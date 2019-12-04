Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
04.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:50
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,86
|3,91
|-4,62
|Acıpayam Selüloz
|6,38
|6,33
|99,70
|Adana Çimento (A)
|7,46
|5,37
|56,84
|Adana Çimento (B)
|5,56
|8,38
|72,37
|Adana Çimento (C)
|2,26
|13,57
|83,58
|Adel Kalemcilik
|15,97
|0,13
|55,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|-0,51
|-16,24
|Afyon Çimento
|5,62
|4,07
|22,44
|Ak Enerji
|0,91
|2,25
|44,44
|Akbank
|7,71
|0,92
|31,01
|Akçansa
|10,90
|14,26
|66,61
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,71
|4,91
|-14,93
|Akfen GMYO
|3,04
|0,00
|84,24
|Akın Tekstil
|13,34
|1,52
|47,16
|Akiş GMYO
|3,91
|1,03
|71,57
|Akmerkez GMYO
|22,96
|0,35
|59,07
|Aksa
|12,48
|0,65
|88,11
|Aksa Enerji
|3,82
|1,06
|42,54
|Aksigorta
|5,60
|-0,36
|78,38
|Aksu Enerji
|12,25
|2,51
|58,68
|Alarko Carrıer
|53,25
|9,34
|35,29
|Alarko GMYO
|92,40
|0,65
|118,83
|Alarko Holding
|5,40
|0,93
|176,88
|Albaraka Türk
|1,35
|1,50
|10,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,62
|-1,27
|101,74
|Alkim Kağıt
|5,20
|6,12
|44,68
|Alkim Kimya
|32,80
|1,86
|52,27
|Altınyağ
|0,42
|2,44
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|8,15
|-5,23
|162,79
|Anadolu Cam
|3,67
|1,38
|43,09
|Anadolu Efes
|21,54
|-0,28
|7,31
|Anadolu Grubu Holding
|16,61
|-0,06
|63,90
|Anadolu Hayat Emek.
|6,29
|1,62
|10,46
|Anadolu Isuzu
|12,62
|0,40
|104,21
|Anadolu Sigorta
|4,51
|0,89
|14,89
|Anel Elektrik
|3,07
|1,66
|89,51
|Arçelik
|20,22
|-0,88
|28,06
|Arena Bilgisayar
|6,99
|2,79
|58,50
|Armada Bilgisayar
|13,93
|1,68
|49,95
|Arsan Tekstil
|3,58
|0,85
|120,99
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|-1,19
|-4,60
|Aselsan
|18,94
|0,69
|-20,92
|Aslan Çimento
|38,80
|0,78
|37,78
|Ata GMYO
|3,93
|0,00
|-2,00
|Atakule GMYO
|1,64
|1,23
|24,63
|Atlantis Yatırım Holding
|0,99
|0,00
|450,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|46,51
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,77
|-0,68
|61,99
|Avrasya GMYO
|1,56
|-1,27
|77,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,90
|-11,63
|75,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,20
|0,01
|2,96
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|-0,61
|-33,33
|Ayen Enerji
|3,41
|12,17
|89,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,91
|8,52
|38,87
|Aygaz
|12,19
|0,33
|22,58
|Bagfaş
|14,05
|1,44
|191,49
|Bak Ambalaj
|7,26
|2,54
|54,20
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|8,33
|57,58
|Bantaş Ambalaj
|2,35
|1,29
|87,25
|Banvit
|17,58
|4,33
|62,93
|Baştaş Başkent Çimento
|2,48
|-0,80
|22,77
|Batı Çimento
|3,48
|0,00
|44,40
|Batısöke Çimento
|1,34
|0,75
|22,94
|Bera Holding
|3,68
|0,27
|78,64
|Berkosan Yalıtım
|2,37
|1,28
|30,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,10
|-0,32
|91,36
|Beyaz Filo
|3,12
|1,96
|14,29
|Beymen Perakende Yat.
|13,63
|0,07
|245,94
|Bilici Yatırım
|3,47
|0,58
|174,40
|Bim Mağazalar
|45,36
|-0,13
|7,29
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|1,16
|0,00
|-0,85
|Bizim Mağazaları
|11,10
|2,40
|66,03
|Bolu Çimento
|3,45
|2,68
|11,73
|Bomonti Elektrik
|1,48
|-1,33
|208,33
|Borusan Mannesmann
|10,20
|2,00
|45,52
|Borusan Yat. Paz.
|47,76
|9,29
|31,83
|Bosch Fren Sistemleri
|232,20
|0,52
|51,99
|Bossa
|7,98
|1,79
|89,81
|Brisa
|7,99
|0,88
|26,22
|Burçelik
|5,24
|3,56
|63,24
|Burçelik Vana
|4,72
|0,43
|218,92
|Bursa Çimento
|5,87
|2,44
|33,41
|Carrefoursa
|4,54
|6,32
|30,46
|Ceo Event Medya
|8,32
|0,85
|Coca Cola İçecek
|34,54
|-1,09
|16,83
|Cosmos Yat. Holding
|1,57
|0,00
|61,86
|Credıtwest Faktorıng
|2,17
|0,46
|108,65
|Çelebi
|111,00
|10,23
|90,24
|Çelik Halat
|6,24
|-0,95
|15,49
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|60,53
|Çemtaş
|7,86
|-0,51
|31,80
|Çimbeton
|36,84
|3,19
|28,81
|Çimentaş
|14,68
|4,93
|15,59
|Çimsa
|9,13
|2,82
|20,93
|Çuhadaroğlu Metal
|3,13
|2,62
|75,84
|Dagi Giyim
|2,24
|1,36
|80,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,87
|-0,53
|85,15
|Dardanel
|2,22
|-0,89
|101,82
|Datagate Bilgisayar
|8,26
|0,49
|92,99
|Demısaş Döküm
|3,21
|5,59
|39,71
|Denge Holding
|1,48
|-0,67
|27,59
|Deniz GMYO
|4,24
|1,68
|39,47
|Denizli Cam
|6,47
|1,89
|24,23
|Derimod
|6,20
|5,44
|120,69
|Derlüks Deri
|3,98
|19,88
|Desa Deri
|3,88
|5,43
|124,28
|Despec Bilgisayar
|4,11
|1,73
|50,47
|Deva Holding
|8,65
|0,46
|162,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,14
|0,88
|46,15
|Ditaş Doğan
|8,58
|1,42
|67,61
|DO-CO
|499,90
|-1,21
|5,48
|Doğan Burda
|5,13
|4,27
|70,43
|Doğan Holding
|1,91
|0,00
|105,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,60
|8,11
|31,15
|Doğusan
|1,98
|2,06
|-8,53
|Doğuş GMYO
|4,08
|0,00
|93,36
|Doğuş Otomotiv
|9,23
|-0,97
|126,96
|Döktaş Dökümcülük
|41,40
|20,00
|407,98
|Duran Doğan Basım
|11,67
|8,66
|128,82
|Dyo Boya
|4,84
|6,37
|66,90
|Eczacıbaşı İlaç
|3,47
|0,00
|43,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,66
|0,10
|50,88
|Edip Gayrimenkul
|1,23
|0,82
|59,74
|Ege Endüstri
|494,50
|2,23
|58,93
|Ege Gübre
|43,98
|0,18
|112,60
|Ege Profil
|11,66
|-0,26
|38,85
|Ege Seramik
|3,63
|3,12
|22,59
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|5,88
|38,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|-5,13
|54,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|-7,69
|20,00
|Egeplast
|6,25
|9,84
|62,76
|Ekiz Kimya
|0,70
|-5,41
|112,12
|Emek Elektrik
|1,47
|2,08
|50,00
|Eminiş Ambalaj
|1,39
|-2,80
|18,80
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|0,68
|2,29
|Enerjisa Enerji
|7,14
|-0,42
|51,64
|Enka İnşaat
|5,77
|0,35
|33,01
|Erbosan
|24,36
|2,35
|60,22
|Ereğli Demir Çelik
|8,17
|1,36
|33,90
|Ersu Gıda
|2,15
|4,88
|133,70
|Escort Teknoloji
|1,18
|3,51
|55,26
|Etiler Gıda
|2,65
|-3,64
|24,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,41
|0,71
|100,29
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|3,33
|95,29
|Euro Yat. Ort.
|1,36
|7,94
|117,04
|Euro Yatırım Holding
|1,54
|6,21
|180,00
|Fenerbahçe Futbol
|15,77
|0,00
|127,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,13
|6,72
|55,26
|F-M İzmit Piston
|26,52
|8,87
|72,53
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,67
|19,96
|333,40
|Ford Otosan
|63,15
|0,16
|35,36
|Formet Çelik Kapı
|6,08
|-0,33
|501,59
|Frigo Pak Gıda
|14,01
|-4,37
|724,12
|Galatasaray Sportif
|2,25
|3,21
|81,45
|Garanti Bankası
|10,20
|3,03
|28,14
|Garanti Faktoring
|3,62
|-0,28
|82,83
|Garanti Yat. Ort.
|1,10
|0,92
|50,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,06
|0,83
|98,47
|Gedik Yatırım Holding
|7,92
|3,26
|237,02
|Gediz Ambalaj
|6,19
|-0,64
|53,05
|Gentaş
|1,95
|2,63
|42,06
|Gersan Elektrik
|3,10
|6,16
|27,03
|Global Men. Değ.
|1,59
|0,00
|238,30
|Global Yat. Holding
|4,48
|2,05
|49,83
|Good-Year
|3,44
|4,24
|3,67
|Göltaş Çimento
|16,65
|3,42
|35,98
|Gözde Girişim
|4,05
|-0,74
|51,69
|GSD Denizcilik
|2,23
|3,24
|93,91
|GSD Holding
|1,25
|8,70
|56,25
|Gübre Fabrik.
|7,02
|3,69
|137,16
|Güler Yat. Holding
|1,82
|-0,55
|70,09
|Güneş Sigorta
|1,91
|0,00
|36,22
|Halk GMYO
|1,11
|2,78
|72,55
|Halk Sigorta
|1,46
|0,69
|65,44
|Hatay Tekstil
|5,84
|1,57
|69,36
|Hedef Girişim
|2,05
|3,54
|76,72
|Hektaş
|7,41
|1,23
|119,06
|HUB Girişim
|13,10
|-2,89
|596,81
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|-1,86
|69,89
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|1,40
|2,84
|İdealist Danışmanlık
|3,43
|-2,56
|-41,31
|İdealist GMYO
|3,05
|0,33
|87,12
|İhlas Ev Aletleri
|2,47
|0,82
|656,22
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|1,16
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|4,89
|1,87
|701,64
|İhlas Holding
|0,77
|2,67
|140,63
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|1,27
|142,42
|İndeks Bilgisayar
|10,43
|0,77
|87,30
|Info Yatırım
|4,80
|6,67
|366,02
|İntema
|8,66
|3,10
|44,41
|İpek Doğal Enerji
|6,77
|0,59
|26,07
|İskenderun Demir Çelik
|7,41
|0,95
|58,04
(Sürecek)
Kaynak: AA