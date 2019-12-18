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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

18.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:38
Borsada günlük işlemler (1)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,85 -3,65 -5,13
Acıpayam Selüloz 6,79 0,44 112,53
Adana Çimento (A) 8,07 -2,65 69,67
Adana Çimento (B) 5,86 -2,82 81,67
Adana Çimento (C) 2,23 -3,46 81,14
Adel Kalemcilik 14,65 -2,33 42,60
Adese Alışveriş Ticaret 1,83 -2,14 -21,79
Afyon Çimento 6,20 -3,58 35,08
Ak Enerji 1,02 -1,92 61,90
Akbank 8,14 -0,97 38,32
Akçansa 9,90 -1,20 51,33
Akdenız Güvenlık Hız. 1,84 -1,60 -8,46
Akfen GMYO 4,02 -2,90 143,64
Akın Tekstil 12,37 -0,16 36,46
Akiş GMYO 3,86 0,00 69,37
Akmerkez GMYO 23,36 -1,43 61,84
Aksa 13,30 -0,52 100,47
Aksa Enerji 3,66 -3,94 36,57
Aksigorta 5,72 -0,69 82,20
Aksu Enerji 13,91 0,43 80,18
Alarko Carrıer 48,60 -0,12 23,48
Alarko GMYO 89,50 -2,45 111,97
Alarko Holding 5,47 -0,73 180,47
Albaraka Türk 1,31 -2,24 19,34
Alcatel Lucent Teletaş 11,99 1,27 108,16
Alkim Kağıt 5,26 -1,50 46,35
Alkim Kimya 35,88 -0,99 66,57
Altınyağ 0,40 -2,44 -9,09
Altınyunus Çeşme 8,29 1,34 167,30
Anadolu Cam 4,05 -1,46 57,91
Anadolu Efes 22,50 0,00 12,09
Anadolu Grubu Holding 16,95 -0,53 67,25
Anadolu Hayat Emek. 6,77 -0,88 18,89
Anadolu Isuzu 12,81 -0,70 107,28
Anadolu Sigorta 4,67 -0,43 18,96
Anel Elektrik 3,02 -4,73 86,42
Arçelik 19,60 -1,56 24,13
Arena Bilgisayar 6,65 -2,78 50,79
Armada Bilgisayar 14,15 -0,35 52,31
Arsan Tekstil 3,45 -1,43 112,96
Artı Yatırım Holding 0,82 1,23 -5,75
Aselsan 19,22 -0,92 -19,54
Aslan Çimento 42,90 -4,07 52,34
Ata GMYO 4,20 -6,87 4,74
Atakule GMYO 2,03 5,73 54,27
Atlantis Yatırım Holding 0,93 1,09 416,67
Atlas Yat. Ort. 1,59 10,42 84,88
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,56 -1,53 86,63
Avrasya GMYO 1,41 0,00 60,23
Avrasya Petrol ve Tur. 1,92 0,52 77,78
Avrasya Stratejik GMYF 1.284,60 0,01 3,07
Avrupa Yatırım Holding 1,55 -0,64 -36,21
Ayen Enerji 3,41 -3,12 89,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,96 2,62 42,51
Aygaz 12,41 -0,96 24,80
Bagfaş 13,47 -0,30 179,46
Bak Ambalaj 7,05 -1,40 49,74
Balatacılar Balatacılık 0,58 -3,33 75,76
Bantaş Ambalaj 2,48 -1,59 97,61
Banvit 16,45 -0,60 52,46
Baştaş Başkent Çimento 2,65 0,00 31,19
Batı Çimento 3,26 -2,10 35,27
Batısöke Çimento 1,31 -2,24 20,18
Bera Holding 3,56 -0,56 72,82
Berkosan Yalıtım 2,62 0,77 44,75
Beşiktaş Futbol Yat. 2,79 0,72 72,22
Beyaz Filo 3,13 -1,57 14,65
Beymen Perakende Yat. 13,60 245,18
Bilici Yatırım 3,90 3,45 208,41
Bim Mağazalar 45,78 1,46 9,27
Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00
Birlik Mensucat 1,11 0,00 -5,13
Bizim Mağazaları 10,88 -1,98 62,74
Bolu Çimento 4,25 -6,18 37,64
Bomonti Elektrik 1,41 -2,08 193,75
Borusan Mannesmann 10,03 -0,30 43,09
Borusan Yat. Paz. 46,14 -2,78 27,36
Bosch Fren Sistemleri 268,60 1,59 75,82
Bossa 8,23 -2,26 95,76
Brisa 8,71 1,28 37,60
Burçelik 6,05 3,95 88,47
Burçelik Vana 7,90 10,80 433,78
Bursa Çimento 5,82 -0,51 32,27
Carrefoursa 4,62 -1,49 32,76
Ceo Event Medya 8,08 0,37
Coca Cola İçecek 36,16 1,18 22,30
Cosmos Yat. Holding 2,11 -4,09 117,53
Credıtwest Faktorıng 2,45 0,82 135,58
Çelebi 114,50 -1,80 96,24
Çelik Halat 6,81 0,15 26,04
Çemaş Döküm 1,60 -3,03 110,53
Çemtaş 7,90 0,00 32,47
Çimbeton 37,48 -1,11 31,05
Çimentaş 14,23 -2,20 12,05
Çimsa 8,81 -2,76 16,69
Çuhadaroğlu Metal 3,12 0,32 75,28
Dagi Giyim 2,36 -0,42 90,32
Dagi Yatırım Holding 1,96 0,00 94,06
Dardanel 2,80 -6,35 154,55
Datagate Bilgisayar 7,62 -2,31 78,04
Demısaş Döküm 3,30 -1,20 43,63
Denge Holding 1,41 -1,40 21,55
Deniz GMYO 4,83 1,68 58,88
Denizli Cam 8,21 -0,61 57,64
Derimod 7,12 -2,73 153,44
Derlüks Deri 4,17 -0,24
Desa Deri 4,30 -2,71 148,55
Despec Bilgisayar 4,27 -1,16 56,32
Deva Holding 8,11 -4,02 146,50
Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -1,28
Ditaş Doğan 9,00 0,67 75,82
DO-CO 516,90 1,89 9,07
Doğan Burda 5,23 1,36 73,75
Doğan Holding 1,79 -2,19 92,20
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,77 1,72 45,08
Doğusan 1,97 -3,43 -8,99
Doğuş GMYO 4,37 -0,91 107,11
Doğuş Otomotiv 9,46 -2,57 132,61
Döktaş Dökümcülük 40,00 -2,15 390,80
Duran Doğan Basım 13,06 3,00 156,08
Dyo Boya 4,63 -2,53 59,66
Eczacıbaşı İlaç 3,57 -1,65 47,18
Eczacıbaşı Yatırım 9,88 -0,90 54,32
Edip Gayrimenkul 1,30 -2,26 68,83
Ege Endüstri 555,20 -1,56 78,44
Ege Gübre 43,82 -0,27 111,83
Ege Profil 11,71 -0,51 39,45
Ege Seramik 3,66 -2,92 23,60
Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 7,14 130,77
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,34 3,03 41,67
Egeli&Co Yatırım Holding 0,17 6,25 70,00
Egeplast 7,98 -0,25 107,81
Ekiz Kimya 0,65 6,56 96,97
Emek Elektrik 1,60 -0,62 63,27
Eminiş Ambalaj 1,66 0,61 41,88
Emlak Konut GMYO 1,46 -3,31 0,23
Enerjisa Enerji 7,64 -1,29 62,26
Enka İnşaat 6,23 -0,95 43,62
Erbosan 24,34 2,01 60,08
Ereğli Demir Çelik 8,55 -1,16 40,12
Ersu Gıda 2,00 -1,96 117,39
Escort Teknoloji 1,20 -0,83 57,89
Etiler Gıda 2,44 -4,69 14,55
Euro Kapital Yat. Ort. 1,87 6,25 165,63
Euro Trend Yat. Ort. 1,32 -0,75 107,89
Euro Yat. Ort. 1,31 0,00 109,06
Euro Yatırım Holding 1,60 -1,23 190,91
Fenerbahçe Futbol 16,10 6,98 132,66
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,94 0,00 85,71
F-M İzmit Piston 37,22 8,20 142,14
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,05 -0,33 293,11
Ford Otosan 66,40 -0,45 42,33
Formet Çelik Kapı 3,10 6,90 207,87
Frigo Pak Gıda 12,81 -2,59 653,53
Galatasaray Sportif 2,34 1,30 88,71
Garanti Bankası 10,76 -1,10 35,18
Garanti Faktoring 3,78 -0,26 90,91
Garanti Yat. Ort. 1,07 -2,73 46,10
Gedik Y. Men. Değ. 5,86 1,03 91,92
Gedik Yatırım Holding 8,15 -0,24 246,81
Gediz Ambalaj 6,41 -2,29 58,49
Gentaş 2,03 1,00 47,89
Gersan Elektrik 3,13 -0,95 28,26
Global Men. Değ. 1,75 8,02 272,34
Global Yat. Holding 4,74 -1,04 58,53
Good-Year 3,54 0,85 6,68
Göltaş Çimento 17,18 -2,28 40,30
Gözde Girişim 4,78 -2,85 79,03
GSD Denizcilik 2,44 3,39 112,17
GSD Holding 1,34 -1,47 67,50
Gübre Fabrik. 7,89 3,95 166,55
Güler Yat. Holding 1,90 1,06 77,57
Güneş Sigorta 2,52 -2,33 79,72
Halk GMYO 1,16 -1,69 80,32
Halk Sigorta 2,00 9,89 126,62
Hatay Tekstil 6,99 -0,14 102,71
Hedef Girişim 2,15 0,00 85,34
Hektaş 7,29 0,55 115,52
HUB Girişim 13,00 -3,56 591,49
Hürriyet Gzt. 1,14 0,00 22,58
ICBC Turkey Bank 4,85 -1,42 -1,62
İdealist Danışmanlık 3,33 -2,35 -43,02
İdealist GMYO 3,03 -1,62 85,89
İhlas Ev Aletleri 2,50 1,21 665,40
İhlas Gayrimenkul 0,88 1,15 -6,34
İhlas Gazetecilik 4,93 -1,40 708,20
İhlas Holding 0,73 0,00 128,13
İhlas Yayın Holding 0,83 0,00 151,52
İndeks Bilgisayar 9,35 -2,30 67,90
Info Yatırım 4,63 2,89 349,51
İntema 8,70 -2,58 45,08
İpek Doğal Enerji 6,60 -1,64 22,91
İskenderun Demir Çelik 7,65 0,39 63,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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