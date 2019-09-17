Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.09.2019 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|-0,61
|-16,41
|Acıpayam Selüloz
|4,69
|1,96
|46,80
|Adana Çimento (A)
|5,42
|-0,18
|13,95
|Adana Çimento (B)
|3,88
|-0,77
|20,29
|Adana Çimento (C)
|1,20
|-1,64
|-2,52
|Adel Kalemcilik
|12,65
|0,24
|15,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,12
|3,92
|-9,40
|Afyon Çimento
|4,22
|-2,31
|-8,06
|Ak Enerji
|0,59
|0,00
|-6,35
|Akbank
|7,48
|-0,27
|27,11
|Akçansa
|6,09
|0,33
|-6,91
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,56
|-1,27
|-22,39
|Akfen GMYO
|2,28
|0,00
|38,18
|Akın Tekstil
|9,87
|-0,80
|8,88
|Akiş GMYO
|2,63
|-0,75
|15,40
|Akmerkez GMYO
|20,20
|0,00
|30,93
|Aksa
|9,30
|-1,06
|40,18
|Aksa Enerji
|2,70
|0,37
|0,75
|Aksigorta
|4,82
|-1,03
|53,53
|Aksu Enerji
|8,29
|-0,72
|7,38
|Alarko Carrıer
|36,86
|-1,55
|-6,35
|Alarko GMYO
|45,10
|0,49
|6,81
|Alarko Holding
|4,42
|-0,67
|126,63
|Albaraka Türk
|1,36
|0,74
|11,48
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,95
|-1,84
|20,66
|Alkim Kağıt
|4,11
|-2,38
|14,35
|Alkim Kimya
|26,16
|-0,76
|21,44
|Altınyağ
|0,45
|0,00
|2,27
|Altınyunus Çeşme
|3,06
|0,99
|-1,33
|Anadolu Cam
|2,85
|0,71
|11,12
|Anadolu Efes
|23,72
|-0,75
|18,17
|Anadolu Grubu Holding
|14,23
|-2,40
|40,41
|Anadolu Hayat Emek.
|5,10
|-0,97
|-10,44
|Anadolu Isuzu
|9,70
|0,00
|56,96
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,00
|6,73
|Anel Elektrik
|1,95
|3,17
|20,37
|Arçelik
|18,65
|3,55
|18,11
|Arena Bilgisayar
|4,21
|2,68
|-4,54
|Armada Bilgisayar
|9,74
|-0,31
|4,84
|Arsan Tekstil
|2,34
|0,00
|44,44
|Artı Yatırım Holding
|0,84
|1,20
|-3,45
|Aselsan
|19,55
|-2,74
|-18,59
|Aslan Çimento
|32,70
|1,87
|16,12
|Ata GMYO
|3,90
|0,00
|-2,74
|Atakule GMYO
|1,38
|2,22
|4,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|-0,93
|23,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,15
|0,00
|23,67
|Avrasya GMYO
|1,16
|-1,69
|31,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|-2,19
|24,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.275,80
|0,01
|2,37
|Avrupa Yatırım Holding
|2,23
|-2,19
|-8,23
|Ayen Enerji
|2,38
|4,85
|32,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|10,92
|-0,18
|9,81
|Bagfaş
|10,40
|-2,80
|115,77
|Bak Ambalaj
|6,19
|2,65
|31,47
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|-3,03
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|2,00
|1,52
|59,36
|Banvit
|14,48
|-0,82
|34,20
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|-0,57
|-13,37
|Batı Çimento
|2,78
|0,00
|15,35
|Batısöke Çimento
|1,03
|0,00
|-5,50
|Bera Holding
|2,13
|-5,33
|3,40
|Berkosan Yalıtım
|1,87
|0,00
|3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|-3,37
|6,17
|Beyaz Filo
|3,37
|-1,75
|23,44
|Beymen Perakende Yat.
|8,13
|-0,12
|106,35
|Bilici Yatırım
|2,59
|-0,77
|104,81
|Bim Mağazalar
|49,00
|-0,93
|14,39
|Birko Mensucat
|0,30
|-3,23
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,92
|1,10
|-21,37
|Bizim Mağazaları
|8,40
|-1,06
|23,53
|Bolu Çimento
|2,44
|-1,21
|-20,98
|Bomonti Elektrik
|2,10
|0,48
|337,50
|Borusan Mannesmann
|8,96
|-1,43
|27,83
|Borusan Yat. Paz.
