19.09.2019 18:32

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,61 0,63 -17,44 Acıpayam Selüloz 4,96 3,33 55,25 Adana Çimento (A) 5,47 -0,91 15,00 Adana Çimento (B) 3,93 -1,75 21,84 Adana Çimento (C) 1,29 -3,01 4,79 Adel Kalemcilik 12,50 -1,42 13,64 Adese Alışveriş Ticaret 1,97 2,60 -15,81 Afyon Çimento 4,25 -6,80 -7,41 Ak Enerji 0,57 -1,72 -9,52 Akbank 7,39 -3,02 25,58 Akçansa 6,16 -1,12 -5,84 Akdenız Güvenlık Hız. 1,55 -0,64 -22,89 Akfen GMYO 2,27 0,44 37,58 Akın Tekstil 9,54 -1,14 5,24 Akiş GMYO 2,65 1,15 16,28 Akmerkez GMYO 20,26 -0,20 31,31 Aksa 9,40 -0,95 41,68 Aksa Enerji 2,67 -1,11 -0,37 Aksigorta 4,94 2,28 57,36 Aksu Enerji 8,21 -0,85 6,35 Alarko Carrıer 37,20 0,43 -5,49 Alarko GMYO 48,50 6,36 14,86 Alarko Holding 4,53 0,00 132,27 Albaraka Türk 1,32 -2,22 8,20 Alcatel Lucent Teletaş 6,93 -2,81 20,31 Alkim Kağıt 4,01 -3,84 11,57 Alkim Kimya 25,94 -0,84 20,42 Altınyağ 0,44 0,00 0,00 Altınyunus Çeşme 3,05 -0,97 -1,66 Anadolu Cam 2,83 -1,05 10,34 Anadolu Efes 23,68 -0,92 17,97 Anadolu Grubu Holding 15,00 1,90 48,01 Anadolu Hayat Emek. 5,08 -0,59 -10,79 Anadolu Isuzu 9,56 0,10 54,69 Anadolu Sigorta 4,20 0,00 6,99 Anel Elektrik 1,92 -2,04 18,52 Arçelik 18,15 -1,94 14,95 Arena Bilgisayar 4,21 -4,32 -4,54 Armada Bilgisayar 9,97 0,71 7,32 Arsan Tekstil 2,36 -0,84 45,68 Artı Yatırım Holding 0,81 -2,41 -6,90 Aselsan 18,85 -2,48 -21,30 Aslan Çimento 28,78 -10,90 2,20 Ata GMYO 3,96 1,80 -1,25 Atakule GMYO 1,35 -0,74 2,60 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,95 -6,86 10,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,01 -1,85 21,78 Avrasya GMYO 1,14 -1,72 29,55 Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 0,00 24,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.276,00 0,01 2,38 Avrupa Yatırım Holding 2,23 1,36 -8,23 Ayen Enerji 2,27 -1,73 26,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 -0,56 30,15 Aygaz 10,98 -1,96 10,42 Bagfaş 10,11 -2,41 109,75 Bak Ambalaj 6,10 -0,97 29,56 Balatacılar Balatacılık 0,31 -3,13 -6,06 Bantaş Ambalaj 2,07 0,98 64,94 Banvit 14,54 -1,02 34,75 Baştaş Başkent Çimento 1,80 -0,55 -10,89 Batı Çimento 2,78 -2,80 15,35 Batısöke Çimento 1,04 -0,95 -4,59 Bera Holding 2,17 0,46 5,34 Berkosan Yalıtım 2,18 15,96 20,44 Beşiktaş Futbol Yat. 1,77 -1,67 9,26 Beyaz Filo 3,45 0,58 26,37 Beymen Perakende Yat. 8,13 0,00 106,35 Bilici Yatırım 2,68 2,29 111,93 Bim Mağazalar 49,06 0,12 14,53 Birko Mensucat 0,30 0,00 0,00 Birlik Mensucat 0,95 1,06 -18,80 Bizim Mağazaları 8,34 -1,65 22,65 Bolu Çimento 2,47 -1,59 -20,01 Bomonti Elektrik 2,20 1,38 358,33 Borusan Mannesmann 8,90 -1,33 26,97 Borusan Yat. Paz. 35,60 1,42 -1,73 Bosch Fren Sistemleri 191,00 1,60 25,02 Bossa 4,37 -0,46 3,94 Brisa 5,84 1,57 -7,74 Burçelik 3,85 -0,77 19,94 Burçelik Vana 5,05 -1,56 241,22 Bursa Çimento 4,53 -1,52 2,95 Carrefoursa 3,54 2,61 1,72 Ceo Event Medya 6,87 0,29 Coca Cola İçecek 34,16 -0,41 15,54 Cosmos Yat. Holding 1,14 5,56 17,53 Credıtwest Faktorıng 1,42 -2,74 36,54 Çelebi 97,05 -2,46 66,33 Çelik Halat 4,56 10,95 -15,60 Çemaş Döküm 1,14 -1,72 50,00 Çemtaş 5,27 -0,75 -11,63 Çimbeton 28,66 -0,35 0,21 Çimentaş 11,68 0,60 -8,03 Çimsa 6,97 -3,73 -7,68 Çuhadaroğlu Metal 2,27 0,44 27,53 Dagi Giyim 1,74 1,75 40,32 Dagi Yatırım Holding 1,59 0,00 57,43 Dardanel 1,50 -8,54 36,36 Datagate Bilgisayar 5,75 -1,37 34,35 Demısaş Döküm 2,40 -0,41 4,45 Denge Holding 1,77 -3,28 52,59 Deniz GMYO 3,52 2,03 15,79 Denizbank 20,80 0,19 8,90 Denizli Cam 6,09 -7,31 16,94 Derimod 11,91 0,08 37,37 Derlüks Deri 2,14 2,88 Desa Deri 2,48 0,40 43,35 Despec Bilgisayar 2,95 -0,67 8,00 Deva Holding 6,96 -1,69 111,55 Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 -1,11 14,10 Ditaş Doğan 5,41 1,69 5,69 DO-CO 553,00 1,02 16,68 Doğan Burda 3,24 -0,31 7,64 Doğan Holding 1,39 -1,42 49,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 -5,31 -12,30 Doğusan 1,58 -0,63 -27,01 Doğuş GMYO 2,54 -1,17 20,38 Doğuş Otomotiv 6,69 2,76 54,15 Döktaş Dökümcülük 25,98 -0,54 218,77 Duran Doğan Basım 10,34 -0,10 102,75 Dyo Boya 3,82 0,79 31,72 Eczacıbaşı İlaç 2,79 0,00 15,03 Eczacıbaşı Yatırım 7,43 1,36 16,05 Edip Gayrimenkul 0,88 0,00 14,29 Ege Endüstri 464,70 -0,71 49,35 Ege Gübre 34,04 0,59 64,55 Ege Profil 9,16 2,81 9,08 Ege Seramik 2,99 -1,64 0,97 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00 Egeplast 5,29 -1,12 37,76 Ekiz Kimya 0,42 -6,67 27,27 Emek Elektrik 1,22 -5,43 24,49 Eminiş Ambalaj 0,97 0,00 -17,09 Emlak Konut GMYO 1,29 -2,27 -11,44 Enerjisa Enerji 5,94 -2,14 26,16 Enka İnşaat 5,51 -1,25 23,98 Erbosan 18,28 -1,35 20,23 Ereğli Demir Çelik 6,92 -2,54 13,41 Ersu Gıda 1,30 -4,41 41,30 Escort Teknoloji 0,87 6,10 14,47 Etiler Gıda 3,71 -2,11 74,18 Euro Kapital Yat. Ort. 1,26 -1,56 78,98 Euro Trend Yat. Ort. 0,86 -1,15 35,44 Euro Yat. Ort. 0,87 -3,33 38,84 Euro Yatırım Holding 1,30 -4,41 136,36 Fenerbahçe Futbol 12,33 1,40 78,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 1,66 15,41 F-M İzmit Piston 17,85 0,62 16,13 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,13 1,62 103,38 Ford Otosan 57,80 -3,18 21,66 Formet Çelik Kapı 5,90 -1,83 364,57 Frigo Pak Gıda 8,30 -4,60 388,24 Galatasaray Sportif 1,69 -2,87 36,29 Garanti Bankası 9,29 -1,90 16,71 Garanti Faktoring 3,43 0,29 73,23 Garanti Yat. Ort. 0,78 -3,70 6,50 Gedik Y. Men. Değ. 4,15 -1,89 35,92 Gedik Yatırım Holding 3,77 -1,57 60,43 Gediz Ambalaj 6,11 3,04 51,08 Gentaş 1,46 -2,67 6,37 Gersan Elektrik 2,28 -3,80 -6,57 Global Men. Değ. 0,80 -6,98 70,21 Global Yat. Holding 3,78 0,27 26,42 Good-Year 2,73 -1,80 -17,73 Göltaş Çimento 12,42 -5,69 1,43 Gözde Girişim 3,48 1,16 30,34 GSD Denizcilik 1,62 -0,61 40,87 GSD Holding 0,94 -1,05 17,50 Gübre Fabrik. 4,87 -0,81 64,53 Güler Yat. Holding 1,32 0,00 23,36 Güneş Sigorta 1,55 -3,13 10,54 Halk GMYO 0,94 -1,05 46,12 Halk Sigorta 0,96 0,00 8,78 Hatay Tekstil 4,10 -0,49 18,90 Hedef Girişim 1,67 0,00 43,97 Hektaş 15,56 0,78 67,85 HUB Girişim 3,15 5,35 67,55 Hürriyet Gzt. 0,78 0,00 -16,13 ICBC Turkey Bank 3,64 -0,55 -26,17 İdealist Danışmanlık 4,31 -7,11 -26,26 İdealist GMYO 2,90 -3,01 77,91 İhlas Ev Aletleri 1,43 -0,69 337,81 İhlas Gayrimenkul 0,89 -1,11 -5,27 İhlas Gazetecilik 2,49 3,75 308,20 İhlas Holding 0,50 0,00 56,25 İhlas Yayın Holding 0,61 -1,61 84,85 İndeks Bilgisayar 7,46 -0,67 33,96 Info Yatırım 4,83 0,84 368,93 İntema 7,28 0,14 21,40 İpek Doğal Enerji 6,07 -3,80 13,04 İskenderun Demir Çelik 6,07 -1,46 29,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA