Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
11.10.2019 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|0,66
|-22,05
|Acıpayam Selüloz
|4,59
|-0,65
|43,67
|Adana Çimento (A)
|6,36
|-5,50
|33,72
|Adana Çimento (B)
|4,92
|-1,99
|52,53
|Adana Çimento (C)
|1,52
|-9,52
|23,47
|Adel Kalemcilik
|11,24
|-0,09
|9,41
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,15
|-1,83
|-8,12
|Afyon Çimento
|4,32
|0,47
|-5,88
|Ak Enerji
|0,57
|-1,72
|-9,52
|Akbank
|7,19
|-1,37
|22,18
|Akçansa
|6,59
|1,54
|0,73
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|0,76
|-34,33
|Akfen GMYO
|2,27
|0,89
|37,58
|Akın Tekstil
|9,57
|1,38
|5,57
|Akiş GMYO
|2,58
|0,39
|13,21
|Akmerkez GMYO
|20,52
|0,39
|38,81
|Aksa
|9,24
|0,22
|39,27
|Aksa Enerji
|2,48
|0,40
|-7,46
|Aksigorta
|5,02
|2,24
|59,90
|Aksu Enerji
|9,34
|4,94
|20,98
|Alarko Carrıer
|35,84
|0,11
|-8,94
|Alarko GMYO
|51,70
|3,19
|22,44
|Alarko Holding
|5,12
|-1,73
|162,52
|Albaraka Türk
|1,27
|0,79
|4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,95
|0,25
|38,02
|Alkim Kağıt
|3,98
|-0,25
|10,74
|Alkim Kimya
|25,40
|1,76
|17,92
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|5,68
|-1,56
|83,15
|Anadolu Cam
|3,19
|1,92
|24,38
|Anadolu Efes
|20,10
|0,50
|0,13
|Anadolu Grubu Holding
|13,65
|-0,73
|34,69
|Anadolu Hayat Emek.
|5,24
|0,19
|-7,98
|Anadolu Isuzu
|8,48
|0,36
|37,22
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,24
|6,73
|Anel Elektrik
|1,90
|0,00
|17,28
|Arçelik
|17,95
|-0,11
|13,68
|Arena Bilgisayar
|4,43
|0,45
|0,45
|Armada Bilgisayar
|10,04
|-0,89
|8,07
|Arsan Tekstil
|2,20
|-0,45
|35,80
|Artı Yatırım Holding
|0,75
|0,00
|-13,79
|Aselsan
|18,22
|1,28
|-23,93
|Aslan Çimento
|27,38
|1,78
|-2,77
|Ata GMYO
|3,97
|0,51
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,22
|0,83
|-7,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|1,08
|9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,74
|1,80
|45,16
|Avrasya GMYO
|1,12
|0,00
|27,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,35
|3,05
|25,00
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.277,80
|0,01
|2,53
|Avrupa Yatırım Holding
|1,96
|0,51
|-19,34
|Ayen Enerji
|2,07
|2,48
|14,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-0,57
|27,24
|Aygaz
|10,77
|-0,83
|8,30
|Bagfaş
|10,10
|3,70
|109,54
|Bak Ambalaj
|5,42
|3,04
|15,12
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|3,23
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,69
|0,00
|34,66
|Banvit
|12,23
|-0,57
|13,35
|Baştaş Başkent Çimento
|1,93
|4,89
|-4,46
|Batı Çimento
|2,68
|2,29
|11,20
|Batısöke Çimento
|0,99
|3,13
|-9,17
|Bera Holding
|2,09
|2,45
|1,46
|Berkosan Yalıtım
|1,84
|-1,60
|1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|3,80
|1,23
|Beyaz Filo
|3,15
|0,64
|15,38
|Beymen Perakende Yat.
|15,60
|12,88
|295,94
|Bilici Yatırım
|2,61
|2,35
|106,40
|Bim Mağazalar
|47,86
|-0,62
|11,73
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,87
|1,16
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|9,30
|-1,06
|36,76
|Bolu Çimento
|2,76
|5,34
|-10,61
|Bomonti Elektrik
|2,05
|1,99
|327,08
|Borusan Mannesmann
|8,57
|1,42
|22,26
|Borusan Yat. Paz.
|34,46
|0,82
|-4,88
|Bosch Fren Sistemleri
|209,00
|1,01
|36,80
|Bossa
|4,58
|0,66
|8,94
|Brisa
|5,72
|1,42
|-9,64
|Burçelik
|3,77
|3,86
|17,45
|Burçelik Vana
|4,80
|9,34
|224,32
|Bursa Çimento
|4,76
|0,63
|8,18
|Carrefoursa
|3,29
|0,00
|-5,46
|Ceo Event Medya
|7,44
|-1,06
|Coca Cola İçecek
|32,02
|-0,74
|8,30
|Cosmos Yat. Holding
|1,23
|3,36
|26,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,74
|1,16
|67,31
|Çelebi
|97,55
|-0,66
|67,19
|Çelik Halat
|4,52
|0,22
|-16,34
|Çemaş Döküm
|1,11
|-0,89
|46,05
|Çemtaş
|5,40
|2,47
|-9,45
|Çimbeton
|29,40
|1,17
|2,80
|Çimentaş
|11,43
|-0,78
|-10,00
|Çimsa
|7,38
|3,80
|-2,25
|Çuhadaroğlu Metal
|2,30
|0,00
|29,21
|Dagi Giyim
|1,83
|6,40
|47,58
|Dagi Yatırım Holding
|1,69
|16,55
|67,33
|Dardanel
|1,29
|0,78
|17,27
|Datagate Bilgisayar
|5,72
|0,70
|33,64
|Demısaş Döküm
|2,41
|0,42
|4,89
|Denge Holding
|1,68
|1,20
|44,83
|Deniz GMYO
|3,42
|0,29
|12,50
|Denizbank
|21,14
|0,67
|10,68
|Denizli Cam
|5,42
|0,00
|4,07
|Derimod
|3,67
|0,55
|30,64
|Derlüks Deri
|2,00
|1,52
|Desa Deri
|2,33
|1,30
|34,68
|Despec Bilgisayar
|3,20
|0,00
|17,15
|Deva Holding
|6,51
|0,77
|97,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|-1,11
|14,10
|Ditaş Doğan
|6,69
|-1,62
|30,69
|DO-CO
|527,90
|0,55
|11,39
|Doğan Burda
|3,19
|1,92
|5,98
|Doğan Holding
|1,61
|0,00
|72,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|2,04
|-18,03
|Doğusan
|1,39
|1,46
|-35,78
|Doğuş GMYO
|2,58
|-0,39
|22,27
|Doğuş Otomotiv
|7,23
|-1,09
|66,59
|Döktaş Dökümcülük
|28,90
|-0,07
|254,60
|Duran Doğan Basım
|10,80
|1,60
|111,76
|Dyo Boya
|3,45
|-1,15
|18,97
|Eczacıbaşı İlaç
|3,08
|-0,65
|26,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,06
|0,50
|25,89
|Edip Gayrimenkul
|0,87
|-1,14
|12,99
|Ege Endüstri
|482,20
|1,52
|54,98
|Ege Gübre
|37,40
|3,20
|80,79
|Ege Profil
|9,00
|0,00
|7,17
|Ege Seramik
|2,92
|2,46
|-1,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|3,03
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|5,50
|-1,96
|43,23
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,20
|6,19
|22,45
|Eminiş Ambalaj
|1,05
|5,00
|-10,26
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|0,79
|-12,82
|Enerjisa Enerji
|6,16
|-2,07
|30,83
|Enka İnşaat
|5,80
|0,52
|30,51
|Erbosan
|19,87
|1,90
|30,69
|Ereğli Demir Çelik
|6,90
|2,68
|13,08
|Ersu Gıda
|1,32
|-0,75
|43,48
|Escort Teknoloji
|0,78
|4,00
|2,63
|Etiler Gıda
|3,54
|-0,84
|66,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,13
|0,00
|60,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,84
|2,44
|32,29
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|0,00
|32,46
|Euro Yatırım Holding
|1,16
|2,65
|110,91
|Fenerbahçe Futbol
|11,21
|1,91
|61,99
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,90
|0,69
|9,02
|F-M İzmit Piston
|20,00
|1,01
|30,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,84
|0,35
|84,54
|Ford Otosan
|59,30
|0,68
|24,82
|Formet Çelik Kapı
|5,48
|0,18
|331,50
|Frigo Pak Gıda
|8,45
|7,37
|397,06
|Galatasaray Sportif
|1,52
|1,33
|22,58
|Garanti Bankası
|9,28
|-0,32
|16,58
|Garanti Faktoring
|3,44
|0,29
|73,74
|Garanti Yat. Ort.
|0,92
|-2,13
|25,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,17
|0,72
|36,57
|Gedik Yatırım Holding
|4,43
|-0,67
|88,51
|Gediz Ambalaj
|5,44
|0,00
|34,51
|Gentaş
|1,41
|2,92
|2,72
|Gersan Elektrik
|2,10
|1,45
|-13,95
|Global Men. Değ.
|1,04
|19,54
|121,28
|Global Yat. Holding
|3,72
|0,27
|24,41
|Good-Year
|2,65
|0,38
|-20,14
|Göltaş Çimento
|12,64
|2,35
|3,23
|Gözde Girişim
|3,53
|-0,56
|32,21
|GSD Denizcilik
|1,59
|3,25
|38,26
|GSD Holding
|0,87
|1,16
|8,75
|Gübre Fabrik.
|5,16
|-1,71
|74,32
|Güler Yat. Holding
|1,84
|-0,54
|71,96
|Güneş Sigorta
|1,74
|0,00
|24,09
|Halk GMYO
|0,94
|0,00
|46,12
|Halk Sigorta
|1,57
|-0,63
|77,90
|Hatay Tekstil
|3,90
|0,78
|13,10
|Hedef Girişim
|1,53
|-1,29
|31,90
|Hektaş
|15,10
|1,82
|62,89
|HUB Girişim
|5,57
|1,46
|196,28
|Hürriyet Gzt.
|0,74
|1,37
|-20,43
|ICBC Turkey Bank
|4,11
|-1,20
|-16,63
|İdealist Danışmanlık
|3,82
|3,52
|-34,64
|İdealist GMYO
|2,68
|3,88
|64,42
|İhlas Ev Aletleri
|1,42
|0,00
|334,75
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|2,29
|3,15
|275,41
|İhlas Holding
|0,51
|4,08
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|0,00
|154,55
|İndeks Bilgisayar
|7,48
|1,36
|34,32
|Info Yatırım
|4,80
|2,13
|366,02
|İntema
|6,76
|1,50
|12,73
|İpek Doğal Enerji
|6,51
|-2,11
|21,23
|İskenderun Demir Çelik
|6,23
|0,16
|32,88
(Sürecek)
Kaynak: AA