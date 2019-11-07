Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
07.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|-0,61
|-16,92
|Acıpayam Selüloz
|4,79
|0,63
|49,93
|Adana Çimento (A)
|6,56
|0,46
|37,92
|Adana Çimento (B)
|5,04
|1,41
|56,25
|Adana Çimento (C)
|1,97
|1,55
|60,02
|Adel Kalemcilik
|11,12
|0,54
|8,24
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|1,04
|-16,67
|Afyon Çimento
|4,38
|0,46
|-4,58
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|7,34
|2,66
|24,73
|Akçansa
|6,92
|1,76
|5,78
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,41
|2,92
|-29,85
|Akfen GMYO
|2,31
|0,43
|40,00
|Akın Tekstil
|10,37
|-0,29
|14,40
|Akiş GMYO
|2,68
|-1,11
|17,60
|Akmerkez GMYO
|21,04
|-0,28
|45,77
|Aksa
|11,30
|3,57
|70,32
|Aksa Enerji
|2,74
|1,11
|2,24
|Aksigorta
|5,10
|1,80
|62,45
|Aksu Enerji
|9,63
|-1,43
|24,74
|Alarko Carrıer
|37,62
|1,02
|-4,42
|Alarko GMYO
|54,70
|-0,55
|29,55
|Alarko Holding
|4,78
|0,63
|145,09
|Albaraka Türk
|1,22
|1,67
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,31
|3,10
|44,27
|Alkim Kağıt
|4,46
|-1,98
|24,09
|Alkim Kimya
|31,90
|0,06
|48,09
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|7,13
|0,85
|129,90
|Anadolu Cam
|3,43
|0,29
|33,74
|Anadolu Efes
|20,22
|2,48
|0,73
|Anadolu Grubu Holding
|15,27
|2,48
|50,68
|Anadolu Hayat Emek.
|5,61
|0,90
|-1,48
|Anadolu Isuzu
|9,15
|0,11
|48,06
|Anadolu Sigorta
|4,18
|1,21
|6,48
|Anel Elektrik
|2,26
|0,00
|39,51
|Arçelik
|18,55
|1,03
|17,48
|Arena Bilgisayar
|5,70
|2,89
|29,25
|Armada Bilgisayar
|10,20
|0,79
|9,80
|Arsan Tekstil
|2,40
|1,69
|48,15
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|1,28
|-9,20
|Aselsan
|18,94
|1,77
|-20,92
|Aslan Çimento
|30,90
|5,82
|9,73
|Ata GMYO
|4,08
|0,49
|1,75
|Atakule GMYO
|1,37
|0,74
|4,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,92
|-1,08
|411,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|-0,96
|19,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,38
|0,16
|67,32
|Avrasya GMYO
|1,24
|-1,59
|40,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,53
|0,00
|41,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,50
|0,01
|2,74
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|1,23
|-32,51
|Ayen Enerji
|2,67
|1,91
|48,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|-0,56
|30,15
|Aygaz
|11,16
|1,82
|12,23
|Bagfaş
|13,28
|0,45
|175,52
|Bak Ambalaj
|6,06
|0,17
|28,71
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,86
|2,20
|48,21
|Banvit
|14,32
|0,77
|32,72
|Baştaş Başkent Çimento
|1,99
|-0,50
|-1,49
|Batı Çimento
|2,74
|4,58
|13,69
|Batısöke Çimento
|1,01
|3,06
|-7,34
|Bera Holding
|3,82
|-1,29
|85,44
|Berkosan Yalıtım
|2,05
|3,54
|13,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|-3,21
|30,25
|Beyaz Filo
|3,03
|1,68
|10,99
|Beymen Perakende Yat.
|15,32
|1,46
|288,83
|Bilici Yatırım
|2,75
|1,48
|117,47
|Bim Mağazalar
|48,80
|2,74
|13,92
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,88
|1,15
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|8,60
|0,94
|26,47
|Bolu Çimento
|2,84
|3,27
|-8,02
|Bomonti Elektrik
|1,78
|9,88
|270,83
|Borusan Mannesmann
|9,55
|3,35
|36,25
|Borusan Yat. Paz.
