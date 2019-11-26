Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
26.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:08
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|0,58
|-11,79
|Acıpayam Selüloz
|5,79
|-1,36
|81,23
|Adana Çimento (A)
|6,84
|0,74
|43,81
|Adana Çimento (B)
|4,82
|-0,62
|49,43
|Adana Çimento (C)
|1,84
|0,00
|49,46
|Adel Kalemcilik
|16,88
|11,79
|64,31
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,98
|-0,50
|-15,38
|Afyon Çimento
|4,77
|3,47
|3,92
|Ak Enerji
|0,89
|-2,20
|41,27
|Akbank
|7,76
|0,78
|31,86
|Akçansa
|7,17
|1,27
|9,60
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,50
|0,00
|-25,37
|Akfen GMYO
|2,87
|0,00
|73,94
|Akın Tekstil
|11,63
|1,57
|28,30
|Akiş GMYO
|3,78
|2,44
|65,86
|Akmerkez GMYO
|22,36
|-0,62
|54,91
|Aksa
|11,96
|2,93
|80,27
|Aksa Enerji
|3,66
|4,87
|36,57
|Aksigorta
|5,38
|-1,10
|71,37
|Aksu Enerji
|11,25
|2,09
|45,73
|Alarko Carrıer
|42,30
|-1,12
|7,47
|Alarko GMYO
|74,00
|-2,76
|75,26
|Alarko Holding
|4,82
|-0,41
|147,14
|Albaraka Türk
|1,32
|0,76
|8,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,20
|3,70
|94,44
|Alkim Kağıt
|4,83
|-0,41
|34,39
|Alkim Kimya
|33,58
|-0,36
|55,89
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|8,57
|7,13
|176,33
|Anadolu Cam
|3,48
|3,26
|35,69
|Anadolu Efes
|21,30
|-0,37
|6,11
|Anadolu Grubu Holding
|15,66
|-1,57
|54,52
|Anadolu Hayat Emek.
|6,10
|-0,16
|7,12
|Anadolu Isuzu
|10,79
|1,12
|74,60
|Anadolu Sigorta
|4,37
|0,46
|11,32
|Anel Elektrik
|2,76
|18,97
|70,37
|Arçelik
|20,18
|0,50
|27,80
|Arena Bilgisayar
|6,18
|-1,59
|40,14
|Armada Bilgisayar
|11,57
|2,03
|24,54
|Arsan Tekstil
|3,34
|4,05
|106,17
|Artı Yatırım Holding
|0,85
|3,66
|-2,30
|Aselsan
|18,84
|0,64
|-21,34
|Aslan Çimento
|34,70
|1,28
|23,22
|Ata GMYO
|3,97
|-0,75
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,58
|1,28
|20,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,97
|1,04
|438,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,16
|-0,85
|34,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,35
|0,65
|66,92
|Avrasya GMYO
|1,49
|1,36
|69,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,62
|3,85
|50,00
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,40
|0,01
|2,90
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|5,10
|-32,10
|Ayen Enerji
|2,97
|3,13
|64,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|1,12
|30,88
|Aygaz
|12,39
|1,06
|24,59
|Bagfaş
|13,25
|1,45
|174,90
|Bak Ambalaj
|6,98
|1,75
|48,25
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|-3,13
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|2,00
|0,00
|59,36
|Banvit
|15,77
|1,41
|46,15
|Baştaş Başkent Çimento
|2,40
|4,35
|18,81
|Batı Çimento
|3,43
|3,31
|42,32
|Batısöke Çimento
|1,14
|0,88
|4,59
|Bera Holding
|3,74
|-3,36
|81,55
|Berkosan Yalıtım
|2,26
|3,20
|24,86
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,33
|-2,10
|43,83
|Beyaz Filo
|3,00
|-0,33
|9,89
|Beymen Perakende Yat.
|13,70
|-1,44
|247,72
|Bilici Yatırım
|3,37
|2,12
|166,50
|Bim Mağazalar
|44,38
|-0,89
|4,97
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,12
|0,90
|-4,27
|Bizim Mağazaları
|9,59
|-1,54
|41,03
|Bolu Çimento
|3,15
|4,30
|2,02
|Bomonti Elektrik
|1,63
|-1,81
|239,58
|Borusan Mannesmann
|9,21
|0,77
|31,40
|Borusan Yat. Paz.
