Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

12.09.2019 18:35
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 0,00 -14,36
Acıpayam Selüloz 4,35 -0,91 36,16
Adana Çimento (A) 5,45 -0,37 14,58
Adana Çimento (B) 3,87 -0,77 19,98
Adana Çimento (C) 1,22 0,00 -0,90
Adel Kalemcilik 12,78 -0,39 16,18
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 12,80 -20,94
Afyon Çimento 4,35 -2,25 -5,23
Ak Enerji 0,59 3,51 -6,35
Akbank 7,58 2,43 28,81
Akçansa 6,00 0,00 -8,29
Akdenız Güvenlık Hız. 1,55 -1,27 -22,89
Akfen GMYO 2,28 2,70 38,18
Akın Tekstil 9,92 0,81 9,43
Akiş GMYO 2,62 -2,60 14,96
Akmerkez GMYO 20,32 -0,20 31,70
Aksa 9,33 -2,20 40,63
Aksa Enerji 2,73 1,49 1,87
Aksigorta 4,98 -1,19 58,63
Aksu Enerji 8,32 -0,12 7,77
Alarko Carrıer 36,04 -1,15 -8,43
Alarko GMYO 44,74 0,00 5,96
Alarko Holding 4,32 4,10 121,51
Albaraka Türk 1,30 0,00 6,56
Alcatel Lucent Teletaş 7,03 2,93 22,05
Alkim Kağıt 4,04 1,25 12,41
Alkim Kimya 26,54 -0,38 23,21
Altınyağ 0,44 0,00 0,00
Altınyunus Çeşme 3,02 1,68 -2,62
Anadolu Cam 2,74 0,74 6,83
Anadolu Efes 22,82 -3,22 13,68
Anadolu Grubu Holding 14,42 3,15 42,29
Anadolu Hayat Emek. 5,13 0,20 -9,91
Anadolu Isuzu 9,28 2,09 50,16
Anadolu Sigorta 4,18 0,00 6,48
Anel Elektrik 1,87 0,00 15,43
Arçelik 18,06 -0,82 14,38
Arena Bilgisayar 4,02 0,00 -8,84
Armada Bilgisayar 9,81 0,10 5,60
Arsan Tekstil 2,38 2,59 46,91
Artı Yatırım Holding 0,83 0,00 -4,60
Aselsan 19,84 -2,07 -17,38
Aslan Çimento 32,74 -1,56 16,26
Ata GMYO 3,96 0,00 -1,25
Atakule GMYO 1,38 -0,72 4,88
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 1,00 1,01 16,28
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,19 -0,97 24,21
Avrasya GMYO 1,24 0,81 40,91
Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 -2,19 24,07
Avrasya Stratejik GMYF 1.275,50 0,01 2,34
Avrupa Yatırım Holding 2,16 6,40 -11,11
Ayen Enerji 2,33 -0,43 29,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,77 0,57 28,69
Aygaz 10,19 0,49 2,47
Bagfaş 10,30 -0,29 113,69
Bak Ambalaj 6,02 -1,31 27,86
Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 0,00
Bantaş Ambalaj 1,90 0,00 51,39
Banvit 14,72 0,14 36,42
Baştaş Başkent Çimento 1,77 0,00 -12,38
Batı Çimento 2,76 -0,72 14,52
Batısöke Çimento 1,03 -4,63 -5,50
Bera Holding 2,20 -3,51 6,80
Berkosan Yalıtım 1,93 1,58 6,63
Beşiktaş Futbol Yat. 1,83 0,55 12,96
Beyaz Filo 3,48 -1,14 27,47
Beymen Perakende Yat. 8,15 0,25 106,85
Bilici Yatırım 2,63 5,20 107,98
Bim Mağazalar 48,40 -0,45 12,99
Birko Mensucat 0,33 0,00 10,00
Birlik Mensucat 0,92 2,22 -21,37
Bizim Mağazaları 8,58 -1,38 26,18
Bolu Çimento 2,50 -1,57 -19,03
Bomonti Elektrik 2,28 20,00 375,00
Borusan Mannesmann 9,14 0,33 30,40
Borusan Yat. Paz. 35,00 1,69 -3,39
Bosch Fren Sistemleri 184,80 1,09 20,96
Bossa 4,46 1,83 6,09
Brisa 5,80 -0,17 -8,37
Burçelik 3,79 -1,30 18,07
Burçelik Vana 4,44 0,45 200,00
Bursa Çimento 4,57 0,66 3,86
Carrefoursa 3,49 -0,29 0,29
Ceo Event Medya 6,71 4,35
Coca Cola İçecek 34,56 -1,93 16,89
Cosmos Yat. Holding 1,05 0,96 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,50 -0,66 44,23
Çelebi 96,85 -2,66 65,99
Çelik Halat 4,03 -1,71 -25,41
Çemaş Döküm 1,03 5,10 35,53
Çemtaş 5,39 -0,92 -9,62
Çimbeton 28,60 -0,28 0,00
Çimentaş 11,42 -0,26 -10,08
Çimsa 7,04 -1,40 -6,75
Çuhadaroğlu Metal 2,25 -2,17 26,40
Dagi Giyim 1,65 -0,60 33,06
Dagi Yatırım Holding 1,53 -2,55 51,49
Dardanel 1,30 4,00 18,18
Datagate Bilgisayar 5,91 -1,34 38,08
Demısaş Döküm 2,42 0,00 5,33
Denge Holding 1,86 1,64 60,34
Deniz GMYO 3,45 3,29 13,49
Denizbank 20,70 0,49 8,38
Denizli Cam 11,11 -0,36 -3,56
Derimod 11,75 1,21 35,52
Derlüks Deri 2,02 -0,98
Desa Deri 2,34 1,30 35,26
Despec Bilgisayar 2,91 -1,69 6,53
Deva Holding 6,97 4,34 111,85
Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 3,37 17,95
Ditaş Doğan 5,34 1,52 4,32
DO-CO 532,00 -1,13 12,25
Doğan Burda 3,22 -1,83 6,98
Doğan Holding 1,40 -2,78 50,33
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 -1,82 -11,48
Doğusan 1,52 -0,65 -29,78
Doğuş GMYO 2,60 3,17 23,22
Doğuş Otomotiv 6,60 -1,49 52,07
Döktaş Dökümcülük 31,88 -3,34 291,17
Duran Doğan Basım 9,71 -1,82 90,39
Dyo Boya 3,54 -1,67 22,07
Eczacıbaşı İlaç 2,74 -1,44 12,96
Eczacıbaşı Yatırım 7,10 0,14 10,90
Edip Gayrimenkul 0,91 2,25 18,18
Ege Endüstri 479,00 -1,40 53,95
Ege Gübre 33,40 -1,53 61,46
Ege Profil 9,27 -0,43 7,36
Ege Seramik 3,00 0,33 1,31
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -15,38 10,00
Egeplast 5,45 5,42 41,93
Ekiz Kimya 0,44 0,00 33,33
Emek Elektrik 1,20 0,00 22,45
Eminiş Ambalaj 0,97 1,04 -17,09
Emlak Konut GMYO 1,29 0,00 -11,44
Enerjisa Enerji 5,95 -3,25 26,37
Enka İnşaat 5,65 0,71 27,13
Erbosan 18,72 0,32 23,12
Ereğli Demir Çelik 7,06 2,32 15,70
Ersu Gıda 1,33 1,53 44,57
Escort Teknoloji 0,84 -3,45 10,53
Etiler Gıda 3,70 -2,63 73,71
Euro Kapital Yat. Ort. 1,26 -0,79 78,98
Euro Trend Yat. Ort. 0,86 1,18 35,44
Euro Yat. Ort. 0,87 -1,14 38,84
Euro Yatırım Holding 1,54 -2,53 180,00
Fenerbahçe Futbol 10,15 0,79 46,68
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,18 -2,15 19,55
F-M İzmit Piston 17,71 1,78 15,21
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,17 -0,94 105,98
Ford Otosan 60,00 -1,32 26,29
Formet Çelik Kapı 6,13 -1,45 382,68
Frigo Pak Gıda 7,80 -1,27 358,82
Galatasaray Sportif 1,76 1,73 41,94
Garanti Bankası 9,66 0,84 21,36
Garanti Faktoring 3,28 1,23 65,66
Garanti Yat. Ort. 1,07 -1,83 46,10
Gedik Y. Men. Değ. 4,11 0,49 34,61
Gedik Yatırım Holding 3,73 1,63 58,72
Gediz Ambalaj 5,80 1,58 43,41
Gentaş 1,43 0,00 4,18
Gersan Elektrik 2,36 -2,48 -3,29
Global Men. Değ. 0,81 0,00 72,34
Global Yat. Holding 3,87 0,00 29,43
Good-Year 2,88 -0,69 -13,21
Göltaş Çimento 12,67 -1,78 3,47
Gözde Girişim 3,12 -2,80 16,85
GSD Denizcilik 1,59 0,63 38,26
GSD Holding 0,93 0,00 16,25
Gübre Fabrik. 4,56 0,66 54,05
Güler Yat. Holding 1,35 1,50 26,17
Güneş Sigorta 1,48 -0,67 5,55
Halk GMYO 0,95 -2,06 47,67
Halk Sigorta 1,02 -0,97 15,58
Hatay Tekstil 4,20 3,96 21,80
Hedef Girişim 1,57 0,00 35,34
Hektaş 15,27 -1,17 64,72
HUB Girişim 2,78 0,72 47,87
Hürriyet Gzt. 0,78 -2,50 -16,13
ICBC Turkey Bank 3,75 -2,09 -23,94
İdealist Danışmanlık 4,48 -5,88 -23,35
İdealist GMYO 3,00 -5,66 84,05
İhlas Ev Aletleri 1,48 5,71 353,12
İhlas Gayrimenkul 0,91 -1,09 -3,15
İhlas Gazetecilik 2,24 -0,44 267,21
İhlas Holding 0,51 -1,92 59,38
İhlas Yayın Holding 0,61 1,67 84,85
İndeks Bilgisayar 7,73 2,79 38,81
Info Yatırım 4,49 1,81 335,92
İntema 7,23 0,56 20,57
İpek Doğal Enerji 5,97 0,17 11,17
İskenderun Demir Çelik 6,26 -0,79 33,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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