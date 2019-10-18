Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
18.10.2019 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|2,68
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|4,39
|4,52
|37,41
|Adana Çimento (A)
|6,28
|3,29
|32,03
|Adana Çimento (B)
|4,73
|3,96
|46,64
|Adana Çimento (C)
|1,61
|8,05
|30,78
|Adel Kalemcilik
|10,97
|5,08
|6,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,06
|6,74
|-11,97
|Afyon Çimento
|4,29
|3,37
|-6,54
|Ak Enerji
|0,59
|5,36
|-6,35
|Akbank
|7,30
|5,80
|24,05
|Akçansa
|6,50
|3,83
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|2,27
|-32,84
|Akfen GMYO
|2,28
|0,88
|38,18
|Akın Tekstil
|9,79
|3,27
|8,00
|Akiş GMYO
|2,51
|3,29
|10,14
|Akmerkez GMYO
|20,76
|2,17
|40,44
|Aksa
|9,25
|1,31
|39,42
|Aksa Enerji
|2,44
|3,83
|-8,96
|Aksigorta
|4,99
|-0,99
|58,95
|Aksu Enerji
|9,68
|1,36
|25,39
|Alarko Carrıer
|35,76
|2,76
|-9,15
|Alarko GMYO
|50,20
|2,41
|18,89
|Alarko Holding
|4,62
|-3,55
|136,89
|Albaraka Türk
|1,26
|3,28
|3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,98
|3,91
|38,54
|Alkim Kağıt
|3,97
|3,12
|10,46
|Alkim Kimya
|26,98
|3,21
|25,25
|Altınyağ
|0,43
|2,38
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|6,55
|-5,07
|111,20
|Anadolu Cam
|3,28
|2,50
|27,89
|Anadolu Efes
|20,12
|3,71
|0,23
|Anadolu Grubu Holding
|14,29
|4,23
|41,01
|Anadolu Hayat Emek.
|5,25
|1,35
|-7,81
|Anadolu Isuzu
|8,26
|4,69
|33,66
|Anadolu Sigorta
|4,16
|0,00
|5,97
|Anel Elektrik
|1,92
|2,13
|18,52
|Arçelik
|18,10
|5,66
|14,63
|Arena Bilgisayar
|4,70
|6,82
|6,58
|Armada Bilgisayar
|10,20
|2,93
|9,80
|Arsan Tekstil
|2,18
|4,81
|34,57
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|1,30
|-10,34
|Aselsan
|17,87
|5,68
|-25,39
|Aslan Çimento
|26,94
|1,05
|-4,33
|Ata GMYO
|3,94
|0,77
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,20
|4,35
|-8,80
|Atlantis Yatırım Holding
|0,61
|1,67
|238,89
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|3,30
|9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,06
|4,05
|49,48
|Avrasya GMYO
|1,13
|2,73
|28,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|3,08
|24,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,50
|0,01
|2,58
|Avrupa Yatırım Holding
|1,93
|2,66
|-20,58
|Ayen Enerji
|2,08
|4,52
|15,52
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|2,86
|30,88
|Aygaz
|10,51
|2,14
|5,69
|Bagfaş
|10,70
|5,52
|121,99
|Bak Ambalaj
|5,58
|5,48
|18,51
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|6,67
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,71
|5,56
|36,25
|Banvit
|12,13
|4,84
|12,42
|Baştaş Başkent Çimento
|1,98
|4,21
|-1,98
|Batı Çimento
|2,70
|3,05
|12,03
|Batısöke Çimento
|0,98
|2,08
|-10,09
|Bera Holding
|2,17
|5,34
|5,34
|Berkosan Yalıtım
|1,84
|2,79
|1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|2,98
|6,79
|Beyaz Filo
|3,22
|5,57
|17,95
|Beymen Perakende Yat.
|13,11
|0,08
|232,74
|Bilici Yatırım
|2,67
|6,37
|111,14
|Bim Mağazalar
|47,44
|1,45
|10,75
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,86
|2,38
|-26,50
|Bizim Mağazaları
|8,80
|4,89
|29,41
|Bolu Çimento
|2,68
|3,08
|-13,21
|Bomonti Elektrik
|2,03
|3,57
|322,92
|Borusan Mannesmann
|8,42
|3,57
|20,12
|Borusan Yat. Paz.
