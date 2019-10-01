Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
01.10.2019 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|0,60
|-14,36
|Acıpayam Selüloz
|4,78
|-1,85
|49,62
|Adana Çimento (A)
|5,45
|-3,02
|14,58
|Adana Çimento (B)
|3,98
|-1,97
|23,39
|Adana Çimento (C)
|1,34
|-1,47
|8,85
|Adel Kalemcilik
|11,74
|-1,18
|14,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,21
|-5,96
|-5,56
|Afyon Çimento
|4,27
|-3,17
|-6,97
|Ak Enerji
|0,62
|3,33
|-1,59
|Akbank
|7,99
|-1,60
|35,77
|Akçansa
|6,60
|-2,80
|0,88
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,36
|-0,73
|-32,34
|Akfen GMYO
|2,28
|0,44
|38,18
|Akın Tekstil
|9,66
|-0,51
|6,56
|Akiş GMYO
|2,62
|-0,38
|14,96
|Akmerkez GMYO
|20,40
|4,08
|38,00
|Aksa
|9,78
|0,31
|47,41
|Aksa Enerji
|2,69
|-1,47
|0,37
|Aksigorta
|5,13
|-0,97
|63,41
|Aksu Enerji
|8,23
|0,00
|6,61
|Alarko Carrıer
|37,50
|-0,85
|-4,73
|Alarko GMYO
|51,25
|-0,68
|21,38
|Alarko Holding
|5,13
|2,81
|163,04
|Albaraka Türk
|1,33
|-2,21
|9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,01
|-0,74
|39,06
|Alkim Kağıt
|4,03
|-0,98
|12,13
|Alkim Kimya
|26,40
|-0,23
|22,56
|Altınyağ
|0,44
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|3,32
|-1,78
|7,05
|Anadolu Cam
|3,15
|1,29
|22,82
|Anadolu Efes
|22,16
|1,28
|10,40
|Anadolu Grubu Holding
|15,10
|-2,58
|49,00
|Anadolu Hayat Emek.
|5,27
|0,00
|-7,46
|Anadolu Isuzu
|9,16
|-2,55
|48,22
|Anadolu Sigorta
|4,27
|-0,47
|8,77
|Anel Elektrik
|1,98
|0,51
|22,22
|Arçelik
|18,93
|-0,58
|19,89
|Arena Bilgisayar
|4,47
|-0,89
|1,36
|Armada Bilgisayar
|10,20
|1,29
|9,80
|Arsan Tekstil
|2,44
|0,83
|50,62
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|-2,44
|-8,05
|Aselsan
|19,44
|-3,38
|-18,83
|Aslan Çimento
|28,32
|-1,87
|0,57
|Ata GMYO
|4,05
|-0,98
|1,00
|Atakule GMYO
|1,35
|-1,46
|2,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,97
|-3,00
|12,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,49
|2,04
|28,26
|Avrasya GMYO
|1,17
|-0,85
|32,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,40
|-2,10
|29,63
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,80
|0,01
|2,45
|Avrupa Yatırım Holding
|2,24
|2,28
|-7,82
|Ayen Enerji
|2,27
|-1,73
|26,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|0,00
|30,88
|Aygaz
|11,59
|-1,36
|16,55
|Bagfaş
|10,17
|-0,78
|111,00
|Bak Ambalaj
|5,91
|-0,84
|25,52
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|0,00
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,95
|1,56
|55,38
|Banvit
|14,32
|-0,14
|32,72
|Baştaş Başkent Çimento
|1,87
|1,63
|-7,43
|Batı Çimento
|2,78
|6,11
|15,35
|Batısöke Çimento
|1,02
|-0,97
|-6,42
|Bera Holding
|2,26
|-2,59
|9,71
|Berkosan Yalıtım
|1,89
|-2,07
|4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|-1,18
|3,09
|Beyaz Filo
|3,38
|-2,03
|23,81
|Beymen Perakende Yat.
|10,87
|19,98
|175,89
|Bilici Yatırım
|2,76
|0,73
|118,26
|Bim Mağazalar
|49,64
|1,06
|15,88
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,93
|-2,11
|-20,51
|Bizim Mağazaları
|8,38
|-2,56
|23,24
|Bolu Çimento
|2,65
|-4,33
|-14,18
|Bomonti Elektrik
|2,28
|0,44
|375,00
|Borusan Mannesmann
|9,20
|-2,54
|31,25
|Borusan Yat. Paz.
