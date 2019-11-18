Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
18.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|1,83
|-14,36
|Acıpayam Selüloz
|6,10
|13,59
|90,94
|Adana Çimento (A)
|6,55
|0,46
|37,71
|Adana Çimento (B)
|4,87
|0,41
|50,98
|Adana Çimento (C)
|1,87
|0,54
|51,90
|Adel Kalemcilik
|11,24
|2,27
|9,41
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|0,00
|-15,81
|Afyon Çimento
|4,66
|2,64
|1,53
|Ak Enerji
|0,73
|-1,35
|15,87
|Akbank
|7,76
|1,04
|31,86
|Akçansa
|7,09
|3,05
|8,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,50
|5,63
|-25,37
|Akfen GMYO
|2,55
|2,00
|54,55
|Akın Tekstil
|11,08
|4,53
|22,23
|Akiş GMYO
|2,94
|2,44
|29,00
|Akmerkez GMYO
|21,10
|0,86
|46,18
|Aksa
|11,58
|1,94
|74,54
|Aksa Enerji
|3,36
|5,66
|25,37
|Aksigorta
|5,12
|2,61
|63,09
|Aksu Enerji
|10,90
|-2,07
|41,19
|Alarko Carrıer
|40,70
|2,01
|3,40
|Alarko GMYO
|58,70
|-0,25
|39,02
|Alarko Holding
|4,84
|-0,82
|148,17
|Albaraka Türk
|1,28
|4,07
|4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,05
|6,12
|74,48
|Alkim Kağıt
|4,74
|5,10
|31,88
|Alkim Kimya
|33,78
|2,93
|56,82
|Altınyağ
|0,43
|2,38
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|8,11
|1,50
|161,50
|Anadolu Cam
|3,48
|3,57
|35,69
|Anadolu Efes
|21,86
|2,92
|8,90
|Anadolu Grubu Holding
|16,22
|2,66
|60,05
|Anadolu Hayat Emek.
|6,11
|2,86
|7,30
|Anadolu Isuzu
|10,36
|0,78
|67,64
|Anadolu Sigorta
|4,35
|2,11
|10,81
|Anel Elektrik
|2,41
|1,26
|48,77
|Arçelik
|20,18
|2,23
|27,80
|Arena Bilgisayar
|5,93
|2,42
|34,47
|Armada Bilgisayar
|10,99
|4,37
|18,30
|Arsan Tekstil
|3,11
|3,32
|91,98
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|2,60
|-9,20
|Aselsan
|19,28
|0,84
|-19,50
|Aslan Çimento
|31,18
|2,23
|10,72
|Ata GMYO
|3,89
|-0,77
|-2,99
|Atakule GMYO
|1,53
|1,32
|16,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,96
|-4,00
|433,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,10
|3,77
|27,91
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,76
|1,35
|72,46
|Avrasya GMYO
|1,39
|3,73
|57,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,59
|0,63
|47,22
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,60
|0,02
|2,83
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|0,00
|-34,57
|Ayen Enerji
|2,93
|0,34
|62,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|2,29
|30,15
|Aygaz
|12,50
|2,04
|25,70
|Bagfaş
|14,51
|0,55
|201,04
|Bak Ambalaj
|6,31
|4,30
|34,02
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|3,23
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,98
|1,54
|57,77
|Banvit
|15,02
|3,44
|39,20
|Baştaş Başkent Çimento
|2,14
|0,00
|5,94
|Batı Çimento
|3,26
|15,60
|35,27
|Batısöke Çimento
|1,13
|3,67
|3,67
|Bera Holding
|4,10
|1,74
|99,03
|Berkosan Yalıtım
|2,10
|2,94
|16,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,26
|7,62
|39,51
|Beyaz Filo
|3,03
|0,00
|10,99
|Beymen Perakende Yat.
|14,05
|0,79
|256,60
|Bilici Yatırım
|3,20
|4,58
|153,05
|Bim Mağazalar
|45,86
|0,79
|8,47
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|1,11
|14,43
|-5,13
|Bizim Mağazaları
|9,37
|1,41
|37,79
|Bolu Çimento
|2,97
|2,06
|-3,81
|Bomonti Elektrik
|1,71
|0,59
|256,25
|Borusan Mannesmann
|9,10
|1,22
|29,83
|Borusan Yat. Paz.
|38,12
|3,03
|5,22
|Bosch Fren Sistemleri
|214,40
|1,90
|40,34
|Bossa
|7,39
|1,93
|75,78
|Brisa
|6,86
|4,57
|8,37
|Burçelik
|4,37
|0,00
|36,14
|Burçelik Vana
|4,75
|0,00
|220,95
|Bursa Çimento
|5,06
|2,02
|15,00
|Carrefoursa
|3,82
|4,95
|9,77
|Ceo Event Medya
|9,85
|1,13
|Coca Cola İçecek
|33,86
|1,99
|14,53
|Cosmos Yat. Holding
|1,42
|4,41
|46,39
|Credıtwest Faktorıng
|1,93
|-8,53
|85,58
|Çelebi
|99,20
|0,15
|70,02
|Çelik Halat
|5,58
|2,76
|3,28
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,88
|51,32
|Çemtaş
|7,28
|6,12
|22,07
|Çimbeton
|34,00
|11,84
|18,88
|Çimentaş
|13,12
|6,23
|3,31
|Çimsa
|7,67
|1,86
|1,59
|Çuhadaroğlu Metal
|2,88
|7,46
|61,80
|Dagi Giyim
|1,96
|0,51
|58,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,68
|3,07
|66,34
|Dardanel
|1,97
|-2,48
|79,09
|Datagate Bilgisayar
|7,10
|-0,28
|65,89
|Demısaş Döküm
|2,58
|0,00
|12,29
|Denge Holding
|1,48
|-1,33
|27,59
|Deniz GMYO
|3,57
|2,88
|17,43
|Denizli Cam
|6,06
|1,17
|16,36
|Derimod
|4,50
|1,58
|60,18
|Derlüks Deri
|2,41
|3,43
|Desa Deri
|3,07
|0,33
|77,46
|Despec Bilgisayar
|3,42
|4,27
|25,21
|Deva Holding
|8,00
|-0,74
|143,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,96
|3,23
|23,08
|Ditaş Doğan
|8,35
|0,36
|63,12
|DO-CO
|539,60
|-0,11
|13,86
|Doğan Burda
|4,29
|4,13
|42,52
|Doğan Holding
|1,67
|-0,60
|79,32
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|4,31
|-0,82
|Doğusan
|1,74
|7,41
|-19,61
|Doğuş GMYO
|3,98
|4,46
|88,63
|Doğuş Otomotiv
|9,39
|-0,21
|116,36
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,00
|280,37
|Duran Doğan Basım
|10,30
|-2,18
|101,96
|Dyo Boya
|4,30
|1,42
|48,28
|Eczacıbaşı İlaç
|3,10
|2,31
|27,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,15
|4,10
|42,92
|Edip Gayrimenkul
|1,08
|4,85
|40,26
|Ege Endüstri
|483,10
|-0,39
|55,27
|Ege Gübre
|41,50
|0,05
|100,61
|Ege Profil
|10,66
|5,02
|26,94
|Ege Seramik
|3,52
|3,83
|18,87
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,40
|2,66
|40,63
|Ekiz Kimya
|0,42
|-2,33
|27,27
|Emek Elektrik
|1,27
|3,25
|29,59
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|0,00
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,36
|3,03
|-6,64
|Enerjisa Enerji
|7,14
|-2,33
|51,64
|Enka İnşaat
|5,79
|0,00
|33,48
|Erbosan
|21,06
|0,29
|38,51
|Ereğli Demir Çelik
|7,52
|2,17
|23,24
|Ersu Gıda
|1,60
|1,91
|73,91
|Escort Teknoloji
|0,90
|1,12
|18,42
|Etiler Gıda
|2,89
|1,76
|35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,34
|2,29
|90,35
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,08
|-0,92
|70,09
|Euro Yat. Ort.
|1,09
|-3,54
|73,95
|Euro Yatırım Holding
|1,35
|0,00
|145,45
|Fenerbahçe Futbol
|16,67
|3,73
|140,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,32
|2,79
|24,81
|F-M İzmit Piston
|21,78
|0,37
|41,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,01
|1,52
|160,56
|Ford Otosan
|68,25
|0,59
|43,66
|Formet Çelik Kapı
|5,40
|0,93
|434,31
|Frigo Pak Gıda
|9,10
|1,11
|435,29
|Galatasaray Sportif
|1,76
|4,14
|41,94
|Garanti Bankası
|10,14
|1,91
|27,39
|Garanti Faktoring
|3,70
|-0,54
|86,87
|Garanti Yat. Ort.
|1,04
|0,97
|42,01
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,05
|1,00
|98,14
|Gedik Yatırım Holding
|7,48
|1,22
|218,30
|Gediz Ambalaj
|5,74
|3,42
|41,93
|Gentaş
|1,75
|5,42
|27,49
|Gersan Elektrik
|2,43
|2,97
|-0,42
|Global Men. Değ.
|1,31
|-0,76
|178,72
|Global Yat. Holding
|4,16
|0,24
|39,13
|Good-Year
|3,07
|0,99
|-7,48
|Göltaş Çimento
|14,76
|1,10
|20,54
|Gözde Girişim
|4,02
|2,29
|50,56
|GSD Denizcilik
|1,99
|1,53
|73,04
|GSD Holding
|1,05
|1,94
|31,25
|Gübre Fabrik.
|6,65
|0,00
|124,66
|Güler Yat. Holding
|1,84
|-0,54
|71,96
|Güneş Sigorta
|1,96
|3,70
|39,78
|Halk GMYO
|1,00
|1,01
|55,45
|Halk Sigorta
|1,56
|1,30
|76,77
|Hatay Tekstil
|5,71
|4,96
|65,59
|Hedef Girişim
|1,89
|0,53
|62,93
|Hektaş
|6,87
|2,08
|98,46
|HUB Girişim
|9,50
|14,46
|405,32
|Hürriyet Gzt.
|1,27
|19,81
|36,56
|ICBC Turkey Bank
|4,79
|2,13
|-2,84
|İdealist Danışmanlık
|3,51
|0,00
|-39,94
|İdealist GMYO
|2,89
|3,21
|77,30
|İhlas Ev Aletleri
|2,29
|1,33
|601,11
|İhlas Gayrimenkul
|0,78
|2,63
|-16,98
|İhlas Gazetecilik
|4,02
|0,25
|559,02
|İhlas Holding
|0,66
|4,76
|106,25
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|1,19
|157,58
|İndeks Bilgisayar
|7,89
|2,60
|41,69
|Info Yatırım
|5,20
|-0,95
|404,85
|İntema
|7,09
|2,16
|18,23
|İpek Doğal Enerji
|6,90
|0,73
|28,49
|İskenderun Demir Çelik
|6,52
|1,40
|39,06
(Sürecek)
Kaynak: AA