|38,06
|0,74
|5,06
|Bosch Fren Sistemleri
|217,30
|1,26
|42,24
|Bossa
|7,47
|5,06
|77,68
|Brisa
|7,61
|3,54
|20,22
|Burçelik
|5,18
|-3,18
|61,37
|Burçelik Vana
|4,45
|-0,45
|200,68
|Bursa Çimento
|5,58
|12,50
|26,82
|Carrefoursa
|4,24
|6,00
|21,84
|Ceo Event Medya
|9,20
|-1,08
|Coca Cola İçecek
|35,20
|1,56
|19,06
|Cosmos Yat. Holding
|1,58
|1,94
|62,89
|Credıtwest Faktorıng
|1,92
|0,00
|84,62
|Çelebi
|96,80
|-0,51
|65,90
|Çelik Halat
|5,91
|-0,17
|9,39
|Çemaş Döküm
|1,21
|-0,82
|59,21
|Çemtaş
|7,20
|1,69
|20,73
|Çimbeton
|33,40
|-0,18
|16,78
|Çimentaş
|13,70
|0,22
|7,87
|Çimsa
|7,59
|0,66
|0,53
|Çuhadaroğlu Metal
|2,81
|1,08
|57,87
|Dagi Giyim
|2,12
|1,44
|70,97
|Dagi Yatırım Holding
|1,75
|1,16
|73,27
|Dardanel
|1,93
|-2,03
|75,45
|Datagate Bilgisayar
|7,86
|2,34
|83,64
|Demısaş Döküm
|2,74
|1,11
|19,25
|Denge Holding
|1,60
|8,11
|37,93
|Deniz GMYO
|3,90
|0,52
|28,29
|Denizli Cam
|6,25
|2,80
|20,01
|Derimod
|4,68
|0,86
|66,59
|Derlüks Deri
|2,91
|15,48
|Desa Deri
|3,14
|0,64
|81,50
|Despec Bilgisayar
|3,46
|-0,57
|26,67
|Deva Holding
|8,00
|1,91
|143,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,16
|8,41
|48,72
|Ditaş Doğan
|8,24
|-0,36
|60,97
|DO-CO
|514,00
|0,00
|8,46
|Doğan Burda
|4,79
|-0,62
|59,14
|Doğan Holding
|1,74
|0,58
|86,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,45
|2,11
|18,85
|Doğusan
|1,80
|4,05
|-16,84
|Doğuş GMYO
|3,89
|0,26
|84,36
|Doğuş Otomotiv
|8,90
|1,83
|105,07
|Döktaş Dökümcülük
|29,50
|1,03
|261,96
|Duran Doğan Basım
|10,29
|-0,58
|101,76
|Dyo Boya
|4,26
|1,43
|46,90
|Eczacıbaşı İlaç
|3,24
|-0,61
|33,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,29
|0,87
|45,10
|Edip Gayrimenkul
|1,19
|9,17
|54,55
|Ege Endüstri
|476,70
|0,25
|53,21
|Ege Gübre
|41,70
|0,87
|101,58
|Ege Profil
|11,60
|1,49
|38,14
|Ege Seramik
|3,36
|-1,18
|13,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,33
|0,38
|38,80
|Ekiz Kimya
|0,48
|9,09
|45,45
|Emek Elektrik
|1,35
|3,85
|37,76
|Eminiş Ambalaj
|1,47
|9,70
|25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|1,37
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,27
|1,54
|54,40
|Enka İnşaat
|5,77
|0,52
|33,01
|Erbosan
|21,84
|0,55
|43,64
|Ereğli Demir Çelik
|7,90
|2,46
|29,47
|Ersu Gıda
|1,99
|11,80
|116,30
|Escort Teknoloji
|1,13
|-5,83
|48,68
|Etiler Gıda
|2,90
|-4,92
|36,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,42
|3,65
|101,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,09
|-0,91
|71,67
|Euro Yat. Ort.
|1,09
|-0,91
|73,95
|Euro Yatırım Holding
|1,40
|0,00
|154,55
|Fenerbahçe Futbol
|15,31
|-0,78
|121,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,38
|-1,17
|27,07
|F-M İzmit Piston
|23,06
|-1,45
|50,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,46
|4,69
|189,80
|Ford Otosan
|63,05
|-2,47
|35,15
|Formet Çelik Kapı
|5,60
|-0,88
|454,10
|Frigo Pak Gıda
|11,16
|9,95
|556,47
|Galatasaray Sportif
|1,76
|-0,56
|41,94
|Garanti Bankası
|10,01
|0,81
|25,75
|Garanti Faktoring
|3,42
|-0,58
|72,73
|Garanti Yat. Ort.
|1,04
|0,97
|42,01
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,92
|0,17
|93,89
|Gedik Yatırım Holding
|7,96
|1,14
|238,72
|Gediz Ambalaj
|5,94
|2,77
|46,87
|Gentaş
|1,83
|3,39
|33,32
|Gersan Elektrik
|2,77
|5,32
|13,51
|Global Men. Değ.
|1,35
|2,27
|187,23
|Global Yat. Holding
|4,10
|-1,91
|37,12
|Good-Year
|3,15
|-0,63
|-5,07
|Göltaş Çimento
|15,26
|1,26
|24,62
|Gözde Girişim
|4,04
|-4,72
|51,31
|GSD Denizcilik
|2,10
|0,48
|82,61
|GSD Holding
|1,08
|-0,92
|35,00
|Gübre Fabrik.
|6,49
|4,51
|119,26
|Güler Yat. Holding
|1,76
|-1,68
|64,49
|Güneş Sigorta
|1,90
|2,15
|35,50
|Halk GMYO
|1,06
|1,92
|64,77
|Halk Sigorta
|1,44
|0,00
|63,17
|Hatay Tekstil
|5,59
|-0,89
|62,11
|Hedef Girişim
|1,87
|0,54
|61,21
|Hektaş
|6,92
|1,17
|99,91
|HUB Girişim
|11,85
|7,92
|530,32
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|0,66
|64,52
|ICBC Turkey Bank
|4,95
|-2,37
|0,41
|İdealist Danışmanlık
|3,35
|-0,59
|-42,68
|İdealist GMYO
|2,88
|0,70
|76,69
|İhlas Ev Aletleri
|2,29
|-8,40
|601,11
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|0,00
|-15,92
|İhlas Gazetecilik
|4,15
|-4,60
|580,33
|İhlas Holding
|0,62
|0,00
|93,75
|İhlas Yayın Holding
|0,90
|0,00
|172,73
|İndeks Bilgisayar
|9,26
|2,21
|66,29
|Info Yatırım
|4,78
|-0,83
|364,08
|İntema
|8,85
|19,92
|47,58
|İpek Doğal Enerji
|6,42
|-0,77
|19,55
|İskenderun Demir Çelik
|6,80
|1,95
|45,03
(Sürecek)
Kaynak: AA