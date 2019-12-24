Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
24.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:30
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,85
|0,54
|-5,13
|Acıpayam Selüloz
|6,30
|0,48
|97,20
|Adana Çimento (A)
|7,87
|0,13
|65,46
|Adana Çimento (B)
|6,08
|0,16
|88,50
|Adana Çimento (C)
|2,21
|0,45
|79,52
|Adel Kalemcilik
|14,77
|2,64
|43,77
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,89
|0,53
|-19,23
|Afyon Çimento
|6,19
|1,98
|34,86
|Ak Enerji
|1,09
|0,93
|73,02
|Akbank
|8,21
|0,12
|39,51
|Akçansa
|10,19
|-0,29
|55,76
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,87
|1,08
|-6,97
|Akfen GMYO
|4,17
|-0,71
|152,73
|Akın Tekstil
|13,97
|0,36
|54,11
|Akiş GMYO
|3,99
|-0,50
|75,08
|Akmerkez GMYO
|23,84
|1,88
|65,17
|Aksa
|13,56
|0,44
|104,38
|Aksa Enerji
|3,96
|0,25
|47,76
|Aksigorta
|5,79
|0,87
|84,43
|Aksu Enerji
|14,43
|1,12
|86,92
|Alarko Carrıer
|54,65
|11,39
|38,85
|Alarko GMYO
|91,15
|-0,27
|115,87
|Alarko Holding
|5,94
|1,19
|204,57
|Albaraka Türk
|1,45
|-4,61
|32,09
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,30
|0,74
|113,54
|Alkim Kağıt
|5,60
|3,90
|55,81
|Alkim Kimya
|38,40
|2,62
|78,27
|Altınyağ
|0,42
|2,44
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|9,97
|8,84
|221,47
|Anadolu Cam
|4,08
|1,24
|59,08
|Anadolu Efes
|22,90
|1,24
|14,08
|Anadolu Grubu Holding
|17,80
|1,42
|75,64
|Anadolu Hayat Emek.
|7,04
|0,57
|23,63
|Anadolu Isuzu
|14,37
|-2,51
|132,52
|Anadolu Sigorta
|4,63
|0,00
|17,94
|Anel Elektrik
|3,09
|0,65
|90,74
|Arçelik
|20,10
|0,30
|27,30
|Arena Bilgisayar
|6,94
|3,27
|57,37
|Armada Bilgisayar
|15,00
|2,11
|61,46
|Arsan Tekstil
|3,63
|0,55
|124,07
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|1,23
|-5,75
|Aselsan
|19,61
|1,87
|-17,91
|Aslan Çimento
|41,84
|-0,99
|48,58
|Ata GMYO
|4,23
|3,68
|5,49
|Atakule GMYO
|1,92
|1,59
|45,91
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|-1,96
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|2,05
|73,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,95
|0,00
|92,00
|Avrasya GMYO
|1,41
|-0,70
|60,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,72
|0,00
|59,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.285,20
|0,01
|3,12
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|0,65
|-36,21
|Ayen Enerji
|3,70
|1,37
|105,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,09
|-3,69
|51,96
|Aygaz
|12,84
|1,34
|29,12
|Bagfaş
|15,91
|-0,87
|230,08
|Bak Ambalaj
|7,11
|0,14
|51,01
|Balatacılar Balatacılık
|0,79
|9,72
|139,39
|Bantaş Ambalaj
|2,50
|1,21
|99,20
|Banvit
|17,35
|1,88
|60,80
|Baştaş Başkent Çimento
|2,58
|-0,77
|27,72
|Batı Çimento
|3,24
|0,31
|34,44
|Batısöke Çimento
|1,30
|-0,76
|19,27
|Bera Holding
|3,68
|2,22
|78,64
|Berkosan Yalıtım
|2,59
|0,00
|43,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,66
|-0,37
|64,20
|Beyaz Filo
|3,14
|0,00
|15,02
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|4,04
|1,00
|219,48
|Bim Mağazalar
|46,46
|1,00
|10,89
|Birko Mensucat
|0,31
|0,00
|3,33
|Birlik Mensucat
|1,18
|3,51
|0,85
|Bizim Mağazaları
|10,96
|-0,27
|63,94
|Bolu Çimento
|4,43
|2,78
|43,47
|Bomonti Elektrik
|1,27
|-9,93
|164,58
|Borusan Mannesmann
|11,17
|2,48
|59,36
|Borusan Yat. Paz.
|49,76
|5,07
|37,35
|Bosch Fren Sistemleri
|282,50
|-1,91
|84,91
|Bossa
|8,38
|0,48
|99,33
|Brisa
|8,65
|0,35
|36,65
|Burçelik
|5,57
|0,00
|73,52
|Burçelik Vana
|7,35
|2,37
|396,62
|Bursa Çimento
|5,94
|0,34
|35,00
|Carrefoursa
|4,64
|1,98
|33,33
|Ceo Event Medya
|8,11
|0,12
|Coca Cola İçecek
|37,74
|3,91
|27,65
|Cosmos Yat. Holding
|2,13
|9,79
|119,59
|Credıtwest Faktorıng
|2,62
|4,80
|151,92
|Çelebi
|113,40
|0,18
|94,35
|Çelik Halat
|6,85
|-0,87
|26,78
|Çemaş Döküm
|1,56
|1,96
|105,26
|Çemtaş
|8,18
|-0,73
|37,16
|Çimbeton
|37,58
|0,75
|31,40
|Çimentaş
|14,44
|3,66
|13,70
|Çimsa
|8,96
|2,40
|18,68
|Çuhadaroğlu Metal
|3,27
|3,81
|83,71
|Dagi Giyim
|2,34
|-0,43
|88,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,99
|1,53
|97,03
|Dardanel
|3,17
|-0,31
|188,18
|Datagate Bilgisayar
|8,00
|4,03
|86,92
|Demısaş Döküm
|3,64
|2,82
|58,42
|Denge Holding
|1,39
|-0,71
|19,83
|Deniz GMYO
|4,73
|-2,87
|55,59
|Denizli Cam
|8,37
|0,97
|60,71
|Derimod
|6,91
|0,00
|145,96
|Derlüks Deri
|4,35
|-6,45
|Desa Deri
|4,40
|1,15
|154,34
|Despec Bilgisayar
|4,17
|1,46
|52,66
|Deva Holding
|8,63
|-0,35
|162,31
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|1,45
|-10,26
|Ditaş Doğan
|9,44
|5,36
|84,42
|DO-CO
|548,90
|0,00
|15,82
|Doğan Burda
|5,31
|0,95
|76,41
|Doğan Holding
|1,82
|0,00
|95,42
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,63
|-2,98
|33,61
|Doğusan
|2,03
|0,50
|-6,22
|Doğuş GMYO
|4,36
|1,16
|106,64
|Doğuş Otomotiv
|9,57
|2,24
|135,32
|Döktaş Dökümcülük
|41,00
|5,13
|403,07
|Duran Doğan Basım
|13,48
|2,82
|164,31
|Dyo Boya
|4,90
|3,81
|68,97
|Eczacıbaşı İlaç
|3,79
|0,26
|56,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,22
|0,59
|59,63
|Edip Gayrimenkul
|1,41
|-2,08
|83,12
|Ege Endüstri
|555,30
|-0,48
|78,47
|Ege Gübre
|46,36
|2,02
|124,10
|Ege Profil
|12,03
|1,52
|43,26
|Ege Seramik
|3,74
|1,91
|26,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,40
|8,11
|207,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|2,78
|54,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,20
|5,26
|100,00
|Egeplast
|10,09
|9,20
|162,76
|Ekiz Kimya
|0,64
|4,92
|93,94
|Emek Elektrik
|1,57
|0,00
|60,20
|Eminiş Ambalaj
|1,55
|1,97
|32,48
|Emlak Konut GMYO
|1,45
|1,40
|-0,46
|Enerjisa Enerji
|7,80
|0,13
|65,66
|Enka İnşaat
|6,25
|1,46
|44,08
|Erbosan
|25,56
|5,01
|68,11
|Ereğli Demir Çelik
|8,80
|0,23
|44,22
|Ersu Gıda
|2,06
|0,49
|123,91
|Escort Teknoloji
|1,40
|6,06
|84,21
|Etiler Gıda
|2,38
|-0,42
|11,74
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,65
|0,00
|134,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|0,81
|96,87
|Euro Yat. Ort.
|1,19
|0,00
|89,91
|Euro Yatırım Holding
|1,58
|-1,25
|187,27
|Fenerbahçe Futbol
|15,51
|-3,18
|124,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,24
|0,24
|59,40
|F-M İzmit Piston
|47,04
|0,51
|206,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,80
|10,33
|406,82
|Ford Otosan
|68,00
|0,29
|45,76
|Formet Çelik Kapı
|3,21
|0,31
|218,79
|Frigo Pak Gıda
|12,50
|1,96
|635,29
|Galatasaray Sportif
|2,23
|0,90
|79,84
|Garanti Bankası
|11,00
|1,01
|38,19
|Garanti Faktoring
|3,90
|1,04
|96,97
|Garanti Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|54,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,68
|0,35
|86,03
|Gedik Yatırım Holding
|8,05
|-0,49
|242,55
|Gediz Ambalaj
|6,81
|2,25
|68,38
|Gentaş
|2,17
|0,00
|58,09
|Gersan Elektrik
|3,24
|0,00
|32,77
|Global Men. Değ.
|1,91
|9,14
|306,38
|Global Yat. Holding
|4,74
|1,94
|58,53
|Good-Year
|4,14
|4,28
|24,76
|Göltaş Çimento
|17,62
|0,51
|43,90
|Gözde Girişim
|4,87
|0,62
|82,40
|GSD Denizcilik
|2,50
|2,46
|117,39
|GSD Holding
|1,37
|1,48
|71,25
|Gübre Fabrik.
|8,63
|2,86
|191,55
|Güler Yat. Holding
|1,87
|-0,53
|74,77
|Güneş Sigorta
|2,22
|4,72
|58,33
|Halk GMYO
|1,20
|2,56
|86,54
|Halk Sigorta
|1,97
|1,03
|123,22
|Hatay Tekstil
|6,91
|4,22
|100,39
|Hedef Girişim
|2,21
|-0,90
|90,52
|Hektaş
|7,82
|0,13
|131,18
|HUB Girişim
|13,34
|6,55
|609,57
|Hürriyet Gzt.
|1,09
|0,00
|17,20
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|2,20
|3,85
|İdealist Danışmanlık
|3,31
|-0,90
|-43,37
|İdealist GMYO
|3,03
|-0,33
|85,89
|İhlas Ev Aletleri
|2,67
|1,52
|717,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|1,77
|22,40
|İhlas Gazetecilik
|4,90
|1,66
|703,28
|İhlas Holding
|0,77
|-3,75
|140,63
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|0,00
|166,67
|İndeks Bilgisayar
|9,70
|1,68
|74,19
|Info Yatırım
|4,60
|15,00
|346,60
|İntema
|8,76
|0,46
|46,08
|İpek Doğal Enerji
|8,10
|3,05
|50,84
|İskenderun Demir Çelik
|8,01
|1,91
|70,84
(Sürecek)
Kaynak: AA