|35,00
|-1,46
|-3,39
|Bosch Fren Sistemleri
|197,10
|0,87
|29,01
|Bossa
|4,62
|-1,28
|9,89
|Brisa
|6,14
|-0,97
|-3,00
|Burçelik
|3,76
|-1,83
|17,13
|Burçelik Vana
|4,45
|2,06
|200,68
|Bursa Çimento
|4,97
|0,00
|12,95
|Carrefoursa
|3,61
|-1,37
|3,74
|Ceo Event Medya
|7,39
|0,82
|Coca Cola İçecek
|33,54
|-0,42
|13,44
|Cosmos Yat. Holding
|1,17
|-2,50
|20,62
|Credıtwest Faktorıng
|1,47
|-0,68
|41,35
|Çelebi
|99,70
|0,45
|70,87
|Çelik Halat
|4,39
|-1,13
|-18,75
|Çemaş Döküm
|1,23
|-3,91
|61,84
|Çemtaş
|5,46
|-3,53
|-8,45
|Çimbeton
|29,04
|-2,02
|1,54
|Çimentaş
|11,60
|-1,02
|-8,66
|Çimsa
|7,28
|-2,41
|-3,58
|Çuhadaroğlu Metal
|2,35
|-0,84
|32,02
|Dagi Giyim
|1,88
|1,62
|51,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,56
|-1,89
|54,46
|Dardanel
|1,50
|4,17
|36,36
|Datagate Bilgisayar
|6,23
|1,80
|45,56
|Demısaş Döküm
|2,52
|0,40
|9,68
|Denge Holding
|1,80
|-3,23
|55,17
|Deniz GMYO
|3,47
|-1,70
|14,14
|Denizbank
|20,90
|-0,10
|9,42
|Denizli Cam
|6,27
|4,67
|20,39
|Derimod
|3,75
|-0,27
|33,48
|Derlüks Deri
|2,17
|2,36
|Desa Deri
|2,39
|-2,05
|38,15
|Despec Bilgisayar
|3,06
|0,33
|12,03
|Deva Holding
|6,96
|-0,57
|111,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|0,00
|16,67
|Ditaş Doğan
|5,70
|0,53
|11,35
|DO-CO
|530,40
|1,20
|11,92
|Doğan Burda
|3,22
|-0,62
|6,98
|Doğan Holding
|1,57
|2,61
|68,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|-1,83
|-12,30
|Doğusan
|1,54
|1,32
|-28,85
|Doğuş GMYO
|2,67
|-2,91
|26,54
|Doğuş Otomotiv
|8,09
|3,72
|86,41
|Döktaş Dökümcülük
|29,70
|-1,59
|264,42
|Duran Doğan Basım
|10,29
|3,63
|101,76
|Dyo Boya
|3,79
|-1,56
|30,69
|Eczacıbaşı İlaç
|3,12
|0,00
|28,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,05
|-1,47
|25,73
|Edip Gayrimenkul
|0,92
|1,10
|19,48
|Ege Endüstri
|493,50
|4,56
|58,61
|Ege Gübre
|36,26
|2,14
|75,28
|Ege Profil
|9,18
|-2,03
|9,32
|Ege Seramik
|3,02
|-1,95
|1,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|-3,33
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|5,29
|0,00
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,27
|-3,79
|29,59
|Eminiş Ambalaj
|1,06
|-2,75
|-9,40
|Emlak Konut GMYO
|1,36
|-2,16
|-6,64
|Enerjisa Enerji
|6,45
|3,70
|36,99
|Enka İnşaat
|5,74
|1,59
|29,16
|Erbosan
|19,40
|-0,97
|27,59
|Ereğli Demir Çelik
|6,80
|-0,73
|11,44
|Ersu Gıda
|1,38
|2,22
|50,00
|Escort Teknoloji
|0,86
|0,00
|13,16
|Etiler Gıda
|3,68
|0,82
|72,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,27
|-3,05
|80,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,90
|0,00
|41,74
|Euro Yat. Ort.
|0,92
|1,10
|46,82
|Euro Yatırım Holding
|1,29
|-1,53
|134,55
|Fenerbahçe Futbol
|12,82
|-2,14
|85,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|-2,57
|13,91
|F-M İzmit Piston
|19,14
|4,31
|24,52
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,08
|-0,65
|100,13
|Ford Otosan
|59,20
|-0,34
|24,61
|Formet Çelik Kapı
|6,89
|-0,43
|442,52
|Frigo Pak Gıda
|8,00
|0,00
|370,59
|Galatasaray Sportif
|1,62
|-1,82
|30,65
|Garanti Bankası
|10,02
|-1,86
|25,88
|Garanti Faktoring
|3,70
|1,09
|86,87
|Garanti Yat. Ort.
|0,96
|11,63
|31,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,22
|-0,71
|38,21
|Gedik Yatırım Holding
|4,26
|1,91
|81,28
|Gediz Ambalaj
|5,94
|-0,34
|46,87
|Gentaş
|1,42
|-2,07
|3,45
|Gersan Elektrik
|2,27
|-1,30
|-6,98
|Global Men. Değ.
|0,83
|-3,49
|76,60
|Global Yat. Holding
|3,97
|1,79
|32,78
|Good-Year
|2,93
|2,09
|-11,70
|Göltaş Çimento
|12,98
|-1,89
|6,00
|Gözde Girişim
|3,46
|2,37
|29,59
|GSD Denizcilik
|1,61
|0,00
|40,00
|GSD Holding
|0,92
|1,10
|15,00
|Gübre Fabrik.
|5,67
|-0,35
|91,55
|Güler Yat. Holding
|1,31
|0,77
|22,43
|Güneş Sigorta
|1,77
|3,51
|26,23
|Halk GMYO
|0,97
|-1,02
|50,78
|Halk Sigorta
|1,09
|3,81
|23,51
|Hatay Tekstil
|4,09
|-0,49
|18,61
|Hedef Girişim
|1,63
|-0,61
|40,52
|Hektaş
|15,47
|-1,90
|66,88
|HUB Girişim
|4,09
|-1,21
|117,55
|Hürriyet Gzt.
|0,81
|1,25
|-12,90
|ICBC Turkey Bank
|3,79
|-2,32
|-23,12
|İdealist Danışmanlık
|4,11
|-1,20
|-29,68
|İdealist GMYO
|2,90
|-1,02
|77,91
|İhlas Ev Aletleri
|1,57
|0,00
|380,67
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|-5,15
|-2,08
|İhlas Gazetecilik
|2,50
|0,00
|309,84
|İhlas Holding
|0,52
|0,00
|62,50
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-6,33
|124,24
|İndeks Bilgisayar
|8,03
|2,29
|44,20
|Info Yatırım
|5,01
|8,91
|386,41
|İntema
|7,25
|-1,76
|20,90
|İpek Doğal Enerji
|6,84
|0,44
|27,37
|İskenderun Demir Çelik
|6,09
|-0,98
|29,89
(Sürecek)
Kaynak: AA