Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
02.10.2019 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,69
|1,20
|-13,33
|Acıpayam Selüloz
|4,83
|1,05
|51,18
|Adana Çimento (A)
|5,45
|0,00
|14,58
|Adana Çimento (B)
|3,98
|0,00
|23,39
|Adana Çimento (C)
|1,40
|4,48
|13,72
|Adel Kalemcilik
|11,78
|0,34
|14,67
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,31
|4,52
|-1,28
|Afyon Çimento
|4,27
|0,00
|-6,97
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|7,88
|-1,38
|33,90
|Akçansa
|6,64
|0,61
|1,50
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,40
|2,94
|-30,35
|Akfen GMYO
|2,26
|-0,88
|36,97
|Akın Tekstil
|9,60
|-0,62
|5,90
|Akiş GMYO
|2,63
|0,38
|15,40
|Akmerkez GMYO
|20,70
|1,47
|40,03
|Aksa
|9,63
|-1,53
|45,15
|Aksa Enerji
|2,70
|0,37
|0,75
|Aksigorta
|5,14
|0,19
|63,73
|Aksu Enerji
|8,34
|1,34
|8,03
|Alarko Carrıer
|37,94
|1,17
|-3,61
|Alarko GMYO
|53,90
|5,17
|27,65
|Alarko Holding
|5,10
|-0,58
|161,50
|Albaraka Türk
|1,34
|0,75
|9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,97
|-0,50
|38,37
|Alkim Kağıt
|4,02
|-0,25
|11,85
|Alkim Kimya
|26,28
|-0,45
|22,00
|Altınyağ
|0,44
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|3,36
|1,20
|8,34
|Anadolu Cam
|3,19
|1,27
|24,38
|Anadolu Efes
|22,18
|0,09
|10,50
|Anadolu Grubu Holding
|15,20
|0,66
|49,98
|Anadolu Hayat Emek.
|5,27
|0,00
|-7,46
|Anadolu Isuzu
|9,29
|1,42
|50,32
|Anadolu Sigorta
|4,22
|-1,17
|7,50
|Anel Elektrik
|1,97
|-0,51
|21,60
|Arçelik
|18,74
|-1,00
|18,68
|Arena Bilgisayar
|4,65
|4,03
|5,44
|Armada Bilgisayar
|10,10
|-0,98
|8,72
|Arsan Tekstil
|2,45
|0,41
|51,23
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|-8,05
|Aselsan
|19,30
|-0,72
|-19,42
|Aslan Çimento
|28,18
|-0,49
|0,07
|Ata GMYO
|4,10
|1,23
|2,24
|Atakule GMYO
|1,34
|-0,74
|1,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|-1,03
|11,63
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,60
|1,16
|29,75
|Avrasya GMYO
|1,16
|-0,85
|31,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,41
|0,71
|30,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,90
|0,01
|2,46
|Avrupa Yatırım Holding
|2,20
|-1,79
|-9,47
|Ayen Enerji
|2,29
|0,88
|27,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|1,11
|32,33
|Aygaz
|11,63
|0,35
|16,95
|Bagfaş
|10,40
|2,26
|115,77
|Bak Ambalaj
|5,90
|-0,17
|25,31
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|3,33
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,95
|0,00
|55,38
|Banvit
|14,80
|3,35
|37,16
|Baştaş Başkent Çimento
|1,87
|0,00
|-7,43
|Batı Çimento
|2,72
|-2,16
|12,86
|Batısöke Çimento
|1,02
|0,00
|-6,42
|Bera Holding
|2,36
|4,42
|14,56
|Berkosan Yalıtım
|1,90
|0,53
|4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,68
|0,60
|3,70
|Beyaz Filo
|3,38
|0,00
|23,81
|Beymen Perakende Yat.
|13,04
|19,96
|230,96
|Bilici Yatırım
|2,77
|0,36
|119,05
|Bim Mağazalar
|49,62
|-0,04
|15,84
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,90
|-3,23
|-23,08
|Bizim Mağazaları
|8,44
|0,72
|24,12
|Bolu Çimento
|2,57
|-3,02
|-16,77
|Bomonti Elektrik
|2,24
|-1,75
|366,67
|Borusan Mannesmann
|9,14
|-0,65
|30,40
|Borusan Yat. Paz.
|35,10
|0,29
|-3,11
|Bosch Fren Sistemleri
|200,00
|1,47
|30,91
|Bossa
|4,71
|1,95
|12,03
|Brisa
|6,05
|-1,47
|-4,42
|Burçelik
|3,87
|2,93
|20,56
|Burçelik Vana
|4,28
|-3,82
|189,19
|Bursa Çimento
|4,90
|-1,41
|11,36
|Carrefoursa
|3,62
|0,28
|4,02
|Ceo Event Medya
|7,41
|0,27
|Coca Cola İçecek
|34,34
|2,39
|16,15
|Cosmos Yat. Holding
|1,18
|0,85
|21,65
|Credıtwest Faktorıng
|1,56
|6,12
|50,00
|Çelebi
|100,20
|0,50
|71,73
|Çelik Halat
|4,44
|1,14
|-17,82
|Çemaş Döküm
|1,24
|0,81
|63,16
|Çemtaş
|5,53
|1,28
|-7,27
|Çimbeton
|29,10
|0,21
|1,75
|Çimentaş
|11,57
|-0,26
|-8,90
|Çimsa
|7,34
|0,82
|-2,78
|Çuhadaroğlu Metal
|2,36
|0,43
|32,58
|Dagi Giyim
|1,99
|5,85
|60,48
|Dagi Yatırım Holding
|1,58
|1,28
|56,44
|Dardanel
|1,35
|-10,00
|22,73
|Datagate Bilgisayar
|6,12
|-1,77
|42,99
|Demısaş Döküm
|2,57
|1,98
|11,85
|Denge Holding
|1,78
|-1,11
|53,45
|Deniz GMYO
|3,46
|-0,29
|13,82
|Denizbank
|20,94
|0,19
|9,63
|Denizli Cam
|6,12
|-2,39
|17,51
|Derimod
|3,86
|2,93
|37,40
|Derlüks Deri
|2,17
|0,00
|Desa Deri
|2,42
|1,26
|39,88
|Despec Bilgisayar
|3,10
|1,31
|13,49
|Deva Holding
|6,87
|-1,29
|108,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|0,00
|16,67
|Ditaş Doğan
|5,65
|-0,88
|10,38
|DO-CO
|532,00
|0,30
|12,25
|Doğan Burda
|3,19
|-0,93
|5,98
|Doğan Holding
|1,59
|1,27
|70,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,06
|-0,93
|-13,11
|Doğusan
|1,54
|0,00
|-28,85
|Doğuş GMYO
|2,91
|8,99
|37,91
|Doğuş Otomotiv
|9,02
|11,50
|107,83
|Döktaş Dökümcülük
|30,50
|2,69
|274,23
|Duran Doğan Basım
|10,02
|-2,62
|96,47
|Dyo Boya
|3,88
|2,37
|33,79
|Eczacıbaşı İlaç
|3,17
|1,60
|30,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,16
|1,37
|27,45
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|-2,17
|16,88
|Ege Endüstri
|510,30
|3,40
|64,01
|Ege Gübre
|37,86
|4,41
|83,02
|Ege Profil
|9,27
|0,98
|10,39
|Ege Seramik
|3,06
|1,32
|3,34
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|5,29
|0,00
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,43
|2,38
|30,30
|Emek Elektrik
|1,30
|2,36
|32,65
|Eminiş Ambalaj
|1,04
|-1,89
|-11,11
|Emlak Konut GMYO
|1,36
|0,00
|-6,64
|Enerjisa Enerji
|6,32
|-2,02
|34,23
|Enka İnşaat
|5,76
|0,35
|29,61
|Erbosan
|19,40
|0,00
|27,59
|Ereğli Demir Çelik
|6,72
|-1,18
|10,13
|Ersu Gıda
|1,36
|-1,45
|47,83
|Escort Teknoloji
|0,86
|0,00
|13,16
|Etiler Gıda
|3,52
|-4,35
|65,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,28
|0,79
|81,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,90
|0,00
|41,74
|Euro Yat. Ort.
|0,90
|-2,17
|43,63
|Euro Yatırım Holding
|1,33
|3,10
|141,82
|Fenerbahçe Futbol
|12,86
|0,31
|85,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|0,00
|13,91
|F-M İzmit Piston
|19,38
|1,25
|26,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,08
|0,00
|100,13
|Ford Otosan
|59,55
|0,59
|25,34
|Formet Çelik Kapı
|6,10
|-11,47
|380,31
|Frigo Pak Gıda
|8,21
|2,63
|382,94
|Galatasaray Sportif
|1,63
|0,62
|31,45
|Garanti Bankası
|9,93
|-0,90
|24,75
|Garanti Faktoring
|3,62
|-2,16
|82,83
|Garanti Yat. Ort.
|0,97
|1,04
|32,45
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,26
|0,95
|39,52
|Gedik Yatırım Holding
|4,33
|1,64
|84,26
|Gediz Ambalaj
|5,91
|-0,51
|46,13
|Gentaş
|1,49
|4,93
|8,55
|Gersan Elektrik
|2,29
|0,88
|-6,16
|Global Men. Değ.
|0,83
|0,00
|76,60
|Global Yat. Holding
|3,91
|-1,51
|30,77
|Good-Year
|2,87
|-2,05
|-13,51
|Göltaş Çimento
|12,87
|-0,85
|5,11
|Gözde Girişim
|3,56
|2,89
|33,33
|GSD Denizcilik
|1,64
|1,86
|42,61
|GSD Holding
|0,96
|4,35
|20,00
|Gübre Fabrik.
|5,59
|-1,41
|88,85
|Güler Yat. Holding
|1,30
|-0,76
|21,50
|Güneş Sigorta
|1,75
|-1,13
|24,81
|Halk GMYO
|0,98
|1,03
|52,34
|Halk Sigorta
|1,30
|19,27
|47,31
|Hatay Tekstil
|4,08
|-0,24
|18,32
|Hedef Girişim
|1,61
|-1,23
|38,79
|Hektaş
|15,28
|-1,23
|64,83
|HUB Girişim
|4,90
|19,80
|160,64
|Hürriyet Gzt.
|0,83
|2,47
|-10,75
|ICBC Turkey Bank
|3,75
|-1,06
|-23,94
|İdealist Danışmanlık
|4,10
|-0,24
|-29,85
|İdealist GMYO
|2,93
|1,03
|79,75
|İhlas Ev Aletleri
|1,60
|1,91
|389,86
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|3,26
|1,11
|İhlas Gazetecilik
|2,50
|0,00
|309,84
|İhlas Holding
|0,57
|9,62
|78,12
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|10,81
|148,48
|İndeks Bilgisayar
|7,91
|-1,49
|42,05
|Info Yatırım
|5,02
|0,20
|387,38
|İntema
|7,25
|0,00
|20,90
|İpek Doğal Enerji
|6,70
|-2,05
|24,77
|İskenderun Demir Çelik
|6,06
|-0,49
|29,25
(Sürecek)
Kaynak: AA