17.09.2019 18:40

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 -0,61 -16,41 Acıpayam Selüloz 4,69 1,96 46,80 Adana Çimento (A) 5,42 -0,18 13,95 Adana Çimento (B) 3,88 -0,77 20,29 Adana Çimento (C) 1,20 -1,64 -2,52 Adel Kalemcilik 12,65 0,24 15,00 Adese Alışveriş Ticaret 2,12 3,92 -9,40 Afyon Çimento 4,22 -2,31 -8,06 Ak Enerji 0,59 0,00 -6,35 Akbank 7,48 -0,27 27,11 Akçansa 6,09 0,33 -6,91 Akdenız Güvenlık Hız. 1,56 -1,27 -22,39 Akfen GMYO 2,28 0,00 38,18 Akın Tekstil 9,87 -0,80 8,88 Akiş GMYO 2,63 -0,75 15,40 Akmerkez GMYO 20,20 0,00 30,93 Aksa 9,30 -1,06 40,18 Aksa Enerji 2,70 0,37 0,75 Aksigorta 4,82 -1,03 53,53 Aksu Enerji 8,29 -0,72 7,38 Alarko Carrıer 36,86 -1,55 -6,35 Alarko GMYO 45,10 0,49 6,81 Alarko Holding 4,42 -0,67 126,63 Albaraka Türk 1,36 0,74 11,48 Alcatel Lucent Teletaş 6,95 -1,84 20,66 Alkim Kağıt 4,11 -2,38 14,35 Alkim Kimya 26,16 -0,76 21,44 Altınyağ 0,45 0,00 2,27 Altınyunus Çeşme 3,06 0,99 -1,33 Anadolu Cam 2,85 0,71 11,12 Anadolu Efes 23,72 -0,75 18,17 Anadolu Grubu Holding 14,23 -2,40 40,41 Anadolu Hayat Emek. 5,10 -0,97 -10,44 Anadolu Isuzu 9,70 0,00 56,96 Anadolu Sigorta 4,19 0,00 6,73 Anel Elektrik 1,95 3,17 20,37 Arçelik 18,65 3,55 18,11 Arena Bilgisayar 4,21 2,68 -4,54 Armada Bilgisayar 9,74 -0,31 4,84 Arsan Tekstil 2,34 0,00 44,44 Artı Yatırım Holding 0,84 1,20 -3,45 Aselsan 19,55 -2,74 -18,59 Aslan Çimento 32,70 1,87 16,12 Ata GMYO 3,90 0,00 -2,74 Atakule GMYO 1,38 2,22 4,88 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 1,06 -0,93 23,26 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,15 0,00 23,67 Avrasya GMYO 1,16 -1,69 31,82 Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 -2,19 24,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.275,80 0,01 2,37 Avrupa Yatırım Holding 2,23 -2,19 -8,23 Ayen Enerji 2,38 4,85 32,18 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 0,00 27,24 Aygaz 10,92 -0,18 9,81 Bagfaş 10,40 -2,80 115,77 Bak Ambalaj 6,19 2,65 31,47 Balatacılar Balatacılık 0,32 -3,03 -3,03 Bantaş Ambalaj 2,00 1,52 59,36 Banvit 14,48 -0,82 34,20 Baştaş Başkent Çimento 1,75 -0,57 -13,37 Batı Çimento 2,78 0,00 15,35 Batısöke Çimento 1,03 0,00 -5,50 Bera Holding 2,13 -5,33 3,40 Berkosan Yalıtım 1,87 0,00 3,31 Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 -3,37 6,17 Beyaz Filo 3,37 -1,75 23,44 Beymen Perakende Yat. 8,13 -0,12 106,35 Bilici Yatırım 2,59 -0,77 104,81 Bim Mağazalar 49,00 -0,93 14,39 Birko Mensucat 0,30 -3,23 0,00 Birlik Mensucat 0,92 1,10 -21,37 Bizim Mağazaları 8,40 -1,06 23,53 Bolu Çimento 2,44 -1,21 -20,98 Bomonti Elektrik 2,10 0,48 337,50 Borusan Mannesmann 8,96 -1,43 27,83 Borusan Yat. Paz. 34,70 -0,57 -4,22 Bosch Fren Sistemleri 183,90 -1,92 20,37 Bossa 4,33 -1,59 2,99 Brisa 5,69 -1,73 -10,11 Burçelik 3,90 0,26 21,50 Burçelik Vana 5,05 4,12 241,22 Bursa Çimento 4,57 -0,44 3,86 Carrefoursa 3,43 -1,15 -1,44 Ceo Event Medya 6,94 2,97 Coca Cola İçecek 34,56 -0,35 16,89 Cosmos Yat. Holding 1,14 1,79 17,53 Credıtwest Faktorıng 1,46 -0,68 40,38 Çelebi 99,35 2,16 70,27 Çelik Halat 4,03 0,00 -25,41 Çemaş Döküm 1,19 9,17 56,58 Çemtaş 5,28 -1,31 -11,47 Çimbeton 28,04 -1,54 -1,96 Çimentaş 11,59 -0,77 -8,74 Çimsa 6,96 -1,00 -7,81 Çuhadaroğlu Metal 2,26 -3,42 26,97 Dagi Giyim 1,72 1,18 38,71 Dagi Yatırım Holding 1,58 0,64 56,44 Dardanel 1,79 7,19 62,73 Datagate Bilgisayar 5,74 -1,37 34,11 Demısaş Döküm 2,40 -2,04 4,45 Denge Holding 1,83 -1,61 57,76 Deniz GMYO 3,46 1,76 13,82 Denizbank 20,76 0,00 8,69 Denizli Cam 6,82 9,12 30,95 Derimod 11,97 -1,32 38,06 Derlüks Deri 2,05 -2,38 Desa Deri 2,44 0,00 41,04 Despec Bilgisayar 2,98 0,68 9,10 Deva Holding 6,93 0,87 110,64 Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 3,37 17,95 Ditaş Doğan 5,36 -2,55 4,71 DO-CO 540,20 0,22 13,98 Doğan Burda 3,23 0,00 7,31 Doğan Holding 1,39 1,46 49,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 -1,74 -7,38 Doğusan 1,61 -1,83 -25,62 Doğuş GMYO 2,55 -1,16 20,85 Doğuş Otomotiv 6,49 -2,41 49,54 Döktaş Dökümcülük 27,62 3,76 238,90 Duran Doğan Basım 9,92 0,20 94,51 Dyo Boya 3,76 -5,29 29,66 Eczacıbaşı İlaç 2,78 -1,77 14,61 Eczacıbaşı Yatırım 7,24 -0,82 13,08 Edip Gayrimenkul 0,89 -1,11 15,58 Ege Endüstri 465,80 -1,71 49,71 Ege Gübre 32,90 -1,61 59,04 Ege Profil 9,05 -1,09 4,81 Ege Seramik 3,03 -1,62 2,32 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 3,45 25,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00 Egeplast 5,47 -2,32 42,45 Ekiz Kimya 0,45 4,65 36,36 Emek Elektrik 1,21 4,31 23,47 Eminiş Ambalaj 0,97 0,00 -17,09 Emlak Konut GMYO 1,28 -2,29 -12,13 Enerjisa Enerji 6,05 -0,66 28,49 Enka İnşaat 5,62 -1,58 26,46 Erbosan 18,64 2,03 22,60 Ereğli Demir Çelik 7,02 0,29 15,05 Ersu Gıda 1,38 0,73 50,00 Escort Teknoloji 0,83 1,22 9,21 Etiler Gıda 3,75 0,00 76,06 Euro Kapital Yat. Ort. 1,24 -0,80 76,14 Euro Trend Yat. Ort. 0,86 -1,15 35,44 Euro Yat. Ort. 0,87 -2,25 38,84 Euro Yatırım Holding 1,45 -3,97 163,64 Fenerbahçe Futbol 10,95 -1,53 58,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,97 -1,98 11,65 F-M İzmit Piston 17,82 -1,44 15,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,06 -1,92 98,83 Ford Otosan 60,55 -2,34 27,45 Formet Çelik Kapı 6,05 -1,94 376,38 Frigo Pak Gıda 8,90 2,53 423,53 Galatasaray Sportif 1,71 -3,93 37,90 Garanti Bankası 9,45 -0,21 18,72 Garanti Faktoring 3,51 6,69 77,27 Garanti Yat. Ort. 0,84 -20,00 14,70 Gedik Y. Men. Değ. 4,13 2,48 35,26 Gedik Yatırım Holding 3,79 1,34 61,28 Gediz Ambalaj 5,96 -1,00 47,37 Gentaş 1,44 -0,69 4,91 Gersan Elektrik 2,41 -3,98 -1,24 Global Men. Değ. 0,83 1,22 76,60 Global Yat. Holding 3,74 -0,80 25,08 Good-Year 2,76 -2,47 -16,83 Göltaş Çimento 12,84 3,05 4,86 Gözde Girişim 3,34 -0,60 25,09 GSD Denizcilik 1,64 2,50 42,61 GSD Holding 0,95 1,06 18,75 Gübre Fabrik. 4,80 0,21 62,16 Güler Yat. Holding 1,34 0,75 25,23 Güneş Sigorta 1,52 -1,94 8,40 Halk GMYO 0,95 -2,06 47,67 Halk Sigorta 0,96 -4,00 8,78 Hatay Tekstil 4,13 0,00 19,77 Hedef Girişim 1,65 1,23 42,24 Hektaş 15,15 -0,92 63,43 HUB Girişim 2,97 4,21 57,98 Hürriyet Gzt. 0,78 0,00 -16,13 ICBC Turkey Bank 3,68 -1,34 -25,35 İdealist Danışmanlık 4,70 6,33 -19,58 İdealist GMYO 3,02 7,47 85,28 İhlas Ev Aletleri 1,44 -1,37 340,87 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,00 -4,21 İhlas Gazetecilik 2,49 9,21 308,20 İhlas Holding 0,51 0,00 59,38 İhlas Yayın Holding 0,62 0,00 87,88 İndeks Bilgisayar 7,59 -1,17 36,30 Info Yatırım 4,72 1,51 358,25 İntema 7,23 0,42 20,57 İpek Doğal Enerji 6,39 2,24 18,99 İskenderun Demir Çelik 6,10 -0,97 30,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA