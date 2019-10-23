Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
23.10.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|1,96
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|4,49
|2,05
|40,54
|Adana Çimento (A)
|6,78
|0,44
|42,55
|Adana Çimento (B)
|5,31
|-1,30
|64,62
|Adana Çimento (C)
|1,99
|1,53
|61,65
|Adel Kalemcilik
|11,66
|1,22
|13,50
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,02
|1,00
|-13,68
|Afyon Çimento
|4,47
|0,68
|-2,61
|Ak Enerji
|0,61
|3,39
|-3,17
|Akbank
|7,20
|1,98
|22,35
|Akçansa
|6,68
|1,21
|2,11
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,38
|2,22
|-31,34
|Akfen GMYO
|2,34
|3,54
|41,82
|Akın Tekstil
|10,25
|2,50
|13,07
|Akiş GMYO
|2,56
|1,19
|12,33
|Akmerkez GMYO
|21,00
|1,45
|45,49
|Aksa
|9,97
|0,91
|50,27
|Aksa Enerji
|2,55
|4,08
|-4,85
|Aksigorta
|4,88
|1,04
|55,44
|Aksu Enerji
|9,80
|-0,71
|26,94
|Alarko Carrıer
|36,64
|1,38
|-6,91
|Alarko GMYO
|49,90
|0,44
|18,18
|Alarko Holding
|4,54
|-0,87
|132,79
|Albaraka Türk
|1,31
|3,15
|7,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,36
|4,50
|45,14
|Alkim Kağıt
|4,09
|2,25
|13,80
|Alkim Kimya
|29,72
|8,86
|37,97
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|6,73
|0,45
|117,00
|Anadolu Cam
|3,30
|0,30
|28,67
|Anadolu Efes
|19,90
|0,25
|-0,86
|Anadolu Grubu Holding
|14,62
|3,10
|44,26
|Anadolu Hayat Emek.
|5,28
|0,00
|-7,28
|Anadolu Isuzu
|8,59
|3,12
|39,00
|Anadolu Sigorta
|4,21
|0,24
|7,24
|Anel Elektrik
|1,98
|2,59
|22,22
|Arçelik
|18,63
|2,87
|17,99
|Arena Bilgisayar
|5,08
|2,42
|15,19
|Armada Bilgisayar
|10,20
|1,39
|9,80
|Arsan Tekstil
|2,23
|2,76
|37,65
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|-1,25
|-9,20
|Aselsan
|18,16
|2,77
|-24,18
|Aslan Çimento
|28,06
|0,79
|-0,36
|Ata GMYO
|3,96
|0,51
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,27
|3,25
|-3,48
|Atlantis Yatırım Holding
|0,70
|18,64
|288,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|6,32
|17,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,77
|-0,19
|45,56
|Avrasya GMYO
|1,15
|0,88
|30,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,38
|2,99
|27,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.279,00
|0,01
|2,62
|Avrupa Yatırım Holding
|1,84
|0,55
|-24,28
|Ayen Enerji
|2,18
|4,31
|21,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|1,72
|28,69
|Aygaz
|11,04
|2,60
|11,02
|Bagfaş
|11,34
|1,98
|135,27
|Bak Ambalaj
|5,78
|0,00
|22,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,78
|2,30
|41,83
|Banvit
|12,26
|1,74
|13,62
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|0,00
|-0,99
|Batı Çimento
|2,79
|1,45
|15,77
|Batısöke Çimento
|1,01
|1,00
|-7,34
|Bera Holding
|2,32
|5,45
|12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,92
|1,59
|6,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|1,21
|3,09
|Beyaz Filo
|3,26
|1,56
|19,41
|Beymen Perakende Yat.
|10,30
|3,21
|161,42
|Bilici Yatırım
|2,68
|3,08
|111,93
|Bim Mağazalar
|47,48
|0,59
|10,84
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,90
|1,12
|-23,08
|Bizim Mağazaları
|9,16
|3,39
|34,71
|Bolu Çimento
|2,79
|1,09
|-9,64
|Bomonti Elektrik
|2,00
|-0,50
|316,67
|Borusan Mannesmann
|9,04
|4,63
|28,97
|Borusan Yat. Paz.
