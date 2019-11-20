Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
20.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|3,01
|-12,31
|Acıpayam Selüloz
|6,21
|4,19
|94,38
|Adana Çimento (A)
|6,59
|0,15
|38,55
|Adana Çimento (B)
|4,86
|0,00
|50,67
|Adana Çimento (C)
|1,85
|-1,07
|50,27
|Adel Kalemcilik
|12,27
|6,05
|19,44
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|0,00
|-15,81
|Afyon Çimento
|4,62
|-1,70
|0,65
|Ak Enerji
|0,77
|4,05
|22,22
|Akbank
|7,75
|-0,26
|31,69
|Akçansa
|7,14
|-0,83
|9,14
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,50
|-0,66
|-25,37
|Akfen GMYO
|3,15
|19,77
|90,91
|Akın Tekstil
|11,39
|2,80
|25,65
|Akiş GMYO
|3,25
|3,17
|42,61
|Akmerkez GMYO
|21,04
|-0,66
|45,77
|Aksa
|11,48
|-0,86
|73,03
|Aksa Enerji
|3,41
|0,59
|27,24
|Aksigorta
|5,37
|2,29
|71,05
|Aksu Enerji
|11,22
|-0,44
|45,34
|Alarko Carrıer
|40,56
|-1,55
|3,05
|Alarko GMYO
|61,85
|-0,56
|46,48
|Alarko Holding
|4,82
|-1,23
|147,14
|Albaraka Türk
|1,29
|0,00
|5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,96
|-2,73
|72,92
|Alkim Kağıt
|4,77
|0,63
|32,72
|Alkim Kimya
|33,96
|-2,02
|57,65
|Altınyağ
|0,43
|-8,51
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|7,95
|0,63
|156,34
|Anadolu Cam
|3,55
|1,14
|38,42
|Anadolu Efes
|21,74
|-1,54
|8,30
|Anadolu Grubu Holding
|16,11
|-0,92
|58,96
|Anadolu Hayat Emek.
|6,08
|-0,33
|6,77
|Anadolu Isuzu
|10,56
|-1,12
|70,87
|Anadolu Sigorta
|4,37
|0,00
|11,32
|Anel Elektrik
|2,33
|-1,69
|43,83
|Arçelik
|20,54
|2,19
|30,08
|Arena Bilgisayar
|6,30
|1,61
|42,86
|Armada Bilgisayar
|10,95
|-1,17
|17,87
|Arsan Tekstil
|3,11
|0,32
|91,98
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|-8,05
|Aselsan
|19,40
|-0,10
|-19,00
|Aslan Çimento
|33,12
|2,29
|17,61
|Ata GMYO
|3,93
|0,26
|-2,00
|Atakule GMYO
|1,53
|1,32
|16,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,88
|-8,33
|388,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,13
|0,00
|31,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,48
|-0,32
|68,67
|Avrasya GMYO
|1,45
|0,00
|64,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,53
|-1,92
|41,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,80
|0,01
|2,85
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|-1,91
|-36,63
|Ayen Enerji
|2,96
|1,37
|64,39
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-1,13
|27,24
|Aygaz
|12,40
|-0,80
|24,69
|Bagfaş
|14,25
|-1,66
|195,64
|Bak Ambalaj
|6,16
|-1,44
|30,83
|Balatacılar Balatacılık
|0,34
|0,00
|3,03
|Bantaş Ambalaj
|2,03
|2,53
|61,75
|Banvit
|15,17
|-2,38
|40,59
|Baştaş Başkent Çimento
|2,18
|-0,46
|7,92
|Batı Çimento
|3,31
|3,76
|37,34
|Batısöke Çimento
|1,10
|0,92
|0,92
|Bera Holding
|3,93
|-1,01
|90,78
|Berkosan Yalıtım
|2,18
|-2,24
|20,44
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,26
|1,80
|39,51
|Beyaz Filo
|3,01
|-0,66
|10,26
|Beymen Perakende Yat.
|13,34
|-3,12
|238,58
|Bilici Yatırım
|3,14
|-0,63
|148,31
|Bim Mağazalar
|45,30
|-1,05
|7,15
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|1,02
|-3,77
|-12,82
|Bizim Mağazaları
|9,34
|0,21
|37,35
|Bolu Çimento
|3,00
|0,67
|-2,84
|Bomonti Elektrik
|1,66
|0,61
|245,83
|Borusan Mannesmann
|9,13
|0,11
|30,25
|Borusan Yat. Paz.
