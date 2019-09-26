Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
26.09.2019 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|-0,61
|-16,92
|Acıpayam Selüloz
|4,87
|1,04
|52,44
|Adana Çimento (A)
|5,39
|-0,55
|13,32
|Adana Çimento (B)
|3,88
|-0,51
|20,29
|Adana Çimento (C)
|1,22
|0,00
|-0,90
|Adel Kalemcilik
|12,54
|1,46
|14,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,34
|6,36
|0,00
|Afyon Çimento
|4,23
|0,24
|-7,84
|Ak Enerji
|0,57
|-1,72
|-9,52
|Akbank
|7,64
|-0,78
|29,82
|Akçansa
|6,54
|0,31
|-0,03
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|0,75
|-32,84
|Akfen GMYO
|2,27
|0,00
|37,58
|Akın Tekstil
|9,55
|-1,24
|5,35
|Akiş GMYO
|2,61
|-1,14
|14,52
|Akmerkez GMYO
|19,45
|-0,26
|31,57
|Aksa
|9,46
|-0,32
|42,59
|Aksa Enerji
|2,65
|-1,49
|-1,12
|Aksigorta
|5,18
|0,97
|65,00
|Aksu Enerji
|8,08
|-1,46
|4,66
|Alarko Carrıer
|37,00
|-0,64
|-6,00
|Alarko GMYO
|50,40
|-1,18
|19,36
|Alarko Holding
|4,78
|-0,42
|145,09
|Albaraka Türk
|1,33
|-1,48
|9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,60
|-0,39
|31,94
|Alkim Kağıt
|4,02
|0,00
|11,85
|Alkim Kimya
|26,54
|-0,38
|23,21
|Altınyağ
|0,44
|2,33
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|3,33
|-0,30
|7,37
|Anadolu Cam
|3,03
|-0,33
|18,14
|Anadolu Efes
|22,44
|-0,62
|11,79
|Anadolu Grubu Holding
|15,07
|-0,20
|48,70
|Anadolu Hayat Emek.
|5,10
|-1,16
|-10,44
|Anadolu Isuzu
|9,18
|-2,44
|48,54
|Anadolu Sigorta
|4,21
|0,00
|7,24
|Anel Elektrik
|1,94
|-0,51
|19,75
|Arçelik
|18,37
|-0,27
|16,34
|Arena Bilgisayar
|4,44
|0,68
|0,68
|Armada Bilgisayar
|9,99
|-0,10
|7,53
|Arsan Tekstil
|2,37
|-1,25
|46,30
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|2,56
|-8,05
|Aselsan
|18,66
|-1,27
|-22,09
|Aslan Çimento
|28,12
|-1,61
|-0,14
|Ata GMYO
|4,00
|-0,50
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,36
|0,00
|3,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|2,13
|11,63
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,93
|-0,22
|20,69
|Avrasya GMYO
|1,20
|2,56
|36,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,39
|6,11
|28,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,50
|0,01
|2,42
|Avrupa Yatırım Holding
|2,14
|-2,28
|-11,93
|Ayen Enerji
|2,24
|-2,18
|24,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,76
|-1,68
|27,97
|Aygaz
|11,18
|4,10
|12,43
|Bagfaş
|10,07
|-2,33
|108,92
|Bak Ambalaj
|5,94
|-1,33
|26,16
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|-3,33
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,86
|-0,53
|48,21
|Banvit
|13,98
|-0,99
|29,56
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|-0,56
|-11,39
|Batı Çimento
|2,56
|-0,39
|6,22
|Batısöke Çimento
|1,01
|-0,98
|-7,34
|Bera Holding
|2,12
|-2,30
|2,91
|Berkosan Yalıtım
|1,86
|-0,53
|2,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|-0,58
|5,56
|Beyaz Filo
|3,39
|0,59
|24,18
|Beymen Perakende Yat.
|7,95
|-1,36
|101,78
|Bilici Yatırım
|2,60
|-0,38
|105,60
|Bim Mağazalar
|48,90
|-1,45
|14,16
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,94
|1,08
|-19,66
|Bizim Mağazaları
|8,18
|-0,37
|20,29
|Bolu Çimento
|2,54
|0,00
|-17,74
|Bomonti Elektrik
|2,43
|-6,54
|406,25
|Borusan Mannesmann
|9,46
|1,07
|34,96
|Borusan Yat. Paz.
