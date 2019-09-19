Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

19.09.2019 18:32
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,61 0,63 -17,44
Acıpayam Selüloz 4,96 3,33 55,25
Adana Çimento (A) 5,47 -0,91 15,00
Adana Çimento (B) 3,93 -1,75 21,84
Adana Çimento (C) 1,29 -3,01 4,79
Adel Kalemcilik 12,50 -1,42 13,64
Adese Alışveriş Ticaret 1,97 2,60 -15,81
Afyon Çimento 4,25 -6,80 -7,41
Ak Enerji 0,57 -1,72 -9,52
Akbank 7,39 -3,02 25,58
Akçansa 6,16 -1,12 -5,84
Akdenız Güvenlık Hız. 1,55 -0,64 -22,89
Akfen GMYO 2,27 0,44 37,58
Akın Tekstil 9,54 -1,14 5,24
Akiş GMYO 2,65 1,15 16,28
Akmerkez GMYO 20,26 -0,20 31,31
Aksa 9,40 -0,95 41,68
Aksa Enerji 2,67 -1,11 -0,37
Aksigorta 4,94 2,28 57,36
Aksu Enerji 8,21 -0,85 6,35
Alarko Carrıer 37,20 0,43 -5,49
Alarko GMYO 48,50 6,36 14,86
Alarko Holding 4,53 0,00 132,27
Albaraka Türk 1,32 -2,22 8,20
Alcatel Lucent Teletaş 6,93 -2,81 20,31
Alkim Kağıt 4,01 -3,84 11,57
Alkim Kimya 25,94 -0,84 20,42
Altınyağ 0,44 0,00 0,00
Altınyunus Çeşme 3,05 -0,97 -1,66
Anadolu Cam 2,83 -1,05 10,34
Anadolu Efes 23,68 -0,92 17,97
Anadolu Grubu Holding 15,00 1,90 48,01
Anadolu Hayat Emek. 5,08 -0,59 -10,79
Anadolu Isuzu 9,56 0,10 54,69
Anadolu Sigorta 4,20 0,00 6,99
Anel Elektrik 1,92 -2,04 18,52
Arçelik 18,15 -1,94 14,95
Arena Bilgisayar 4,21 -4,32 -4,54
Armada Bilgisayar 9,97 0,71 7,32
Arsan Tekstil 2,36 -0,84 45,68
Artı Yatırım Holding 0,81 -2,41 -6,90
Aselsan 18,85 -2,48 -21,30
Aslan Çimento 28,78 -10,90 2,20
Ata GMYO 3,96 1,80 -1,25
Atakule GMYO 1,35 -0,74 2,60
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,95 -6,86 10,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,01 -1,85 21,78
Avrasya GMYO 1,14 -1,72 29,55
Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 0,00 24,07
Avrasya Stratejik GMYF 1.276,00 0,01 2,38
Avrupa Yatırım Holding 2,23 1,36 -8,23
Ayen Enerji 2,27 -1,73 26,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 -0,56 30,15
Aygaz 10,98 -1,96 10,42
Bagfaş 10,11 -2,41 109,75
Bak Ambalaj 6,10 -0,97 29,56
Balatacılar Balatacılık 0,31 -3,13 -6,06
Bantaş Ambalaj 2,07 0,98 64,94
Banvit 14,54 -1,02 34,75
Baştaş Başkent Çimento 1,80 -0,55 -10,89
Batı Çimento 2,78 -2,80 15,35
Batısöke Çimento 1,04 -0,95 -4,59
Bera Holding 2,17 0,46 5,34
Berkosan Yalıtım 2,18 15,96 20,44
Beşiktaş Futbol Yat. 1,77 -1,67 9,26
Beyaz Filo 3,45 0,58 26,37
Beymen Perakende Yat. 8,13 0,00 106,35
Bilici Yatırım 2,68 2,29 111,93
Bim Mağazalar 49,06 0,12 14,53
Birko Mensucat 0,30 0,00 0,00
Birlik Mensucat 0,95 1,06 -18,80
Bizim Mağazaları 8,34 -1,65 22,65
Bolu Çimento 2,47 -1,59 -20,01
Bomonti Elektrik 2,20 1,38 358,33
Borusan Mannesmann 8,90 -1,33 26,97
Borusan Yat. Paz. 35,60 1,42 -1,73
Bosch Fren Sistemleri 191,00 1,60 25,02
Bossa 4,37 -0,46 3,94
Brisa 5,84 1,57 -7,74
Burçelik 3,85 -0,77 19,94
Burçelik Vana 5,05 -1,56 241,22
Bursa Çimento 4,53 -1,52 2,95
Carrefoursa 3,54 2,61 1,72
Ceo Event Medya 6,87 0,29
Coca Cola İçecek 34,16 -0,41 15,54
Cosmos Yat. Holding 1,14 5,56 17,53
Credıtwest Faktorıng 1,42 -2,74 36,54
Çelebi 97,05 -2,46 66,33
Çelik Halat 4,56 10,95 -15,60
Çemaş Döküm 1,14 -1,72 50,00
Çemtaş 5,27 -0,75 -11,63
Çimbeton 28,66 -0,35 0,21
Çimentaş 11,68 0,60 -8,03
Çimsa 6,97 -3,73 -7,68
Çuhadaroğlu Metal 2,27 0,44 27,53
Dagi Giyim 1,74 1,75 40,32
Dagi Yatırım Holding 1,59 0,00 57,43
Dardanel 1,50 -8,54 36,36
Datagate Bilgisayar 5,75 -1,37 34,35
Demısaş Döküm 2,40 -0,41 4,45
Denge Holding 1,77 -3,28 52,59
Deniz GMYO 3,52 2,03 15,79
Denizbank 20,80 0,19 8,90
Denizli Cam 6,09 -7,31 16,94
Derimod 11,91 0,08 37,37
Derlüks Deri 2,14 2,88
Desa Deri 2,48 0,40 43,35
Despec Bilgisayar 2,95 -0,67 8,00
Deva Holding 6,96 -1,69 111,55
Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 -1,11 14,10
Ditaş Doğan 5,41 1,69 5,69
DO-CO 553,00 1,02 16,68
Doğan Burda 3,24 -0,31 7,64
Doğan Holding 1,39 -1,42 49,25
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 -5,31 -12,30
Doğusan 1,58 -0,63 -27,01
Doğuş GMYO 2,54 -1,17 20,38
Doğuş Otomotiv 6,69 2,76 54,15
Döktaş Dökümcülük 25,98 -0,54 218,77
Duran Doğan Basım 10,34 -0,10 102,75
Dyo Boya 3,82 0,79 31,72
Eczacıbaşı İlaç 2,79 0,00 15,03
Eczacıbaşı Yatırım 7,43 1,36 16,05
Edip Gayrimenkul 0,88 0,00 14,29
Ege Endüstri 464,70 -0,71 49,35
Ege Gübre 34,04 0,59 64,55
Ege Profil 9,16 2,81 9,08
Ege Seramik 2,99 -1,64 0,97
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83
Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00
Egeplast 5,29 -1,12 37,76
Ekiz Kimya 0,42 -6,67 27,27
Emek Elektrik 1,22 -5,43 24,49
Eminiş Ambalaj 0,97 0,00 -17,09
Emlak Konut GMYO 1,29 -2,27 -11,44
Enerjisa Enerji 5,94 -2,14 26,16
Enka İnşaat 5,51 -1,25 23,98
Erbosan 18,28 -1,35 20,23
Ereğli Demir Çelik 6,92 -2,54 13,41
Ersu Gıda 1,30 -4,41 41,30
Escort Teknoloji 0,87 6,10 14,47
Etiler Gıda 3,71 -2,11 74,18
Euro Kapital Yat. Ort. 1,26 -1,56 78,98
Euro Trend Yat. Ort. 0,86 -1,15 35,44
Euro Yat. Ort. 0,87 -3,33 38,84
Euro Yatırım Holding 1,30 -4,41 136,36
Fenerbahçe Futbol 12,33 1,40 78,18
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 1,66 15,41
F-M İzmit Piston 17,85 0,62 16,13
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,13 1,62 103,38
Ford Otosan 57,80 -3,18 21,66
Formet Çelik Kapı 5,90 -1,83 364,57
Frigo Pak Gıda 8,30 -4,60 388,24
Galatasaray Sportif 1,69 -2,87 36,29
Garanti Bankası 9,29 -1,90 16,71
Garanti Faktoring 3,43 0,29 73,23
Garanti Yat. Ort. 0,78 -3,70 6,50
Gedik Y. Men. Değ. 4,15 -1,89 35,92
Gedik Yatırım Holding 3,77 -1,57 60,43
Gediz Ambalaj 6,11 3,04 51,08
Gentaş 1,46 -2,67 6,37
Gersan Elektrik 2,28 -3,80 -6,57
Global Men. Değ. 0,80 -6,98 70,21
Global Yat. Holding 3,78 0,27 26,42
Good-Year 2,73 -1,80 -17,73
Göltaş Çimento 12,42 -5,69 1,43
Gözde Girişim 3,48 1,16 30,34
GSD Denizcilik 1,62 -0,61 40,87
GSD Holding 0,94 -1,05 17,50
Gübre Fabrik. 4,87 -0,81 64,53
Güler Yat. Holding 1,32 0,00 23,36
Güneş Sigorta 1,55 -3,13 10,54
Halk GMYO 0,94 -1,05 46,12
Halk Sigorta 0,96 0,00 8,78
Hatay Tekstil 4,10 -0,49 18,90
Hedef Girişim 1,67 0,00 43,97
Hektaş 15,56 0,78 67,85
HUB Girişim 3,15 5,35 67,55
Hürriyet Gzt. 0,78 0,00 -16,13
ICBC Turkey Bank 3,64 -0,55 -26,17
İdealist Danışmanlık 4,31 -7,11 -26,26
İdealist GMYO 2,90 -3,01 77,91
İhlas Ev Aletleri 1,43 -0,69 337,81
İhlas Gayrimenkul 0,89 -1,11 -5,27
İhlas Gazetecilik 2,49 3,75 308,20
İhlas Holding 0,50 0,00 56,25
İhlas Yayın Holding 0,61 -1,61 84,85
İndeks Bilgisayar 7,46 -0,67 33,96
Info Yatırım 4,83 0,84 368,93
İntema 7,28 0,14 21,40
İpek Doğal Enerji 6,07 -3,80 13,04
İskenderun Demir Çelik 6,07 -1,46 29,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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