|33,90
|4,05
|-6,43
|Bosch Fren Sistemleri
|201,30
|6,45
|31,76
|Bossa
|4,60
|4,07
|9,42
|Brisa
|5,71
|3,25
|-9,79
|Burçelik
|3,82
|0,53
|19,00
|Burçelik Vana
|4,84
|0,41
|227,03
|Bursa Çimento
|4,51
|1,81
|2,50
|Carrefoursa
|3,59
|2,87
|3,16
|Ceo Event Medya
|7,29
|1,11
|Coca Cola İçecek
|32,00
|4,92
|8,23
|Cosmos Yat. Holding
|1,22
|0,83
|25,77
|Credıtwest Faktorıng
|1,84
|6,36
|76,92
|Çelebi
|101,50
|-2,22
|73,96
|Çelik Halat
|4,80
|4,35
|-11,16
|Çemaş Döküm
|1,09
|4,81
|43,42
|Çemtaş
|5,41
|3,64
|-9,29
|Çimbeton
|29,16
|1,04
|1,96
|Çimentaş
|11,40
|2,80
|-10,24
|Çimsa
|7,22
|2,70
|-4,37
|Çuhadaroğlu Metal
|2,38
|4,39
|33,71
|Dagi Giyim
|1,68
|3,70
|35,48
|Dagi Yatırım Holding
|1,51
|1,34
|49,50
|Dardanel
|1,51
|10,22
|37,27
|Datagate Bilgisayar
|5,81
|4,12
|35,75
|Demısaş Döküm
|2,44
|4,72
|6,20
|Denge Holding
|1,72
|7,50
|48,28
|Deniz GMYO
|3,40
|4,62
|11,84
|Denizbank
|21,18
|0,19
|10,89
|Denizli Cam
|5,66
|1,98
|8,68
|Derimod
|3,56
|4,71
|26,72
|Derlüks Deri
|1,93
|2,66
|Desa Deri
|2,49
|6,87
|43,93
|Despec Bilgisayar
|3,43
|3,63
|25,57
|Deva Holding
|7,10
|3,95
|115,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|4,76
|12,82
|Ditaş Doğan
|6,27
|1,79
|22,49
|DO-CO
|555,20
|1,93
|17,15
|Doğan Burda
|3,16
|2,60
|4,98
|Doğan Holding
|1,71
|-0,58
|83,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|3,06
|-17,21
|Doğusan
|1,44
|2,86
|-33,47
|Doğuş GMYO
|2,66
|1,92
|26,07
|Doğuş Otomotiv
|7,06
|4,75
|62,67
|Döktaş Dökümcülük
|27,00
|3,61
|231,29
|Duran Doğan Basım
|10,32
|1,18
|102,35
|Dyo Boya
|3,46
|2,37
|19,31
|Eczacıbaşı İlaç
|3,14
|3,97
|29,46
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,19
|5,95
|27,92
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|4,65
|16,88
|Ege Endüstri
|472,00
|2,39
|51,70
|Ege Gübre
|38,76
|3,86
|87,37
|Ege Profil
|9,15
|2,23
|8,96
|Ege Seramik
|2,90
|2,47
|-2,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|3,33
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,34
|0,95
|39,06
|Ekiz Kimya
|0,42
|2,44
|27,27
|Emek Elektrik
|1,26
|5,00
|28,57
|Eminiş Ambalaj
|1,05
|0,00
|-10,26
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|6,19
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|6,15
|5,13
|30,62
|Enka İnşaat
|5,59
|1,08
|25,78
|Erbosan
|19,65
|6,68
|29,24
|Ereğli Demir Çelik
|6,59
|0,30
|8,00
|Ersu Gıda
|1,47
|10,53
|59,78
|Escort Teknoloji
|0,82
|3,80
|7,89
|Etiler Gıda
|3,33
|2,78
|56,34
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|3,33
|76,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,86
|3,61
|35,44
|Euro Yat. Ort.
|0,84
|2,44
|34,06
|Euro Yatırım Holding
|1,24
|3,33
|125,45
|Fenerbahçe Futbol
|12,30
|1,91
|77,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,94
|6,14
|10,53
|F-M İzmit Piston
|20,74
|3,39
|34,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,96
|6,09
|92,33
|Ford Otosan
|61,60
|1,90
|29,66
|Formet Çelik Kapı
|4,39
|4,09
|334,37
|Frigo Pak Gıda
|8,12
|0,25
|377,65
|Galatasaray Sportif
|1,55
|3,33
|25,00
|Garanti Bankası
|9,27
|6,43
|16,46
|Garanti Faktoring
|3,77
|3,86
|90,40
|Garanti Yat. Ort.
|0,96
|4,35
|31,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,13
|0,24
|35,26
|Gedik Yatırım Holding
|4,30
|0,70
|82,98
|Gediz Ambalaj
|5,29
|3,93
|30,80
|Gentaş
|1,53
|1,32
|11,46
|Gersan Elektrik
|2,14
|5,42
|-12,31
|Global Men. Değ.
|1,05
|0,96
|123,40
|Global Yat. Holding
|3,77
|4,72
|26,09
|Good-Year
|2,73
|5,00
|-17,73
|Göltaş Çimento
|12,60
|4,05
|2,90
|Gözde Girişim
|3,41
|2,40
|27,72
|GSD Denizcilik
|2,01
|-2,43
|74,78
|GSD Holding
|0,88
|2,33
|10,00
|Gübre Fabrik.
|5,34
|5,33
|80,41
|Güler Yat. Holding
|1,72
|1,78
|60,75
|Güneş Sigorta
|1,68
|3,07
|19,81
|Halk GMYO
|0,90
|3,45
|39,90
|Halk Sigorta
|1,57
|-4,27
|77,90
|Hatay Tekstil
|4,07
|3,56
|18,03
|Hedef Girişim
|1,64
|3,14
|41,38
|Hektaş
|14,80
|1,51
|59,65
|HUB Girişim
|5,59
|1,82
|197,34
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|4,17
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|4,10
|3,02
|-16,84
|İdealist Danışmanlık
|3,80
|3,26
|-34,98
|İdealist GMYO
|2,72
|3,82
|66,87
|İhlas Ev Aletleri
|1,40
|2,94
|328,63
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|3,66
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|2,35
|6,82
|285,25
|İhlas Holding
|0,51
|6,25
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|5,41
|136,36
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|2,94
|25,70
|Info Yatırım
|5,40
|8,00
|424,27
|İntema
|6,69
|2,92
|11,56
|İpek Doğal Enerji
|5,75
|1,77
|7,08
|İskenderun Demir Çelik
|6,09
|1,33
|29,89
(Sürecek)
Kaynak: AA