Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
25.10.2019 18:30
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|-0,64
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|4,65
|3,10
|45,55
|Adana Çimento (A)
|6,61
|1,07
|38,97
|Adana Çimento (B)
|5,14
|0,59
|59,35
|Adana Çimento (C)
|1,92
|1,59
|55,96
|Adel Kalemcilik
|11,68
|0,69
|13,69
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|0,00
|-13,25
|Afyon Çimento
|4,76
|0,63
|3,70
|Ak Enerji
|0,62
|1,64
|-1,59
|Akbank
|7,13
|-0,97
|21,16
|Akçansa
|6,87
|1,03
|5,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|0,00
|-31,84
|Akfen GMYO
|2,33
|-1,69
|41,21
|Akın Tekstil
|10,33
|0,49
|13,96
|Akiş GMYO
|2,65
|-1,12
|16,28
|Akmerkez GMYO
|21,04
|0,00
|45,77
|Aksa
|10,08
|1,82
|51,93
|Aksa Enerji
|2,60
|1,96
|-2,99
|Aksigorta
|4,94
|0,20
|57,36
|Aksu Enerji
|9,74
|0,52
|26,17
|Alarko Carrıer
|37,54
|1,30
|-4,62
|Alarko GMYO
|49,30
|-0,60
|16,76
|Alarko Holding
|4,54
|2,48
|132,79
|Albaraka Türk
|1,25
|0,00
|2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,19
|-0,73
|42,19
|Alkim Kağıt
|4,06
|1,00
|12,96
|Alkim Kimya
|30,30
|0,00
|40,66
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|6,76
|1,50
|117,97
|Anadolu Cam
|3,37
|1,81
|31,40
|Anadolu Efes
|20,06
|-0,40
|-0,07
|Anadolu Grubu Holding
|14,70
|-0,27
|45,05
|Anadolu Hayat Emek.
|5,29
|-0,19
|-7,10
|Anadolu Isuzu
|8,85
|-2,32
|43,20
|Anadolu Sigorta
|4,22
|0,24
|7,50
|Anel Elektrik
|1,97
|-0,51
|21,60
|Arçelik
|18,38
|-0,86
|16,40
|Arena Bilgisayar
|5,28
|5,39
|19,73
|Armada Bilgisayar
|10,14
|-0,39
|9,15
|Arsan Tekstil
|2,27
|1,79
|40,12
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|1,28
|-9,20
|Aselsan
|18,69
|2,86
|-21,97
|Aslan Çimento
|28,58
|0,21
|1,49
|Ata GMYO
|4,00
|1,52
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,32
|0,00
|0,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,75
|2,74
|316,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|2,02
|17,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,44
|3,53
|54,62
|Avrasya GMYO
|1,16
|0,87
|31,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,37
|0,00
|26,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.279,20
|0,01
|2,64
|Avrupa Yatırım Holding
|1,89
|0,53
|-22,22
|Ayen Enerji
|2,25
|0,90
|24,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|10,90
|-0,27
|9,61
|Bagfaş
|11,92
|3,83
|147,30
|Bak Ambalaj
|6,01
|0,67
|27,65
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,83
|2,81
|45,82
|Banvit
|12,98
|3,92
|20,30
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|0,00
|-0,99
|Batı Çimento
|2,76
|-0,36
|14,52
|Batısöke Çimento
|1,01
|0,00
|-7,34
|Bera Holding
|2,35
|1,73
|14,08
|Berkosan Yalıtım
|1,93
|0,52
|6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|-1,80
|1,23
|Beyaz Filo
|3,25
|0,00
|19,05
|Beymen Perakende Yat.
|12,87
|4,13
|226,65
|Bilici Yatırım
|2,82
|1,81
|123,00
|Bim Mağazalar
|47,78
|-0,58
|11,54
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,89
|-1,11
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|8,96
|-1,65
|31,76
|Bolu Çimento
|2,81
|0,72
|-9,00
|Bomonti Elektrik
|2,00
|-0,50
|316,67
|Borusan Mannesmann
|9,08
|0,00
|29,54
|Borusan Yat. Paz.
|34,90
|1,39
|-3,67
|Bosch Fren Sistemleri
|222,50
|1,55
|45,64
|Bossa
|5,74
|19,83
|36,53
|Brisa
|6,01
|3,26
|-5,06
|Burçelik
|4,04
|3,32
|25,86
|Burçelik Vana
|4,78
|2,58
|222,97
|Bursa Çimento
|4,51
|-0,66
|2,50
|Carrefoursa
|3,55
|0,57
|2,01
|Ceo Event Medya
|8,03
|6,50
|Coca Cola İçecek
|32,60
|-0,97
|10,26
|Cosmos Yat. Holding
|1,28
|1,59
|31,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,00
|-1,48
|92,31
|Çelebi
|98,85
|-3,94
|69,42
|Çelik Halat
|5,34
|7,66
|-1,16
|Çemaş Döküm
|1,18
|-3,28
|55,26
|Çemtaş
|5,61
|1,45
|-5,93
|Çimbeton
|29,90
|0,00
|4,55
|Çimentaş
|11,64
|-0,43
|-8,35
|Çimsa
|7,85
|2,88
|3,97
|Çuhadaroğlu Metal
|2,62
|1,55
|47,19
|Dagi Giyim
|1,83
|0,55
|47,58
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|0,00
|58,42
|Dardanel
|1,63
|0,62
|48,18
|Datagate Bilgisayar
|6,09
|2,87
|42,29
|Demısaş Döküm
|2,66
|2,31
|15,77
|Denge Holding
|1,71
|-1,72
|47,41
|Deniz GMYO
|3,41
|0,29
|12,17
|Denizbank
|21,54
|1,60
|12,77
|Denizli Cam
|5,69
|-0,87
|9,25
|Derimod
|3,63
|0,00
|29,21
|Derlüks Deri
|2,02
|0,50
|Desa Deri
|2,59
|1,17
|49,71
|Despec Bilgisayar
|3,20
|-3,90
|17,15
|Deva Holding
|7,14
|-0,70
|117,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|0,00
|12,82
|Ditaş Doğan
|7,26
|11,01
|41,83
|DO-CO
|541,30
|-0,13
|14,22
|Doğan Burda
|3,46
|6,46
|14,95
|Doğan Holding
|1,71
|0,00
|83,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|0,00
|-12,30
|Doğusan
|1,53
|2,68
|-29,32
|Doğuş GMYO
|2,90
|0,35
|37,44
|Doğuş Otomotiv
|8,41
|-0,47
|93,78
|Döktaş Dökümcülük
|38,26
|-1,75
|369,45
|Duran Doğan Basım
|9,89
|1,44
|93,92
|Dyo Boya
|3,60
|0,56
|24,14
|Eczacıbaşı İlaç
|3,10
|-1,27
|27,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,58
|-1,27
|34,01
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|15,58
|Ege Endüstri
|494,00
|-0,40
|58,77
|Ege Gübre
|39,98
|0,25
|93,26
|Ege Profil
|9,32
|0,11
|10,98
|Ege Seramik
|3,08
|0,33
|4,01
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,40
|0,56
|40,63
|Ekiz Kimya
|0,43
|0,00
|30,30
|Emek Elektrik
|1,23
|0,00
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,11
|-4,31
|-5,13
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|-1,60
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|6,20
|-2,52
|31,68
|Enka İnşaat
|5,70
|0,88
|28,26
|Erbosan
|22,00
|4,66
|44,69
|Ereğli Demir Çelik
|6,58
|-0,15
|7,84
|Ersu Gıda
|1,47
|1,38
|59,78
|Escort Teknoloji
|0,82
|0,00
|7,89
|Etiler Gıda
|3,64
|4,60
|70,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,27
|-0,78
|80,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,02
|0,99
|60,64
|Euro Yat. Ort.
|0,94
|0,00
|50,02
|Euro Yatırım Holding
|1,28
|-0,78
|132,73
|Fenerbahçe Futbol
|13,13
|1,00
|89,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|0,34
|10,90
|F-M İzmit Piston
|21,84
|0,18
|42,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,07
|0,66
|99,48
|Ford Otosan
|64,60
|1,02
|35,97
|Formet Çelik Kapı
|4,37
|1,63
|332,39
|Frigo Pak Gıda
|9,90
|5,32
|482,35
|Galatasaray Sportif
|1,55
|0,65
|25,00
|Garanti Bankası
|9,53
|-1,75
|19,72
|Garanti Faktoring
|3,93
|1,29
|98,48
|Garanti Yat. Ort.
|0,94
|0,00
|28,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,01
|-3,28
|64,08
|Gedik Yatırım Holding
|5,50
|-2,65
|134,04
|Gediz Ambalaj
|5,67
|-0,87
|40,20
|Gentaş
|1,58
|0,00
|15,11
|Gersan Elektrik
|2,22
|0,91
|-9,03
|Global Men. Değ.
|1,07
|2,88
|127,66
|Global Yat. Holding
|3,90
|-2,01
|30,43
|Good-Year
|2,82
|1,81
|-15,02
|Göltaş Çimento
|14,02
|1,15
|14,50
|Gözde Girişim
|3,57
|-0,28
|33,71
|GSD Denizcilik
|1,92
|0,52
|66,96
|GSD Holding
|0,94
|1,08
|17,50
|Gübre Fabrik.
|5,43
|3,82
|83,45
|Güler Yat. Holding
|1,83
|3,98
|71,03
|Güneş Sigorta
|1,77
|1,14
|26,23
|Halk GMYO
|0,94
|-1,05
|46,12
|Halk Sigorta
|1,51
|0,00
|71,10
|Hatay Tekstil
|4,07
|-1,45
|18,03
|Hedef Girişim
|1,71
|0,59
|47,41
|Hektaş
|15,65
|-0,25
|68,82
|HUB Girişim
|6,08
|-0,16
|223,40
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|2,50
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|4,29
|-0,23
|-12,98
|İdealist Danışmanlık
|4,12
|0,00
|-29,51
|İdealist GMYO
|2,75
|0,00
|68,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,92
|-3,52
|487,83
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|2,60
|-15,92
|İhlas Gazetecilik
|2,60
|12,55
|326,23
|İhlas Holding
|0,50
|0,00
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|-1,20
|148,48
|İndeks Bilgisayar
|7,33
|-0,81
|31,63
|Info Yatırım
|5,08
|-4,15
|393,20
|İntema
|6,83
|0,44
|13,90
|İpek Doğal Enerji
|6,34
|0,32
|18,06
|İskenderun Demir Çelik
|6,29
|-1,41
|34,16
(Sürecek)
Kaynak: AA