|34,20
|1,60
|-5,60
|Bosch Fren Sistemleri
|226,40
|5,25
|48,19
|Bossa
|4,75
|2,37
|12,98
|Brisa
|5,85
|2,09
|-7,58
|Burçelik
|3,86
|0,78
|20,25
|Burçelik Vana
|4,74
|-1,25
|220,27
|Bursa Çimento
|4,56
|0,44
|3,64
|Carrefoursa
|3,53
|1,15
|1,44
|Ceo Event Medya
|7,62
|2,97
|Coca Cola İçecek
|32,06
|0,75
|8,44
|Cosmos Yat. Holding
|1,27
|8,55
|30,93
|Credıtwest Faktorıng
|1,99
|6,42
|91,35
|Çelebi
|101,80
|0,39
|74,47
|Çelik Halat
|4,95
|1,85
|-8,38
|Çemaş Döküm
|1,11
|3,74
|46,05
|Çemtaş
|5,58
|3,33
|-6,43
|Çimbeton
|29,52
|0,07
|3,22
|Çimentaş
|11,70
|1,39
|-7,87
|Çimsa
|7,52
|1,08
|-0,40
|Çuhadaroğlu Metal
|2,58
|5,31
|44,94
|Dagi Giyim
|1,80
|2,27
|45,16
|Dagi Yatırım Holding
|1,57
|2,61
|55,45
|Dardanel
|1,56
|1,96
|41,82
|Datagate Bilgisayar
|6,00
|3,81
|40,19
|Demısaş Döküm
|2,57
|2,39
|11,85
|Denge Holding
|1,73
|2,37
|49,14
|Deniz GMYO
|3,42
|1,79
|12,50
|Denizbank
|21,20
|0,28
|10,99
|Denizli Cam
|5,71
|1,24
|9,64
|Derimod
|3,62
|1,69
|28,86
|Derlüks Deri
|1,98
|3,13
|Desa Deri
|2,52
|0,00
|45,66
|Despec Bilgisayar
|3,44
|0,88
|25,94
|Deva Holding
|7,40
|3,79
|124,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|1,14
|14,10
|Ditaş Doğan
|6,33
|1,93
|23,66
|DO-CO
|541,00
|-3,53
|14,15
|Doğan Burda
|3,33
|2,15
|10,63
|Doğan Holding
|1,71
|0,00
|83,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|1,90
|-12,30
|Doğusan
|1,50
|0,00
|-30,70
|Doğuş GMYO
|2,90
|-5,84
|37,44
|Doğuş Otomotiv
|8,65
|1,17
|99,31
|Döktaş Dökümcülük
|36,50
|14,42
|347,85
|Duran Doğan Basım
|9,72
|-1,92
|90,59
|Dyo Boya
|3,60
|2,27
|24,14
|Eczacıbaşı İlaç
|3,15
|1,29
|29,87
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,42
|1,45
|31,51
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|2,27
|16,88
|Ege Endüstri
|484,40
|2,61
|55,68
|Ege Gübre
|39,46
|-0,45
|90,75
|Ege Profil
|9,32
|1,97
|10,98
|Ege Seramik
|3,04
|4,47
|2,66
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|0,00
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,40
|0,93
|40,63
|Ekiz Kimya
|0,41
|-2,38
|24,24
|Emek Elektrik
|1,26
|2,44
|28,57
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|3,64
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,65
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|6,15
|0,65
|30,62
|Enka İnşaat
|5,59
|1,45
|25,78
|Erbosan
|20,00
|1,32
|31,54
|Ereğli Demir Çelik
|6,60
|2,17
|8,17
|Ersu Gıda
|1,47
|1,38
|59,78
|Escort Teknoloji
|0,83
|2,47
|9,21
|Etiler Gıda
|3,64
|1,11
|70,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,28
|-0,78
|81,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,98
|-2,00
|54,34
|Euro Yat. Ort.
|0,92
|-2,13
|46,82
|Euro Yatırım Holding
|1,28
|-0,78
|132,73
|Fenerbahçe Futbol
|12,45
|2,89
|79,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,97
|2,06
|11,65
|F-M İzmit Piston
|22,18
|2,50
|44,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,02
|1,34
|96,23
|Ford Otosan
|61,00
|1,16
|28,40
|Formet Çelik Kapı
|4,31
|1,65
|326,46
|Frigo Pak Gıda
|10,00
|10,99
|488,24
|Galatasaray Sportif
|1,54
|0,65
|24,19
|Garanti Bankası
|9,60
|3,00
|20,60
|Garanti Faktoring
|3,91
|3,71
|97,47
|Garanti Yat. Ort.
|0,95
|2,15
|29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,32
|0,93
|41,49
|Gedik Yatırım Holding
|4,71
|4,43
|100,43
|Gediz Ambalaj
|5,60
|5,86
|38,47
|Gentaş
|1,57
|3,29
|14,38
|Gersan Elektrik
|2,26
|3,20
|-7,39
|Global Men. Değ.
|1,05
|5,00
|123,40
|Global Yat. Holding
|3,91
|0,77
|30,77
|Good-Year
|2,78
|1,83
|-16,22
|Göltaş Çimento
|13,47
|2,67
|10,01
|Gözde Girişim
|3,50
|3,86
|31,09
|GSD Denizcilik
|1,91
|-1,04
|66,09
|GSD Holding
|0,92
|4,55
|15,00
|Gübre Fabrik.
|5,25
|-0,19
|77,36
|Güler Yat. Holding
|1,75
|-1,69
|63,55
|Güneş Sigorta
|1,76
|1,73
|25,52
|Halk GMYO
|0,93
|3,33
|44,56
|Halk Sigorta
|1,50
|2,04
|69,97
|Hatay Tekstil
|4,19
|0,48
|21,51
|Hedef Girişim
|1,70
|-1,16
|46,55
|Hektaş
|15,80
|0,64
|70,44
|HUB Girişim
|5,61
|4,66
|198,40
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|5,13
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|4,33
|5,10
|-12,17
|İdealist Danışmanlık
|4,08
|1,49
|-30,19
|İdealist GMYO
|2,76
|2,99
|69,33
|İhlas Ev Aletleri
|1,66
|19,42
|408,23
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|2,33
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|2,28
|-0,44
|273,77
|İhlas Holding
|0,52
|4,00
|62,50
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|11,69
|160,61
|İndeks Bilgisayar
|7,46
|4,34
|33,96
|Info Yatırım
|5,50
|10,00
|433,98
|İntema
|6,74
|2,28
|12,39
|İpek Doğal Enerji
|6,15
|2,50
|14,53
|İskenderun Demir Çelik
|6,38
|2,90
|36,08
(Sürecek)
Kaynak: AA