|37,08
|-2,11
|2,35
|Bosch Fren Sistemleri
|213,90
|-0,51
|40,01
|Bossa
|7,32
|-0,54
|74,11
|Brisa
|7,35
|2,80
|16,11
|Burçelik
|5,08
|6,05
|58,26
|Burçelik Vana
|4,73
|-0,21
|219,59
|Bursa Çimento
|5,08
|0,20
|15,45
|Carrefoursa
|3,94
|-2,23
|13,22
|Ceo Event Medya
|9,41
|-7,75
|Coca Cola İçecek
|34,40
|2,08
|16,35
|Cosmos Yat. Holding
|1,52
|1,33
|56,70
|Credıtwest Faktorıng
|1,92
|-0,52
|84,62
|Çelebi
|97,45
|-1,66
|67,02
|Çelik Halat
|5,79
|-1,53
|7,16
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,00
|53,95
|Çemtaş
|7,27
|0,55
|21,90
|Çimbeton
|33,10
|0,30
|15,73
|Çimentaş
|13,45
|-3,38
|5,91
|Çimsa
|7,77
|0,13
|2,91
|Çuhadaroğlu Metal
|2,74
|-2,14
|53,93
|Dagi Giyim
|2,04
|-0,97
|64,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,74
|2,35
|72,28
|Dardanel
|1,90
|-1,55
|72,73
|Datagate Bilgisayar
|7,11
|-3,66
|66,12
|Demısaş Döküm
|2,68
|1,52
|16,64
|Denge Holding
|1,44
|-2,70
|24,14
|Deniz GMYO
|3,69
|2,50
|21,38
|Denizli Cam
|6,02
|-0,82
|15,59
|Derimod
|4,67
|4,01
|66,23
|Derlüks Deri
|2,46
|0,00
|Desa Deri
|3,29
|-2,08
|90,17
|Despec Bilgisayar
|3,41
|-1,16
|24,84
|Deva Holding
|7,99
|0,38
|142,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,12
|4,67
|43,59
|Ditaş Doğan
|8,17
|-2,04
|59,61
|DO-CO
|523,60
|-2,95
|10,48
|Doğan Burda
|4,41
|-2,00
|46,51
|Doğan Holding
|1,67
|-0,60
|79,32
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|0,00
|1,64
|Doğusan
|1,69
|-1,17
|-21,92
|Doğuş GMYO
|3,90
|4,00
|84,83
|Doğuş Otomotiv
|9,46
|1,07
|117,97
|Döktaş Dökümcülük
|29,52
|-2,25
|262,21
|Duran Doğan Basım
|10,45
|1,16
|104,90
|Dyo Boya
|4,35
|2,11
|50,00
|Eczacıbaşı İlaç
|3,15
|-2,17
|29,87
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,13
|-0,76
|42,60
|Edip Gayrimenkul
|1,08
|-0,92
|40,26
|Ege Endüstri
|482,00
|-0,82
|54,91
|Ege Gübre
|41,50
|-0,43
|100,61
|Ege Profil
|10,40
|-0,76
|23,85
|Ege Seramik
|3,39
|-2,02
|14,48
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|-3,03
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,30
|0,76
|38,02
|Ekiz Kimya
|0,42
|-2,33
|27,27
|Emek Elektrik
|1,33
|2,31
|35,71
|Eminiş Ambalaj
|1,20
|1,69
|2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,45
|0,69
|-0,46
|Enerjisa Enerji
|7,24
|-0,14
|53,77
|Enka İnşaat
|5,77
|-0,69
|33,01
|Erbosan
|21,62
|-1,10
|42,19
|Ereğli Demir Çelik
|7,48
|-1,84
|22,59
|Ersu Gıda
|1,74
|8,07
|89,13
|Escort Teknoloji
|0,94
|2,17
|23,68
|Etiler Gıda
|2,77
|0,00
|30,05
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,33
|-0,75
|88,93
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,10
|0,00
|73,24
|Euro Yat. Ort.
|1,07
|0,00
|70,76
|Euro Yatırım Holding
|1,40
|2,19
|154,55
|Fenerbahçe Futbol
|16,41
|-0,36
|137,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,36
|-1,18
|26,32
|F-M İzmit Piston
|21,70
|-0,91
|41,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,08
|-2,16
|165,11
|Ford Otosan
|65,45
|-1,36
|40,29
|Formet Çelik Kapı
|5,38
|-1,10
|432,33
|Frigo Pak Gıda
|9,19
|-1,61
|440,59
|Galatasaray Sportif
|1,72
|-1,15
|38,71
|Garanti Bankası
|10,17
|-0,78
|27,76
|Garanti Faktoring
|3,75
|0,54
|89,39
|Garanti Yat. Ort.
|1,04
|-2,80
|42,01
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,10
|0,49
|99,78
|Gedik Yatırım Holding
|7,95
|0,76
|238,30
|Gediz Ambalaj
|5,70
|-0,70
|40,94
|Gentaş
|1,80
|2,27
|31,14
|Gersan Elektrik
|2,47
|-1,59
|1,22
|Global Men. Değ.
|1,36
|2,26
|189,36
|Global Yat. Holding
|4,14
|-0,48
|38,46
|Good-Year
|3,08
|-1,28
|-7,18
|Göltaş Çimento
|15,39
|3,08
|25,69
|Gözde Girişim
|4,09
|-0,73
|53,18
|GSD Denizcilik
|2,06
|3,52
|79,13
|GSD Holding
|1,04
|-0,95
|30,00
|Gübre Fabrik.
|6,32
|-2,77
|113,51
|Güler Yat. Holding
|1,84
|-0,54
|71,96
|Güneş Sigorta
|1,92
|-2,04
|36,93
|Halk GMYO
|1,01
|-0,98
|57,00
|Halk Sigorta
|1,49
|0,00
|68,83
|Hatay Tekstil
|5,47
|-2,50
|58,63
|Hedef Girişim
|1,85
|-1,60
|59,48
|Hektaş
|6,70
|-1,03
|93,55
|HUB Girişim
|10,75
|5,08
|471,81
|Hürriyet Gzt.
|1,30
|-14,47
|39,78
|ICBC Turkey Bank
|4,76
|-1,24
|-3,45
|İdealist Danışmanlık
|3,46
|0,00
|-40,80
|İdealist GMYO
|2,89
|-2,69
|77,30
|İhlas Ev Aletleri
|2,35
|3,52
|619,48
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|2,56
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|0,00
|555,74
|İhlas Holding
|0,64
|-1,54
|100,00
|İhlas Yayın Holding
|0,90
|4,65
|172,73
|İndeks Bilgisayar
|7,90
|-1,37
|41,87
|Info Yatırım
|5,20
|404,85
|İntema
|7,10
|-0,42
|18,40
|İpek Doğal Enerji
|6,75
|0,15
|25,70
|İskenderun Demir Çelik
|6,54
|-0,61
|39,49
(Sürecek)
Kaynak: AA