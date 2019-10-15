Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
15.10.2019 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,49
|3,47
|-23,59
|Acıpayam Selüloz
|4,29
|-0,23
|34,28
|Adana Çimento (A)
|6,38
|0,16
|34,14
|Adana Çimento (B)
|4,89
|1,03
|51,60
|Adana Çimento (C)
|1,55
|4,73
|25,91
|Adel Kalemcilik
|10,66
|1,43
|3,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|4,00
|-11,11
|Afyon Çimento
|4,19
|2,20
|-8,71
|Ak Enerji
|0,56
|3,70
|-11,11
|Akbank
|6,75
|2,27
|14,70
|Akçansa
|6,44
|1,58
|-1,56
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,30
|1,56
|-35,32
|Akfen GMYO
|2,28
|1,79
|38,18
|Akın Tekstil
|9,53
|1,82
|5,13
|Akiş GMYO
|2,41
|0,84
|5,75
|Akmerkez GMYO
|20,42
|1,09
|38,14
|Aksa
|9,05
|1,57
|36,41
|Aksa Enerji
|2,38
|1,71
|-11,19
|Aksigorta
|4,95
|0,61
|57,67
|Aksu Enerji
|9,37
|4,81
|21,37
|Alarko Carrıer
|35,12
|-0,23
|-10,77
|Alarko GMYO
|50,55
|1,00
|19,72
|Alarko Holding
|5,11
|4,50
|162,01
|Albaraka Türk
|1,22
|3,39
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,74
|2,52
|34,38
|Alkim Kağıt
|3,84
|2,13
|6,84
|Alkim Kimya
|25,20
|0,32
|16,99
|Altınyağ
|0,42
|5,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|6,45
|14,16
|107,98
|Anadolu Cam
|3,18
|6,71
|23,99
|Anadolu Efes
|19,13
|1,54
|-4,70
|Anadolu Grubu Holding
|13,44
|5,99
|32,62
|Anadolu Hayat Emek.
|5,20
|0,97
|-8,68
|Anadolu Isuzu
|7,92
|1,54
|28,16
|Anadolu Sigorta
|4,16
|-0,72
|5,97
|Anel Elektrik
|1,87
|1,63
|15,43
|Arçelik
|17,98
|2,68
|13,87
|Arena Bilgisayar
|4,20
|2,44
|-4,76
|Armada Bilgisayar
|9,93
|-0,20
|6,89
|Arsan Tekstil
|2,16
|1,89
|33,33
|Artı Yatırım Holding
|0,75
|1,35
|-13,79
|Aselsan
|17,24
|1,23
|-28,02
|Aslan Çimento
|26,82
|1,98
|-4,76
|Ata GMYO
|4,01
|0,75
|0,00
|Atakule GMYO
|1,17
|2,63
|-11,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,42
|5,00
|133,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,91
|2,25
|5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,47
|0,19
|41,51
|Avrasya GMYO
|1,11
|3,74
|26,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,31
|1,55
|21,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,20
|0,01
|2,56
|Avrupa Yatırım Holding
|1,89
|2,16
|-22,22
|Ayen Enerji
|1,97
|3,14
|9,41
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|2,86
|30,88
|Aygaz
|10,29
|-0,48
|3,48
|Bagfaş
|10,13
|6,30
|110,17
|Bak Ambalaj
|5,32
|2,70
|12,99
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|3,33
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,62
|3,18
|29,08
|Banvit
|11,89
|0,51
|10,19
|Baştaş Başkent Çimento
|1,90
|1,60
|-5,94
|Batı Çimento
|2,65
|1,92
|9,96
|Batısöke Çimento
|0,98
|3,16
|-10,09
|Bera Holding
|2,00
|4,17
|-2,91
|Berkosan Yalıtım
|1,80
|3,45
|-0,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|1,91
|-1,23
|Beyaz Filo
|3,04
|3,75
|11,36
|Beymen Perakende Yat.
|14,30
|-0,14
|262,94
|Bilici Yatırım
|2,55
|0,00
|101,65
|Bim Mağazalar
|47,64
|-0,54
|11,22
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,84
|5,00
|-28,21
|Bizim Mağazaları
|8,61
|-3,26
|26,62
|Bolu Çimento
|2,72
|7,51
|-11,91
|Bomonti Elektrik
|2,02
|3,06
|320,83
|Borusan Mannesmann
|8,25
|1,85
|17,70
|Borusan Yat. Paz.
|33,00
|-0,06
|-8,91
|Bosch Fren Sistemleri
|197,80
|0,41
|29,47
|Bossa
|4,45
|4,46
|5,85
|Brisa
|5,53
|0,55
|-12,64
|Burçelik
|3,58
|1,42
|11,53
|Burçelik Vana
|4,49
|0,90
|203,38
|Bursa Çimento
|4,54
|2,25
|3,18
|Carrefoursa
|3,18
|2,25
|-8,62
|Ceo Event Medya
|7,34
|-0,81
|Coca Cola İçecek
|29,70
|-0,34
|0,45
|Cosmos Yat. Holding
|1,22
|0,00
|25,77
|Credıtwest Faktorıng
|1,75
|6,06
|68,27
|Çelebi
|98,55
|1,60
|68,90
|Çelik Halat
|4,58
|1,55
|-15,23
|Çemaş Döküm
|1,07
|3,88
|40,79
|Çemtaş
|5,12
|0,79
|-14,15
|Çimbeton
|29,10
|0,97
|1,75
|Çimentaş
|11,05
|1,38
|-12,99
|Çimsa
|7,11
|1,57
|-5,83
|Çuhadaroğlu Metal
|2,25
|1,35
|26,40
|Dagi Giyim
|1,65
|1,23
|33,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,48
|0,00
|46,53
|Dardanel
|1,36
|7,94
|23,64
|Datagate Bilgisayar
|5,45
|3,22
|27,34
|Demısaş Döküm
|2,36
|1,72
|2,71
|Denge Holding
|1,57
|3,97
|35,34
|Deniz GMYO
|3,27
|2,19
|7,57
|Denizbank
|21,18
|0,19
|10,89
|Denizli Cam
|5,61
|11,75
|7,72
|Derimod
|3,45
|1,47
|22,80
|Derlüks Deri
|1,89
|1,07
|Desa Deri
|2,33
|2,19
|34,68
|Despec Bilgisayar
|3,17
|3,93
|16,05
|Deva Holding
|6,67
|4,55
|102,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,85
|4,94
|8,97
|Ditaş Doğan
|6,14
|-0,16
|19,95
|DO-CO
|522,00
|0,37
|10,14
|Doğan Burda
|3,12
|1,30
|3,65
|Doğan Holding
|1,66
|5,73
|78,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|3,16
|-19,67
|Doğusan
|1,36
|1,49
|-37,17
|Doğuş GMYO
|2,53
|4,12
|19,91
|Doğuş Otomotiv
|6,62
|-0,30
|52,53
|Döktaş Dökümcülük
|27,12
|4,07
|232,76
|Duran Doğan Basım
|10,54
|0,38
|106,67
|Dyo Boya
|3,35
|3,08
|15,52
|Eczacıbaşı İlaç
|3,06
|4,08
|26,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,79
|2,91
|21,67
|Edip Gayrimenkul
|0,87
|8,75
|12,99
|Ege Endüstri
|463,60
|0,52
|49,00
|Ege Gübre
|37,40
|2,75
|80,79
|Ege Profil
|8,85
|1,26
|5,39
|Ege Seramik
|2,83
|2,17
|-4,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|-6,06
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,27
|-0,57
|37,24
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,17
|6,36
|19,39
|Eminiş Ambalaj
|1,00
|-3,85
|-14,53
|Emlak Konut GMYO
|1,19
|-0,83
|-18,31
|Enerjisa Enerji
|5,95
|0,51
|26,37
|Enka İnşaat
|5,70
|-0,35
|28,26
|Erbosan
|18,78
|0,43
|23,52
|Ereğli Demir Çelik
|6,66
|-0,15
|9,15
|Ersu Gıda
|1,30
|3,17
|41,30
|Escort Teknoloji
|0,77
|4,05
|1,32
|Etiler Gıda
|3,45
|-0,86
|61,97
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,17
|10,38
|66,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,83
|5,06
|30,72
|Euro Yat. Ort.
|0,82
|5,13
|30,86
|Euro Yatırım Holding
|1,16
|3,57
|110,91
|Fenerbahçe Futbol
|10,98
|2,91
|58,67
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,79
|1,82
|4,89
|F-M İzmit Piston
|19,28
|1,37
|25,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,75
|3,00
|78,69
|Ford Otosan
|60,60
|1,93
|27,55
|Formet Çelik Kapı
|5,37
|1,32
|322,83
|Frigo Pak Gıda
|8,18
|-0,24
|381,18
|Galatasaray Sportif
|1,46
|2,10
|17,74
|Garanti Bankası
|8,61
|3,11
|8,17
|Garanti Faktoring
|3,43
|3,31
|73,23
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|1,09
|26,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,14
|0,49
|35,59
|Gedik Yatırım Holding
|4,36
|1,40
|85,53
|Gediz Ambalaj
|5,27
|1,74
|30,31
|Gentaş
|1,40
|0,72
|1,99
|Gersan Elektrik
|2,03
|2,53
|-16,81
|Global Men. Değ.
|1,01
|8,60
|114,89
|Global Yat. Holding
|3,62
|1,12
|21,07
|Good-Year
|2,58
|1,98
|-22,25
|Göltaş Çimento
|12,18
|1,50
|-0,53
|Gözde Girişim
|3,38
|4,64
|26,59
|GSD Denizcilik
|2,11
|11,05
|83,48
|GSD Holding
|0,87
|2,35
|8,75
|Gübre Fabrik.
|5,14
|3,01
|73,65
|Güler Yat. Holding
|1,74
|-1,14
|62,62
|Güneş Sigorta
|1,67
|5,03
|19,10
|Halk GMYO
|0,91
|1,11
|41,46
|Halk Sigorta
|1,55
|1,31
|75,63
|Hatay Tekstil
|3,85
|2,12
|11,65
|Hedef Girişim
|1,62
|2,53
|39,66
|Hektaş
|14,85
|1,57
|60,19
|HUB Girişim
|5,47
|4,79
|190,96
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|4,35
|-22,58
|ICBC Turkey Bank
|3,88
|2,92
|-21,30
|İdealist Danışmanlık
|3,76
|2,73
|-35,67
|İdealist GMYO
|2,66
|5,56
|63,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,37
|2,24
|319,44
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|2,47
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|2,37
|2,16
|288,52
|İhlas Holding
|0,49
|4,26
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|0,00
|142,42
|İndeks Bilgisayar
|6,86
|1,03
|23,19
|Info Yatırım
|4,80
|0,00
|366,02
|İntema
|6,54
|1,87
|9,06
|İpek Doğal Enerji
|6,16
|2,50
|14,71
|İskenderun Demir Çelik
|6,03
|-0,50
|28,61
(Sürecek)
Kaynak: AA