|35,50
|0,45
|-2,01
|Bosch Fren Sistemleri
|193,30
|1,79
|26,53
|Bossa
|4,59
|-0,43
|9,18
|Brisa
|6,00
|0,17
|-5,21
|Burçelik
|3,76
|-0,79
|17,13
|Burçelik Vana
|4,42
|-3,91
|198,65
|Bursa Çimento
|4,46
|-0,22
|1,36
|Carrefoursa
|3,53
|-1,40
|1,44
|Ceo Event Medya
|7,31
|-3,31
|Coca Cola İçecek
|34,00
|-1,28
|15,00
|Cosmos Yat. Holding
|1,16
|0,00
|19,59
|Credıtwest Faktorıng
|1,40
|0,00
|34,62
|Çelebi
|97,55
|-0,96
|67,19
|Çelik Halat
|4,36
|0,23
|-19,30
|Çemaş Döküm
|1,30
|3,17
|71,05
|Çemtaş
|5,35
|3,28
|-10,29
|Çimbeton
|28,80
|-0,07
|0,70
|Çimentaş
|11,52
|-0,17
|-9,29
|Çimsa
|7,23
|-0,41
|-4,24
|Çuhadaroğlu Metal
|2,34
|-1,68
|31,46
|Dagi Giyim
|1,63
|-0,61
|31,45
|Dagi Yatırım Holding
|1,52
|0,66
|50,50
|Dardanel
|1,50
|3,45
|36,36
|Datagate Bilgisayar
|5,82
|-0,85
|35,98
|Demısaş Döküm
|2,39
|-0,42
|4,02
|Denge Holding
|1,77
|0,00
|52,59
|Deniz GMYO
|3,34
|-0,89
|9,87
|Denizbank
|20,94
|0,19
|9,63
|Denizli Cam
|6,13
|0,66
|17,70
|Derimod
|3,72
|-3,38
|32,42
|Derlüks Deri
|2,09
|-0,95
|Desa Deri
|2,39
|-0,42
|38,15
|Despec Bilgisayar
|2,95
|-0,67
|8,00
|Deva Holding
|7,00
|-0,99
|112,77
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|1,14
|14,10
|Ditaş Doğan
|5,86
|5,02
|14,48
|DO-CO
|530,20
|0,40
|11,87
|Doğan Burda
|3,20
|1,59
|6,31
|Doğan Holding
|1,47
|0,00
|57,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|-1,90
|-15,57
|Doğusan
|1,53
|-0,65
|-29,32
|Doğuş GMYO
|2,59
|-1,52
|22,75
|Doğuş Otomotiv
|6,23
|0,32
|43,55
|Döktaş Dökümcülük
|30,14
|-5,75
|269,82
|Duran Doğan Basım
|10,18
|1,80
|99,61
|Dyo Boya
|3,65
|-1,88
|25,86
|Eczacıbaşı İlaç
|3,12
|0,97
|28,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,21
|2,75
|28,23
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|1,14
|15,58
|Ege Endüstri
|459,00
|-0,41
|47,52
|Ege Gübre
|35,00
|0,81
|69,19
|Ege Profil
|9,16
|-0,33
|9,08
|Ege Seramik
|3,01
|-0,33
|1,65
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|0,00
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|5,40
|3,85
|40,63
|Ekiz Kimya
|0,43
|2,38
|30,30
|Emek Elektrik
|1,20
|1,69
|22,45
|Eminiş Ambalaj
|1,06
|-4,50
|-9,40
|Emlak Konut GMYO
|1,37
|0,00
|-5,95
|Enerjisa Enerji
|6,01
|-1,96
|27,64
|Enka İnşaat
|5,60
|0,36
|26,01
|Erbosan
|19,41
|-1,02
|27,66
|Ereğli Demir Çelik
|6,64
|-1,19
|8,82
|Ersu Gıda
|1,36
|3,03
|47,83
|Escort Teknoloji
|0,84
|0,00
|10,53
|Etiler Gıda
|3,67
|-0,81
|72,30
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,31
|-7,75
|86,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,87
|-2,25
|37,02
|Euro Yat. Ort.
|0,89
|-2,20
|42,04
|Euro Yatırım Holding
|1,30
|-0,76
|136,36
|Fenerbahçe Futbol
|12,60
|-2,10
|82,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,09
|1,31
|16,17
|F-M İzmit Piston
|17,77
|0,40
|15,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,07
|-1,60
|99,48
|Ford Otosan
|59,55
|0,08
|25,34
|Formet Çelik Kapı
|6,60
|3,29
|419,69
|Frigo Pak Gıda
|8,08
|-2,06
|375,29
|Galatasaray Sportif
|1,65
|-2,37
|33,06
|Garanti Bankası
|9,62
|-1,64
|20,85
|Garanti Faktoring
|3,73
|3,90
|88,38
|Garanti Yat. Ort.
|0,84
|5,00
|14,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,22
|0,96
|38,21
|Gedik Yatırım Holding
|4,12
|0,98
|75,32
|Gediz Ambalaj
|5,97
|-1,49
|47,61
|Gentaş
|1,41
|-2,08
|2,72
|Gersan Elektrik
|2,22
|-1,33
|-9,03
|Global Men. Değ.
|0,79
|-2,47
|68,09
|Global Yat. Holding
|3,82
|-2,30
|27,76
|Good-Year
|2,80
|-1,06
|-15,62
|Göltaş Çimento
|12,33
|-0,48
|0,70
|Gözde Girişim
|3,43
|-1,44
|28,46
|GSD Denizcilik
|1,62
|2,53
|40,87
|GSD Holding
|0,89
|-2,20
|11,25
|Gübre Fabrik.
|5,32
|0,76
|79,73
|Güler Yat. Holding
|1,30
|0,00
|21,50
|Güneş Sigorta
|1,51
|-1,31
|7,69
|Halk GMYO
|0,96
|-2,04
|49,23
|Halk Sigorta
|1,05
|0,96
|18,98
|Hatay Tekstil
|4,07
|0,49
|18,03
|Hedef Girişim
|1,58
|-1,25
|36,21
|Hektaş
|15,52
|-1,15
|67,42
|HUB Girişim
|4,01
|6,08
|113,30
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|-1,28
|-17,20
|ICBC Turkey Bank
|3,70
|-0,54
|-24,95
|İdealist Danışmanlık
|4,05
|0,00
|-30,70
|İdealist GMYO
|2,88
|0,00
|76,69
|İhlas Ev Aletleri
|1,51
|0,00
|362,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|0,00
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|2,50
|3,31
|309,84
|İhlas Holding
|0,50
|-1,96
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,63
|1,61
|90,91
|İndeks Bilgisayar
|7,68
|-1,79
|37,91
|Info Yatırım
|5,51
|1,66
|434,95
|İntema
|7,13
|-0,70
|18,90
|İpek Doğal Enerji
|6,65
|0,00
|23,84
|İskenderun Demir Çelik
|6,03
|-0,17
|28,61
(Sürecek)
Kaynak: AA