Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
09.10.2019 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|-1,94
|-22,05
|Acıpayam Selüloz
|4,66
|-4,70
|45,86
|Adana Çimento (A)
|5,74
|-6,36
|20,68
|Adana Çimento (B)
|4,19
|-4,56
|29,90
|Adana Çimento (C)
|1,48
|-3,90
|20,22
|Adel Kalemcilik
|11,33
|-2,58
|10,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|-4,90
|-17,09
|Afyon Çimento
|4,20
|-3,45
|-8,50
|Ak Enerji
|0,58
|-1,69
|-7,94
|Akbank
|7,47
|-3,49
|26,94
|Akçansa
|6,50
|-2,40
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|-1,49
|-34,33
|Akfen GMYO
|2,23
|-0,89
|35,15
|Akın Tekstil
|9,36
|0,21
|3,25
|Akiş GMYO
|2,64
|0,76
|15,84
|Akmerkez GMYO
|20,50
|-0,19
|38,68
|Aksa
|9,40
|-0,53
|41,68
|Aksa Enerji
|2,52
|-3,08
|-5,97
|Aksigorta
|4,99
|-0,99
|58,95
|Aksu Enerji
|8,55
|-0,58
|10,75
|Alarko Carrıer
|36,40
|-1,52
|-7,52
|Alarko GMYO
|51,00
|-2,39
|20,78
|Alarko Holding
|5,13
|-0,77
|163,04
|Albaraka Türk
|1,27
|-3,05
|4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,74
|-3,73
|34,38
|Alkim Kağıt
|4,02
|0,00
|11,85
|Alkim Kimya
|24,70
|-1,20
|14,67
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|5,73
|12,80
|84,76
|Anadolu Cam
|3,17
|-1,55
|23,60
|Anadolu Efes
|20,08
|-1,08
|0,03
|Anadolu Grubu Holding
|13,92
|-2,32
|37,35
|Anadolu Hayat Emek.
|5,24
|0,19
|-7,98
|Anadolu Isuzu
|8,39
|-5,94
|35,76
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,00
|6,73
|Anel Elektrik
|1,89
|-1,56
|16,67
|Arçelik
|18,02
|-1,58
|14,12
|Arena Bilgisayar
|4,60
|-3,97
|4,31
|Armada Bilgisayar
|10,22
|-5,46
|10,01
|Arsan Tekstil
|2,27
|-4,62
|40,12
|Artı Yatırım Holding
|0,77
|-2,53
|-11,49
|Aselsan
|18,28
|-2,35
|-23,68
|Aslan Çimento
|27,08
|-4,04
|-3,84
|Ata GMYO
|3,94
|0,25
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,25
|-3,85
|-5,00
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|-1,05
|9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,75
|1,90
|45,29
|Avrasya GMYO
|1,12
|0,00
|27,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,33
|-4,32
|23,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.277,60
|0,01
|2,51
|Avrupa Yatırım Holding
|2,01
|-1,47
|-17,28
|Ayen Enerji
|2,09
|-4,13
|16,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|-0,56
|30,15
|Aygaz
|11,18
|-3,62
|12,43
|Bagfaş
|9,89
|-2,47
|105,19
|Bak Ambalaj
|5,42
|-5,08
|15,12
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|0,00
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|1,71
|-7,07
|36,25
|Banvit
|12,70
|-5,58
|17,70
|Baştaş Başkent Çimento
|1,84
|-6,60
|-8,91
|Batı Çimento
|2,65
|-2,57
|9,96
|Batısöke Çimento
|0,97
|-3,00
|-11,01
|Bera Holding
|2,10
|-7,08
|1,94
|Berkosan Yalıtım
|1,82
|-2,15
|0,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,59
|-2,45
|-1,85
|Beyaz Filo
|3,20
|-2,44
|17,22
|Beymen Perakende Yat.
|15,50
|-0,19
|293,40
|Bilici Yatırım
|2,68
|-0,74
|111,93
|Bim Mağazalar
|48,00
|0,17
|12,06
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,88
|-3,30
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|9,70
|1,25
|42,65
|Bolu Çimento
|2,61
|-2,97
|-15,47
|Bomonti Elektrik
|2,08
|-1,42
|333,33
|Borusan Mannesmann
|8,82
|-2,00
|25,83
|Borusan Yat. Paz.
