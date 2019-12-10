Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
10.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,82
|-2,15
|-6,67
|Acıpayam Selüloz
|6,07
|-1,62
|90,00
|Adana Çimento (A)
|7,40
|-2,63
|55,58
|Adana Çimento (B)
|5,97
|-0,33
|85,09
|Adana Çimento (C)
|2,21
|-3,91
|79,52
|Adel Kalemcilik
|15,25
|-1,61
|48,44
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,86
|-3,12
|-20,51
|Afyon Çimento
|6,59
|-4,49
|43,57
|Ak Enerji
|1,07
|11,46
|69,84
|Akbank
|7,70
|0,39
|30,84
|Akçansa
|10,15
|-3,52
|55,15
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,72
|-3,91
|-14,43
|Akfen GMYO
|3,15
|-2,17
|90,91
|Akın Tekstil
|12,98
|-1,89
|43,19
|Akiş GMYO
|3,82
|-1,29
|67,62
|Akmerkez GMYO
|22,72
|-1,30
|57,41
|Aksa
|12,80
|-2,29
|92,93
|Aksa Enerji
|3,84
|-1,29
|43,28
|Aksigorta
|5,64
|-0,35
|79,65
|Aksu Enerji
|12,59
|2,78
|63,08
|Alarko Carrıer
|49,64
|-4,17
|26,12
|Alarko GMYO
|93,80
|-1,37
|122,15
|Alarko Holding
|5,33
|-1,48
|173,29
|Albaraka Türk
|1,29
|-1,53
|17,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,78
|-2,88
|87,15
|Alkim Kağıt
|5,30
|-2,93
|47,46
|Alkim Kimya
|35,90
|-1,37
|66,66
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,44
|0,27
|139,90
|Anadolu Cam
|3,87
|-1,53
|50,89
|Anadolu Efes
|21,38
|-1,93
|6,51
|Anadolu Grubu Holding
|16,58
|-2,01
|63,60
|Anadolu Hayat Emek.
|6,60
|-1,49
|15,90
|Anadolu Isuzu
|12,87
|-3,09
|108,25
|Anadolu Sigorta
|4,62
|0,00
|17,69
|Anel Elektrik
|3,07
|-1,92
|89,51
|Arçelik
|19,20
|-3,42
|21,60
|Arena Bilgisayar
|7,04
|2,18
|59,64
|Armada Bilgisayar
|14,81
|14,98
|59,42
|Arsan Tekstil
|3,41
|-4,21
|110,49
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|0,00
|-5,75
|Aselsan
|19,34
|-1,07
|-19,25
|Aslan Çimento
|41,08
|-9,24
|45,88
|Ata GMYO
|4,01
|0,00
|0,00
|Atakule GMYO
|1,99
|17,06
|51,23
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,39
|-2,80
|61,63
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,53
|-2,11
|72,45
|Avrasya GMYO
|1,63
|4,49
|85,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,91
|-0,52
|76,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,80
|0,01
|3,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|-1,26
|-35,39
|Ayen Enerji
|3,32
|-2,06
|84,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-10,00
|30,88
|Aygaz
|12,51
|-1,42
|25,80
|Bagfaş
|13,78
|-1,64
|185,89
|Bak Ambalaj
|7,08
|-1,53
|50,37
|Balatacılar Balatacılık
|0,45
|-2,17
|36,36
|Bantaş Ambalaj
|2,36
|2,16
|88,05
|Banvit
|16,70
|-1,76
|54,77
|Baştaş Başkent Çimento
|2,59
|-0,38
|28,22
|Batı Çimento
|3,37
|-2,88
|39,83
|Batısöke Çimento
|1,31
|-0,76
|20,18
|Bera Holding
|3,76
|1,08
|82,52
|Berkosan Yalıtım
|2,37
|-4,05
|30,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,82
|-5,69
|74,07
|Beyaz Filo
|3,04
|-0,33
|11,36
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,50
|-1,69
|176,78
|Bim Mağazalar
|44,44
|-1,38
|5,11
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,15
|-0,86
|-1,71
|Bizim Mağazaları
|11,12
|0,82
|66,33
|Bolu Çimento
|3,71
|-0,80
|20,15
|Bomonti Elektrik
|1,40
|-1,41
|191,67
|Borusan Mannesmann
|10,03
|-1,38
|43,09
|Borusan Yat. Paz.
|49,36
|0,20
|36,25
|Bosch Fren Sistemleri
|261,80
|-3,11
|71,36
|Bossa
|9,48
|0,32
|125,49
|Brisa
|7,74
|-2,64
|22,27
|Burçelik
|5,17
|-1,15
|61,06
|Burçelik Vana
|4,65
|-0,21
|214,19
|Bursa Çimento
|5,71
|-3,87
|29,77
|Carrefoursa
|4,50
|-1,32
|29,31
|Ceo Event Medya
|8,73
|1,75
|Coca Cola İçecek
|34,22
|-3,77
|15,74
|Cosmos Yat. Holding
|2,09
|5,56
|115,46
|Credıtwest Faktorıng
|2,19
|-0,90
|110,58
|Çelebi
|116,30
|0,17
|99,32
|Çelik Halat
|6,34
|-1,71
|17,34
|Çemaş Döküm
|1,47
|-8,13
|93,42
|Çemtaş
|7,94
|-0,25
|33,14
|Çimbeton
|36,80
|-4,17
|28,67
|Çimentaş
|14,50
|-3,97
|14,17
|Çimsa
|9,22
|-3,15
|22,12
|Çuhadaroğlu Metal
|3,03
|-1,30
|70,22
|Dagi Giyim
|2,34
|-1,68
|88,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,90
|-2,06
|88,12
|Dardanel
|2,40
|-3,23
|118,18
|Datagate Bilgisayar
|7,81
|-0,64
|82,48
|Demısaş Döküm
|3,29
|-2,37
|43,19
|Denge Holding
|1,43
|-0,69
|23,28
|Deniz GMYO
|4,53
|0,00
|49,01
|Denizli Cam
|8,69
|15,87
|66,86
|Derimod
|6,44
|-3,16
|129,23
|Derlüks Deri
|3,75
|-2,85
|Desa Deri
|4,81
|1,05
|178,03
|Despec Bilgisayar
|4,15
|3,23
|51,93
|Deva Holding
|8,53
|-2,07
|159,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,04
|-9,57
|33,33
|Ditaş Doğan
|9,07
|-2,79
|77,19
|DO-CO
|505,00
|-0,59
|6,56
|Doğan Burda
|5,46
|4,60
|81,40
|Doğan Holding
|1,97
|-2,48
|111,53
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,70
|-1,16
|39,34
|Doğusan
|1,92
|0,52
|-11,30
|Doğuş GMYO
|4,03
|-0,74
|91,00
|Doğuş Otomotiv
|9,21
|-0,32
|126,47
|Döktaş Dökümcülük
|40,00
|1,32
|390,80
|Duran Doğan Basım
|14,00
|7,86
|174,51
|Dyo Boya
|4,74
|-4,82
|63,45
|Eczacıbaşı İlaç
|3,52
|-1,40
|45,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,94
|-1,09
|55,26
|Edip Gayrimenkul
|1,33
|0,76
|72,73
|Ege Endüstri
|517,10
|-0,84
|66,19
|Ege Gübre
|44,52
|-1,72
|115,21
|Ege Profil
|11,68
|-0,93
|39,09
|Ege Seramik
|3,55
|-2,20
|19,89
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,20
|5,26
|53,85
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|-8,33
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|8,13
|3,57
|111,72
|Ekiz Kimya
|0,64
|-1,54
|93,94
|Emek Elektrik
|1,63
|10,14
|66,33
|Eminiş Ambalaj
|1,49
|0,00
|27,35
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|0,00
|3,66
|Enerjisa Enerji
|7,60
|0,13
|61,41
|Enka İnşaat
|5,99
|-1,32
|38,09
|Erbosan
|24,76
|-1,35
|62,85
|Ereğli Demir Çelik
|8,33
|0,24
|36,52
|Ersu Gıda
|2,08
|0,48
|126,09
|Escort Teknoloji
|1,21
|-0,82
|59,21
|Etiler Gıda
|2,55
|0,00
|19,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,43
|-2,72
|103,13
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,22
|-0,81
|92,14
|Euro Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|101,08
|Euro Yatırım Holding
|1,57
|-3,09
|185,45
|Fenerbahçe Futbol
|15,26
|-0,91
|120,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,20
|0,96
|57,89
|F-M İzmit Piston
|30,90
|2,79
|101,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,42
|3,55
|317,15
|Ford Otosan
|63,60
|-1,24
|36,33
|Formet Çelik Kapı
|5,17
|-14,97
|411,55
|Frigo Pak Gıda
|14,16
|-4,32
|732,94
|Galatasaray Sportif
|2,24
|-0,44
|80,65
|Garanti Bankası
|10,34
|0,19
|29,90
|Garanti Faktoring
|3,67
|-3,42
|85,35
|Garanti Yat. Ort.
|1,06
|-3,64
|44,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,92
|-1,00
|93,89
|Gedik Yatırım Holding
|8,09
|-0,25
|244,26
|Gediz Ambalaj
|6,47
|-1,37
|59,98
|Gentaş
|2,00
|-1,96
|45,71
|Gersan Elektrik
|3,05
|-2,87
|24,98
|Global Men. Değ.
|1,56
|-1,89
|231,91
|Global Yat. Holding
|4,53
|-3,21
|51,51
|Good-Year
|3,44
|-1,71
|3,67
|Göltaş Çimento
|17,02
|-3,30
|39,00
|Gözde Girişim
|4,65
|4,49
|74,16
|GSD Denizcilik
|2,34
|-4,10
|103,48
|GSD Holding
|1,33
|0,76
|66,25
|Gübre Fabrik.
|7,55
|1,07
|155,07
|Güler Yat. Holding
|2,43
|-0,41
|127,10
|Güneş Sigorta
|1,88
|-0,53
|34,08
|Halk GMYO
|1,13
|0,00
|75,65
|Halk Sigorta
|1,58
|2,60
|79,03
|Hatay Tekstil
|6,98
|19,93
|102,42
|Hedef Girişim
|1,99
|-1,49
|71,55
|Hektaş
|7,27
|-1,09
|114,92
|HUB Girişim
|14,30
|0,70
|660,64
|Hürriyet Gzt.
|1,28
|-19,50
|37,63
|ICBC Turkey Bank
|4,79
|-2,84
|-2,84
|İdealist Danışmanlık
|3,41
|-1,16
|-41,65
|İdealist GMYO
|3,17
|2,59
|94,48
|İhlas Ev Aletleri
|2,32
|-2,52
|610,29
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|-1,12
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|4,88
|-0,81
|700,00
|İhlas Holding
|0,80
|-1,23
|150,00
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|6,17
|160,61
|İndeks Bilgisayar
|9,95
|-2,07
|78,68
|Info Yatırım
|4,60
|-1,08
|346,60
|İntema
|8,89
|1,37
|48,25
|İpek Doğal Enerji
|6,54
|-1,06
|21,79
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|1,06
|63,38
(Sürecek)
Kaynak: AA