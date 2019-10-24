Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
24.10.2019 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|0,64
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|4,51
|0,45
|41,17
|Adana Çimento (A)
|6,54
|-3,54
|37,50
|Adana Çimento (B)
|5,11
|-3,77
|58,42
|Adana Çimento (C)
|1,89
|-5,03
|53,52
|Adel Kalemcilik
|11,60
|-0,51
|12,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|0,50
|-13,25
|Afyon Çimento
|4,73
|5,82
|3,05
|Ak Enerji
|0,61
|0,00
|-3,17
|Akbank
|7,20
|0,00
|22,35
|Akçansa
|6,80
|1,80
|3,94
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|-0,72
|-31,84
|Akfen GMYO
|2,37
|1,28
|43,64
|Akın Tekstil
|10,28
|0,29
|13,40
|Akiş GMYO
|2,68
|4,69
|17,60
|Akmerkez GMYO
|21,04
|0,19
|45,77
|Aksa
|9,90
|-0,70
|49,22
|Aksa Enerji
|2,55
|0,00
|-4,85
|Aksigorta
|4,93
|1,02
|57,04
|Aksu Enerji
|9,69
|-1,12
|25,52
|Alarko Carrıer
|37,06
|1,15
|-5,84
|Alarko GMYO
|49,60
|-0,60
|17,47
|Alarko Holding
|4,43
|-2,42
|127,15
|Albaraka Türk
|1,25
|-4,58
|2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,25
|-1,32
|43,23
|Alkim Kağıt
|4,02
|-1,71
|11,85
|Alkim Kimya
|30,30
|1,95
|40,66
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|6,66
|-1,04
|114,75
|Anadolu Cam
|3,31
|0,30
|29,06
|Anadolu Efes
|20,14
|1,21
|0,33
|Anadolu Grubu Holding
|14,74
|0,82
|45,45
|Anadolu Hayat Emek.
|5,30
|0,38
|-6,93
|Anadolu Isuzu
|9,06
|5,47
|46,60
|Anadolu Sigorta
|4,21
|0,00
|7,24
|Anel Elektrik
|1,98
|0,00
|22,22
|Arçelik
|18,54
|-0,48
|17,42
|Arena Bilgisayar
|5,01
|-1,38
|13,61
|Armada Bilgisayar
|10,18
|-0,20
|9,58
|Arsan Tekstil
|2,23
|0,00
|37,65
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|-1,27
|-10,34
|Aselsan
|18,17
|0,06
|-24,14
|Aslan Çimento
|28,52
|1,64
|1,28
|Ata GMYO
|3,94
|-0,51
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,32
|3,94
|0,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,73
|4,29
|305,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,99
|-1,98
|15,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,05
|2,60
|49,35
|Avrasya GMYO
|1,15
|0,00
|30,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,37
|-0,72
|26,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.279,10
|0,01
|2,63
|Avrupa Yatırım Holding
|1,88
|2,17
|-22,63
|Ayen Enerji
|2,23
|2,29
|23,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-1,13
|27,24
|Aygaz
|10,93
|-1,00
|9,91
|Bagfaş
|11,48
|1,23
|138,17
|Bak Ambalaj
|5,97
|3,29
|26,80
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,78
|0,00
|41,83
|Banvit
|12,49
|1,88
|15,76
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|0,00
|-0,99
|Batı Çimento
|2,77
|-0,72
|14,94
|Batısöke Çimento
|1,01
|0,00
|-7,34
|Bera Holding
|2,31
|-0,43
|12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,92
|0,00
|6,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|0,00
|3,09
|Beyaz Filo
|3,25
|-0,31
|19,05
|Beymen Perakende Yat.
|12,36
|20,00
|213,71
|Bilici Yatırım
|2,77
|3,36
|119,05
|Bim Mağazalar
|48,06
|1,22
|12,20
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,90
|0,00
|-23,08
|Bizim Mağazaları
|9,11
|-0,55
|33,97
|Bolu Çimento
|2,79
|0,00
|-9,64
|Bomonti Elektrik
|2,01
|0,50
|318,75
|Borusan Mannesmann
|9,08
|0,44
|29,54
|Borusan Yat. Paz.
|34,42
|0,64
|-4,99
|Bosch Fren Sistemleri
|219,10
|-3,22
|43,41
|Bossa
|4,79
|0,84
|13,93
|Brisa
|5,82
|-0,51
|-8,06
|Burçelik
|3,91
|1,30
|21,81
|Burçelik Vana
|4,66
|-1,69
|214,86
|Bursa Çimento
|4,54
|-0,44
|3,18
|Carrefoursa
|3,53
|0,00
|1,44
|Ceo Event Medya
|7,54
|-1,05
|Coca Cola İçecek
|32,92
|2,68
|11,35
|Cosmos Yat. Holding
|1,26
|-0,79
|29,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,03
|2,01
|95,19
|Çelebi
|102,90
|1,08
|76,36
|Çelik Halat
|4,96
|0,20
|-8,20
|Çemaş Döküm
|1,22
|9,91
|60,53
|Çemtaş
|5,53
|-0,90
|-7,27
|Çimbeton
|29,90
|1,29
|4,55
|Çimentaş
|11,69
|-0,09
|-7,95
|Çimsa
|7,63
|1,46
|1,06
|Çuhadaroğlu Metal
|2,58
|0,00
|44,94
|Dagi Giyim
|1,82
|1,11
|46,77
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|1,91
|58,42
|Dardanel
|1,62
|3,85
|47,27
|Datagate Bilgisayar
|5,92
|-1,33
|38,32
|Demısaş Döküm
|2,60
|1,17
|13,16
|Denge Holding
|1,74
|0,58
|50,00
|Deniz GMYO
|3,40
|-0,58
|11,84
|Denizbank
|21,20
|0,00
|10,99
|Denizli Cam
|5,74
|0,53
|10,22
|Derimod
|3,63
|0,28
|29,21
|Derlüks Deri
|2,01
|1,52
|Desa Deri
|2,56
|1,59
|47,98
|Despec Bilgisayar
|3,33
|-3,20
|21,91
|Deva Holding
|7,19
|-2,84
|118,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|-1,12
|12,82
|Ditaş Doğan
|6,54
|3,32
|27,76
|DO-CO
|542,00
|0,18
|14,36
|Doğan Burda
|3,25
|-2,40
|7,97
|Doğan Holding
|1,71
|0,00
|83,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|0,00
|-12,30
|Doğusan
|1,49
|-0,67
|-31,16
|Doğuş GMYO
|2,89
|-0,34
|36,97
|Doğuş Otomotiv
|8,45
|-2,31
|94,70
|Döktaş Dökümcülük
|38,94
|6,68
|377,79
|Duran Doğan Basım
|9,75
|0,31
|91,18
|Dyo Boya
|3,58
|-0,56
|23,45
|Eczacıbaşı İlaç
|3,14
|-0,32
|29,46
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,69
|3,21
|35,73
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|16,88
|Ege Endüstri
|496,00
|2,39
|59,41
|Ege Gübre
|39,88
|1,06
|92,78
|Ege Profil
|9,31
|-0,11
|10,87
|Ege Seramik
|3,07
|0,99
|3,68
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|3,13
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,37
|-0,56
|39,84
|Ekiz Kimya
|0,43
|4,88
|30,30
|Emek Elektrik
|1,23
|-2,38
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,16
|1,75
|-0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,25
|1,63
|-14,19
|Enerjisa Enerji
|6,36
|3,41
|35,08
|Enka İnşaat
|5,65
|1,07
|27,13
|Erbosan
|21,02
|5,10
|38,25
|Ereğli Demir Çelik
|6,59
|-0,15
|8,00
|Ersu Gıda
|1,45
|-1,36
|57,61
|Escort Teknoloji
|0,82
|-1,20
|7,89
|Etiler Gıda
|3,48
|-4,40
|63,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|81,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,01
|3,06
|59,07
|Euro Yat. Ort.
|0,94
|2,17
|50,02
|Euro Yatırım Holding
|1,29
|0,78
|134,55
|Fenerbahçe Futbol
|13,00
|4,42
|87,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,94
|-1,01
|10,53
|F-M İzmit Piston
|21,80
|-1,71
|41,82
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,05
|0,99
|98,18
|Ford Otosan
|63,95
|4,84
|34,61
|Formet Çelik Kapı
|4,30
|-0,23
|325,47
|Frigo Pak Gıda
|9,40
|-6,00
|452,94
|Galatasaray Sportif
|1,54
|0,00
|24,19
|Garanti Bankası
|9,70
|1,04
|21,86
|Garanti Faktoring
|3,88
|-0,77
|95,96
|Garanti Yat. Ort.
|0,94
|-1,05
|28,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,18
|19,91
|69,65
|Gedik Yatırım Holding
|5,65
|19,96
|140,43
|Gediz Ambalaj
|5,72
|2,14
|41,43
|Gentaş
|1,58
|0,64
|15,11
|Gersan Elektrik
|2,20
|-2,65
|-9,85
|Global Men. Değ.
|1,04
|-0,95
|121,28
|Global Yat. Holding
|3,98
|1,79
|33,11
|Good-Year
|2,77
|-0,36
|-16,52
|Göltaş Çimento
|13,86
|2,90
|13,19
|Gözde Girişim
|3,58
|2,29
|34,08
|GSD Denizcilik
|1,91
|0,00
|66,09
|GSD Holding
|0,93
|1,09
|16,25
|Gübre Fabrik.
|5,23
|-0,38
|76,69
|Güler Yat. Holding
|1,76
|0,57
|64,49
|Güneş Sigorta
|1,75
|-0,57
|24,81
|Halk GMYO
|0,95
|2,15
|47,67
|Halk Sigorta
|1,51
|0,67
|71,10
|Hatay Tekstil
|4,13
|-1,43
|19,77
|Hedef Girişim
|1,70
|0,00
|46,55
|Hektaş
|15,69
|-0,70
|69,26
|HUB Girişim
|6,09
|8,56
|223,94
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|-2,44
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|4,30
|-0,69
|-12,78
|İdealist Danışmanlık
|4,12
|0,98
|-29,51
|İdealist GMYO
|2,75
|-0,36
|68,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,99
|19,88
|509,26
|İhlas Gayrimenkul
|0,77
|-12,50
|-18,05
|İhlas Gazetecilik
|2,31
|1,32
|278,69
|İhlas Holding
|0,50
|-3,85
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-3,49
|151,52
|İndeks Bilgisayar
|7,39
|-0,94
|32,71
|Info Yatırım
|5,30
|-3,64
|414,56
|İntema
|6,80
|0,89
|13,40
|İpek Doğal Enerji
|6,32
|2,76
|17,69
|İskenderun Demir Çelik
|6,38
|0,00
|36,08
(Sürecek)
Kaynak: AA