14.10.2019 18:32

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,44 -5,26 -26,15 Acıpayam Selüloz 4,30 -6,32 34,59 Adana Çimento (A) 6,37 0,16 33,93 Adana Çimento (B) 4,84 -1,63 50,05 Adana Çimento (C) 1,48 -2,63 20,22 Adel Kalemcilik 10,51 -6,49 2,30 Adese Alışveriş Ticaret 2,00 -6,98 -14,53 Afyon Çimento 4,10 -5,09 -10,68 Ak Enerji 0,54 -5,26 -14,29 Akbank 6,60 -8,21 12,15 Akçansa 6,34 -3,79 -3,09 Akdenız Güvenlık Hız. 1,28 -3,03 -36,32 Akfen GMYO 2,24 -1,32 35,76 Akın Tekstil 9,36 -2,19 3,25 Akiş GMYO 2,39 -7,36 4,87 Akmerkez GMYO 20,20 -1,56 36,65 Aksa 8,91 -3,57 34,30 Aksa Enerji 2,34 -5,65 -12,69 Aksigorta 4,92 -1,99 56,72 Aksu Enerji 8,94 -4,28 15,80 Alarko Carrıer 35,20 -1,79 -10,57 Alarko GMYO 50,05 -3,19 18,53 Alarko Holding 4,89 -4,49 150,73 Albaraka Türk 1,18 -7,09 -3,28 Alcatel Lucent Teletaş 7,55 -5,03 31,08 Alkim Kağıt 3,76 -5,53 4,62 Alkim Kimya 25,12 -1,10 16,62 Altınyağ 0,40 -4,76 -9,09 Altınyunus Çeşme 5,65 -0,53 82,18 Anadolu Cam 2,98 -6,58 16,19 Anadolu Efes 18,84 -6,27 -6,14 Anadolu Grubu Holding 12,68 -7,11 25,12 Anadolu Hayat Emek. 5,15 -1,72 -9,56 Anadolu Isuzu 7,80 -8,02 26,21 Anadolu Sigorta 4,19 0,00 6,73 Anel Elektrik 1,84 -3,16 13,58 Arçelik 17,51 -2,45 10,89 Arena Bilgisayar 4,10 -7,45 -7,03 Armada Bilgisayar 9,95 -0,90 7,10 Arsan Tekstil 2,12 -3,64 30,86 Artı Yatırım Holding 0,74 -1,33 -14,94 Aselsan 17,03 -6,53 -28,90 Aslan Çimento 26,30 -3,94 -6,61 Ata GMYO 3,98 0,25 -0,75 Atakule GMYO 1,14 -6,56 -13,36 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,89 -5,32 3,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,45 -2,70 41,24 Avrasya GMYO 1,07 -4,46 21,59 Avrasya Petrol ve Tur. 1,29 -4,44 19,44 Avrasya Stratejik GMYF 1.278,10 0,02 2,55 Avrupa Yatırım Holding 1,85 -5,61 -23,87 Ayen Enerji 1,91 -7,73 6,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 0,00 27,24 Aygaz 10,34 -3,99 3,98 Bagfaş 9,53 -5,64 97,72 Bak Ambalaj 5,18 -4,43 10,02 Balatacılar Balatacılık 0,30 -6,25 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,57 -7,10 25,10 Banvit 11,83 -3,27 9,64 Baştaş Başkent Çimento 1,87 -3,11 -7,43 Batı Çimento 2,60 -2,99 7,88 Batısöke Çimento 0,95 -4,04 -12,84 Bera Holding 1,92 -8,13 -6,80 Berkosan Yalıtım 1,74 -5,43 -3,87 Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 -4,27 -3,09 Beyaz Filo 2,93 -6,98 7,33 Beymen Perakende Yat. 14,32 -8,21 263,45 Bilici Yatırım 2,55 -2,30 101,65 Bim Mağazalar 47,90 0,08 11,82 Birko Mensucat 0,27 -3,57 -10,00 Birlik Mensucat 0,80 -8,05 -31,62 Bizim Mağazaları 8,90 -4,30 30,88 Bolu Çimento 2,53 -8,33 -18,06 Bomonti Elektrik 1,96 -4,39 308,33 Borusan Mannesmann 8,10 -5,48 15,56 Borusan Yat. Paz. 33,02 -4,18 -8,86 Bosch Fren Sistemleri 197,00 -5,74 28,95 Bossa 4,26 -6,99 1,33 Brisa 5,50 -3,85 -13,11 Burçelik 3,53 -6,37 9,97 Burçelik Vana 4,45 -7,29 200,68 Bursa Çimento 4,44 -6,72 0,91 Carrefoursa 3,11 -5,47 -10,63 Ceo Event Medya 7,40 -0,54 Coca Cola İçecek 29,80 -6,93 0,79 Cosmos Yat. Holding 1,22 -0,81 25,77 Credıtwest Faktorıng 1,65 -5,17 58,65 Çelebi 97,00 -0,56 66,25 Çelik Halat 4,51 -0,22 -16,53 Çemaş Döküm 1,03 -7,21 35,53 Çemtaş 5,08 -5,93 -14,82 Çimbeton 28,82 -1,97 0,77 Çimentaş 10,90 -4,64 -14,17 Çimsa 7,00 -5,15 -7,28 Çuhadaroğlu Metal 2,22 -3,48 24,72 Dagi Giyim 1,63 -10,93 31,45 Dagi Yatırım Holding 1,48 -12,43 46,53 Dardanel 1,26 -2,33 14,55 Datagate Bilgisayar 5,28 -7,69 23,36 Demısaş Döküm 2,32 -3,73 0,97 Denge Holding 1,51 -10,12 30,17 Deniz GMYO 3,20 -6,43 5,26 Denizbank 21,14 0,00 10,68 Denizli Cam 5,02 -7,38 -3,61 Derimod 3,40 -7,36 21,02 Derlüks Deri 1,87 -6,50 Desa Deri 2,28 -2,15 31,79 Despec Bilgisayar 3,05 -4,69 11,66 Deva Holding 6,38 -2,00 93,92 Diriteks Diriliş Tekstil 0,81 -8,99 3,85 Ditaş Doğan 6,15 -8,07 20,14 DO-CO 520,10 -1,48 9,74 Doğan Burda 3,08 -3,45 2,33 Doğan Holding 1,57 -2,48 68,58 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,95 -5,00 -22,13 Doğusan 1,34 -3,60 -38,09 Doğuş GMYO 2,43 -5,81 15,17 Doğuş Otomotiv 6,64 -8,16 53,00 Döktaş Dökümcülük 26,06 -9,83 219,75 Duran Doğan Basım 10,50 -2,78 105,88 Dyo Boya 3,25 -5,80 12,07 Eczacıbaşı İlaç 2,94 -4,55 21,21 Eczacıbaşı Yatırım 7,57 -6,08 18,24 Edip Gayrimenkul 0,80 -8,05 3,90 Ege Endüstri 461,20 -4,36 48,23 Ege Gübre 36,40 -2,67 75,96 Ege Profil 8,74 -2,89 4,08 Ege Seramik 2,77 -5,14 -6,46 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,33 -2,94 37,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00 Egeplast 5,30 -3,64 38,02 Ekiz Kimya 0,42 0,00 27,27 Emek Elektrik 1,10 -8,33 12,24 Eminiş Ambalaj 1,04 -0,95 -11,11 Emlak Konut GMYO 1,20 -5,51 -17,62 Enerjisa Enerji 5,92 -3,90 25,73 Enka İnşaat 5,72 -1,38 28,71 Erbosan 18,70 -5,89 22,99 Ereğli Demir Çelik 6,67 -3,33 9,31 Ersu Gıda 1,26 -4,55 36,96 Escort Teknoloji 0,74 -5,13 -2,63 Etiler Gıda 3,48 -1,69 63,38 Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 -6,19 50,57 Euro Trend Yat. Ort. 0,79 -5,95 24,42 Euro Yat. Ort. 0,78 -6,02 24,48 Euro Yatırım Holding 1,12 -3,45 103,64 Fenerbahçe Futbol 10,67 -4,82 54,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 -5,52 3,01 F-M İzmit Piston 19,02 -4,90 23,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 2,67 -5,99 73,49 Ford Otosan 59,45 0,25 25,13 Formet Çelik Kapı 5,30 -3,28 317,32 Frigo Pak Gıda 8,20 -2,96 382,35 Galatasaray Sportif 1,43 -5,92 15,32 Garanti Bankası 8,35 -10,02 4,90 Garanti Faktoring 3,32 -3,49 67,68 Garanti Yat. Ort. 0,92 0,00 25,62 Gedik Y. Men. Değ. 4,12 -1,20 34,93 Gedik Yatırım Holding 4,30 -2,93 82,98 Gediz Ambalaj 5,18 -4,78 28,08 Gentaş 1,39 -1,42 1,27 Gersan Elektrik 1,98 -5,71 -18,86 Global Men. Değ. 0,93 -10,58 97,87 Global Yat. Holding 3,58 -3,76 19,73 Good-Year 2,53 -4,53 -23,76 Göltaş Çimento 12,00 -5,06 -2,00 Gözde Girişim 3,23 -8,50 20,97 GSD Denizcilik 1,90 19,50 65,22 GSD Holding 0,85 -2,30 6,25 Gübre Fabrik. 4,99 -3,29 68,58 Güler Yat. Holding 1,76 -4,35 64,49 Güneş Sigorta 1,59 -8,62 13,40 Halk GMYO 0,90 -4,26 39,90 Halk Sigorta 1,53 -2,55 73,37 Hatay Tekstil 3,77 -3,33 9,33 Hedef Girişim 1,58 3,27 36,21 Hektaş 14,62 -3,18 57,71 HUB Girişim 5,22 -6,28 177,66 Hürriyet Gzt. 0,69 -6,76 -25,81 ICBC Turkey Bank 3,77 -8,27 -23,53 İdealist Danışmanlık 3,66 -4,19 -37,38 İdealist GMYO 2,52 -5,97 54,60 İhlas Ev Aletleri 1,34 -5,63 310,26 İhlas Gayrimenkul 0,81 -4,71 -13,79 İhlas Gazetecilik 2,32 1,31 280,33 İhlas Holding 0,47 -7,84 46,87 İhlas Yayın Holding 0,80 -4,76 142,42 İndeks Bilgisayar 6,79 -9,22 21,93 Info Yatırım 4,80 366,02 İntema 6,42 -5,03 7,06 İpek Doğal Enerji 6,01 -7,68 11,92 İskenderun Demir Çelik 6,06 -2,73 29,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA