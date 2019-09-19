Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
19.09.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|0,63
|-17,44
|Acıpayam Selüloz
|4,96
|3,33
|55,25
|Adana Çimento (A)
|5,47
|-0,91
|15,00
|Adana Çimento (B)
|3,93
|-1,75
|21,84
|Adana Çimento (C)
|1,29
|-3,01
|4,79
|Adel Kalemcilik
|12,50
|-1,42
|13,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|2,60
|-15,81
|Afyon Çimento
|4,25
|-6,80
|-7,41
|Ak Enerji
|0,57
|-1,72
|-9,52
|Akbank
|7,39
|-3,02
|25,58
|Akçansa
|6,16
|-1,12
|-5,84
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,55
|-0,64
|-22,89
|Akfen GMYO
|2,27
|0,44
|37,58
|Akın Tekstil
|9,54
|-1,14
|5,24
|Akiş GMYO
|2,65
|1,15
|16,28
|Akmerkez GMYO
|20,26
|-0,20
|31,31
|Aksa
|9,40
|-0,95
|41,68
|Aksa Enerji
|2,67
|-1,11
|-0,37
|Aksigorta
|4,94
|2,28
|57,36
|Aksu Enerji
|8,21
|-0,85
|6,35
|Alarko Carrıer
|37,20
|0,43
|-5,49
|Alarko GMYO
|48,50
|6,36
|14,86
|Alarko Holding
|4,53
|0,00
|132,27
|Albaraka Türk
|1,32
|-2,22
|8,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,93
|-2,81
|20,31
|Alkim Kağıt
|4,01
|-3,84
|11,57
|Alkim Kimya
|25,94
|-0,84
|20,42
|Altınyağ
|0,44
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|3,05
|-0,97
|-1,66
|Anadolu Cam
|2,83
|-1,05
|10,34
|Anadolu Efes
|23,68
|-0,92
|17,97
|Anadolu Grubu Holding
|15,00
|1,90
|48,01
|Anadolu Hayat Emek.
|5,08
|-0,59
|-10,79
|Anadolu Isuzu
|9,56
|0,10
|54,69
|Anadolu Sigorta
|4,20
|0,00
|6,99
|Anel Elektrik
|1,92
|-2,04
|18,52
|Arçelik
|18,15
|-1,94
|14,95
|Arena Bilgisayar
|4,21
|-4,32
|-4,54
|Armada Bilgisayar
|9,97
|0,71
|7,32
|Arsan Tekstil
|2,36
|-0,84
|45,68
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-2,41
|-6,90
|Aselsan
|18,85
|-2,48
|-21,30
|Aslan Çimento
|28,78
|-10,90
|2,20
|Ata GMYO
|3,96
|1,80
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,35
|-0,74
|2,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|-6,86
|10,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,01
|-1,85
|21,78
|Avrasya GMYO
|1,14
|-1,72
|29,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|0,00
|24,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,00
|0,01
|2,38
|Avrupa Yatırım Holding
|2,23
|1,36
|-8,23
|Ayen Enerji
|2,27
|-1,73
|26,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|-0,56
|30,15
|Aygaz
|10,98
|-1,96
|10,42
|Bagfaş
|10,11
|-2,41
|109,75
|Bak Ambalaj
|6,10
|-0,97
|29,56
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|-3,13
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|2,07
|0,98
|64,94
|Banvit
|14,54
|-1,02
|34,75
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|-0,55
|-10,89
|Batı Çimento
|2,78
|-2,80
|15,35
|Batısöke Çimento
|1,04
|-0,95
|-4,59
|Bera Holding
|2,17
|0,46
|5,34
|Berkosan Yalıtım
|2,18
|15,96
|20,44
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,77
|-1,67
|9,26
|Beyaz Filo
|3,45
|0,58
|26,37
|Beymen Perakende Yat.
|8,13
|0,00
|106,35
|Bilici Yatırım
|2,68
|2,29
|111,93
|Bim Mağazalar
|49,06
|0,12
|14,53
|Birko Mensucat
|0,30
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,95
|1,06
|-18,80
|Bizim Mağazaları
|8,34
|-1,65
|22,65
|Bolu Çimento
|2,47
|-1,59
|-20,01
|Bomonti Elektrik
|2,20
|1,38
|358,33
|Borusan Mannesmann
|8,90
|-1,33
|26,97
|Borusan Yat. Paz.
|35,60
|1,42
|-1,73
|Bosch Fren Sistemleri
|191,00
|1,60
|25,02
|Bossa
|4,37
|-0,46
|3,94
|Brisa
|5,84
|1,57
|-7,74
|Burçelik
|3,85
|-0,77
|19,94
|Burçelik Vana
|5,05
|-1,56
|241,22
|Bursa Çimento
|4,53
|-1,52
|2,95
|Carrefoursa
|3,54
|2,61
|1,72
|Ceo Event Medya
|6,87
|0,29
|Coca Cola İçecek
|34,16
|-0,41
|15,54
|Cosmos Yat. Holding
|1,14
|5,56
|17,53
|Credıtwest Faktorıng
|1,42
|-2,74
|36,54
|Çelebi
|97,05
|-2,46
|66,33
|Çelik Halat
|4,56
|10,95
|-15,60
|Çemaş Döküm
|1,14
|-1,72
|50,00
|Çemtaş
|5,27
|-0,75
|-11,63
|Çimbeton
|28,66
|-0,35
|0,21
|Çimentaş
|11,68
|0,60
|-8,03
|Çimsa
|6,97
|-3,73
|-7,68
|Çuhadaroğlu Metal
|2,27
|0,44
|27,53
|Dagi Giyim
|1,74
|1,75
|40,32
|Dagi Yatırım Holding
|1,59
|0,00
|57,43
|Dardanel
|1,50
|-8,54
|36,36
|Datagate Bilgisayar
|5,75
|-1,37
|34,35
|Demısaş Döküm
|2,40
|-0,41
|4,45
|Denge Holding
|1,77
|-3,28
|52,59
|Deniz GMYO
|3,52
|2,03
|15,79
|Denizbank
|20,80
|0,19
|8,90
|Denizli Cam
|6,09
|-7,31
|16,94
|Derimod
|11,91
|0,08
|37,37
|Derlüks Deri
|2,14
|2,88
|Desa Deri
|2,48
|0,40
|43,35
|Despec Bilgisayar
|2,95
|-0,67
|8,00
|Deva Holding
|6,96
|-1,69
|111,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|-1,11
|14,10
|Ditaş Doğan
|5,41
|1,69
|5,69
|DO-CO
|553,00
|1,02
|16,68
|Doğan Burda
|3,24
|-0,31
|7,64
|Doğan Holding
|1,39
|-1,42
|49,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|-5,31
|-12,30
|Doğusan
|1,58
|-0,63
|-27,01
|Doğuş GMYO
|2,54
|-1,17
|20,38
|Doğuş Otomotiv
|6,69
|2,76
|54,15
|Döktaş Dökümcülük
|25,98
|-0,54
|218,77
|Duran Doğan Basım
|10,34
|-0,10
|102,75
|Dyo Boya
|3,82
|0,79
|31,72
|Eczacıbaşı İlaç
|2,79
|0,00
|15,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,43
|1,36
|16,05
|Edip Gayrimenkul
|0,88
|0,00
|14,29
|Ege Endüstri
|464,70
|-0,71
|49,35
|Ege Gübre
|34,04
|0,59
|64,55
|Ege Profil
|9,16
|2,81
|9,08
|Ege Seramik
|2,99
|-1,64
|0,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|5,29
|-1,12
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,42
|-6,67
|27,27
|Emek Elektrik
|1,22
|-5,43
|24,49
|Eminiş Ambalaj
|0,97
|0,00
|-17,09
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|-2,27
|-11,44
|Enerjisa Enerji
|5,94
|-2,14
|26,16
|Enka İnşaat
|5,51
|-1,25
|23,98
|Erbosan
|18,28
|-1,35
|20,23
|Ereğli Demir Çelik
|6,92
|-2,54
|13,41
|Ersu Gıda
|1,30
|-4,41
|41,30
|Escort Teknoloji
|0,87
|6,10
|14,47
|Etiler Gıda
|3,71
|-2,11
|74,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,26
|-1,56
|78,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,86
|-1,15
|35,44
|Euro Yat. Ort.
|0,87
|-3,33
|38,84
|Euro Yatırım Holding
|1,30
|-4,41
|136,36
|Fenerbahçe Futbol
|12,33
|1,40
|78,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|1,66
|15,41
|F-M İzmit Piston
|17,85
|0,62
|16,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,13
|1,62
|103,38
|Ford Otosan
|57,80
|-3,18
|21,66
|Formet Çelik Kapı
|5,90
|-1,83
|364,57
|Frigo Pak Gıda
|8,30
|-4,60
|388,24
|Galatasaray Sportif
|1,69
|-2,87
|36,29
|Garanti Bankası
|9,29
|-1,90
|16,71
|Garanti Faktoring
|3,43
|0,29
|73,23
|Garanti Yat. Ort.
|0,78
|-3,70
|6,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,15
|-1,89
|35,92
|Gedik Yatırım Holding
|3,77
|-1,57
|60,43
|Gediz Ambalaj
|6,11
|3,04
|51,08
|Gentaş
|1,46
|-2,67
|6,37
|Gersan Elektrik
|2,28
|-3,80
|-6,57
|Global Men. Değ.
|0,80
|-6,98
|70,21
|Global Yat. Holding
|3,78
|0,27
|26,42
|Good-Year
|2,73
|-1,80
|-17,73
|Göltaş Çimento
|12,42
|-5,69
|1,43
|Gözde Girişim
|3,48
|1,16
|30,34
|GSD Denizcilik
|1,62
|-0,61
|40,87
|GSD Holding
|0,94
|-1,05
|17,50
|Gübre Fabrik.
|4,87
|-0,81
|64,53
|Güler Yat. Holding
|1,32
|0,00
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,55
|-3,13
|10,54
|Halk GMYO
|0,94
|-1,05
|46,12
|Halk Sigorta
|0,96
|0,00
|8,78
|Hatay Tekstil
|4,10
|-0,49
|18,90
|Hedef Girişim
|1,67
|0,00
|43,97
|Hektaş
|15,56
|0,78
|67,85
|HUB Girişim
|3,15
|5,35
|67,55
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|0,00
|-16,13
|ICBC Turkey Bank
|3,64
|-0,55
|-26,17
|İdealist Danışmanlık
|4,31
|-7,11
|-26,26
|İdealist GMYO
|2,90
|-3,01
|77,91
|İhlas Ev Aletleri
|1,43
|-0,69
|337,81
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|2,49
|3,75
|308,20
|İhlas Holding
|0,50
|0,00
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,61
|-1,61
|84,85
|İndeks Bilgisayar
|7,46
|-0,67
|33,96
|Info Yatırım
|4,83
|0,84
|368,93
|İntema
|7,28
|0,14
|21,40
|İpek Doğal Enerji
|6,07
|-3,80
|13,04
|İskenderun Demir Çelik
|6,07
|-1,46
|29,46
(Sürecek)
Kaynak: AA