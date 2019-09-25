Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
25.09.2019 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|0,62
|-16,41
|Acıpayam Selüloz
|4,82
|-2,63
|50,87
|Adana Çimento (A)
|5,42
|-0,18
|13,95
|Adana Çimento (B)
|3,90
|0,26
|20,91
|Adana Çimento (C)
|1,22
|-2,40
|-0,90
|Adel Kalemcilik
|12,36
|0,49
|12,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,20
|-7,95
|-5,98
|Afyon Çimento
|4,22
|0,48
|-8,06
|Ak Enerji
|0,58
|1,75
|-7,94
|Akbank
|7,70
|1,18
|30,84
|Akçansa
|6,52
|0,15
|-0,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,34
|-1,47
|-33,33
|Akfen GMYO
|2,27
|1,34
|37,58
|Akın Tekstil
|9,67
|-0,31
|6,67
|Akiş GMYO
|2,64
|0,76
|15,84
|Akmerkez GMYO
|19,50
|0,05
|31,91
|Aksa
|9,49
|1,50
|43,04
|Aksa Enerji
|2,69
|1,89
|0,37
|Aksigorta
|5,13
|0,20
|63,41
|Aksu Enerji
|8,20
|1,49
|6,22
|Alarko Carrıer
|37,24
|-0,37
|-5,39
|Alarko GMYO
|51,00
|-0,78
|20,78
|Alarko Holding
|4,80
|-0,21
|146,12
|Albaraka Türk
|1,35
|0,75
|10,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,63
|4,38
|32,47
|Alkim Kağıt
|4,02
|-0,74
|11,85
|Alkim Kimya
|26,64
|0,60
|23,67
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|3,34
|6,03
|7,70
|Anadolu Cam
|3,04
|0,00
|18,53
|Anadolu Efes
|22,58
|0,80
|12,49
|Anadolu Grubu Holding
|15,10
|-1,63
|49,00
|Anadolu Hayat Emek.
|5,16
|-0,58
|-9,39
|Anadolu Isuzu
|9,41
|0,75
|52,27
|Anadolu Sigorta
|4,21
|0,24
|7,24
|Anel Elektrik
|1,95
|0,00
|20,37
|Arçelik
|18,42
|-0,49
|16,66
|Arena Bilgisayar
|4,41
|0,68
|0,00
|Armada Bilgisayar
|10,00
|0,20
|7,64
|Arsan Tekstil
|2,40
|1,69
|48,15
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|-2,50
|-10,34
|Aselsan
|18,90
|0,00
|-21,09
|Aslan Çimento
|28,58
|1,56
|1,49
|Ata GMYO
|4,02
|-0,50
|0,25
|Atakule GMYO
|1,36
|1,49
|3,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|0,00
|9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,95
|-0,11
|20,96
|Avrasya GMYO
|1,17
|0,86
|32,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,31
|-1,50
|21,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,40
|0,01
|2,42
|Avrupa Yatırım Holding
|2,19
|-0,45
|-9,88
|Ayen Enerji
|2,29
|1,78
|27,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|2,29
|30,15
|Aygaz
|10,74
|-1,56
|8,00
|Bagfaş
|10,31
|3,10
|113,90
|Bak Ambalaj
|6,02
|1,01
|27,86
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|0,00
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,87
|-2,09
|49,00
|Banvit
|14,12
|-1,26
|30,86
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,00
|-10,89
|Batı Çimento
|2,57
|-0,39
|6,64
|Batısöke Çimento
|1,02
|0,00
|-6,42
|Bera Holding
|2,17
|3,33
|5,34
|Berkosan Yalıtım
|1,87
|0,00
|3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|-1,71
|6,17
|Beyaz Filo
|3,37
|-0,59
|23,44
|Beymen Perakende Yat.
|8,06
|-0,37
|104,57
|Bilici Yatırım
|2,61
|0,00
|106,40
|Bim Mağazalar
|49,62
|0,94
|15,84
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,93
|1,09
|-20,51
|Bizim Mağazaları
|8,21
|-0,12
|20,74
|Bolu Çimento
|2,54
|0,40
|-17,74
|Bomonti Elektrik
|2,60
|-1,14
|441,67
|Borusan Mannesmann
|9,36
|0,43
|33,54
|Borusan Yat. Paz.
|35,34
|-0,34
|-2,45
|Bosch Fren Sistemleri
|189,90
|0,48
|24,30
|Bossa
|4,61
|-0,22
|9,65
|Brisa
|5,99
|2,92
|-5,37
|Burçelik
|3,79
|1,34
|18,07
|Burçelik Vana
|4,60
|9,52
|210,81
|Bursa Çimento
|4,47
|-0,22
|1,59
|Carrefoursa
|3,58
|0,28
|2,87
|Ceo Event Medya
|7,56
|0,67
|Coca Cola İçecek
|34,44
|-1,15
|16,49
|Cosmos Yat. Holding
|1,16
|0,00
|19,59
|Credıtwest Faktorıng
|1,40
|-0,71
|34,62
|Çelebi
|98,50
|0,87
|68,82
|Çelik Halat
|4,35
|1,87
|-19,49
|Çemaş Döküm
|1,26
|0,00
|65,79
|Çemtaş
|5,18
|0,00
|-13,14
|Çimbeton
|28,82
|0,07
|0,77
|Çimentaş
|11,54
|0,00
|-9,13
|Çimsa
|7,26
|-1,36
|-3,84
|Çuhadaroğlu Metal
|2,38
|3,93
|33,71
|Dagi Giyim
|1,64
|0,61
|32,26
|Dagi Yatırım Holding
|1,51
|0,00
|49,50
|Dardanel
|1,45
|-2,03
|31,82
|Datagate Bilgisayar
|5,87
|-2,17
|37,15
|Demısaş Döküm
|2,40
|0,84
|4,45
|Denge Holding
|1,77
|0,57
|52,59
|Deniz GMYO
|3,37
|-2,60
|10,86
|Denizbank
|20,90
|0,00
|9,42
|Denizli Cam
|6,09
|8,94
|16,94
|Derimod
|3,85
|-3,99
|37,04
|Derlüks Deri
|2,11
|3,94
|Desa Deri
|2,40
|0,00
|38,73
|Despec Bilgisayar
|2,97
|1,02
|8,73
|Deva Holding
|7,07
|-1,26
|114,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|-1,12
|12,82
|Ditaş Doğan
|5,58
|3,53
|9,01
|DO-CO
|528,10
|-0,34
|11,43
|Doğan Burda
|3,15
|-0,63
|4,65
|Doğan Holding
|1,47
|3,52
|57,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,05
|0,96
|-13,93
|Doğusan
|1,54
|0,65
|-28,85
|Doğuş GMYO
|2,63
|1,15
|24,64
|Doğuş Otomotiv
|6,21
|0,32
|43,09
|Döktaş Dökümcülük
|31,98
|19,15
|292,39
|Duran Doğan Basım
|10,00
|0,91
|96,08
|Dyo Boya
|3,72
|1,64
|28,28
|Eczacıbaşı İlaç
|3,09
|4,75
|27,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,99
|3,23
|24,80
|Edip Gayrimenkul
|0,88
|1,15
|14,29
|Ege Endüstri
|460,90
|-0,63
|48,13
|Ege Gübre
|34,72
|0,64
|67,84
|Ege Profil
|9,19
|0,33
|9,44
|Ege Seramik
|3,02
|0,33
|1,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|-3,45
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|5,20
|-2,44
|35,42
|Ekiz Kimya
|0,42
|-2,33
|27,27
|Emek Elektrik
|1,18
|-3,28
|20,41
|Eminiş Ambalaj
|1,11
|13,27
|-5,13
|Emlak Konut GMYO
|1,37
|1,48
|-5,95
|Enerjisa Enerji
|6,13
|2,34
|30,19
|Enka İnşaat
|5,58
|-0,89
|25,56
|Erbosan
|19,61
|1,24
|28,98
|Ereğli Demir Çelik
|6,72
|1,05
|10,13
|Ersu Gıda
|1,32
|0,76
|43,48
|Escort Teknoloji
|0,84
|-1,18
|10,53
|Etiler Gıda
|3,70
|-0,27
|73,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,42
|18,33
|101,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,89
|3,49
|40,17
|Euro Yat. Ort.
|0,91
|3,41
|45,23
|Euro Yatırım Holding
|1,31
|4,80
|138,18
|Fenerbahçe Futbol
|12,87
|0,08
|85,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,05
|-0,65
|14,66
|F-M İzmit Piston
|17,70
|-0,51
|15,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,12
|-2,19
|102,73
|Ford Otosan
|59,50
|1,54
|25,24
|Formet Çelik Kapı
|6,39
|1,59
|403,15
|Frigo Pak Gıda
|8,25
|1,85
|385,29
|Galatasaray Sportif
|1,69
|1,81
|36,29
|Garanti Bankası
|9,78
|0,93
|22,86
|Garanti Faktoring
|3,59
|-0,55
|81,31
|Garanti Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|9,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,18
|0,72
|36,90
|Gedik Yatırım Holding
|4,08
|2,26
|73,62
|Gediz Ambalaj
|6,06
|0,17
|49,84
|Gentaş
|1,44
|1,41
|4,91
|Gersan Elektrik
|2,25
|1,81
|-7,80
|Global Men. Değ.
|0,81
|3,85
|72,34
|Global Yat. Holding
|3,91
|-0,51
|30,77
|Good-Year
|2,83
|2,91
|-14,72
|Göltaş Çimento
|12,39
|0,16
|1,19
|Gözde Girişim
|3,48
|0,00
|30,34
|GSD Denizcilik
|1,58
|0,00
|37,39
|GSD Holding
|0,91
|1,11
|13,75
|Gübre Fabrik.
|5,28
|4,76
|78,38
|Güler Yat. Holding
|1,30
|0,00
|21,50
|Güneş Sigorta
|1,53
|0,66
|9,12
|Halk GMYO
|0,98
|4,26
|52,34
|Halk Sigorta
|1,04
|-4,59
|17,84
|Hatay Tekstil
|4,05
|0,50
|17,45
|Hedef Girişim
|1,60
|1,91
|37,93
|Hektaş
|15,70
|1,03
|69,36
|HUB Girişim
|3,78
|2,44
|101,06
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|1,30
|-16,13
|ICBC Turkey Bank
|3,72
|0,54
|-24,54
|İdealist Danışmanlık
|4,05
|-0,74
|-30,70
|İdealist GMYO
|2,88
|-1,03
|76,69
|İhlas Ev Aletleri
|1,51
|0,00
|362,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|2,42
|-1,22
|296,72
|İhlas Holding
|0,51
|0,00
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,62
|-1,59
|87,88
|İndeks Bilgisayar
|7,82
|1,56
|40,43
|Info Yatırım
|5,42
|1,50
|426,21
|İntema
|7,18
|0,56
|19,73
|İpek Doğal Enerji
|6,65
|2,94
|23,84
|İskenderun Demir Çelik
|6,04
|0,83
|28,82
(Sürecek)
Kaynak: AA