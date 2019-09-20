Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

20.09.2019 18:32
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,58 -1,86 -18,97
Acıpayam Selüloz 4,89 -1,41 53,06
Adana Çimento (A) 5,52 0,91 16,05
Adana Çimento (B) 3,94 0,25 22,15
Adana Çimento (C) 1,24 -3,88 0,72
Adel Kalemcilik 12,49 -0,08 13,55
Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -1,02 -16,67
Afyon Çimento 4,28 0,71 -6,75
Ak Enerji 0,57 0,00 -9,52
Akbank 7,36 -0,41 25,07
Akçansa 6,50 5,52 -0,64
Akdenız Güvenlık Hız. 1,43 -7,74 -28,86
Akfen GMYO 2,27 0,00 37,58
Akın Tekstil 9,48 -0,63 4,58
Akiş GMYO 2,62 -1,13 14,96
Akmerkez GMYO 20,20 -0,30 30,93
Aksa 9,26 -1,49 39,57
Aksa Enerji 2,66 -0,37 -0,75
Aksigorta 5,07 2,63 61,50
Aksu Enerji 8,09 -1,46 4,79
Alarko Carrıer 36,70 -1,34 -6,76
Alarko GMYO 48,02 -0,99 13,73
Alarko Holding 4,44 -1,99 127,66
Albaraka Türk 1,31 -0,76 7,38
Alcatel Lucent Teletaş 6,89 -0,58 19,62
Alkim Kağıt 3,98 -0,75 10,74
Alkim Kimya 25,82 -0,46 19,87
Altınyağ 0,44 0,00 0,00
Altınyunus Çeşme 3,06 0,33 -1,33
Anadolu Cam 2,95 4,24 15,02
Anadolu Efes 22,26 -6,00 10,89
Anadolu Grubu Holding 15,40 2,67 51,96
Anadolu Hayat Emek. 5,09 0,20 -10,62
Anadolu Isuzu 9,38 -1,88 51,78
Anadolu Sigorta 4,19 -0,24 6,73
Anel Elektrik 1,97 2,60 21,60
Arçelik 18,52 2,04 17,29
Arena Bilgisayar 4,28 1,66 -2,95
Armada Bilgisayar 9,96 -0,10 7,21
Arsan Tekstil 2,34 -0,85 44,44
Artı Yatırım Holding 0,81 0,00 -6,90
Aselsan 18,74 -0,58 -21,76
Aslan Çimento 28,70 -0,28 1,92
Ata GMYO 3,98 0,51 -0,75
Atakule GMYO 1,35 0,00 2,60
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,93 -2,11 8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,98 -0,33 21,37
Avrasya GMYO 1,14 0,00 29,55
Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 -2,24 21,30
Avrasya Stratejik GMYF 1.276,10 0,01 2,39
Avrupa Yatırım Holding 2,23 0,00 -8,23
Ayen Enerji 2,26 -0,44 25,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -2,23 27,24
Aygaz 10,82 -1,46 8,81
Bagfaş 10,10 -0,10 109,54
Bak Ambalaj 5,97 -2,13 26,80
Balatacılar Balatacılık 0,31 0,00 -6,06
Bantaş Ambalaj 2,04 -1,45 62,55
Banvit 14,62 0,55 35,50
Baştaş Başkent Çimento 1,79 -0,56 -11,39
Batı Çimento 2,77 -0,36 14,94
Batısöke Çimento 1,03 -0,96 -5,50
Bera Holding 2,10 -3,23 1,94
Berkosan Yalıtım 1,95 -10,55 7,73
Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 -3,39 5,56
Beyaz Filo 3,39 -1,74 24,18
Beymen Perakende Yat. 8,11 -0,25 105,84
Bilici Yatırım 2,63 -1,87 107,98
Bim Mağazalar 49,00 -0,12 14,39
Birko Mensucat 0,30 0,00 0,00
Birlik Mensucat 0,92 -3,16 -21,37
Bizim Mağazaları 8,18 -1,92 20,29
Bolu Çimento 2,48 0,40 -19,68
Bomonti Elektrik 2,17 -1,36 352,08
Borusan Mannesmann 8,96 0,67 27,83
Borusan Yat. Paz. 35,36 -0,67 -2,40
Bosch Fren Sistemleri 186,50 -2,36 22,08
Bossa 4,36 -0,23 3,71
Brisa 5,75 -1,54 -9,16
Burçelik 3,73 -3,12 16,20
Burçelik Vana 4,85 -3,96 227,70
Bursa Çimento 4,51 -0,44 2,50
Carrefoursa 3,53 -0,28 1,44
Ceo Event Medya 7,22 5,09
Coca Cola İçecek 34,00 -0,47 15,00
Cosmos Yat. Holding 1,12 -1,75 15,46
Credıtwest Faktorıng 1,38 -2,82 32,69
Çelebi 98,55 1,55 68,90
Çelik Halat 4,37 -4,17 -19,12
Çemaş Döküm 1,20 5,26 57,89
Çemtaş 5,19 -1,52 -12,97
Çimbeton 28,76 0,35 0,56
Çimentaş 11,73 0,43 -7,64
Çimsa 7,10 1,87 -5,96
Çuhadaroğlu Metal 2,27 0,00 27,53
Dagi Giyim 1,70 -2,30 37,10
Dagi Yatırım Holding 1,53 -3,77 51,49
Dardanel 1,57 4,67 42,73
Datagate Bilgisayar 5,59 -2,78 30,61
Demısaş Döküm 2,34 -2,50 1,84
Denge Holding 1,73 -2,26 49,14
Deniz GMYO 3,54 0,57 16,45
Denizbank 20,90 0,48 9,42
Denizli Cam 5,80 -4,76 11,37
Derimod 12,98 8,98 49,71
Derlüks Deri 2,09 -2,34
Desa Deri 2,45 -1,21 41,62
Despec Bilgisayar 2,95 0,00 8,00
Deva Holding 6,96 0,00 111,55
Diriteks Diriliş Tekstil 0,88 -1,12 12,82
Ditaş Doğan 5,41 0,00 5,69
DO-CO 521,00 -5,79 9,93
Doğan Burda 3,19 -1,54 5,98
Doğan Holding 1,42 2,16 52,47
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 -2,80 -14,75
Doğusan 1,56 -1,27 -27,93
Doğuş GMYO 2,54 0,00 20,38
Doğuş Otomotiv 6,30 -5,83 45,16
Döktaş Dökümcülük 26,14 0,62 220,74
Duran Doğan Basım 10,23 -1,06 100,59
Dyo Boya 3,75 -1,83 29,31
Eczacıbaşı İlaç 2,85 2,15 17,50
Eczacıbaşı Yatırım 7,42 -0,13 15,89
Edip Gayrimenkul 0,93 5,68 20,78
Ege Endüstri 465,60 0,19 49,64
Ege Gübre 34,70 1,94 67,74
Ege Profil 9,24 0,87 10,03
Ege Seramik 2,97 -0,67 0,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 -3,45 16,67
Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00
Egeplast 5,45 3,02 41,93
Ekiz Kimya 0,43 2,38 30,30
Emek Elektrik 1,20 -1,64 22,45
Eminiş Ambalaj 0,95 -2,06 -18,80
Emlak Konut GMYO 1,31 1,55 -10,07
Enerjisa Enerji 6,02 1,35 27,86
Enka İnşaat 5,60 1,63 26,01
Erbosan 18,72 2,41 23,12
Ereğli Demir Çelik 6,78 -2,02 11,12
Ersu Gıda 1,24 -4,62 34,78
Escort Teknoloji 0,89 2,30 17,11
Etiler Gıda 3,71 0,00 74,18
Euro Kapital Yat. Ort. 1,26 0,00 78,98
Euro Trend Yat. Ort. 0,85 -1,16 33,87
Euro Yat. Ort. 0,88 1,15 40,44
Euro Yatırım Holding 1,27 -2,31 130,91
Fenerbahçe Futbol 12,41 0,65 79,34
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 -1,63 13,53
F-M İzmit Piston 18,04 1,06 17,36
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,09 -1,28 100,78
Ford Otosan 58,45 1,12 23,03
Formet Çelik Kapı 6,07 2,88 377,95
Frigo Pak Gıda 8,28 -0,24 387,06
Galatasaray Sportif 1,66 -1,78 33,87
Garanti Bankası 9,27 -0,22 16,46
Garanti Faktoring 3,55 3,50 79,29
Garanti Yat. Ort. 0,80 2,56 9,24
Gedik Y. Men. Değ. 4,15 0,00 35,92
Gedik Yatırım Holding 4,00 6,10 70,21
Gediz Ambalaj 6,04 -1,15 49,35
Gentaş 1,41 -3,42 2,72
Gersan Elektrik 2,21 -3,07 -9,44
Global Men. Değ. 0,82 2,50 74,47
Global Yat. Holding 3,83 1,32 28,09
Good-Year 2,71 -0,73 -18,33
Göltaş Çimento 12,35 -0,56 0,86
Gözde Girişim 3,41 -2,01 27,72
GSD Denizcilik 1,62 0,00 40,87
GSD Holding 0,91 -3,19 13,75
Gübre Fabrik. 4,91 0,82 65,88
Güler Yat. Holding 1,32 0,00 23,36
Güneş Sigorta 1,52 -1,94 8,40
Halk GMYO 0,93 -1,06 44,56
Halk Sigorta 0,96 0,00 8,78
Hatay Tekstil 4,05 -1,22 17,45
Hedef Girişim 1,59 -4,79 37,07
Hektaş 15,71 0,96 69,47
HUB Girişim 3,71 17,78 97,34
Hürriyet Gzt. 0,79 1,28 -15,05
ICBC Turkey Bank 3,63 -0,27 -26,37
İdealist Danışmanlık 4,13 -4,18 -29,34
İdealist GMYO 2,89 -0,34 77,30
İhlas Ev Aletleri 1,43 0,00 337,81
İhlas Gayrimenkul 0,89 0,00 -5,27
İhlas Gazetecilik 2,47 -0,80 304,92
İhlas Holding 0,49 -2,00 53,13
İhlas Yayın Holding 0,62 1,64 87,88
İndeks Bilgisayar 7,43 -0,40 33,43
Info Yatırım 5,00 3,52 385,44
İntema 7,22 -0,82 20,40
İpek Doğal Enerji 6,21 2,31 15,64
İskenderun Demir Çelik 6,00 -1,15 27,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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