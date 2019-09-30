Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
30.09.2019 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,66
|1,84
|-14,87
|Acıpayam Selüloz
|4,87
|-0,61
|52,44
|Adana Çimento (A)
|5,62
|1,63
|18,16
|Adana Çimento (B)
|4,06
|-0,98
|25,87
|Adana Çimento (C)
|1,36
|0,74
|10,47
|Adel Kalemcilik
|11,88
|-0,78
|15,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,35
|-1,26
|0,43
|Afyon Çimento
|4,41
|2,08
|-3,92
|Ak Enerji
|0,60
|1,69
|-4,76
|Akbank
|8,12
|-1,81
|37,98
|Akçansa
|6,79
|1,95
|3,79
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|-0,72
|-31,84
|Akfen GMYO
|2,27
|0,00
|37,58
|Akın Tekstil
|9,71
|0,21
|7,12
|Akiş GMYO
|2,63
|0,77
|15,40
|Akmerkez GMYO
|19,60
|0,77
|32,59
|Aksa
|9,75
|0,62
|46,96
|Aksa Enerji
|2,73
|1,49
|1,87
|Aksigorta
|5,18
|0,19
|65,00
|Aksu Enerji
|8,23
|0,37
|6,61
|Alarko Carrıer
|37,82
|1,01
|-3,91
|Alarko GMYO
|51,60
|-0,10
|22,21
|Alarko Holding
|4,99
|4,83
|155,86
|Albaraka Türk
|1,36
|0,00
|11,48
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,07
|3,59
|40,10
|Alkim Kağıt
|4,07
|-0,73
|13,24
|Alkim Kimya
|26,46
|0,00
|22,84
|Altınyağ
|0,44
|2,33
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|3,38
|2,74
|8,99
|Anadolu Cam
|3,11
|0,65
|21,26
|Anadolu Efes
|21,88
|-2,32
|9,00
|Anadolu Grubu Holding
|15,50
|0,52
|52,95
|Anadolu Hayat Emek.
|5,27
|0,19
|-7,46
|Anadolu Isuzu
|9,40
|2,06
|52,10
|Anadolu Sigorta
|4,29
|0,70
|9,28
|Anel Elektrik
|1,97
|1,03
|21,60
|Arçelik
|19,04
|0,63
|20,58
|Arena Bilgisayar
|4,51
|0,89
|2,27
|Armada Bilgisayar
|10,07
|0,30
|8,40
|Arsan Tekstil
|2,42
|2,54
|49,38
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|1,23
|-5,75
|Aselsan
|20,12
|2,76
|-15,99
|Aslan Çimento
|28,86
|0,56
|2,49
|Ata GMYO
|4,09
|0,49
|2,00
|Atakule GMYO
|1,37
|0,00
|4,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|2,04
|16,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,30
|3,45
|25,69
|Avrasya GMYO
|1,18
|-0,84
|34,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,43
|0,70
|32,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,70
|0,01
|2,44
|Avrupa Yatırım Holding
|2,19
|0,00
|-9,88
|Ayen Enerji
|2,31
|1,76
|28,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-1,10
|30,88
|Aygaz
|11,75
|1,29
|18,16
|Bagfaş
|10,25
|0,59
|112,66
|Bak Ambalaj
|5,96
|0,00
|26,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|0,00
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,92
|2,67
|52,99
|Banvit
|14,34
|1,34
|32,90
|Baştaş Başkent Çimento
|1,84
|2,22
|-8,91
|Batı Çimento
|2,62
|0,38
|8,71
|Batısöke Çimento
|1,03
|0,00
|-5,50
|Bera Holding
|2,32
|6,42
|12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,93
|2,66
|6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,69
|-1,17
|4,32
|Beyaz Filo
|3,45
|-0,29
|26,37
|Beymen Perakende Yat.
|9,06
|20,00
|129,95
|Bilici Yatırım
|2,74
|3,79
|116,68
|Bim Mağazalar
|49,12
|-0,37
|14,67
|Birko Mensucat
|0,29
|-3,33
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,95
|1,06
|-18,80
|Bizim Mağazaları
|8,60
|4,37
|26,47
|Bolu Çimento
|2,77
|6,13
|-10,29
|Bomonti Elektrik
|2,27
|-2,58
|372,92
|Borusan Mannesmann
|9,44
|-2,07
|34,68
|Borusan Yat. Paz.
|35,52
|-0,73
|-1,95
|Bosch Fren Sistemleri
|195,40
|0,62
|27,90
|Bossa
|4,68
|0,65
|11,32
|Brisa
|6,20
|-0,96
|-2,05
|Burçelik
|3,83
|1,59
|19,31
|Burçelik Vana
|4,36
|3,56
|194,59
|Bursa Çimento
|4,97
|4,85
|12,95
|Carrefoursa
|3,66
|2,81
|5,17
|Ceo Event Medya
|7,33
|-0,54
|Coca Cola İçecek
|33,68
|-1,12
|13,92
|Cosmos Yat. Holding
|1,20
|-2,44
|23,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,48
|1,37
|42,31
|Çelebi
|99,25
|1,12
|70,10
|Çelik Halat
|4,44
|0,68
|-17,82
|Çemaş Döküm
|1,28
|-2,29
|68,42
|Çemtaş
|5,66
|3,47
|-5,09
|Çimbeton
|29,64
|1,79
|3,64
|Çimentaş
|11,72
|1,03
|-7,72
|Çimsa
|7,46
|1,91
|-1,19
|Çuhadaroğlu Metal
|2,37
|0,00
|33,15
|Dagi Giyim
|1,85
|10,78
|49,19
|Dagi Yatırım Holding
|1,59
|3,25
|57,43
|Dardanel
|1,44
|-0,69
|30,91
|Datagate Bilgisayar
|6,12
|3,38
|42,99
|Demısaş Döküm
|2,51
|-0,40
|9,24
|Denge Holding
|1,86
|3,91
|60,34
|Deniz GMYO
|3,53
|1,73
|16,12
|Denizbank
|20,92
|0,19
|9,53
|Denizli Cam
|5,99
|-0,50
|15,02
|Derimod
|3,76
|-0,27
|33,84
|Derlüks Deri
|2,12
|2,42
|Desa Deri
|2,44
|0,41
|41,04
|Despec Bilgisayar
|3,05
|1,67
|11,66
|Deva Holding
|7,00
|2,19
|112,77
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|1,11
|16,67
|Ditaş Doğan
|5,67
|-1,39
|10,77
|DO-CO
|524,10
|0,00
|10,59
|Doğan Burda
|3,24
|1,57
|7,64
|Doğan Holding
|1,53
|2,00
|64,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,09
|2,83
|-10,66
|Doğusan
|1,52
|0,00
|-29,78
|Doğuş GMYO
|2,75
|4,56
|30,33
|Doğuş Otomotiv
|7,80
|17,47
|79,72
|Döktaş Dökümcülük
|30,18
|-2,96
|270,31
|Duran Doğan Basım
|9,93
|-1,39
|94,71
|Dyo Boya
|3,85
|4,05
|32,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,12
|0,65
|28,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,17
|-0,49
|27,61
|Edip Gayrimenkul
|0,91
|1,11
|18,18
|Ege Endüstri
|472,00
|1,81
|51,70
|Ege Gübre
|35,50
|1,43
|71,61
|Ege Profil
|9,37
|1,96
|11,58
|Ege Seramik
|3,08
|0,65
|4,01
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|3,45
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|5,29
|-1,12
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,32
|2,33
|34,69
|Eminiş Ambalaj
|1,09
|2,83
|-6,84
|Emlak Konut GMYO
|1,39
|-1,42
|-4,58
|Enerjisa Enerji
|6,22
|2,30
|32,10
|Enka İnşaat
|5,65
|0,36
|27,13
|Erbosan
|19,59
|0,31
|28,84
|Ereğli Demir Çelik
|6,85
|0,29
|12,26
|Ersu Gıda
|1,35
|-0,74
|46,74
|Escort Teknoloji
|0,86
|1,18
|13,16
|Etiler Gıda
|3,65
|-1,35
|71,36
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,31
|0,77
|86,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,90
|2,27
|41,74
|Euro Yat. Ort.
|0,91
|2,25
|45,23
|Euro Yatırım Holding
|1,31
|0,00
|138,18
|Fenerbahçe Futbol
|13,10
|3,56
|89,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|0,00
|16,92
|F-M İzmit Piston
|18,35
|1,94
|19,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,10
|-0,64
|101,43
|Ford Otosan
|59,40
|-1,57
|25,03
|Formet Çelik Kapı
|6,92
|2,52
|444,88
|Frigo Pak Gıda
|8,00
|-1,23
|370,59
|Galatasaray Sportif
|1,65
|-1,79
|33,06
|Garanti Bankası
|10,21
|-1,16
|28,27
|Garanti Faktoring
|3,66
|-1,61
|84,85
|Garanti Yat. Ort.
|0,86
|1,18
|17,43
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,25
|0,95
|39,19
|Gedik Yatırım Holding
|4,18
|1,21
|77,87
|Gediz Ambalaj
|5,96
|1,19
|47,37
|Gentaş
|1,45
|1,40
|5,64
|Gersan Elektrik
|2,30
|1,32
|-5,75
|Global Men. Değ.
|0,86
|1,18
|82,98
|Global Yat. Holding
|3,90
|1,83
|30,43
|Good-Year
|2,87
|0,35
|-13,51
|Göltaş Çimento
|13,23
|4,26
|8,05
|Gözde Girişim
|3,38
|0,30
|26,59
|GSD Denizcilik
|1,61
|-0,62
|40,00
|GSD Holding
|0,91
|0,00
|13,75
|Gübre Fabrik.
|5,69
|6,16
|92,23
|Güler Yat. Holding
|1,30
|0,00
|21,50
|Güneş Sigorta
|1,71
|4,27
|21,95
|Halk GMYO
|0,98
|1,03
|52,34
|Halk Sigorta
|1,05
|0,00
|18,98
|Hatay Tekstil
|4,11
|-0,72
|19,19
|Hedef Girişim
|1,64
|4,46
|41,38
|Hektaş
|15,77
|0,00
|70,12
|HUB Girişim
|4,14
|-0,24
|120,21
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|0,00
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|3,88
|3,19
|-21,30
|İdealist Danışmanlık
|4,16
|-0,48
|-28,82
|İdealist GMYO
|2,93
|0,34
|79,75
|İhlas Ev Aletleri
|1,57
|3,97
|380,67
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|7,78
|3,24
|İhlas Gazetecilik
|2,50
|0,81
|309,84
|İhlas Holding
|0,52
|4,00
|62,50
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|19,70
|139,39
|İndeks Bilgisayar
|7,85
|0,90
|40,97
|Info Yatırım
|4,60
|-17,86
|346,60
|İntema
|7,38
|3,22
|23,07
|İpek Doğal Enerji
|6,81
|0,59
|26,82
|İskenderun Demir Çelik
|6,15
|-0,49
|31,17
(Sürecek)
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