Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

01.10.2019 18:40
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 0,60 -14,36
Acıpayam Selüloz 4,78 -1,85 49,62
Adana Çimento (A) 5,45 -3,02 14,58
Adana Çimento (B) 3,98 -1,97 23,39
Adana Çimento (C) 1,34 -1,47 8,85
Adel Kalemcilik 11,74 -1,18 14,28
Adese Alışveriş Ticaret 2,21 -5,96 -5,56
Afyon Çimento 4,27 -3,17 -6,97
Ak Enerji 0,62 3,33 -1,59
Akbank 7,99 -1,60 35,77
Akçansa 6,60 -2,80 0,88
Akdenız Güvenlık Hız. 1,36 -0,73 -32,34
Akfen GMYO 2,28 0,44 38,18
Akın Tekstil 9,66 -0,51 6,56
Akiş GMYO 2,62 -0,38 14,96
Akmerkez GMYO 20,40 4,08 38,00
Aksa 9,78 0,31 47,41
Aksa Enerji 2,69 -1,47 0,37
Aksigorta 5,13 -0,97 63,41
Aksu Enerji 8,23 0,00 6,61
Alarko Carrıer 37,50 -0,85 -4,73
Alarko GMYO 51,25 -0,68 21,38
Alarko Holding 5,13 2,81 163,04
Albaraka Türk 1,33 -2,21 9,02
Alcatel Lucent Teletaş 8,01 -0,74 39,06
Alkim Kağıt 4,03 -0,98 12,13
Alkim Kimya 26,40 -0,23 22,56
Altınyağ 0,44 0,00 0,00
Altınyunus Çeşme 3,32 -1,78 7,05
Anadolu Cam 3,15 1,29 22,82
Anadolu Efes 22,16 1,28 10,40
Anadolu Grubu Holding 15,10 -2,58 49,00
Anadolu Hayat Emek. 5,27 0,00 -7,46
Anadolu Isuzu 9,16 -2,55 48,22
Anadolu Sigorta 4,27 -0,47 8,77
Anel Elektrik 1,98 0,51 22,22
Arçelik 18,93 -0,58 19,89
Arena Bilgisayar 4,47 -0,89 1,36
Armada Bilgisayar 10,20 1,29 9,80
Arsan Tekstil 2,44 0,83 50,62
Artı Yatırım Holding 0,80 -2,44 -8,05
Aselsan 19,44 -3,38 -18,83
Aslan Çimento 28,32 -1,87 0,57
Ata GMYO 4,05 -0,98 1,00
Atakule GMYO 1,35 -1,46 2,60
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,97 -3,00 12,79
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,49 2,04 28,26
Avrasya GMYO 1,17 -0,85 32,95
Avrasya Petrol ve Tur. 1,40 -2,10 29,63
Avrasya Stratejik GMYF 1.276,80 0,01 2,45
Avrupa Yatırım Holding 2,24 2,28 -7,82
Ayen Enerji 2,27 -1,73 26,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 0,00 30,88
Aygaz 11,59 -1,36 16,55
Bagfaş 10,17 -0,78 111,00
Bak Ambalaj 5,91 -0,84 25,52
Balatacılar Balatacılık 0,30 0,00 -9,09
Bantaş Ambalaj 1,95 1,56 55,38
Banvit 14,32 -0,14 32,72
Baştaş Başkent Çimento 1,87 1,63 -7,43
Batı Çimento 2,78 6,11 15,35
Batısöke Çimento 1,02 -0,97 -6,42
Bera Holding 2,26 -2,59 9,71
Berkosan Yalıtım 1,89 -2,07 4,42
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 -1,18 3,09
Beyaz Filo 3,38 -2,03 23,81
Beymen Perakende Yat. 10,87 19,98 175,89
Bilici Yatırım 2,76 0,73 118,26
Bim Mağazalar 49,64 1,06 15,88
Birko Mensucat 0,28 -3,45 -6,67
Birlik Mensucat 0,93 -2,11 -20,51
Bizim Mağazaları 8,38 -2,56 23,24
Bolu Çimento 2,65 -4,33 -14,18
Bomonti Elektrik 2,28 0,44 375,00
Borusan Mannesmann 9,20 -2,54 31,25
Borusan Yat. Paz. 35,00 -1,46 -3,39
Bosch Fren Sistemleri 197,10 0,87 29,01
Bossa 4,62 -1,28 9,89
Brisa 6,14 -0,97 -3,00
Burçelik 3,76 -1,83 17,13
Burçelik Vana 4,45 2,06 200,68
Bursa Çimento 4,97 0,00 12,95
Carrefoursa 3,61 -1,37 3,74
Ceo Event Medya 7,39 0,82
Coca Cola İçecek 33,54 -0,42 13,44
Cosmos Yat. Holding 1,17 -2,50 20,62
Credıtwest Faktorıng 1,47 -0,68 41,35
Çelebi 99,70 0,45 70,87
Çelik Halat 4,39 -1,13 -18,75
Çemaş Döküm 1,23 -3,91 61,84
Çemtaş 5,46 -3,53 -8,45
Çimbeton 29,04 -2,02 1,54
Çimentaş 11,60 -1,02 -8,66
Çimsa 7,28 -2,41 -3,58
Çuhadaroğlu Metal 2,35 -0,84 32,02
Dagi Giyim 1,88 1,62 51,61
Dagi Yatırım Holding 1,56 -1,89 54,46
Dardanel 1,50 4,17 36,36
Datagate Bilgisayar 6,23 1,80 45,56
Demısaş Döküm 2,52 0,40 9,68
Denge Holding 1,80 -3,23 55,17
Deniz GMYO 3,47 -1,70 14,14
Denizbank 20,90 -0,10 9,42
Denizli Cam 6,27 4,67 20,39
Derimod 3,75 -0,27 33,48
Derlüks Deri 2,17 2,36
Desa Deri 2,39 -2,05 38,15
Despec Bilgisayar 3,06 0,33 12,03
Deva Holding 6,96 -0,57 111,55
Diriteks Diriliş Tekstil 0,91 0,00 16,67
Ditaş Doğan 5,70 0,53 11,35
DO-CO 530,40 1,20 11,92
Doğan Burda 3,22 -0,62 6,98
Doğan Holding 1,57 2,61 68,58
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 -1,83 -12,30
Doğusan 1,54 1,32 -28,85
Doğuş GMYO 2,67 -2,91 26,54
Doğuş Otomotiv 8,09 3,72 86,41
Döktaş Dökümcülük 29,70 -1,59 264,42
Duran Doğan Basım 10,29 3,63 101,76
Dyo Boya 3,79 -1,56 30,69
Eczacıbaşı İlaç 3,12 0,00 28,63
Eczacıbaşı Yatırım 8,05 -1,47 25,73
Edip Gayrimenkul 0,92 1,10 19,48
Ege Endüstri 493,50 4,56 58,61
Ege Gübre 36,26 2,14 75,28
Ege Profil 9,18 -2,03 9,32
Ege Seramik 3,02 -1,95 1,99
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 -3,33 20,83
Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 20,00
Egeplast 5,29 0,00 37,76
Ekiz Kimya 0,42 0,00 27,27
Emek Elektrik 1,27 -3,79 29,59
Eminiş Ambalaj 1,06 -2,75 -9,40
Emlak Konut GMYO 1,36 -2,16 -6,64
Enerjisa Enerji 6,45 3,70 36,99
Enka İnşaat 5,74 1,59 29,16
Erbosan 19,40 -0,97 27,59
Ereğli Demir Çelik 6,80 -0,73 11,44
Ersu Gıda 1,38 2,22 50,00
Escort Teknoloji 0,86 0,00 13,16
Etiler Gıda 3,68 0,82 72,77
Euro Kapital Yat. Ort. 1,27 -3,05 80,40
Euro Trend Yat. Ort. 0,90 0,00 41,74
Euro Yat. Ort. 0,92 1,10 46,82
Euro Yatırım Holding 1,29 -1,53 134,55
Fenerbahçe Futbol 12,82 -2,14 85,26
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 -2,57 13,91
F-M İzmit Piston 19,14 4,31 24,52
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,08 -0,65 100,13
Ford Otosan 59,20 -0,34 24,61
Formet Çelik Kapı 6,89 -0,43 442,52
Frigo Pak Gıda 8,00 0,00 370,59
Galatasaray Sportif 1,62 -1,82 30,65
Garanti Bankası 10,02 -1,86 25,88
Garanti Faktoring 3,70 1,09 86,87
Garanti Yat. Ort. 0,96 11,63 31,08
Gedik Y. Men. Değ. 4,22 -0,71 38,21
Gedik Yatırım Holding 4,26 1,91 81,28
Gediz Ambalaj 5,94 -0,34 46,87
Gentaş 1,42 -2,07 3,45
Gersan Elektrik 2,27 -1,30 -6,98
Global Men. Değ. 0,83 -3,49 76,60
Global Yat. Holding 3,97 1,79 32,78
Good-Year 2,93 2,09 -11,70
Göltaş Çimento 12,98 -1,89 6,00
Gözde Girişim 3,46 2,37 29,59
GSD Denizcilik 1,61 0,00 40,00
GSD Holding 0,92 1,10 15,00
Gübre Fabrik. 5,67 -0,35 91,55
Güler Yat. Holding 1,31 0,77 22,43
Güneş Sigorta 1,77 3,51 26,23
Halk GMYO 0,97 -1,02 50,78
Halk Sigorta 1,09 3,81 23,51
Hatay Tekstil 4,09 -0,49 18,61
Hedef Girişim 1,63 -0,61 40,52
Hektaş 15,47 -1,90 66,88
HUB Girişim 4,09 -1,21 117,55
Hürriyet Gzt. 0,81 1,25 -12,90
ICBC Turkey Bank 3,79 -2,32 -23,12
İdealist Danışmanlık 4,11 -1,20 -29,68
İdealist GMYO 2,90 -1,02 77,91
İhlas Ev Aletleri 1,57 0,00 380,67
İhlas Gayrimenkul 0,92 -5,15 -2,08
İhlas Gazetecilik 2,50 0,00 309,84
İhlas Holding 0,52 0,00 62,50
İhlas Yayın Holding 0,74 -6,33 124,24
İndeks Bilgisayar 8,03 2,29 44,20
Info Yatırım 5,01 8,91 386,41
İntema 7,25 -1,76 20,90
İpek Doğal Enerji 6,84 0,44 27,37
İskenderun Demir Çelik 6,09 -0,98 29,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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