|34,50
|-1,15
|-4,77
|Bosch Fren Sistemleri
|213,30
|0,00
|39,62
|Bossa
|4,54
|-2,78
|7,99
|Brisa
|5,76
|-1,37
|-9,00
|Burçelik
|3,72
|-4,37
|15,89
|Burçelik Vana
|4,35
|-1,14
|193,92
|Bursa Çimento
|4,70
|-2,69
|6,82
|Carrefoursa
|3,30
|-3,51
|-5,17
|Ceo Event Medya
|7,49
|-0,66
|Coca Cola İçecek
|33,00
|-1,79
|11,62
|Cosmos Yat. Holding
|1,19
|-0,83
|22,68
|Credıtwest Faktorıng
|1,63
|0,62
|56,73
|Çelebi
|98,85
|-0,05
|69,42
|Çelik Halat
|4,54
|-1,94
|-15,97
|Çemaş Döküm
|1,05
|-6,25
|38,16
|Çemtaş
|5,41
|-3,74
|-9,29
|Çimbeton
|29,08
|-0,27
|1,68
|Çimentaş
|11,25
|-0,53
|-11,42
|Çimsa
|7,29
|-0,82
|-3,44
|Çuhadaroğlu Metal
|2,35
|-2,49
|32,02
|Dagi Giyim
|1,74
|-2,79
|40,32
|Dagi Yatırım Holding
|1,47
|-3,92
|45,54
|Dardanel
|1,29
|-5,84
|17,27
|Datagate Bilgisayar
|5,78
|-3,34
|35,05
|Demısaş Döküm
|2,42
|-3,59
|5,33
|Denge Holding
|1,72
|-1,15
|48,28
|Deniz GMYO
|3,42
|-0,58
|12,50
|Denizbank
|20,96
|-0,66
|9,74
|Denizli Cam
|5,62
|-2,26
|7,91
|Derimod
|3,67
|0,27
|30,64
|Derlüks Deri
|2,04
|-2,39
|Desa Deri
|2,34
|-0,43
|35,26
|Despec Bilgisayar
|3,14
|-1,57
|14,95
|Deva Holding
|6,42
|-2,28
|95,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|1,14
|14,10
|Ditaş Doğan
|6,58
|-1,64
|28,54
|DO-CO
|515,50
|-0,29
|8,77
|Doğan Burda
|3,12
|-1,89
|3,65
|Doğan Holding
|1,59
|-2,45
|70,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|-2,91
|-18,03
|Doğusan
|1,39
|-6,71
|-35,78
|Doğuş GMYO
|2,70
|-3,57
|27,96
|Doğuş Otomotiv
|7,46
|-2,48
|71,89
|Döktaş Dökümcülük
|29,12
|-2,08
|257,30
|Duran Doğan Basım
|10,80
|2,86
|111,76
|Dyo Boya
|3,56
|-2,73
|22,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|-2,88
|24,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,95
|-2,57
|24,17
|Edip Gayrimenkul
|0,93
|1,09
|20,78
|Ege Endüstri
|495,00
|0,41
|59,09
|Ege Gübre
|37,10
|-0,43
|79,34
|Ege Profil
|9,09
|-0,66
|8,25
|Ege Seramik
|2,88
|-2,37
|-2,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|-3,33
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|5,61
|-1,58
|46,09
|Ekiz Kimya
|0,42
|-2,33
|27,27
|Emek Elektrik
|1,15
|-4,96
|17,35
|Eminiş Ambalaj
|1,03
|-1,90
|-11,97
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|-3,05
|-12,82
|Enerjisa Enerji
|6,27
|0,32
|33,16
|Enka İnşaat
|5,75
|-1,71
|29,38
|Erbosan
|19,68
|-2,48
|29,44
|Ereğli Demir Çelik
|6,55
|-1,21
|7,35
|Ersu Gıda
|1,29
|-0,77
|40,22
|Escort Teknoloji
|0,78
|-4,88
|2,63
|Etiler Gıda
|3,50
|1,74
|64,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,18
|-2,48
|67,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|33,87
|Euro Yat. Ort.
|0,86
|0,00
|37,25
|Euro Yatırım Holding
|1,20
|-2,44
|118,18
|Fenerbahçe Futbol
|11,09
|-8,04
|60,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,94
|-1,01
|10,53
|F-M İzmit Piston
|20,08
|0,90
|30,63
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,93
|-4,87
|90,38
|Ford Otosan
|59,75
|-1,65
|25,77
|Formet Çelik Kapı
|5,57
|-0,36
|338,58
|Frigo Pak Gıda
|7,90
|-1,13
|364,71
|Galatasaray Sportif
|1,53
|-0,65
|23,39
|Garanti Bankası
|9,37
|-2,70
|17,71
|Garanti Faktoring
|3,35
|-5,10
|69,19
|Garanti Yat. Ort.
|0,92
|1,10
|25,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,15
|-1,19
|35,92
|Gedik Yatırım Holding
|4,48
|0,00
|90,64
|Gediz Ambalaj
|5,42
|-1,99
|34,02
|Gentaş
|1,40
|-2,78
|1,99
|Gersan Elektrik
|2,11
|-3,21
|-13,54
|Global Men. Değ.
|0,93
|-5,10
|97,87
|Global Yat. Holding
|3,79
|-1,30
|26,76
|Good-Year
|2,66
|-3,62
|-19,84
|Göltaş Çimento
|12,57
|-3,01
|2,66
|Gözde Girişim
|3,45
|1,17
|29,21
|GSD Denizcilik
|1,57
|0,00
|36,52
|GSD Holding
|0,88
|-2,22
|10,00
|Gübre Fabrik.
|5,28
|2,33
|78,38
|Güler Yat. Holding
|1,57
|10,56
|46,73
|Güneş Sigorta
|1,70
|-2,30
|21,24
|Halk GMYO
|0,93
|-3,12
|44,56
|Halk Sigorta
|1,61
|-3,01
|82,43
|Hatay Tekstil
|3,92
|-0,51
|13,68
|Hedef Girişim
|1,58
|-1,25
|36,21
|Hektaş
|14,92
|-0,33
|60,95
|HUB Girişim
|5,70
|0,53
|203,19
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|-3,85
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,98
|-3,16
|-19,27
|İdealist Danışmanlık
|3,75
|-3,85
|-35,84
|İdealist GMYO
|2,65
|-4,33
|62,58
|İhlas Ev Aletleri
|1,51
|0,67
|362,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-2,27
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|2,38
|0,42
|290,16
|İhlas Holding
|0,51
|-5,56
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-5,68
|151,52
|İndeks Bilgisayar
|7,49
|-3,97
|34,50
|Info Yatırım
|4,80
|0,00
|366,02
|İntema
|6,74
|-3,44
|12,39
|İpek Doğal Enerji
|6,57
|-2,52
|22,35
|İskenderun Demir Çelik
|5,88
|-2,49
|25,41
(Sürecek)
Kaynak: AA