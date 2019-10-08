08.10.2019 18:32

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,55 -1,90 -20,51 Acıpayam Selüloz 4,89 -2,59 53,06 Adana Çimento (A) 6,13 2,85 28,88 Adana Çimento (B) 4,39 0,46 36,10 Adana Çimento (C) 1,54 9,22 25,09 Adel Kalemcilik 11,63 -3,49 13,21 Adese Alışveriş Ticaret 2,04 -5,56 -12,82 Afyon Çimento 4,35 0,93 -5,23 Ak Enerji 0,59 -3,28 -6,35 Akbank 7,74 0,26 31,52 Akçansa 6,66 -0,30 1,80 Akdenız Güvenlık Hız. 1,34 -1,47 -33,33 Akfen GMYO 2,25 -1,75 36,36 Akın Tekstil 9,34 -2,81 3,03 Akiş GMYO 2,62 0,38 14,96 Akmerkez GMYO 20,54 0,98 38,95 Aksa 9,45 -0,63 42,44 Aksa Enerji 2,60 -2,26 -2,99 Aksigorta 5,04 2,02 60,54 Aksu Enerji 8,60 0,12 11,40 Alarko Carrıer 36,96 -1,12 -6,10 Alarko GMYO 52,25 -0,10 23,74 Alarko Holding 5,17 4,44 165,09 Albaraka Türk 1,31 -2,96 7,38 Alcatel Lucent Teletaş 8,04 -3,25 39,58 Alkim Kağıt 4,02 -3,13 11,85 Alkim Kimya 25,00 -1,81 16,06 Altınyağ 0,43 0,00 -2,27 Altınyunus Çeşme 5,08 -2,31 63,80 Anadolu Cam 3,22 -0,92 25,55 Anadolu Efes 20,30 -11,51 1,13 Anadolu Grubu Holding 14,25 -3,06 40,61 Anadolu Hayat Emek. 5,23 -0,76 -8,16 Anadolu Isuzu 8,92 -5,31 44,34 Anadolu Sigorta 4,19 0,00 6,73 Anel Elektrik 1,92 -1,03 18,52 Arçelik 18,31 -1,82 15,96 Arena Bilgisayar 4,79 -0,62 8,62 Armada Bilgisayar 10,81 7,24 16,36 Arsan Tekstil 2,38 -2,06 46,91 Artı Yatırım Holding 0,79 -1,25 -9,20 Aselsan 18,72 -1,58 -21,84 Aslan Çimento 28,22 -1,67 0,21 Ata GMYO 3,93 0,77 -2,00 Atakule GMYO 1,30 -4,41 -1,20 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,95 -2,06 10,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,55 6,46 42,59 Avrasya GMYO 1,12 -2,61 27,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,39 0,00 28,70 Avrasya Stratejik GMYF 1.277,50 0,01 2,50 Avrupa Yatırım Holding 2,04 -5,12 -16,05 Ayen Enerji 2,18 -5,22 21,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -0,55 30,88 Aygaz 11,60 0,26 16,65 Bagfaş 10,14 -3,06 110,37 Bak Ambalaj 5,71 -1,72 21,28 Balatacılar Balatacılık 0,33 -5,71 0,00 Bantaş Ambalaj 1,84 -3,66 46,61 Banvit 13,45 -3,52 24,65 Baştaş Başkent Çimento 1,97 -5,74 -2,48 Batı Çimento 2,72 -2,86 12,86 Batısöke Çimento 1,00 -0,99 -8,26 Bera Holding 2,26 -3,42 9,71 Berkosan Yalıtım 1,86 -3,63 2,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 -2,40 0,62 Beyaz Filo 3,28 -4,37 20,15 Beymen Perakende Yat. 15,53 -9,66 294,16 Bilici Yatırım 2,70 -2,53 113,51 Bim Mağazalar 47,92 -0,25 11,87 Birko Mensucat 0,28 -3,45 -6,67 Birlik Mensucat 0,91 -3,19 -22,22 Bizim Mağazaları 9,58 -0,93 40,88 Bolu Çimento 2,69 1,51 -12,88 Bomonti Elektrik 2,11 -4,09 339,58 Borusan Mannesmann 9,00 -2,81 28,40 Borusan Yat. Paz. 34,90 -0,85 -3,67 Bosch Fren Sistemleri 213,30 -3,75 39,62 Bossa 4,67 -2,71 11,08 Brisa 5,84 -1,35 -7,74 Burçelik 3,89 -2,02 21,18 Burçelik Vana 4,40 -1,12 197,30 Bursa Çimento 4,83 -1,43 9,77 Carrefoursa 3,42 -3,66 -1,72 Ceo Event Medya 7,54 -0,53 Coca Cola İçecek 33,60 -1,70 13,65 Cosmos Yat. Holding 1,20 -7,69 23,71 Credıtwest Faktorıng 1,62 -3,57 55,77 Çelebi 98,90 -2,66 69,50 Çelik Halat 4,63 0,65 -14,31 Çemaş Döküm 1,12 -3,45 47,37 Çemtaş 5,62 -2,43 -5,76 Çimbeton 29,16 -2,02 1,96 Çimentaş 11,31 -2,42 -10,94 Çimsa 7,35 -0,14 -2,65 Çuhadaroğlu Metal 2,41 0,42 35,39 Dagi Giyim 1,79 -2,72 44,35 Dagi Yatırım Holding 1,53 -5,56 51,49 Dardanel 1,37 -2,14 24,55 Datagate Bilgisayar 5,98 -4,78 39,72 Demısaş Döküm 2,51 -3,46 9,24 Denge Holding 1,74 -1,69 50,00 Deniz GMYO 3,44 -1,15 13,16 Denizbank 21,10 0,09 10,47 Denizli Cam 5,75 -4,17 10,41 Derimod 3,66 -2,92 30,28 Derlüks Deri 2,09 -2,34 Desa Deri 2,35 -2,49 35,84 Despec Bilgisayar 3,19 -0,31 16,79 Deva Holding 6,57 -2,95 99,70 Diriteks Diriliş Tekstil 0,88 -2,22 12,82 Ditaş Doğan 6,69 6,36 30,69 DO-CO 517,00 -0,71 9,09 Doğan Burda 3,18 -2,15 5,65 Doğan Holding 1,63 1,24 75,02 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 -3,74 -15,57 Doğusan 1,49 -2,61 -31,16 Doğuş GMYO 2,80 -3,45 32,70 Doğuş Otomotiv 7,65 -5,79 76,27 Döktaş Dökümcülük 29,74 -2,75 264,91 Duran Doğan Basım 10,50 2,64 105,88 Dyo Boya 3,66 -2,66 26,21 Eczacıbaşı İlaç 3,12 -0,32 28,63 Eczacıbaşı Yatırım 8,16 -1,69 27,45 Edip Gayrimenkul 0,92 -3,16 19,48 Ege Endüstri 493,00 -1,40 58,45 Ege Gübre 37,26 -1,84 80,12 Ege Profil 9,15 -0,54 8,96 Ege Seramik 2,95 -1,34 -0,38 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 3,45 25,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00 Egeplast 5,70 2,89 48,44 Ekiz Kimya 0,43 -2,27 30,30 Emek Elektrik 1,21 -5,47 23,47 Eminiş Ambalaj 1,05 3,96 -10,26 Emlak Konut GMYO 1,31 -1,50 -10,07 Enerjisa Enerji 6,25 -0,16 32,74 Enka İnşaat 5,85 -0,34 31,63 Erbosan 20,18 1,92 32,72 Ereğli Demir Çelik 6,63 -0,15 8,66 Ersu Gıda 1,30 -2,99 41,30 Escort Teknoloji 0,82 -2,38 7,89 Etiler Gıda 3,44 -4,18 61,50 Euro Kapital Yat. Ort. 1,21 -3,97 71,88 Euro Trend Yat. Ort. 0,85 -4,49 33,87 Euro Yat. Ort. 0,86 -3,37 37,25 Euro Yatırım Holding 1,23 -4,65 123,64 Fenerbahçe Futbol 12,06 -5,19 74,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,97 -3,26 11,65 F-M İzmit Piston 19,90 -3,40 29,46 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,08 -1,60 100,13 Ford Otosan 60,75 0,58 27,87 Formet Çelik Kapı 5,59 -5,25 340,16 Frigo Pak Gıda 7,99 -3,03 370,00 Galatasaray Sportif 1,54 -3,75 24,19 Garanti Bankası 9,63 -1,63 20,98 Garanti Faktoring 3,53 -5,87 78,28 Garanti Yat. Ort. 0,91 -4,21 24,26 Gedik Y. Men. Değ. 4,20 -0,47 37,55 Gedik Yatırım Holding 4,48 -0,22 90,64 Gediz Ambalaj 5,53 -1,95 36,73 Gentaş 1,44 -2,04 4,91 Gersan Elektrik 2,18 -2,68 -10,67 Global Men. Değ. 0,98 0,00 108,51 Global Yat. Holding 3,84 -0,26 28,43 Good-Year 2,76 -1,43 -16,83 Göltaş Çimento 12,96 -1,52 5,84 Gözde Girişim 3,41 -2,85 27,72 GSD Denizcilik 1,57 -2,48 36,52 GSD Holding 0,90 -2,17 12,50 Gübre Fabrik. 5,16 -4,09 74,32 Güler Yat. Holding 1,42 11,81 32,71 Güneş Sigorta 1,74 -1,69 24,09 Halk GMYO 0,96 -2,04 49,23 Halk Sigorta 1,66 -6,21 88,10 Hatay Tekstil 3,94 -2,23 14,26 Hedef Girişim 1,60 -3,03 37,93 Hektaş 14,97 -0,80 61,49 HUB Girişim 5,67 4,42 201,60 Hürriyet Gzt. 0,78 -2,50 -16,13 ICBC Turkey Bank 4,11 -3,75 -16,63 İdealist Danışmanlık 3,90 -4,18 -33,27 İdealist GMYO 2,77 -5,14 69,94 İhlas Ev Aletleri 1,50 -2,60 359,24 İhlas Gayrimenkul 0,88 -4,35 -6,34 İhlas Gazetecilik 2,37 -5,20 288,52 İhlas Holding 0,54 -3,57 68,75 İhlas Yayın Holding 0,88 -5,38 166,67 İndeks Bilgisayar 7,80 -1,27 40,07 Info Yatırım 4,80 -2,04 366,02 İntema 6,98 -2,65 16,40 İpek Doğal Enerji 6,74 0,15 25,51 İskenderun Demir Çelik 6,03 -0,82 28,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA