
|Arsan Tekstil
|3,55
|-1,39
|119,14
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-2,41
|-6,90
|Aselsan
|19,67
|0,00
|-17,66
|Aslan Çimento
|43,26
|0,70
|53,62
|Ata GMYO
|4,32
|-0,46
|7,73
|Atakule GMYO
|1,91
|-1,04
|45,15
|Atlantis Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|450,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-1,37
|67,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,99
|0,29
|92,55
|Avrasya GMYO
|1,48
|0,00
|68,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,77
|-1,12
|63,89
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.285,40
|0,00
|3,14
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|0,00
|-36,63
|Ayen Enerji
|3,49
|-0,57
|93,82
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,99
|0,00
|44,69
|Aygaz
|12,65
|0,08
|27,21
|Bagfaş
|16,55
|4,15
|243,36
|Bak Ambalaj
|7,34
|-2,39
|55,90
|Balatacılar Balatacılık
|1,03
|9,57
|212,12
|Bantaş Ambalaj
|2,51
|-2,33
|100,00
|Banvit
|18,98
|2,76
|75,90
|Baştaş Başkent Çimento
|2,57
|-0,39
|27,23
|Batı Çimento
|3,32
|-0,60
|37,76
|Batısöke Çimento
|1,31
|0,77
|20,18
|Bera Holding
|3,88
|2,11
|88,35
|Berkosan Yalıtım
|2,79
|0,36
|54,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,63
|-1,87
|62,35
|Beyaz Filo
|3,14
|-0,32
|15,02
|Bilici Yatırım
|4,16
|2,97
|228,97
|Bim Mağazalar
|46,92
|0,13
|11,99
|Birko Mensucat
|0,35
|2,94
|16,67
|Birlik Mensucat
|1,14
|-0,87
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|10,96
|0,09
|63,94
|Bolu Çimento
|4,75
|3,04
|53,83
|Bomonti Elektrik
|1,30
|0,00
|170,83
|Borusan Mannesmann
|11,40
|0,18
|62,64
|Borusan Yat. Paz.
|60,45
|-4,58
|66,86
|Bosch Fren Sistemleri
|298,30
|5,78
|95,26
|Bossa
|8,13
|-1,45
|93,38
|Brisa
|9,19
|2,34
|45,18
|Burçelik
|5,71
|0,35
|77,88
|Burçelik Vana
|8,16
|7,37
|451,35
|Bursa Çimento
|5,98
|1,01
|35,91
|Carrefoursa
|4,66
|-0,85
|33,91
|Ceo Event Medya
|8,12
|0,00
|Coca Cola İçecek
|39,04
|3,83
|32,05
|Cosmos Yat. Holding
|2,11
|2,93
|117,53
|Credıtwest Faktorıng
|2,61
|0,00
|150,96
|Çelebi
|106,40
|-0,84
|82,36
|Çelik Halat
|6,60
|-1,93
|22,16
|Çemaş Döküm
|1,54
|-1,28
|102,63
|Çemtaş
|8,17
|-0,61
|36,99
|Çimbeton
|42,10
|11,20
|47,20
|Çimentaş
|14,50
|2,47
|14,17
|Çimsa
|8,99
|-0,88
|19,07
|Çuhadaroğlu Metal
|3,19
|0,00
|79,21
|Dagi Giyim
|2,50
|-1,96
|101,61
|Dagi Yatırım Holding
|2,28
|1,79
|125,74
|Dardanel
|3,49
|5,76
|217,27
|Datagate Bilgisayar
|7,82
|-1,88
|82,71
|Demısaş Döküm
|3,54
|-0,84
|54,07
|Denge Holding
|1,39
|-0,71
|19,83
|Deniz GMYO
|4,87
|2,96
|60,20
|Denizli Cam
|8,24
|-2,37
|58,22
|Derimod
|6,87
|-0,58
|144,54
|Derlüks Deri
|4,08
|-1,21
|Desa Deri
|4,36
|-0,23
|152,02
|Despec Bilgisayar
|4,14
|-0,96
|51,56
|Deva Holding
|8,94
|0,68
|171,73
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,85
|7,59
|8,97
|Ditaş Doğan
|9,98
|1,63
|94,96
|DO-CO
|555,00
|2,85
|17,11
|Doğan Burda
|6,25
|9,46
|107,64
|Doğan Holding
|1,83
|-1,08
|96,50
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,60
|-2,44
|31,15
|Doğusan
|2,10
|-1,41
|-2,98
|Doğuş GMYO
|4,52
|-2,38
|114,22
|Doğuş Otomotiv
|9,58
|-2,15
|135,56
|Döktaş Dökümcülük
