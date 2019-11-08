Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
08.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:46
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|-0,62
|-17,44
|Acıpayam Selüloz
|4,77
|-0,42
|49,31
|Adana Çimento (A)
|6,58
|0,30
|38,34
|Adana Çimento (B)
|4,99
|-0,99
|54,70
|Adana Çimento (C)
|1,94
|-1,52
|57,59
|Adel Kalemcilik
|11,12
|0,00
|8,24
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|-1,54
|-17,95
|Afyon Çimento
|4,38
|0,00
|-4,58
|Ak Enerji
|0,65
|4,84
|3,17
|Akbank
|7,34
|0,00
|24,73
|Akçansa
|6,97
|0,72
|6,54
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,41
|0,00
|-29,85
|Akfen GMYO
|2,30
|-0,43
|39,39
|Akın Tekstil
|10,26
|-1,06
|13,18
|Akiş GMYO
|2,85
|6,34
|25,06
|Akmerkez GMYO
|21,08
|0,19
|46,04
|Aksa
|11,20
|-0,88
|68,81
|Aksa Enerji
|2,71
|-1,09
|1,12
|Aksigorta
|5,07
|-0,59
|61,50
|Aksu Enerji
|9,69
|0,62
|25,52
|Alarko Carrıer
|37,52
|-0,27
|-4,67
|Alarko GMYO
|54,30
|-0,73
|28,60
|Alarko Holding
|4,69
|-1,88
|140,48
|Albaraka Türk
|1,20
|-1,64
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,22
|-1,08
|42,71
|Alkim Kağıt
|4,47
|0,22
|24,37
|Alkim Kimya
|32,16
|0,82
|49,30
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,34
|2,95
|136,67
|Anadolu Cam
|3,35
|-2,33
|30,62
|Anadolu Efes
|20,40
|0,89
|1,63
|Anadolu Grubu Holding
|15,07
|-1,31
|48,70
|Anadolu Hayat Emek.
|5,56
|-0,89
|-2,36
|Anadolu Isuzu
|9,19
|0,44
|48,71
|Anadolu Sigorta
|4,18
|0,00
|6,48
|Anel Elektrik
|2,24
|-0,88
|38,27
|Arçelik
|18,46
|-0,49
|16,91
|Arena Bilgisayar
|5,91
|3,68
|34,01
|Armada Bilgisayar
|10,36
|1,57
|11,52
|Arsan Tekstil
|2,38
|-0,83
|46,91
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|18,91
|-0,16
|-21,05
|Aslan Çimento
|30,28
|-2,01
|7,53
|Ata GMYO
|4,01
|-1,72
|0,00
|Atakule GMYO
|1,37
|0,00
|4,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,86
|-6,52
|377,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|19,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,57
|1,53
|69,89
|Avrasya GMYO
|1,24
|0,00
|40,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,52
|-0,65
|40,74
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,60
|0,01
|2,75
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|-0,61
|-32,92
|Ayen Enerji
|2,59
|-3,00
|43,84
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-2,23
|27,24
|Aygaz
|11,55
|3,49
|16,15
|Bagfaş
|13,31
|0,23
|176,14
|Bak Ambalaj
|6,13
|1,16
|30,20
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-6,25
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,85
|-0,54
|47,41
|Banvit
|13,50
|-5,73
|25,12
|Baştaş Başkent Çimento
|1,95
|-2,01
|-3,47
|Batı Çimento
|2,69
|-1,82
|11,62
|Batısöke Çimento
|0,99
|-1,98
|-9,17
|Bera Holding
|3,71
|-2,88
|80,10
|Berkosan Yalıtım
|2,02
|-1,46
|11,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,17
|2,84
|33,95
|Beyaz Filo
|3,01
|-0,66
|10,26
|Beymen Perakende Yat.
|15,11
|-1,37
|283,50
|Bilici Yatırım
|2,86
|4,00
|126,17
|Bim Mağazalar
|47,72
|-2,21
|11,40
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,88
|0,00
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|8,52
|-0,93
|25,29
|Bolu Çimento
|2,80
|-1,41
|-9,32
|Bomonti Elektrik
|1,75
|-1,69
|264,58
|Borusan Mannesmann
|8,72
|-8,69
|24,40
|Borusan Yat. Paz.
|33,98
|-2,47
|-6,21
|Bosch Fren Sistemleri
|211,60
|0,00
|38,51
|Bossa
|6,61
|4,42
|57,23
|Brisa
|6,54
|-0,30
|3,32
|Burçelik
|4,22
|3,18
|31,46
|Burçelik Vana
|5,32
|10,37
|259,46
|Bursa Çimento
|4,99
|-3,67
|13,41
|Carrefoursa
|3,59
|0,56
|3,16
|Ceo Event Medya
|8,66
|1,29
|Coca Cola İçecek
|31,74
|-1,00
|7,35
|Cosmos Yat. Holding
|1,19
|-4,03
|22,68
|Credıtwest Faktorıng
|2,13
|0,00
|104,81
|Çelebi
|97,40
|-0,41
|66,93
|Çelik Halat
|5,41
|4,04
|0,13
|Çemaş Döküm
|1,10
|-0,90
|44,74
|Çemtaş
|6,35
|-0,16
|6,48
|Çimbeton
|30,72
|-2,04
|7,41
|Çimentaş
|12,42
|-5,62
|-2,20
|Çimsa
|7,64
|0,00
|1,19
|Çuhadaroğlu Metal
|2,79
|0,36
|56,74
|Dagi Giyim
|1,93
|-2,03
|55,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|-0,62
|58,42
|Dardanel
|1,95
|3,72
|77,27
|Datagate Bilgisayar
|6,28
|-0,63
|46,73
|Demısaş Döküm
|2,61
|0,00
|13,59
|Denge Holding
|1,60
|0,00
|37,93
|Deniz GMYO
|3,36
|0,30
|10,53
|Denizbank
|20,92
|-1,13
|9,53
|Denizli Cam
|5,81
|0,00
|11,56
|Derimod
|3,89
|-0,77
|38,47
|Derlüks Deri
|2,17
|2,36
|Desa Deri
|2,81
|-1,40
|62,43
|Despec Bilgisayar
|3,33
|0,00
|21,91
|Deva Holding
|7,57
|0,13
|130,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|-1,10
|15,38
|Ditaş Doğan
|8,54
|-1,16
|66,83
|DO-CO
|533,40
|-0,49
|12,55
|Doğan Burda
|4,03
|4,13
|33,89
|Doğan Holding
|1,68
|-1,75
|80,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|-1,77
|-9,02
|Doğusan
|1,55
|0,00
|-28,39
|Doğuş GMYO
|2,94
|0,34
|39,34
|Doğuş Otomotiv
|8,90
|0,34
|105,07
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|4,69
|311,04
|Duran Doğan Basım
|10,60
|-4,50
|107,84
|Dyo Boya
|3,87
|3,48
|33,45
|Eczacıbaşı İlaç
|3,07
|-0,97
|26,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,05
|1,80
|41,35
|Edip Gayrimenkul
|0,92
|0,00
|19,48
|Ege Endüstri
|500,20
|0,91
|60,76
|Ege Gübre
|37,70
|0,80
|82,24
|Ege Profil
|9,72
|1,67
|15,75
|Ege Seramik
|3,26
|3,49
|10,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,29
|-0,56
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,41
|-2,38
|24,24
|Emek Elektrik
|1,23
|0,00
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|0,00
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|-1,55
|-12,82
|Enerjisa Enerji
|6,36
|-2,15
|35,08
|Enka İnşaat
|5,77
|0,00
|29,83
|Erbosan
|21,12
|-2,76
|38,91
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|0,55
|18,82
|Ersu Gıda
|1,50
|-0,66
|63,04
|Escort Teknoloji
|0,82
|-1,20
|7,89
|Etiler Gıda
|3,23
|0,00
|51,64
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|0,00
|76,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,04
|0,00
|63,79
|Euro Yat. Ort.
|0,94
|0,00
|50,02
|Euro Yatırım Holding
|1,26
|1,61
|129,09
|Fenerbahçe Futbol
|17,05
|2,40
|146,39
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,05
|0,66
|14,66
|F-M İzmit Piston
|21,30
|-4,05
|38,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,38
|0,00
|119,62
|Ford Otosan
|67,60
|-3,43
|42,29
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|7,25
|339,32
|Frigo Pak Gıda
|9,00
|6,01
|429,41
|Galatasaray Sportif
|1,67
|1,83
|34,68
|Garanti Bankası
|9,79
|0,20
|22,99
|Garanti Faktoring
|3,88
|1,31
|95,96
|Garanti Yat. Ort.
|0,96
|0,00
|31,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,70
|1,42
|86,68
|Gedik Yatırım Holding
|6,52
|8,13
|177,45
|Gediz Ambalaj
|5,54
|-6,42
|36,98
|Gentaş
|1,61
|0,63
|17,29
|Gersan Elektrik
|2,40
|2,56
|-1,65
|Global Men. Değ.
|1,25
|0,00
|165,96
|Global Yat. Holding
|4,08
|-0,73
|36,45
|Good-Year
|2,90
|-0,34
|-12,61
|Göltaş Çimento
|13,76
|-2,27
|12,37
|Gözde Girişim
|3,83
|2,68
|43,45
|GSD Denizcilik
|1,88
|-1,05
|63,48
|GSD Holding
|0,95
|0,00
|18,75
|Gübre Fabrik.
|5,71
|0,18
|92,91
|Güler Yat. Holding
|1,80
|0,00
|68,22
|Güneş Sigorta
|1,87
|6,25
|33,36
|Halk GMYO
|0,95
|0,00
|47,67
|Halk Sigorta
|1,45
|1,40
|64,30
|Hatay Tekstil
|5,26
|-2,95
|52,54
|Hedef Girişim
|1,75
|-0,57
|50,86
|Hektaş
|5,97
|2,93
|72,46
|HUB Girişim
|7,28
|-0,27
|287,23
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|-2,38
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|4,78
|7,17
|-3,04
|İdealist Danışmanlık
|3,67
|-0,27
|-37,21
|İdealist GMYO
|2,71
|0,00
|66,26
|İhlas Ev Aletleri
|2,14
|9,74
|555,19
|İhlas Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-24,43
|İhlas Gazetecilik
|3,11
|19,62
|409,84
|İhlas Holding
|0,60
|3,45
|87,50
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|7,59
|157,58
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|-0,40
|32,89
|Info Yatırım
|5,20
|-0,95
|404,85
|İntema
|6,78
|0,00
|13,06
|İpek Doğal Enerji
|6,27
|-1,42
|16,76
|İskenderun Demir Çelik
|6,46
|-1,07
|37,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA