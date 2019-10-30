30.10.2019 18:32

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,54 -1,28 -21,03 Acıpayam Selüloz 4,45 -2,84 39,29 Adana Çimento (A) 6,38 -1,85 34,14 Adana Çimento (B) 4,79 -2,84 48,50 Adana Çimento (C) 1,86 -1,59 51,09 Adel Kalemcilik 12,02 3,26 17,00 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -2,50 -16,67 Afyon Çimento 4,75 0,64 3,49 Ak Enerji 0,60 -1,64 -4,76 Akbank 6,93 -2,39 17,76 Akçansa 6,80 -1,45 3,94 Akdenız Güvenlık Hız. 1,36 -1,45 -32,34 Akfen GMYO 2,31 -2,12 40,00 Akın Tekstil 10,25 0,89 13,07 Akiş GMYO 2,60 -1,14 14,09 Akmerkez GMYO 21,08 -1,03 46,04 Aksa 10,44 -0,67 57,36 Aksa Enerji 2,63 -0,38 -1,87 Aksigorta 4,88 0,00 55,44 Aksu Enerji 9,95 2,16 28,89 Alarko Carrıer 36,80 -0,70 -6,50 Alarko GMYO 51,80 3,19 22,68 Alarko Holding 4,67 2,64 139,45 Albaraka Türk 1,24 -0,80 1,64 Alcatel Lucent Teletaş 7,95 -0,87 38,02 Alkim Kağıt 4,07 0,25 13,24 Alkim Kimya 29,96 -0,20 39,09 Altınyağ 0,42 -2,33 -4,55 Altınyunus Çeşme 7,30 3,99 135,38 Anadolu Cam 3,30 -1,20 28,67 Anadolu Efes 19,41 -2,22 -3,30 Anadolu Grubu Holding 14,57 -0,75 43,77 Anadolu Hayat Emek. 5,38 0,00 -5,52 Anadolu Isuzu 8,85 -0,45 43,20 Anadolu Sigorta 4,20 -0,47 6,99 Anel Elektrik 1,95 -1,02 20,37 Arçelik 18,29 1,05 15,83 Arena Bilgisayar 5,54 2,40 25,62 Armada Bilgisayar 10,22 0,89 10,01 Arsan Tekstil 2,30 -0,86 41,98 Artı Yatırım Holding 0,77 -2,53 -11,49 Aselsan 18,30 -1,93 -23,59 Aslan Çimento 28,20 -0,91 0,14 Ata GMYO 4,02 0,50 0,25 Atakule GMYO 1,30 -0,76 -1,20 Atlantis Yatırım Holding 0,74 0,00 311,11 Atlas Yat. Ort. 1,00 -0,99 16,28 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,70 3,45 58,13 Avrasya GMYO 1,16 0,00 31,82 Avrasya Petrol ve Tur. 1,38 0,73 27,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.279,70 0,02 2,68 Avrupa Yatırım Holding 2,07 1,97 -14,81 Ayen Enerji 2,45 3,38 36,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,76 0,57 27,97 Aygaz 10,87 -0,18 9,31 Bagfaş 13,37 2,77 177,39 Bak Ambalaj 5,81 -2,35 23,40 Balatacılar Balatacılık 0,32 0,00 -3,03 Bantaş Ambalaj 1,81 -2,16 44,22 Banvit 13,59 1,27 25,95 Baştaş Başkent Çimento 2,05 2,50 1,49 Batı Çimento 2,66 -3,62 10,37 Batısöke Çimento 0,99 -1,98 -9,17 Bera Holding 2,95 19,92 43,20 Berkosan Yalıtım 1,92 0,00 6,08 Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 3,61 6,17 Beyaz Filo 3,18 -1,24 16,48 Beymen Perakende Yat. 14,20 5,03 260,41 Bilici Yatırım 2,85 -0,70 125,37 Bim Mağazalar 47,00 -0,25 9,72 Birko Mensucat 0,27 -3,57 -10,00 Birlik Mensucat 0,88 -1,12 -24,79 Bizim Mağazaları 8,54 -3,06 25,59 Bolu Çimento 2,75 -1,08 -10,94 Bomonti Elektrik 1,97 -1,01 310,42 Borusan Mannesmann 8,93 -2,08 27,40 Borusan Yat. Paz. 34,20 -1,27 -5,60 Bosch Fren Sistemleri 212,60 -1,57 39,16 Bossa 5,25 -6,25 24,88 Brisa 5,95 -1,00 -6,00 Burçelik 3,99 -0,25 24,30 Burçelik Vana 4,80 2,35 224,32 Bursa Çimento 4,49 0,45 2,05 Carrefoursa 3,47 -1,70 -0,29 Ceo Event Medya 8,20 -1,09 Coca Cola İçecek 31,24 -4,17 5,66 Cosmos Yat. Holding 1,26 -0,79 29,90 Credıtwest Faktorıng 2,04 2,51 96,15 Çelebi 98,45 -0,96 68,73 Çelik Halat 5,44 5,22 0,69 Çemaş Döküm 1,15 0,88 51,32 Çemtaş 5,80 8,21 -2,75 Çimbeton 30,28 0,93 5,87 Çimentaş 11,43 -0,61 -10,00 Çimsa 8,06 0,62 6,75 Çuhadaroğlu Metal 2,60 -1,14 46,07 Dagi Giyim 1,89 1,07 52,42 Dagi Yatırım Holding 1,58 -1,25 56,44 Dardanel 1,61 -1,23 46,36 Datagate Bilgisayar 6,17 -0,96 44,16 Demısaş Döküm 2,63 -0,75 14,46 Denge Holding 1,66 -2,35 43,10 Deniz GMYO 3,34 -6,18 9,87 Denizbank 23,24 -9,57 21,68 Denizli Cam 5,62 -0,71 7,91 Derimod 3,71 1,09 32,06 Derlüks Deri 2,00 -0,50 Desa Deri 2,85 10,04 64,74 Despec Bilgisayar 3,27 2,19 19,71 Deva Holding 6,95 -3,34 111,25 Diriteks Diriliş Tekstil 0,86 -1,15 10,26 Ditaş Doğan 8,07 13,66 57,65 DO-CO 533,00 -2,51 12,46 Doğan Burda 3,52 3,83 16,94 Doğan Holding 1,73 0,58 85,76 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 0,00 -13,11 Doğusan 1,50 -1,32 -30,70 Doğuş GMYO 2,91 0,34 37,91 Doğuş Otomotiv 8,12 -2,17 87,10 Döktaş Dökümcülük 39,46 8,89 384,17 Duran Doğan Basım 10,02 2,56 96,47 Dyo Boya 3,66 -1,08 26,21 Eczacıbaşı İlaç 3,09 0,65 27,39 Eczacıbaşı Yatırım 8,41 -1,41 31,36 Edip Gayrimenkul 0,91 1,11 18,18 Ege Endüstri 486,60 -2,35 56,39 Ege Gübre 40,30 1,41 94,81 Ege Profil 9,24 -0,86 10,03 Ege Seramik 3,12 2,97 5,36 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,31 -6,06 29,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 5,34 -0,37 39,06 Ekiz Kimya 0,42 -2,33 27,27 Emek Elektrik 1,23 1,65 25,51 Eminiş Ambalaj 1,12 0,00 -4,27 Emlak Konut GMYO 1,20 -1,64 -17,62 Enerjisa Enerji 6,13 -0,97 30,19 Enka İnşaat 5,75 0,35 29,38 Erbosan 22,96 2,68 51,01 Ereğli Demir Çelik 6,58 0,77 7,84 Ersu Gıda 1,51 2,03 64,13 Escort Teknoloji 0,85 2,41 11,84 Etiler Gıda 3,50 -2,51 64,32 Euro Kapital Yat. Ort. 1,28 2,40 81,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,99 -1,00 55,92 Euro Yat. Ort. 0,93 0,00 48,42 Euro Yatırım Holding 1,26 -1,56 129,09 Fenerbahçe Futbol 15,26 7,84 120,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,94 -0,68 10,53 F-M İzmit Piston 19,68 -4,09 28,03 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,05 -0,97 98,18 Ford Otosan 63,25 -1,02 33,13 Formet Çelik Kapı 4,45 0,23 340,31 Frigo Pak Gıda 9,30 5,44 447,06 Galatasaray Sportif 1,54 1,99 24,19 Garanti Bankası 9,23 -2,53 15,95 Garanti Faktoring 4,05 1,76 104,55 Garanti Yat. Ort. 0,93 -1,06 26,99 Gedik Y. Men. Değ. 5,06 1,00 65,72 Gedik Yatırım Holding 5,36 -1,29 128,09 Gediz Ambalaj 5,70 -0,52 40,94 Gentaş 1,57 -1,88 14,38 Gersan Elektrik 2,20 -0,90 -9,85 Global Men. Değ. 1,07 -1,83 127,66 Global Yat. Holding 3,91 1,03 30,77 Good-Year 2,80 -1,41 -15,62 Göltaş Çimento 13,98 -0,21 14,17 Gözde Girişim 3,62 0,00 35,58 GSD Denizcilik 1,88 -0,53 63,48 GSD Holding 0,92 -1,08 15,00 Gübre Fabrik. 5,47 -3,19 84,80 Güler Yat. Holding 1,89 -1,05 76,64 Güneş Sigorta 1,85 5,11 31,94 Halk GMYO 0,95 -1,04 47,67 Halk Sigorta 1,50 -1,96 69,97 Hatay Tekstil 4,07 -0,49 18,03 Hedef Girişim 1,69 -1,74 45,69 Hektaş 16,63 0,48 79,40 HUB Girişim 6,62 5,58 252,13 Hürriyet Gzt. 0,80 -2,44 -13,98 ICBC Turkey Bank 4,26 -2,07 -13,59 İdealist Danışmanlık 4,00 -1,96 -31,56 İdealist GMYO 2,71 -1,09 66,26 İhlas Ev Aletleri 1,96 2,08 500,08 İhlas Gayrimenkul 0,73 -3,95 -22,30 İhlas Gazetecilik 2,70 4,65 342,62 İhlas Holding 0,58 11,54 81,25 İhlas Yayın Holding 0,79 -2,47 139,39 İndeks Bilgisayar 7,17 -1,78 28,76 Info Yatırım 4,87 -3,56 372,82 İntema 6,62 -1,93 10,39 İpek Doğal Enerji 6,32 0,16 17,69 İskenderun Demir Çelik 6,12 -0,49 30,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA