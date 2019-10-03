Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
03.10.2019 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,66
|-1,78
|-14,87
|Acıpayam Selüloz
|4,79
|-0,83
|49,93
|Adana Çimento (A)
|5,43
|-0,37
|14,16
|Adana Çimento (B)
|3,97
|-0,25
|23,08
|Adana Çimento (C)
|1,34
|-4,29
|8,85
|Adel Kalemcilik
|11,65
|-1,10
|13,40
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,26
|-2,16
|-3,42
|Afyon Çimento
|4,24
|-0,70
|-7,63
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|7,75
|-1,65
|31,69
|Akçansa
|6,60
|-0,60
|0,88
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,38
|-1,43
|-31,34
|Akfen GMYO
|2,26
|0,00
|36,97
|Akın Tekstil
|9,68
|0,83
|6,78
|Akiş GMYO
|2,66
|1,14
|16,72
|Akmerkez GMYO
|21,42
|3,48
|44,90
|Aksa
|9,50
|-1,35
|43,19
|Aksa Enerji
|2,64
|-2,22
|-1,49
|Aksigorta
|5,10
|-0,78
|62,45
|Aksu Enerji
|8,25
|-1,08
|6,87
|Alarko Carrıer
|37,40
|-1,42
|-4,98
|Alarko GMYO
|52,50
|-2,60
|24,34
|Alarko Holding
|5,06
|-0,78
|159,45
|Albaraka Türk
|1,32
|-1,49
|8,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,03
|0,75
|39,41
|Alkim Kağıt
|4,04
|0,50
|12,41
|Alkim Kimya
|25,68
|-2,28
|19,22
|Altınyağ
|0,43
|-2,27
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|4,03
|19,94
|29,94
|Anadolu Cam
|3,20
|0,31
|24,77
|Anadolu Efes
|22,22
|0,18
|10,69
|Anadolu Grubu Holding
|14,95
|-1,64
|47,52
|Anadolu Hayat Emek.
|5,27
|0,00
|-7,46
|Anadolu Isuzu
|9,78
|5,27
|58,25
|Anadolu Sigorta
|4,22
|0,00
|7,50
|Anel Elektrik
|1,97
|0,00
|21,60
|Arçelik
|18,80
|0,32
|19,06
|Arena Bilgisayar
|4,73
|1,72
|7,26
|Armada Bilgisayar
|10,10
|0,00
|8,72
|Arsan Tekstil
|2,46
|0,41
|51,85
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|-1,25
|-9,20
|Aselsan
|18,98
|-1,66
|-20,75
|Aslan Çimento
|28,16
|-0,07
|0,00
|Ata GMYO
|4,07
|-0,73
|1,50
|Atakule GMYO
|1,32
|-1,49
|0,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|-2,08
|9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,50
|-1,04
|28,40
|Avrasya GMYO
|1,15
|-0,86
|30,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,38
|-2,13
|27,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.277,00
|0,01
|2,46
|Avrupa Yatırım Holding
|2,28
|3,64
|-6,17
|Ayen Enerji
|2,28
|-0,44
|26,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,85
|1,65
|34,51
|Aygaz
|11,60
|-0,26
|16,65
|Bagfaş
|10,44
|0,38
|116,60
|Bak Ambalaj
|5,89
|-0,17
|25,10
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|3,23
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,91
|-2,05
|52,19
|Banvit
|14,25
|-3,72
|32,07
|Baştaş Başkent Çimento
|1,97
|5,35
|-2,48
|Batı Çimento
|2,72
|0,00
|12,86
|Batısöke Çimento
|1,01
|-0,98
|-7,34
|Bera Holding
|2,29
|-2,97
|11,17
|Berkosan Yalıtım
|1,94
|2,11
|7,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,70
|1,19
|4,94
|Beyaz Filo
|3,39
|0,30
|24,18
|Beymen Perakende Yat.
|15,64
|19,94
|296,95
|Bilici Yatırım
|2,74
|-1,08
|116,68
|Bim Mağazalar
|49,02
|-1,21
|14,44
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,97
|7,78
|-17,09
|Bizim Mağazaları
|8,78
|4,03
|29,12
|Bolu Çimento
|2,55
|-0,78
|-17,42
|Bomonti Elektrik
|2,15
|-4,02
|347,92
|Borusan Mannesmann
|9,13
|-0,11
|30,25
|Borusan Yat. Paz.
|34,98
|-0,34
|-3,45
|Bosch Fren Sistemleri
|206,00
|3,00
|34,84
|Bossa
|4,72
|0,21
|12,27
|Brisa
|5,93
|-1,98
|-6,32
|Burçelik
|4,05
|4,65
|26,17
|Burçelik Vana
|4,58
|7,01
|209,46
|Bursa Çimento
|4,93
|0,61
|12,05
|Carrefoursa
|3,57
|-1,38
|2,59
|Ceo Event Medya
|7,54
|1,75
|Coca Cola İçecek
|34,90
|1,63
|18,04
|Cosmos Yat. Holding
|1,17
|-0,85
|20,62
|Credıtwest Faktorıng
|1,58
|1,28
|51,92
|Çelebi
|99,10
|-1,10
|69,85
|Çelik Halat
|4,55
|2,48
|-15,79
|Çemaş Döküm
|1,23
|-0,81
|61,84
|Çemtaş
|5,52
|-0,18
|-7,44
|Çimbeton
|28,92
|-0,62
|1,12
|Çimentaş
|11,54
|-0,26
|-9,13
|Çimsa
|7,23
|-1,50
|-4,24
|Çuhadaroğlu Metal
|2,38
|0,85
|33,71
|Dagi Giyim
|1,92
|-3,52
|54,84
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|1,27
|58,42
|Dardanel
|1,41
|4,44
|28,18
|Datagate Bilgisayar
|6,28
|2,61
|46,73
|Demısaş Döküm
|2,57
|0,00
|11,85
|Denge Holding
|1,82
|2,25
|56,90
|Deniz GMYO
|3,47
|0,29
|14,14
|Denizbank
|20,92
|-0,10
|9,53
|Denizli Cam
|6,00
|-1,96
|15,21
|Derimod
|3,81
|-1,30
|35,62
|Derlüks Deri
|2,14
|-1,38
|Desa Deri
|2,46
|1,65
|42,20
|Despec Bilgisayar
|3,17
|2,26
|16,05
|Deva Holding
|6,72
|-2,18
|104,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|-2,20
|14,10
|Ditaş Doğan
|5,95
|5,31
|16,24
|DO-CO
|526,30
|-1,07
|11,05
|Doğan Burda
|3,18
|-0,31
|5,65
|Doğan Holding
|1,56
|-1,89
|67,51
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,05
|-0,94
|-13,93
|Doğusan
|1,52
|-1,30
|-29,78
|Doğuş GMYO
|2,78
|-4,47
|31,75
|Doğuş Otomotiv
|8,47
|-6,10
|95,16
|Döktaş Dökümcülük
|30,98
|1,57
|280,12
|Duran Doğan Basım
|10,03
|0,10
|96,67
|Dyo Boya
|3,80
|-2,06
|31,03
|Eczacıbaşı İlaç
|3,20
|0,95
|31,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,21
|0,61
|28,23
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|16,88
|Ege Endüstri
|501,10
|-1,80
|61,05
|Ege Gübre
|37,60
|-0,69
|81,76
|Ege Profil
|9,18
|-0,97
|9,32
|Ege Seramik
|3,02
|-1,31
|1,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|5,38
|1,70
|40,10
|Ekiz Kimya
|0,42
|-2,33
|27,27
|Emek Elektrik
|1,28
|-1,54
|30,61
|Eminiş Ambalaj
|1,06
|1,92
|-9,40
|Emlak Konut GMYO
|1,33
|-2,21
|-8,70
|Enerjisa Enerji
|6,34
|0,32
|34,65
|Enka İnşaat
|5,78
|0,35
|30,06
|Erbosan
|19,28
|-0,62
|26,80
|Ereğli Demir Çelik
|6,61
|-1,64
|8,33
|Ersu Gıda
|1,35
|-0,74
|46,74
|Escort Teknoloji
|0,85
|-1,16
|11,84
|Etiler Gıda
|3,60
|2,27
|69,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|-2,34
|77,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,91
|1,11
|43,32
|Euro Yat. Ort.
|0,89
|-1,11
|42,04
|Euro Yatırım Holding
|1,32
|-0,75
|140,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,10
|1,87
|89,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,01
|-0,66
|13,16
|F-M İzmit Piston
|19,36
|-0,10
|25,95
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,14
|1,95
|104,03
|Ford Otosan
|60,15
|1,01
|26,61
|Formet Çelik Kapı
|5,82
|-4,59
|358,27
|Frigo Pak Gıda
|8,43
|2,68
|395,88
|Galatasaray Sportif
|1,62
|-0,61
|30,65
|Garanti Bankası
|9,84
|-0,91
|23,62
|Garanti Faktoring
|3,70
|2,21
|86,87
|Garanti Yat. Ort.
|0,95
|-2,06
|29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,21
|-1,17
|37,88
|Gedik Yatırım Holding
|4,38
|1,15
|86,38
|Gediz Ambalaj
|5,70
|-3,55
|40,94
|Gentaş
|1,46
|-2,01
|6,37
|Gersan Elektrik
|2,25
|-1,75
|-7,80
|Global Men. Değ.
|0,87
|4,82
|85,11
|Global Yat. Holding
|3,82
|-2,30
|27,76
|Good-Year
|2,81
|-2,09
|-15,32
|Göltaş Çimento
|12,87
|0,00
|5,11
|Gözde Girişim
|3,60
|1,12
|34,83
|GSD Denizcilik
|1,59
|-3,05
|38,26
|GSD Holding
|0,94
|-2,08
|17,50
|Gübre Fabrik.
|5,45
|-2,50
|84,12
|Güler Yat. Holding
|1,29
|-0,77
|20,56
|Güneş Sigorta
|1,80
|2,86
|28,37
|Halk GMYO
|0,97
|-1,02
|50,78
|Halk Sigorta
|1,56
|20,00
|76,77
|Hatay Tekstil
|4,11
|0,74
|19,19
|Hedef Girişim
|1,61
|0,00
|38,79
|Hektaş
|14,89
|-2,55
|60,63
|HUB Girişim
|4,98
|1,63
|164,89
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|-3,61
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|3,71
|-1,07
|-24,75
|İdealist Danışmanlık
|4,13
|0,73
|-29,34
|İdealist GMYO
|2,93
|0,00
|79,75
|İhlas Ev Aletleri
|1,56
|-2,50
|377,61
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|-2,11
|-1,02
|İhlas Gazetecilik
|2,46
|-1,60
|303,28
|İhlas Holding
|0,54
|-5,26
|68,75
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|1,22
|151,52
|İndeks Bilgisayar
|7,93
|0,25
|42,40
|Info Yatırım
|4,90
|-2,39
|375,73
|İntema
|7,21
|-0,55
|20,23
|İpek Doğal Enerji
|6,65
|-0,75
|23,84
|İskenderun Demir Çelik
|6,04
|-0,33
|28,82
(Sürecek)
Kaynak: AA