Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

09.10.2019 18:34
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,52 -1,94 -22,05
Acıpayam Selüloz 4,66 -4,70 45,86
Adana Çimento (A) 5,74 -6,36 20,68
Adana Çimento (B) 4,19 -4,56 29,90
Adana Çimento (C) 1,48 -3,90 20,22
Adel Kalemcilik 11,33 -2,58 10,29
Adese Alışveriş Ticaret 1,94 -4,90 -17,09
Afyon Çimento 4,20 -3,45 -8,50
Ak Enerji 0,58 -1,69 -7,94
Akbank 7,47 -3,49 26,94
Akçansa 6,50 -2,40 -0,64
Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 -1,49 -34,33
Akfen GMYO 2,23 -0,89 35,15
Akın Tekstil 9,36 0,21 3,25
Akiş GMYO 2,64 0,76 15,84
Akmerkez GMYO 20,50 -0,19 38,68
Aksa 9,40 -0,53 41,68
Aksa Enerji 2,52 -3,08 -5,97
Aksigorta 4,99 -0,99 58,95
Aksu Enerji 8,55 -0,58 10,75
Alarko Carrıer 36,40 -1,52 -7,52
Alarko GMYO 51,00 -2,39 20,78
Alarko Holding 5,13 -0,77 163,04
Albaraka Türk 1,27 -3,05 4,10
Alcatel Lucent Teletaş 7,74 -3,73 34,38
Alkim Kağıt 4,02 0,00 11,85
Alkim Kimya 24,70 -1,20 14,67
Altınyağ 0,43 0,00 -2,27
Altınyunus Çeşme 5,73 12,80 84,76
Anadolu Cam 3,17 -1,55 23,60
Anadolu Efes 20,08 -1,08 0,03
Anadolu Grubu Holding 13,92 -2,32 37,35
Anadolu Hayat Emek. 5,24 0,19 -7,98
Anadolu Isuzu 8,39 -5,94 35,76
Anadolu Sigorta 4,19 0,00 6,73
Anel Elektrik 1,89 -1,56 16,67
Arçelik 18,02 -1,58 14,12
Arena Bilgisayar 4,60 -3,97 4,31
Armada Bilgisayar 10,22 -5,46 10,01
Arsan Tekstil 2,27 -4,62 40,12
Artı Yatırım Holding 0,77 -2,53 -11,49
Aselsan 18,28 -2,35 -23,68
Aslan Çimento 27,08 -4,04 -3,84
Ata GMYO 3,94 0,25 -1,75
Atakule GMYO 1,25 -3,85 -5,00
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,94 -1,05 9,30
AvivaSA Emeklilik Hayat 10,75 1,90 45,29
Avrasya GMYO 1,12 0,00 27,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,33 -4,32 23,15
Avrasya Stratejik GMYF 1.277,60 0,01 2,51
Avrupa Yatırım Holding 2,01 -1,47 -17,28
Ayen Enerji 2,09 -4,13 16,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 -0,56 30,15
Aygaz 11,18 -3,62 12,43
Bagfaş 9,89 -2,47 105,19
Bak Ambalaj 5,42 -5,08 15,12
Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 0,00
Bantaş Ambalaj 1,71 -7,07 36,25
Banvit 12,70 -5,58 17,70
Baştaş Başkent Çimento 1,84 -6,60 -8,91
Batı Çimento 2,65 -2,57 9,96
Batısöke Çimento 0,97 -3,00 -11,01
Bera Holding 2,10 -7,08 1,94
Berkosan Yalıtım 1,82 -2,15 0,55
Beşiktaş Futbol Yat. 1,59 -2,45 -1,85
Beyaz Filo 3,20 -2,44 17,22
Beymen Perakende Yat. 15,50 -0,19 293,40
Bilici Yatırım 2,68 -0,74 111,93
Bim Mağazalar 48,00 0,17 12,06
Birko Mensucat 0,29 3,57 -3,33
Birlik Mensucat 0,88 -3,30 -24,79
Bizim Mağazaları 9,70 1,25 42,65
Bolu Çimento 2,61 -2,97 -15,47
Bomonti Elektrik 2,08 -1,42 333,33
Borusan Mannesmann 8,82 -2,00 25,83
Borusan Yat. Paz. 34,50 -1,15 -4,77
Bosch Fren Sistemleri 213,30 0,00 39,62
Bossa 4,54 -2,78 7,99
Brisa 5,76 -1,37 -9,00
Burçelik 3,72 -4,37 15,89
Burçelik Vana 4,35 -1,14 193,92
Bursa Çimento 4,70 -2,69 6,82
Carrefoursa 3,30 -3,51 -5,17
Ceo Event Medya 7,49 -0,66
Coca Cola İçecek 33,00 -1,79 11,62
Cosmos Yat. Holding 1,19 -0,83 22,68
Credıtwest Faktorıng 1,63 0,62 56,73
Çelebi 98,85 -0,05 69,42
Çelik Halat 4,54 -1,94 -15,97
Çemaş Döküm 1,05 -6,25 38,16
Çemtaş 5,41 -3,74 -9,29
Çimbeton 29,08 -0,27 1,68
Çimentaş 11,25 -0,53 -11,42
Çimsa 7,29 -0,82 -3,44
Çuhadaroğlu Metal 2,35 -2,49 32,02
Dagi Giyim 1,74 -2,79 40,32
Dagi Yatırım Holding 1,47 -3,92 45,54
Dardanel 1,29 -5,84 17,27
Datagate Bilgisayar 5,78 -3,34 35,05
Demısaş Döküm 2,42 -3,59 5,33
Denge Holding 1,72 -1,15 48,28
Deniz GMYO 3,42 -0,58 12,50
Denizbank 20,96 -0,66 9,74
Denizli Cam 5,62 -2,26 7,91
Derimod 3,67 0,27 30,64
Derlüks Deri 2,04 -2,39
Desa Deri 2,34 -0,43 35,26
Despec Bilgisayar 3,14 -1,57 14,95
Deva Holding 6,42 -2,28 95,14
Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 1,14 14,10
Ditaş Doğan 6,58 -1,64 28,54
DO-CO 515,50 -0,29 8,77
Doğan Burda 3,12 -1,89 3,65
Doğan Holding 1,59 -2,45 70,73
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 -2,91 -18,03
Doğusan 1,39 -6,71 -35,78
Doğuş GMYO 2,70 -3,57 27,96
Doğuş Otomotiv 7,46 -2,48 71,89
Döktaş Dökümcülük 29,12 -2,08 257,30
Duran Doğan Basım 10,80 2,86 111,76
Dyo Boya 3,56 -2,73 22,76
Eczacıbaşı İlaç 3,03 -2,88 24,92
Eczacıbaşı Yatırım 7,95 -2,57 24,17
Edip Gayrimenkul 0,93 1,09 20,78
Ege Endüstri 495,00 0,41 59,09
Ege Gübre 37,10 -0,43 79,34
Ege Profil 9,09 -0,66 8,25
Ege Seramik 2,88 -2,37 -2,74
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 -3,33 20,83
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 5,61 -1,58 46,09
Ekiz Kimya 0,42 -2,33 27,27
Emek Elektrik 1,15 -4,96 17,35
Eminiş Ambalaj 1,03 -1,90 -11,97
Emlak Konut GMYO 1,27 -3,05 -12,82
Enerjisa Enerji 6,27 0,32 33,16
Enka İnşaat 5,75 -1,71 29,38
Erbosan 19,68 -2,48 29,44
Ereğli Demir Çelik 6,55 -1,21 7,35
Ersu Gıda 1,29 -0,77 40,22
Escort Teknoloji 0,78 -4,88 2,63
Etiler Gıda 3,50 1,74 64,32
Euro Kapital Yat. Ort. 1,18 -2,48 67,62
Euro Trend Yat. Ort. 0,85 0,00 33,87
Euro Yat. Ort. 0,86 0,00 37,25
Euro Yatırım Holding 1,20 -2,44 118,18
Fenerbahçe Futbol 11,09 -8,04 60,26
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,94 -1,01 10,53
F-M İzmit Piston 20,08 0,90 30,63
Fonet Bilgi Teknolojileri 2,93 -4,87 90,38
Ford Otosan 59,75 -1,65 25,77
Formet Çelik Kapı 5,57 -0,36 338,58
Frigo Pak Gıda 7,90 -1,13 364,71
Galatasaray Sportif 1,53 -0,65 23,39
Garanti Bankası 9,37 -2,70 17,71
Garanti Faktoring 3,35 -5,10 69,19
Garanti Yat. Ort. 0,92 1,10 25,62
Gedik Y. Men. Değ. 4,15 -1,19 35,92
Gedik Yatırım Holding 4,48 0,00 90,64
Gediz Ambalaj 5,42 -1,99 34,02
Gentaş 1,40 -2,78 1,99
Gersan Elektrik 2,11 -3,21 -13,54
Global Men. Değ. 0,93 -5,10 97,87
Global Yat. Holding 3,79 -1,30 26,76
Good-Year 2,66 -3,62 -19,84
Göltaş Çimento 12,57 -3,01 2,66
Gözde Girişim 3,45 1,17 29,21
GSD Denizcilik 1,57 0,00 36,52
GSD Holding 0,88 -2,22 10,00
Gübre Fabrik. 5,28 2,33 78,38
Güler Yat. Holding 1,57 10,56 46,73
Güneş Sigorta 1,70 -2,30 21,24
Halk GMYO 0,93 -3,12 44,56
Halk Sigorta 1,61 -3,01 82,43
Hatay Tekstil 3,92 -0,51 13,68
Hedef Girişim 1,58 -1,25 36,21
Hektaş 14,92 -0,33 60,95
HUB Girişim 5,70 0,53 203,19
Hürriyet Gzt. 0,75 -3,85 -19,35
ICBC Turkey Bank 3,98 -3,16 -19,27
İdealist Danışmanlık 3,75 -3,85 -35,84
İdealist GMYO 2,65 -4,33 62,58
İhlas Ev Aletleri 1,51 0,67 362,30
İhlas Gayrimenkul 0,86 -2,27 -8,47
İhlas Gazetecilik 2,38 0,42 290,16
İhlas Holding 0,51 -5,56 59,38
İhlas Yayın Holding 0,83 -5,68 151,52
İndeks Bilgisayar 7,49 -3,97 34,50
Info Yatırım 4,80 0,00 366,02
İntema 6,74 -3,44 12,39
İpek Doğal Enerji 6,57 -2,52 22,35
İskenderun Demir Çelik 5,88 -2,49 25,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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