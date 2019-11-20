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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

20.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:42
Borsada günlük işlemler (1)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 3,01 -12,31
Acıpayam Selüloz 6,21 4,19 94,38
Adana Çimento (A) 6,59 0,15 38,55
Adana Çimento (B) 4,86 0,00 50,67
Adana Çimento (C) 1,85 -1,07 50,27
Adel Kalemcilik 12,27 6,05 19,44
Adese Alışveriş Ticaret 1,97 0,00 -15,81
Afyon Çimento 4,62 -1,70 0,65
Ak Enerji 0,77 4,05 22,22
Akbank 7,75 -0,26 31,69
Akçansa 7,14 -0,83 9,14
Akdenız Güvenlık Hız. 1,50 -0,66 -25,37
Akfen GMYO 3,15 19,77 90,91
Akın Tekstil 11,39 2,80 25,65
Akiş GMYO 3,25 3,17 42,61
Akmerkez GMYO 21,04 -0,66 45,77
Aksa 11,48 -0,86 73,03
Aksa Enerji 3,41 0,59 27,24
Aksigorta 5,37 2,29 71,05
Aksu Enerji 11,22 -0,44 45,34
Alarko Carrıer 40,56 -1,55 3,05
Alarko GMYO 61,85 -0,56 46,48
Alarko Holding 4,82 -1,23 147,14
Albaraka Türk 1,29 0,00 5,74
Alcatel Lucent Teletaş 9,96 -2,73 72,92
Alkim Kağıt 4,77 0,63 32,72
Alkim Kimya 33,96 -2,02 57,65
Altınyağ 0,43 -8,51 -2,27
Altınyunus Çeşme 7,95 0,63 156,34
Anadolu Cam 3,55 1,14 38,42
Anadolu Efes 21,74 -1,54 8,30
Anadolu Grubu Holding 16,11 -0,92 58,96
Anadolu Hayat Emek. 6,08 -0,33 6,77
Anadolu Isuzu 10,56 -1,12 70,87
Anadolu Sigorta 4,37 0,00 11,32
Anel Elektrik 2,33 -1,69 43,83
Arçelik 20,54 2,19 30,08
Arena Bilgisayar 6,30 1,61 42,86
Armada Bilgisayar 10,95 -1,17 17,87
Arsan Tekstil 3,11 0,32 91,98
Artı Yatırım Holding 0,80 0,00 -8,05
Aselsan 19,40 -0,10 -19,00
Aslan Çimento 33,12 2,29 17,61
Ata GMYO 3,93 0,26 -2,00
Atakule GMYO 1,53 1,32 16,28
Atlantis Yatırım Holding 0,88 -8,33 388,89
Atlas Yat. Ort. 1,13 0,00 31,40
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,48 -0,32 68,67
Avrasya GMYO 1,45 0,00 64,77
Avrasya Petrol ve Tur. 1,53 -1,92 41,67
Avrasya Stratejik GMYF 1.281,80 0,01 2,85
Avrupa Yatırım Holding 1,54 -1,91 -36,63
Ayen Enerji 2,96 1,37 64,39
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -1,13 27,24
Aygaz 12,40 -0,80 24,69
Bagfaş 14,25 -1,66 195,64
Bak Ambalaj 6,16 -1,44 30,83
Balatacılar Balatacılık 0,34 0,00 3,03
Bantaş Ambalaj 2,03 2,53 61,75
Banvit 15,17 -2,38 40,59
Baştaş Başkent Çimento 2,18 -0,46 7,92
Batı Çimento 3,31 3,76 37,34
Batısöke Çimento 1,10 0,92 0,92
Bera Holding 3,93 -1,01 90,78
Berkosan Yalıtım 2,18 -2,24 20,44
Beşiktaş Futbol Yat. 2,26 1,80 39,51
Beyaz Filo 3,01 -0,66 10,26
Beymen Perakende Yat. 13,34 -3,12 238,58
Bilici Yatırım 3,14 -0,63 148,31
Bim Mağazalar 45,30 -1,05 7,15
Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33
Birlik Mensucat 1,02 -3,77 -12,82
Bizim Mağazaları 9,34 0,21 37,35
Bolu Çimento 3,00 0,67 -2,84
Bomonti Elektrik 1,66 0,61 245,83
Borusan Mannesmann 9,13 0,11 30,25
Borusan Yat. Paz. 37,08 -2,11 2,35
Bosch Fren Sistemleri 213,90 -0,51 40,01
Bossa 7,32 -0,54 74,11
Brisa 7,35 2,80 16,11
Burçelik 5,08 6,05 58,26
Burçelik Vana 4,73 -0,21 219,59
Bursa Çimento 5,08 0,20 15,45
Carrefoursa 3,94 -2,23 13,22
Ceo Event Medya 9,41 -7,75
Coca Cola İçecek 34,40 2,08 16,35
Cosmos Yat. Holding 1,52 1,33 56,70
Credıtwest Faktorıng 1,92 -0,52 84,62
Çelebi 97,45 -1,66 67,02
Çelik Halat 5,79 -1,53 7,16
Çemaş Döküm 1,17 0,00 53,95
Çemtaş 7,27 0,55 21,90
Çimbeton 33,10 0,30 15,73
Çimentaş 13,45 -3,38 5,91
Çimsa 7,77 0,13 2,91
Çuhadaroğlu Metal 2,74 -2,14 53,93
Dagi Giyim 2,04 -0,97 64,52
Dagi Yatırım Holding 1,74 2,35 72,28
Dardanel 1,90 -1,55 72,73
Datagate Bilgisayar 7,11 -3,66 66,12
Demısaş Döküm 2,68 1,52 16,64
Denge Holding 1,44 -2,70 24,14
Deniz GMYO 3,69 2,50 21,38
Denizli Cam 6,02 -0,82 15,59
Derimod 4,67 4,01 66,23
Derlüks Deri 2,46 0,00
Desa Deri 3,29 -2,08 90,17
Despec Bilgisayar 3,41 -1,16 24,84
Deva Holding 7,99 0,38 142,86
Diriteks Diriliş Tekstil 1,12 4,67 43,59
Ditaş Doğan 8,17 -2,04 59,61
DO-CO 523,60 -2,95 10,48
Doğan Burda 4,41 -2,00 46,51
Doğan Holding 1,67 -0,60 79,32
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 0,00 1,64
Doğusan 1,69 -1,17 -21,92
Doğuş GMYO 3,90 4,00 84,83
Doğuş Otomotiv 9,46 1,07 117,97
Döktaş Dökümcülük 29,52 -2,25 262,21
Duran Doğan Basım 10,45 1,16 104,90
Dyo Boya 4,35 2,11 50,00
Eczacıbaşı İlaç 3,15 -2,17 29,87
Eczacıbaşı Yatırım 9,13 -0,76 42,60
Edip Gayrimenkul 1,08 -0,92 40,26
Ege Endüstri 482,00 -0,82 54,91
Ege Gübre 41,50 -0,43 100,61
Ege Profil 10,40 -0,76 23,85
Ege Seramik 3,39 -2,02 14,48
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 -3,03 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 5,30 0,76 38,02
Ekiz Kimya 0,42 -2,33 27,27
Emek Elektrik 1,33 2,31 35,71
Eminiş Ambalaj 1,20 1,69 2,56
Emlak Konut GMYO 1,45 0,69 -0,46
Enerjisa Enerji 7,24 -0,14 53,77
Enka İnşaat 5,77 -0,69 33,01
Erbosan 21,62 -1,10 42,19
Ereğli Demir Çelik 7,48 -1,84 22,59
Ersu Gıda 1,74 8,07 89,13
Escort Teknoloji 0,94 2,17 23,68
Etiler Gıda 2,77 0,00 30,05
Euro Kapital Yat. Ort. 1,33 -0,75 88,93
Euro Trend Yat. Ort. 1,10 0,00 73,24
Euro Yat. Ort. 1,07 0,00 70,76
Euro Yatırım Holding 1,40 2,19 154,55
Fenerbahçe Futbol 16,41 -0,36 137,14
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,36 -1,18 26,32
F-M İzmit Piston 21,70 -0,91 41,17
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,08 -2,16 165,11
Ford Otosan 65,45 -1,36 40,29
Formet Çelik Kapı 5,38 -1,10 432,33
Frigo Pak Gıda 9,19 -1,61 440,59
Galatasaray Sportif 1,72 -1,15 38,71
Garanti Bankası 10,17 -0,78 27,76
Garanti Faktoring 3,75 0,54 89,39
Garanti Yat. Ort. 1,04 -2,80 42,01
Gedik Y. Men. Değ. 6,10 0,49 99,78
Gedik Yatırım Holding 7,95 0,76 238,30
Gediz Ambalaj 5,70 -0,70 40,94
Gentaş 1,80 2,27 31,14
Gersan Elektrik 2,47 -1,59 1,22
Global Men. Değ. 1,36 2,26 189,36
Global Yat. Holding 4,14 -0,48 38,46
Good-Year 3,08 -1,28 -7,18
Göltaş Çimento 15,39 3,08 25,69
Gözde Girişim 4,09 -0,73 53,18
GSD Denizcilik 2,06 3,52 79,13
GSD Holding 1,04 -0,95 30,00
Gübre Fabrik. 6,32 -2,77 113,51
Güler Yat. Holding 1,84 -0,54 71,96
Güneş Sigorta 1,92 -2,04 36,93
Halk GMYO 1,01 -0,98 57,00
Halk Sigorta 1,49 0,00 68,83
Hatay Tekstil 5,47 -2,50 58,63
Hedef Girişim 1,85 -1,60 59,48
Hektaş 6,70 -1,03 93,55
HUB Girişim 10,75 5,08 471,81
Hürriyet Gzt. 1,30 -14,47 39,78
ICBC Turkey Bank 4,76 -1,24 -3,45
İdealist Danışmanlık 3,46 0,00 -40,80
İdealist GMYO 2,89 -2,69 77,30
İhlas Ev Aletleri 2,35 3,52 619,48
İhlas Gayrimenkul 0,80 2,56 -14,85
İhlas Gazetecilik 4,00 0,00 555,74
İhlas Holding 0,64 -1,54 100,00
İhlas Yayın Holding 0,90 4,65 172,73
İndeks Bilgisayar 7,90 -1,37 41,87
Info Yatırım 5,20 404,85
İntema 7,10 -0,42 18,40
İpek Doğal Enerji 6,75 0,15 25,70
İskenderun Demir Çelik 6,54 -0,61 39,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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