|34,70
|-0,57
|-4,22
|Bosch Fren Sistemleri
|183,90
|-1,92
|20,37
|Bossa
|4,33
|-1,59
|2,99
|Brisa
|5,69
|-1,73
|-10,11
|Burçelik
|3,90
|0,26
|21,50
|Burçelik Vana
|5,05
|4,12
|241,22
|Bursa Çimento
|4,57
|-0,44
|3,86
|Carrefoursa
|3,43
|-1,15
|-1,44
|Ceo Event Medya
|6,94
|2,97
|Coca Cola İçecek
|34,56
|-0,35
|16,89
|Cosmos Yat. Holding
|1,14
|1,79
|17,53
|Credıtwest Faktorıng
|1,46
|-0,68
|40,38
|Çelebi
|99,35
|2,16
|70,27
|Çelik Halat
|4,03
|0,00
|-25,41
|Çemaş Döküm
|1,19
|9,17
|56,58
|Çemtaş
|5,28
|-1,31
|-11,47
|Çimbeton
|28,04
|-1,54
|-1,96
|Çimentaş
|11,59
|-0,77
|-8,74
|Çimsa
|6,96
|-1,00
|-7,81
|Çuhadaroğlu Metal
|2,26
|-3,42
|26,97
|Dagi Giyim
|1,72
|1,18
|38,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,58
|0,64
|56,44
|Dardanel
|1,79
|7,19
|62,73
|Datagate Bilgisayar
|5,74
|-1,37
|34,11
|Demısaş Döküm
|2,40
|-2,04
|4,45
|Denge Holding
|1,83
|-1,61
|57,76
|Deniz GMYO
|3,46
|1,76
|13,82
|Denizbank
|20,76
|0,00
|8,69
|Denizli Cam
|6,82
|9,12
|30,95
|Derimod
|11,97
|-1,32
|38,06
|Derlüks Deri
|2,05
|-2,38
|Desa Deri
|2,44
|0,00
|41,04
|Despec Bilgisayar
|2,98
|0,68
|9,10
|Deva Holding
|6,93
|0,87
|110,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|3,37
|17,95
|Ditaş Doğan
|5,36
|-2,55
|4,71
|DO-CO
|540,20
|0,22
|13,98
|Doğan Burda
|3,23
|0,00
|7,31
|Doğan Holding
|1,39
|1,46
|49,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|-1,74
|-7,38
|Doğusan
|1,61
|-1,83
|-25,62
|Doğuş GMYO
|2,55
|-1,16
|20,85
|Doğuş Otomotiv
|6,49
|-2,41
|49,54
|Döktaş Dökümcülük
|27,62
|3,76
|238,90
|Duran Doğan Basım
|9,92
|0,20
|94,51
|Dyo Boya
|3,76
|-5,29
|29,66
|Eczacıbaşı İlaç
|2,78
|-1,77
|14,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,24
|-0,82
|13,08
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|15,58
|Ege Endüstri
|465,80
|-1,71
|49,71
|Ege Gübre
|32,90
|-1,61
|59,04
|Ege Profil
|9,05
|-1,09
|4,81
|Ege Seramik
|3,03
|-1,62
|2,32
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|3,45
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|5,47
|-2,32
|42,45
|Ekiz Kimya
|0,45
|4,65
|36,36
|Emek Elektrik
|1,21
|4,31
|23,47
|Eminiş Ambalaj
|0,97
|0,00
|-17,09
|Emlak Konut GMYO
|1,28
|-2,29
|-12,13
|Enerjisa Enerji
|6,05
|-0,66
|28,49
|Enka İnşaat
|5,62
|-1,58
|26,46
|Erbosan
|18,64
|2,03
|22,60
|Ereğli Demir Çelik
|7,02
|0,29
|15,05
|Ersu Gıda
|1,38
|0,73
|50,00
|Escort Teknoloji
|0,83
|1,22
|9,21
|Etiler Gıda
|3,75
|0,00
|76,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|76,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,86
|-1,15
|35,44
|Euro Yat. Ort.
|0,87
|-2,25
|38,84
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|-3,97
|163,64
|Fenerbahçe Futbol
|10,95
|-1,53
|58,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,97
|-1,98
|11,65
|F-M İzmit Piston
|17,82
|-1,44
|15,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,06
|-1,92
|98,83
|Ford Otosan
|60,55
|-2,34
|27,45
|Formet Çelik Kapı
|6,05
|-1,94
|376,38
|Frigo Pak Gıda
|8,90
|2,53
|423,53
|Galatasaray Sportif
|1,71
|-3,93
|37,90
|Garanti Bankası
|9,45
|-0,21
|18,72
|Garanti Faktoring
|3,51
|6,69
|77,27
|Garanti Yat. Ort.
|0,84
|-20,00
|14,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,13
|2,48
|35,26
|Gedik Yatırım Holding
|3,79
|1,34
|61,28
|Gediz Ambalaj
|5,96
|-1,00
|47,37
|Gentaş
|1,44
|-0,69
|4,91
|Gersan Elektrik
|2,41
|-3,98
|-1,24
|Global Men. Değ.
|0,83
|1,22
|76,60
|Global Yat. Holding
|3,74
|-0,80
|25,08
|Good-Year
|2,76
|-2,47
|-16,83
|Göltaş Çimento
|12,84
|3,05
|4,86
|Gözde Girişim
|3,34
|-0,60
|25,09
|GSD Denizcilik
|1,64
|2,50
|42,61
|GSD Holding
|0,95
|1,06
|18,75
|Gübre Fabrik.
|4,80
|0,21
|62,16
|Güler Yat. Holding
|1,34
|0,75
|25,23
|Güneş Sigorta
|1,52
|-1,94
|8,40
|Halk GMYO
|0,95
|-2,06
|47,67
|Halk Sigorta
|0,96
|-4,00
|8,78
|Hatay Tekstil
|4,13
|0,00
|19,77
|Hedef Girişim
|1,65
|1,23
|42,24
|Hektaş
|15,15
|-0,92
|63,43
|HUB Girişim
|2,97
|4,21
|57,98
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|0,00
|-16,13
|ICBC Turkey Bank
|3,68
|-1,34
|-25,35
|İdealist Danışmanlık
|4,70
|6,33
|-19,58
|İdealist GMYO
|3,02
|7,47
|85,28
|İhlas Ev Aletleri
|1,44
|-1,37
|340,87
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|2,49
|9,21
|308,20
|İhlas Holding
|0,51
|0,00
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,62
|0,00
|87,88
|İndeks Bilgisayar
|7,59
|-1,17
|36,30
|Info Yatırım
|4,72
|1,51
|358,25
|İntema
|7,23
|0,42
|20,57
|İpek Doğal Enerji
|6,39
|2,24
|18,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,10
|-0,97
|30,10
(Sürecek)
Kaynak: AA