Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.10.2019 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,49
|-1,32
|-23,59
|Acıpayam Selüloz
|4,20
|0,96
|31,46
|Adana Çimento (A)
|6,08
|-2,56
|27,83
|Adana Çimento (B)
|4,55
|-3,19
|41,06
|Adana Çimento (C)
|1,49
|-0,67
|21,03
|Adel Kalemcilik
|10,44
|-0,48
|1,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|-4,46
|-17,52
|Afyon Çimento
|4,15
|0,48
|-9,59
|Ak Enerji
|0,56
|0,00
|-11,11
|Akbank
|6,90
|1,77
|17,25
|Akçansa
|6,26
|0,00
|-4,31
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|0,00
|-34,33
|Akfen GMYO
|2,26
|0,44
|36,97
|Akın Tekstil
|9,48
|-0,73
|4,58
|Akiş GMYO
|2,43
|0,83
|6,63
|Akmerkez GMYO
|20,32
|-0,68
|37,46
|Aksa
|9,13
|-0,33
|37,61
|Aksa Enerji
|2,35
|0,43
|-12,31
|Aksigorta
|5,04
|0,80
|60,54
|Aksu Enerji
|9,55
|1,92
|23,70
|Alarko Carrıer
|34,80
|0,46
|-11,59
|Alarko GMYO
|49,02
|-0,61
|16,10
|Alarko Holding
|4,79
|-4,01
|145,60
|Albaraka Türk
|1,22
|1,67
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,68
|-1,66
|33,33
|Alkim Kağıt
|3,85
|0,79
|7,12
|Alkim Kimya
|26,14
|3,32
|21,35
|Altınyağ
|0,42
|2,44
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|6,90
|-10,39
|122,48
|Anadolu Cam
|3,20
|0,63
|24,77
|Anadolu Efes
|19,40
|1,15
|-3,35
|Anadolu Grubu Holding
|13,71
|-0,87
|35,28
|Anadolu Hayat Emek.
|5,18
|-0,38
|-9,04
|Anadolu Isuzu
|7,89
|0,51
|27,67
|Anadolu Sigorta
|4,16
|0,24
|5,97
|Anel Elektrik
|1,88
|1,08
|16,05
|Arçelik
|17,13
|-0,41
|8,49
|Arena Bilgisayar
|4,40
|6,54
|-0,23
|Armada Bilgisayar
|9,91
|-1,20
|6,67
|Arsan Tekstil
|2,08
|0,97
|28,40
|Artı Yatırım Holding
|0,77
|2,67
|-11,49
|Aselsan
|16,91
|0,24
|-29,40
|Aslan Çimento
|26,66
|0,15
|-5,33
|Ata GMYO
|3,91
|0,26
|-2,49
|Atakule GMYO
|1,15
|-1,71
|-12,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,60
|20,00
|233,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,91
|2,25
|5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,63
|1,72
|43,67
|Avrasya GMYO
|1,10
|0,00
|25,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,30
|0,78
|20,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,40
|0,01
|2,58
|Avrupa Yatırım Holding
|1,88
|0,00
|-22,63
|Ayen Enerji
|1,99
|2,58
|10,52
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|1,16
|27,24
|Aygaz
|10,29
|1,08
|3,48
|Bagfaş
|10,14
|1,20
|110,37
|Bak Ambalaj
|5,29
|0,76
|12,36
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-3,23
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,62
|1,89
|29,08
|Banvit
|11,57
|-1,45
|7,23
|Baştaş Başkent Çimento
|1,90
|-2,06
|-5,94
|Batı Çimento
|2,62
|-1,87
|8,71
|Batısöke Çimento
|0,96
|-1,03
|-11,93
|Bera Holding
|2,06
|0,49
|0,00
|Berkosan Yalıtım
|1,79
|1,13
|-1,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,68
|3,07
|3,70
|Beyaz Filo
|3,05
|0,99
|11,72
|Beymen Perakende Yat.
|13,10
|-6,43
|232,49
|Bilici Yatırım
|2,51
|-0,79
|98,49
|Bim Mağazalar
|46,76
|1,65
|9,16
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,84
|-1,18
|-28,21
|Bizim Mağazaları
|8,39
|-2,10
|23,38
|Bolu Çimento
|2,60
|-1,89
|-15,80
|Bomonti Elektrik
|1,96
|-1,51
|308,33
|Borusan Mannesmann
|8,13
|-1,09
|15,99
|Borusan Yat. Paz.
