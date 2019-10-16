Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
16.10.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|1,34
|-22,56
|Acıpayam Selüloz
|4,16
|-3,03
|30,21
|Adana Çimento (A)
|6,24
|-2,19
|31,19
|Adana Çimento (B)
|4,70
|-3,89
|45,71
|Adana Çimento (C)
|1,50
|-3,23
|21,84
|Adel Kalemcilik
|10,49
|-1,59
|2,11
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,02
|-2,88
|-13,68
|Afyon Çimento
|4,13
|-1,43
|-10,02
|Ak Enerji
|0,56
|0,00
|-11,11
|Akbank
|6,78
|0,44
|15,21
|Akçansa
|6,26
|-2,80
|-4,31
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|1,54
|-34,33
|Akfen GMYO
|2,25
|-1,32
|36,36
|Akın Tekstil
|9,55
|0,21
|5,35
|Akiş GMYO
|2,41
|0,00
|5,75
|Akmerkez GMYO
|20,46
|0,20
|38,41
|Aksa
|9,16
|1,22
|38,07
|Aksa Enerji
|2,34
|-1,68
|-12,69
|Aksigorta
|5,00
|1,01
|59,27
|Aksu Enerji
|9,37
|0,00
|21,37
|Alarko Carrıer
|34,64
|-1,37
|-11,99
|Alarko GMYO
|49,32
|-2,43
|16,81
|Alarko Holding
|4,99
|-2,35
|155,86
|Albaraka Türk
|1,20
|-1,64
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,81
|0,90
|35,59
|Alkim Kağıt
|3,82
|-0,52
|6,29
|Alkim Kimya
|25,30
|0,40
|17,45
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|7,70
|19,38
|148,28
|Anadolu Cam
|3,18
|0,00
|23,99
|Anadolu Efes
|19,18
|0,26
|-4,45
|Anadolu Grubu Holding
|13,83
|2,90
|36,47
|Anadolu Hayat Emek.
|5,20
|0,00
|-8,68
|Anadolu Isuzu
|7,85
|-0,88
|27,02
|Anadolu Sigorta
|4,15
|-0,24
|5,71
|Anel Elektrik
|1,86
|-0,53
|14,81
|Arçelik
|17,20
|-4,34
|8,93
|Arena Bilgisayar
|4,13
|-1,67
|-6,35
|Armada Bilgisayar
|10,03
|1,01
|7,97
|Arsan Tekstil
|2,06
|-4,63
|27,16
|Artı Yatırım Holding
|0,75
|0,00
|-13,79
|Aselsan
|16,87
|-2,15
|-29,56
|Aslan Çimento
|26,62
|-0,75
|-5,47
|Ata GMYO
|3,90
|-2,74
|-2,74
|Atakule GMYO
|1,17
|0,00
|-11,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,50
|19,05
|177,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,89
|-2,20
|3,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,45
|-0,19
|41,24
|Avrasya GMYO
|1,10
|-0,90
|25,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,29
|-1,53
|19,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,30
|0,01
|2,57
|Avrupa Yatırım Holding
|1,88
|-0,53
|-22,63
|Ayen Enerji
|1,94
|-1,52
|7,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,73
|-3,89
|25,79
|Aygaz
|10,18
|-1,07
|2,37
|Bagfaş
|10,02
|-1,09
|107,88
|Bak Ambalaj
|5,25
|-1,32
|11,51
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|0,00
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,59
|-1,85
|26,69
|Banvit
|11,74
|-1,26
|8,80
|Baştaş Başkent Çimento
|1,94
|2,11
|-3,96
|Batı Çimento
|2,67
|0,75
|10,79
|Batısöke Çimento
|0,97
|-1,02
|-11,01
|Bera Holding
|2,05
|2,50
|-0,49
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|-1,67
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,87
|0,62
|Beyaz Filo
|3,02
|-0,66
|10,62
|Beymen Perakende Yat.
|14,00
|-2,10
|255,33
|Bilici Yatırım
|2,53
|-0,78
|100,07
|Bim Mağazalar
|46,00
|-3,44
|7,39
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,85
|1,19
|-27,35
|Bizim Mağazaları
|8,57
|-0,46
|26,03
|Bolu Çimento
|2,65
|-2,57
|-14,18
|Bomonti Elektrik
|1,99
|-1,49
|314,58
|Borusan Mannesmann
|8,22
|-0,36
|17,27
|Borusan Yat. Paz.
|32,40
|-1,82
|-10,57
|Bosch Fren Sistemleri
|193,60
|-2,12
|26,72
|Bossa
|4,38
|-1,57
|4,18
|Brisa
|5,45
|-1,45
|-13,90
|Burçelik
|3,65
|1,96
|13,71
|Burçelik Vana
|4,56
|1,56
|208,11
|Bursa Çimento
|4,47
|-1,54
|1,59
|Carrefoursa
|3,13
|-1,57
|-10,06
|Ceo Event Medya
|7,44
|1,36
|Coca Cola İçecek
|29,38
|-1,08
|-0,63
|Cosmos Yat. Holding
|1,22
|0,00
|25,77
|Credıtwest Faktorıng
|1,74
|-0,57
|67,31
|Çelebi
|97,85
|-0,71
|67,70
|Çelik Halat
|4,57
|-0,22
|-15,42
|Çemaş Döküm
|1,04
|-2,80
|36,84
|Çemtaş
|5,03
|-1,76
|-15,66
|Çimbeton
|28,86
|-0,82
|0,91
|Çimentaş
|11,07
|0,18
|-12,83
|Çimsa
|6,95
|-2,25
|-7,95
|Çuhadaroğlu Metal
|2,21
|-1,78
|24,16
|Dagi Giyim
|1,62
|-1,82
|30,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,46
|-1,35
|44,55
|Dardanel
|1,36
|0,00
|23,64
|Datagate Bilgisayar
|5,34
|-2,02
|24,77
|Demısaş Döküm
|2,31
|-2,12
|0,54
|Denge Holding
|1,62
|3,18
|39,66
|Deniz GMYO
|3,21
|-1,83
|5,59
|Denizbank
|21,16
|-0,09
|10,79
|Denizli Cam
|5,54
|-1,25
|6,37
|Derimod
|3,39
|-1,74
|20,67
|Derlüks Deri
|1,86
|-1,59
|Desa Deri
|2,31
|-0,86
|33,53
|Despec Bilgisayar
|3,25
|2,52
|18,98
|Deva Holding
|6,57
|-1,50
|99,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,85
|0,00
|8,97
|Ditaş Doğan
|6,02
|-1,95
|17,60
|DO-CO
|527,00
|0,96
|11,20
|Doğan Burda
|3,09
|-0,96
|2,66
|Doğan Holding
|1,72
|3,61
|84,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|0,00
|-19,67
|Doğusan
|1,35
|-0,74
|-37,63
|Doğuş GMYO
|2,59
|2,37
|22,75
|Doğuş Otomotiv
|6,38
|-3,63
|47,00
|Döktaş Dökümcülük
|25,94
|-4,35
|218,28
|Duran Doğan Basım
|10,16
|-3,61
|99,22
|Dyo Boya
|3,31
|-1,19
|14,14
|Eczacıbaşı İlaç
|2,97
|-2,94
|22,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,58
|-2,70
|18,39
|Edip Gayrimenkul
|0,88
|1,15
|14,29
|Ege Endüstri
|458,50
|-1,10
|47,36
|Ege Gübre
|37,18
|-0,59
|79,73
|Ege Profil
|8,91
|0,68
|6,10
|Ege Seramik
|2,81
|-0,71
|-5,10
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|-3,23
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,24
|-0,57
|36,46
|Ekiz Kimya
|0,40
|-4,76
|21,21
|Emek Elektrik
|1,17
|0,00
|19,39
|Eminiş Ambalaj
|1,04
|4,00
|-11,11
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|-5,04
|-22,43
|Enerjisa Enerji
|5,92
|-0,50
|25,73
|Enka İnşaat
|5,49
|-3,68
|23,53
|Erbosan
|18,52
|-1,38
|21,81
|Ereğli Demir Çelik
|6,67
|0,15
|9,31
|Ersu Gıda
|1,30
|0,00
|41,30
|Escort Teknoloji
|0,82
|6,49
|7,89
|Etiler Gıda
|3,38
|-2,03
|58,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,19
|1,71
|69,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,82
|-1,20
|29,14
|Euro Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|30,86
|Euro Yatırım Holding
|1,18
|1,72
|114,55
|Fenerbahçe Futbol
|11,64
|6,01
|68,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,76
|-1,08
|3,76
|F-M İzmit Piston
|20,38
|5,71
|32,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,66
|-3,27
|72,84
|Ford Otosan
|60,10
|-0,83
|26,50
|Formet Çelik Kapı
|5,19
|-3,35
|308,66
|Frigo Pak Gıda
|7,91
|-3,30
|365,29
|Galatasaray Sportif
|1,49
|2,05
|20,16
|Garanti Bankası
|8,62
|0,12
|8,29
|Garanti Faktoring
|3,46
|0,87
|74,75
|Garanti Yat. Ort.
|0,91
|-2,15
|24,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,14
|0,00
|35,59
|Gedik Yatırım Holding
|4,26
|-2,29
|81,28
|Gediz Ambalaj
|5,21
|-1,14
|28,82
|Gentaş
|1,49
|6,43
|8,55
|Gersan Elektrik
|2,03
|0,00
|-16,81
|Global Men. Değ.
|1,05
|3,96
|123,40
|Global Yat. Holding
|3,57
|-1,38
|19,40
|Good-Year
|2,56
|-0,78
|-22,85
|Göltaş Çimento
|11,99
|-1,56
|-2,08
|Gözde Girişim
|3,37
|-0,30
|26,22
|GSD Denizcilik
|1,97
|-6,64
|71,30
|GSD Holding
|0,85
|-2,30
|6,25
|Gübre Fabrik.
|5,08
|-1,17
|71,62
|Güler Yat. Holding
|1,69
|-2,87
|57,94
|Güneş Sigorta
|1,63
|-2,40
|16,25
|Halk GMYO
|0,87
|-4,40
|35,24
|Halk Sigorta
|1,47
|-5,16
|66,57
|Hatay Tekstil
|3,89
|1,04
|12,81
|Hedef Girişim
|1,59
|-1,85
|37,07
|Hektaş
|14,75
|-0,67
|59,12
|HUB Girişim
|5,54
|1,28
|194,68
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|0,00
|-22,58
|ICBC Turkey Bank
|3,79
|-2,32
|-23,12
|İdealist Danışmanlık
|3,69
|-1,86
|-36,86
|İdealist GMYO
|2,62
|-1,50
|60,74
|İhlas Ev Aletleri
|1,37
|0,00
|319,44
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-1,20
|-12,72
|İhlas Gazetecilik
|2,30
|-2,95
|277,05
|İhlas Holding
|0,47
|-4,08
|46,87
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|-5,00
|130,30
|İndeks Bilgisayar
|6,55
|-4,52
|17,62
|Info Yatırım
|5,40
|12,50
|424,27
|İntema
|6,49
|-0,76
|8,23
|İpek Doğal Enerji
|5,76
|-6,49
|7,26
|İskenderun Demir Çelik
|6,07
|0,66
|29,46
(Sürecek)
Kaynak: AA