|47,50
|1,71
|482,82
|Duran Doğan Basım
|14,05
|1,52
|175,49
|Dyo Boya
|4,83
|1,05
|66,55
|Eczacıbaşı İlaç
|3,68
|-1,08
|51,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,11
|-1,27
|57,91
|Edip Gayrimenkul
|1,40
|1,45
|81,82
|Ege Endüstri
|552,00
|0,00
|77,41
|Ege Gübre
|48,60
|5,33
|134,93
|Ege Profil
|12,02
|0,75
|43,14
|Ege Seramik
|3,69
|0,27
|24,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,38
|-9,52
|192,31
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,43
|-2,27
|79,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,24
|0,00
|140,00
|Egeplast
|11,78
|5,27
|206,77
|Ekiz Kimya
|0,63
|3,28
|90,91
|Emek Elektrik
|1,60
|-1,23
|63,27
|Eminiş Ambalaj
|1,54
|-1,28
|31,62
|Emlak Konut GMYO
|1,44
|0,70
|-1,14
|Enerjisa Enerji
|7,55
|-2,20
|60,35
|Enka İnşaat
|6,28
|-0,32
|44,77
|Erbosan
|25,10
|1,13
|65,08
|Ereğli Demir Çelik
|8,93
|1,36
|46,35
|Ersu Gıda
|2,03
|0,00
|120,65
|Escort Teknoloji
|1,39
|0,72
|82,89
|Etiler Gıda
|2,43
|0,00
|14,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,57
|-1,26
|123,02
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|95,29
|Euro Yat. Ort.
|1,18
|0,00
|88,32
|Euro Yatırım Holding
|1,53
|0,00
|178,18
|Fenerbahçe Futbol
|15,25
|-1,10
|120,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,42
|-0,45
|66,17
|F-M İzmit Piston
|45,52
|-15,07
|196,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,56
|-5,74
|391,23
|Ford Otosan
|69,60
|1,53
|49,19
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|0,00
|207,87
|Frigo Pak Gıda
|13,10
|0,08
|670,59
|Galatasaray Sportif
|2,14
|-2,28
|72,58
|Garanti Bankası
|11,06
|0,27
|38,94
|Garanti Faktoring
|3,81
|-0,78
|92,42
|Garanti Yat. Ort.
|1,07
|0,00
|46,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,65
|-1,57
|85,04
|Gedik Yatırım Holding
|7,82
|-3,10
|232,77
|Gediz Ambalaj
|6,63
|0,45
|63,93
|Gentaş
|2,17
|1,40
|58,09
|Gersan Elektrik
|3,28
|-1,20
|34,41
|Global Men. Değ.
|1,88
|1,62
|300,00
|Global Yat. Holding
|4,77
|-0,63
|59,53
|Good-Year
|4,05
|-0,49
|22,05
|Göltaş Çimento
|17,54
|1,21
|43,24
|Gözde Girişim
|5,06
|3,90
|89,51
|GSD Denizcilik
|2,47
|-0,40
|114,78
|GSD Holding
|1,48
|8,03
|85,00
|Gübre Fabrik.
|8,81
|-0,23
|197,64
|Güler Yat. Holding
|1,92
|1,05
|79,44
|Güneş Sigorta
|2,24
|-1,32
|59,75
|Halk GMYO
|1,19
|-0,83
|84,98
|Halk Sigorta
|1,94
|-0,51
|119,82
|Hatay Tekstil
|6,86
|-0,29
|98,94
|Hedef Girişim
|2,49
|12,16
|114,66
|Hektaş
|7,82
|0,13
|131,18
|HUB Girişim
|13,37
|-0,96
|611,17
|Hürriyet Gzt.
|1,11
|1,83
|19,35
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|-1,86
|7,30
|İdealist Danışmanlık
|3,32
|0,91
|-43,19
|İdealist GMYO
|3,13
|2,96
|92,02
|İhlas Ev Aletleri
|2,69
|2,67
|723,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|-0,91
|16,01
|İhlas Gazetecilik
|4,74
|-1,25
|677,05
|İhlas Holding
|0,87
|2,35
|171,88
|İhlas Yayın Holding
|0,91
|0,00
|175,76
|İndeks Bilgisayar
|9,55
|-1,14
|71,50
|Info Yatırım
|6,99
|14,97
|578,64
|İntema
|9,30
|4,14
|55,08
|İpek Doğal Enerji
|7,89
|-1,13
|46,93
|İskenderun Demir Çelik
|7,93
|-0,13
|69,13
(Sürecek)
Kaynak: AA