|32,58
|0,56
|-10,07
|Bosch Fren Sistemleri
|189,10
|-2,32
|23,78
|Bossa
|4,42
|0,91
|5,13
|Brisa
|5,53
|1,47
|-12,64
|Burçelik
|3,80
|4,11
|18,38
|Burçelik Vana
|4,82
|5,70
|225,68
|Bursa Çimento
|4,43
|-0,89
|0,68
|Carrefoursa
|3,49
|11,50
|0,29
|Ceo Event Medya
|7,21
|-3,09
|Coca Cola İçecek
|30,50
|3,81
|3,16
|Cosmos Yat. Holding
|1,21
|-0,82
|24,74
|Credıtwest Faktorıng
|1,73
|-0,57
|66,35
|Çelebi
|103,80
|6,08
|77,90
|Çelik Halat
|4,60
|0,66
|-14,86
|Çemaş Döküm
|1,04
|0,00
|36,84
|Çemtaş
|5,22
|3,78
|-12,47
|Çimbeton
|28,86
|0,00
|0,91
|Çimentaş
|11,09
|0,18
|-12,68
|Çimsa
|7,03
|1,15
|-6,89
|Çuhadaroğlu Metal
|2,28
|3,17
|28,09
|Dagi Giyim
|1,62
|0,00
|30,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,49
|2,05
|47,52
|Dardanel
|1,37
|0,74
|24,55
|Datagate Bilgisayar
|5,58
|4,49
|30,37
|Demısaş Döküm
|2,33
|0,87
|1,41
|Denge Holding
|1,60
|-1,23
|37,93
|Deniz GMYO
|3,25
|1,25
|6,91
|Denizbank
|21,14
|-0,09
|10,68
|Denizli Cam
|5,55
|0,18
|6,57
|Derimod
|3,40
|0,29
|21,02
|Derlüks Deri
|1,88
|1,08
|Desa Deri
|2,33
|0,87
|34,68
|Despec Bilgisayar
|3,31
|1,85
|21,18
|Deva Holding
|6,83
|3,96
|107,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,84
|-1,18
|7,69
|Ditaş Doğan
|6,16
|2,33
|20,34
|DO-CO
|544,70
|3,36
|14,93
|Doğan Burda
|3,08
|-0,32
|2,33
|Doğan Holding
|1,72
|0,00
|84,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|0,00
|-19,67
|Doğusan
|1,40
|3,70
|-35,32
|Doğuş GMYO
|2,61
|0,77
|23,70
|Doğuş Otomotiv
|6,74
|5,64
|55,30
|Döktaş Dökümcülük
|26,06
|0,46
|219,75
|Duran Doğan Basım
|10,20
|0,39
|100,00
|Dyo Boya
|3,38
|2,11
|16,55
|Eczacıbaşı İlaç
|3,02
|1,68
|24,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,73
|1,98
|20,74
|Edip Gayrimenkul
|0,86
|-2,27
|11,69
|Ege Endüstri
|461,00
|0,55
|48,16
|Ege Gübre
|37,32
|0,38
|80,41
|Ege Profil
|8,95
|0,45
|6,58
|Ege Seramik
|2,83
|0,71
|-4,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|0,00
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,29
|0,95
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,41
|2,50
|24,24
|Emek Elektrik
|1,20
|2,56
|22,45
|Eminiş Ambalaj
|1,05
|0,96
|-10,26
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|0,00
|-22,43
|Enerjisa Enerji
|5,85
|-1,18
|24,24
|Enka İnşaat
|5,53
|0,73
|24,43
|Erbosan
|18,42
|-0,54
|21,15
|Ereğli Demir Çelik
|6,57
|-1,50
|7,67
|Ersu Gıda
|1,33
|2,31
|44,57
|Escort Teknoloji
|0,79
|-3,66
|3,95
|Etiler Gıda
|3,24
|-4,14
|52,11
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,20
|0,84
|70,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,83
|1,22
|30,72
|Euro Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|30,86
|Euro Yatırım Holding
|1,20
|1,69
|118,18
|Fenerbahçe Futbol
|12,07
|3,69
|74,42
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,77
|0,36
|4,14
|F-M İzmit Piston
|20,06
|-1,57
|30,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,79
|4,89
|81,29
|Ford Otosan
|60,45
|0,58
|27,24
|Formet Çelik Kapı
|5,30
|2,12
|317,32
|Frigo Pak Gıda
|8,10
|2,40
|376,47
|Galatasaray Sportif
|1,50
|0,67
|20,97
|Garanti Bankası
|8,71
|1,04
|9,42
|Garanti Faktoring
|3,63
|4,91
|83,33
|Garanti Yat. Ort.
|0,92
|1,10
|25,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,12
|-0,48
|34,93
|Gedik Yatırım Holding
|4,27
|0,23
|81,70
|Gediz Ambalaj
|5,09
|-2,30
|25,86
|Gentaş
|1,51
|1,34
|10,01
|Gersan Elektrik
|2,03
|0,00
|-16,81
|Global Men. Değ.
|1,04
|-0,95
|121,28
|Global Yat. Holding
|3,60
|0,84
|20,40
|Good-Year
|2,60
|1,56
|-21,65
|Göltaş Çimento
|12,11
|1,00
|-1,10
|Gözde Girişim
|3,33
|-1,19
|24,72
|GSD Denizcilik
|2,06
|4,57
|79,13
|GSD Holding
|0,86
|1,18
|7,50
|Gübre Fabrik.
|5,07
|-0,20
|71,28
|Güler Yat. Holding
|1,69
|0,00
|57,94
|Güneş Sigorta
|1,63
|0,00
|16,25
|Halk GMYO
|0,87
|0,00
|35,24
|Halk Sigorta
|1,64
|11,56
|85,83
|Hatay Tekstil
|3,93
|1,03
|13,97
|Hedef Girişim
|1,59
|0,00
|37,07
|Hektaş
|14,58
|-1,15
|57,28
|HUB Girişim
|5,49
|-0,90
|192,02
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|0,00
|-22,58
|ICBC Turkey Bank
|3,98
|5,01
|-19,27
|İdealist Danışmanlık
|3,68
|-0,27
|-37,03
|İdealist GMYO
|2,62
|0,00
|60,74
|İhlas Ev Aletleri
|1,36
|-0,73
|316,38
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,00
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|2,20
|-4,35
|260,66
|İhlas Holding
|0,48
|2,13
|50,00
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-2,63
|124,24
|İndeks Bilgisayar
|6,80
|3,82
|22,11
|Info Yatırım
|5,00
|-7,41
|385,44
|İntema
|6,50
|0,15
|8,39
|İpek Doğal Enerji
|5,65
|-1,91
|5,21
|İskenderun Demir Çelik
|6,01
|-0,99
|28,18
(Sürecek)
Kaynak: AA