|34,84
|0,40
|-3,83
|Bosch Fren Sistemleri
|211,60
|0,76
|38,51
|Bossa
|6,33
|14,05
|50,57
|Brisa
|6,56
|0,92
|3,63
|Burçelik
|4,09
|4,60
|27,41
|Burçelik Vana
|4,82
|1,69
|225,68
|Bursa Çimento
|5,18
|5,07
|17,73
|Carrefoursa
|3,57
|1,42
|2,59
|Ceo Event Medya
|8,55
|1,30
|Coca Cola İçecek
|32,06
|4,57
|8,44
|Cosmos Yat. Holding
|1,24
|2,48
|27,84
|Credıtwest Faktorıng
|2,13
|-0,47
|104,81
|Çelebi
|97,80
|-0,46
|67,62
|Çelik Halat
|5,20
|0,19
|-3,76
|Çemaş Döküm
|1,11
|0,00
|46,05
|Çemtaş
|6,36
|0,00
|6,64
|Çimbeton
|31,36
|4,12
|9,65
|Çimentaş
|13,16
|12,86
|3,62
|Çimsa
|7,64
|0,26
|1,19
|Çuhadaroğlu Metal
|2,78
|3,73
|56,18
|Dagi Giyim
|1,97
|3,14
|58,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,61
|1,26
|59,41
|Dardanel
|1,88
|3,30
|70,91
|Datagate Bilgisayar
|6,32
|-0,16
|47,66
|Demısaş Döküm
|2,61
|0,00
|13,59
|Denge Holding
|1,60
|1,91
|37,93
|Deniz GMYO
|3,35
|0,60
|10,20
|Denizbank
|21,16
|-1,03
|10,79
|Denizli Cam
|5,81
|1,75
|11,56
|Derimod
|3,92
|-0,76
|39,53
|Derlüks Deri
|2,12
|1,92
|Desa Deri
|2,85
|-4,36
|64,74
|Despec Bilgisayar
|3,33
|0,60
|21,91
|Deva Holding
|7,56
|1,61
|129,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|-1,09
|16,67
|Ditaş Doğan
|8,64
|-1,48
|68,79
|DO-CO
|536,00
|0,68
|13,10
|Doğan Burda
|3,87
|-6,97
|28,57
|Doğan Holding
|1,71
|-2,29
|83,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|2,73
|-7,38
|Doğusan
|1,55
|1,31
|-28,39
|Doğuş GMYO
|2,93
|0,34
|38,86
|Doğuş Otomotiv
|8,87
|1,26
|104,38
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|-3,03
|292,64
|Duran Doğan Basım
|11,10
|-0,18
|117,65
|Dyo Boya
|3,74
|1,08
|28,97
|Eczacıbaşı İlaç
|3,10
|1,31
|27,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,89
|3,13
|38,85
|Edip Gayrimenkul
|0,92
|2,22
|19,48
|Ege Endüstri
|495,70
|0,79
|59,32
|Ege Gübre
|37,40
|0,05
|80,79
|Ege Profil
|9,56
|-1,14
|13,84
|Ege Seramik
|3,15
|1,94
|6,38
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,32
|-1,12
|38,54
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,23
|0,00
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|2,68
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|4,88
|-11,44
|Enerjisa Enerji
|6,50
|3,83
|38,05
|Enka İnşaat
|5,77
|0,52
|29,83
|Erbosan
|21,72
|-8,74
|42,85
|Ereğli Demir Çelik
|7,21
|4,34
|18,16
|Ersu Gıda
|1,51
|0,00
|64,13
|Escort Teknoloji
|0,83
|1,22
|9,21
|Etiler Gıda
|3,23
|-1,82
|51,64
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|0,00
|76,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,04
|0,97
|63,79
|Euro Yat. Ort.
|0,94
|2,17
|50,02
|Euro Yatırım Holding
|1,24
|-0,80
|125,45
|Fenerbahçe Futbol
|16,65
|-0,60
|140,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|-0,66
|13,91
|F-M İzmit Piston
|22,20
|1,37
|44,42
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,38
|1,50
|119,62
|Ford Otosan
|70,00
|2,04
|47,34
|Formet Çelik Kapı
|4,14
|-1,19
|309,64
|Frigo Pak Gıda
|8,49
|-3,52
|399,41
|Galatasaray Sportif
|1,64
|-1,80
|32,26
|Garanti Bankası
|9,77
|2,95
|22,74
|Garanti Faktoring
|3,83
|-1,79
|93,43
|Garanti Yat. Ort.
|0,96
|4,35
|31,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,62
|1,08
|84,06
|Gedik Yatırım Holding
|6,03
|1,69
|156,60
|Gediz Ambalaj
|5,92
|0,17
|46,38
|Gentaş
|1,60
|1,27
|16,56
|Gersan Elektrik
|2,34
|0,00
|-4,11
|Global Men. Değ.
|1,25
|-1,57
|165,96
|Global Yat. Holding
|4,11
|0,49
|37,46
|Good-Year
|2,91
|2,11
|-12,31
|Göltaş Çimento
|14,08
|0,93
|14,99
|Gözde Girişim
|3,73
|0,54
|39,70
|GSD Denizcilik
|1,90
|0,00
|65,22
|GSD Holding
|0,95
|1,06
|18,75
|Gübre Fabrik.
|5,70
|4,40
|92,57
|Güler Yat. Holding
|1,80
|1,12
|68,22
|Güneş Sigorta
|1,76
|1,15
|25,52
|Halk GMYO
|0,95
|2,15
|47,67
|Halk Sigorta
|1,43
|2,14
|62,04
|Hatay Tekstil
|5,42
|-3,56
|57,18
|Hedef Girişim
|1,76
|-1,68
|51,72
|Hektaş
|5,80
|-1,53
|67,55
|HUB Girişim
|7,30
|0,27
|288,30
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|1,20
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|4,46
|3,72
|-9,53
|İdealist Danışmanlık
|3,68
|1,94
|-37,03
|İdealist GMYO
|2,71
|0,74
|66,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,95
|0,00
|497,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-24,43
|İhlas Gazetecilik
|2,60
|-1,14
|326,23
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|81,25
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|0,00
|139,39
|İndeks Bilgisayar
|7,43
|3,48
|33,43
|Info Yatırım
|5,25
|0,00
|409,71
|İntema
|6,78
|1,04
|13,06
|İpek Doğal Enerji
|6,36
|1,60
|18,44
|İskenderun Demir Çelik
|6,53
|3,00
|39,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA