Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
20.09.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|-1,86
|-18,97
|Acıpayam Selüloz
|4,89
|-1,41
|53,06
|Adana Çimento (A)
|5,52
|0,91
|16,05
|Adana Çimento (B)
|3,94
|0,25
|22,15
|Adana Çimento (C)
|1,24
|-3,88
|0,72
|Adel Kalemcilik
|12,49
|-0,08
|13,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|-1,02
|-16,67
|Afyon Çimento
|4,28
|0,71
|-6,75
|Ak Enerji
|0,57
|0,00
|-9,52
|Akbank
|7,36
|-0,41
|25,07
|Akçansa
|6,50
|5,52
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,43
|-7,74
|-28,86
|Akfen GMYO
|2,27
|0,00
|37,58
|Akın Tekstil
|9,48
|-0,63
|4,58
|Akiş GMYO
|2,62
|-1,13
|14,96
|Akmerkez GMYO
|20,20
|-0,30
|30,93
|Aksa
|9,26
|-1,49
|39,57
|Aksa Enerji
|2,66
|-0,37
|-0,75
|Aksigorta
|5,07
|2,63
|61,50
|Aksu Enerji
|8,09
|-1,46
|4,79
|Alarko Carrıer
|36,70
|-1,34
|-6,76
|Alarko GMYO
|48,02
|-0,99
|13,73
|Alarko Holding
|4,44
|-1,99
|127,66
|Albaraka Türk
|1,31
|-0,76
|7,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,89
|-0,58
|19,62
|Alkim Kağıt
|3,98
|-0,75
|10,74
|Alkim Kimya
|25,82
|-0,46
|19,87
|Altınyağ
|0,44
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|3,06
|0,33
|-1,33
|Anadolu Cam
|2,95
|4,24
|15,02
|Anadolu Efes
|22,26
|-6,00
|10,89
|Anadolu Grubu Holding
|15,40
|2,67
|51,96
|Anadolu Hayat Emek.
|5,09
|0,20
|-10,62
|Anadolu Isuzu
|9,38
|-1,88
|51,78
|Anadolu Sigorta
|4,19
|-0,24
|6,73
|Anel Elektrik
|1,97
|2,60
|21,60
|Arçelik
|18,52
|2,04
|17,29
|Arena Bilgisayar
|4,28
|1,66
|-2,95
|Armada Bilgisayar
|9,96
|-0,10
|7,21
|Arsan Tekstil
|2,34
|-0,85
|44,44
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|-6,90
|Aselsan
|18,74
|-0,58
|-21,76
|Aslan Çimento
|28,70
|-0,28
|1,92
|Ata GMYO
|3,98
|0,51
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,35
|0,00
|2,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,93
|-2,11
|8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,98
|-0,33
|21,37
|Avrasya GMYO
|1,14
|0,00
|29,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,31
|-2,24
|21,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,10
|0,01
|2,39
|Avrupa Yatırım Holding
|2,23
|0,00
|-8,23
|Ayen Enerji
|2,26
|-0,44
|25,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-2,23
|27,24
|Aygaz
|10,82
|-1,46
|8,81
|Bagfaş
|10,10
|-0,10
|109,54
|Bak Ambalaj
|5,97
|-2,13
|26,80
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|0,00
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|2,04
|-1,45
|62,55
|Banvit
|14,62
|0,55
|35,50
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|-0,56
|-11,39
|Batı Çimento
|2,77
|-0,36
|14,94
|Batısöke Çimento
|1,03
|-0,96
|-5,50
|Bera Holding
|2,10
|-3,23
|1,94
|Berkosan Yalıtım
|1,95
|-10,55
|7,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|-3,39
|5,56
|Beyaz Filo
|3,39
|-1,74
|24,18
|Beymen Perakende Yat.
|8,11
|-0,25
|105,84
|Bilici Yatırım
|2,63
|-1,87
|107,98
|Bim Mağazalar
|49,00
|-0,12
|14,39
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,92
|-3,16
|-21,37
|Bizim Mağazaları
|8,18
|-1,92
|20,29
|Bolu Çimento
|2,48
|0,40
|-19,68
|Bomonti Elektrik
|2,17
|-1,36
|352,08
|Borusan Mannesmann
|8,96
|0,67
|27,83
|Borusan Yat. Paz.
|35,36
|-0,67
|-2,40
|Bosch Fren Sistemleri
|186,50
|-2,36
|22,08
|Bossa
|4,36
|-0,23
|3,71
|Brisa
|5,75
|-1,54
|-9,16
|Burçelik
|3,73
|-3,12
|16,20
|Burçelik Vana
|4,85
|-3,96
|227,70
|Bursa Çimento
|4,51
|-0,44
|2,50
|Carrefoursa
|3,53
|-0,28
|1,44
|Ceo Event Medya
|7,22
|5,09
|Coca Cola İçecek
|34,00
|-0,47
|15,00
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|-1,75
|15,46
|Credıtwest Faktorıng
|1,38
|-2,82
|32,69
|Çelebi
|98,55
|1,55
|68,90
|Çelik Halat
|4,37
|-4,17
|-19,12
|Çemaş Döküm
|1,20
|5,26
|57,89
|Çemtaş
|5,19
|-1,52
|-12,97
|Çimbeton
|28,76
|0,35
|0,56
|Çimentaş
|11,73
|0,43
|-7,64
|Çimsa
|7,10
|1,87
|-5,96
|Çuhadaroğlu Metal
|2,27
|0,00
|27,53
|Dagi Giyim
|1,70
|-2,30
|37,10
|Dagi Yatırım Holding
|1,53
|-3,77
|51,49
|Dardanel
|1,57
|4,67
|42,73
|Datagate Bilgisayar
|5,59
|-2,78
|30,61
|Demısaş Döküm
|2,34
|-2,50
|1,84
|Denge Holding
|1,73
|-2,26
|49,14
|Deniz GMYO
|3,54
|0,57
|16,45
|Denizbank
|20,90
|0,48
|9,42
|Denizli Cam
|5,80
|-4,76
|11,37
|Derimod
|12,98
|8,98
|49,71
|Derlüks Deri
|2,09
|-2,34
|Desa Deri
|2,45
|-1,21
|41,62
|Despec Bilgisayar
|2,95
|0,00
|8,00
|Deva Holding
|6,96
|0,00
|111,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|-1,12
|12,82
|Ditaş Doğan
|5,41
|0,00
|5,69
|DO-CO
|521,00
|-5,79
|9,93
|Doğan Burda
|3,19
|-1,54
|5,98
|Doğan Holding
|1,42
|2,16
|52,47
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|-2,80
|-14,75
|Doğusan
|1,56
|-1,27
|-27,93
|Doğuş GMYO
|2,54
|0,00
|20,38
|Doğuş Otomotiv
|6,30
|-5,83
|45,16
|Döktaş Dökümcülük
|26,14
|0,62
|220,74
|Duran Doğan Basım
|10,23
|-1,06
|100,59
|Dyo Boya
|3,75
|-1,83
|29,31
|Eczacıbaşı İlaç
|2,85
|2,15
|17,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,42
|-0,13
|15,89
|Edip Gayrimenkul
|0,93
|5,68
|20,78
|Ege Endüstri
|465,60
|0,19
|49,64
|Ege Gübre
|34,70
|1,94
|67,74
|Ege Profil
|9,24
|0,87
|10,03
|Ege Seramik
|2,97
|-0,67
|0,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|-3,45
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|5,45
|3,02
|41,93
|Ekiz Kimya
|0,43
|2,38
|30,30
|Emek Elektrik
|1,20
|-1,64
|22,45
|Eminiş Ambalaj
|0,95
|-2,06
|-18,80
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|1,55
|-10,07
|Enerjisa Enerji
|6,02
|1,35
|27,86
|Enka İnşaat
|5,60
|1,63
|26,01
|Erbosan
|18,72
|2,41
|23,12
|Ereğli Demir Çelik
|6,78
|-2,02
|11,12
|Ersu Gıda
|1,24
|-4,62
|34,78
|Escort Teknoloji
|0,89
|2,30
|17,11
|Etiler Gıda
|3,71
|0,00
|74,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|78,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,85
|-1,16
|33,87
|Euro Yat. Ort.
|0,88
|1,15
|40,44
|Euro Yatırım Holding
|1,27
|-2,31
|130,91
|Fenerbahçe Futbol
|12,41
|0,65
|79,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,02
|-1,63
|13,53
|F-M İzmit Piston
|18,04
|1,06
|17,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,09
|-1,28
|100,78
|Ford Otosan
|58,45
|1,12
|23,03
|Formet Çelik Kapı
|6,07
|2,88
|377,95
|Frigo Pak Gıda
|8,28
|-0,24
|387,06
|Galatasaray Sportif
|1,66
|-1,78
|33,87
|Garanti Bankası
|9,27
|-0,22
|16,46
|Garanti Faktoring
|3,55
|3,50
|79,29
|Garanti Yat. Ort.
|0,80
|2,56
|9,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,15
|0,00
|35,92
|Gedik Yatırım Holding
|4,00
|6,10
|70,21
|Gediz Ambalaj
|6,04
|-1,15
|49,35
|Gentaş
|1,41
|-3,42
|2,72
|Gersan Elektrik
|2,21
|-3,07
|-9,44
|Global Men. Değ.
|0,82
|2,50
|74,47
|Global Yat. Holding
|3,83
|1,32
|28,09
|Good-Year
|2,71
|-0,73
|-18,33
|Göltaş Çimento
|12,35
|-0,56
|0,86
|Gözde Girişim
|3,41
|-2,01
|27,72
|GSD Denizcilik
|1,62
|0,00
|40,87
|GSD Holding
|0,91
|-3,19
|13,75
|Gübre Fabrik.
|4,91
|0,82
|65,88
|Güler Yat. Holding
|1,32
|0,00
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,52
|-1,94
|8,40
|Halk GMYO
|0,93
|-1,06
|44,56
|Halk Sigorta
|0,96
|0,00
|8,78
|Hatay Tekstil
|4,05
|-1,22
|17,45
|Hedef Girişim
|1,59
|-4,79
|37,07
|Hektaş
|15,71
|0,96
|69,47
|HUB Girişim
|3,71
|17,78
|97,34
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|1,28
|-15,05
|ICBC Turkey Bank
|3,63
|-0,27
|-26,37
|İdealist Danışmanlık
|4,13
|-4,18
|-29,34
|İdealist GMYO
|2,89
|-0,34
|77,30
|İhlas Ev Aletleri
|1,43
|0,00
|337,81
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|0,00
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|2,47
|-0,80
|304,92
|İhlas Holding
|0,49
|-2,00
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,62
|1,64
|87,88
|İndeks Bilgisayar
|7,43
|-0,40
|33,43
|Info Yatırım
|5,00
|3,52
|385,44
|İntema
|7,22
|-0,82
|20,40
|İpek Doğal Enerji
|6,21
|2,31
|15,64
|İskenderun Demir Çelik
|6,00
|-1,15
|27,97
(Sürecek)
Kaynak: AA