Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
11.09.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|0,00
|-14,36
|Acıpayam Selüloz
|4,39
|0,23
|37,41
|Adana Çimento (A)
|5,47
|0,18
|15,00
|Adana Çimento (B)
|3,90
|0,00
|20,91
|Adana Çimento (C)
|1,22
|1,67
|-0,90
|Adel Kalemcilik
|12,83
|-0,93
|16,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,64
|5,13
|-29,91
|Afyon Çimento
|4,45
|1,83
|-3,05
|Ak Enerji
|0,57
|-1,72
|-9,52
|Akbank
|7,40
|0,95
|25,75
|Akçansa
|6,00
|0,00
|-8,29
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,57
|-2,48
|-21,89
|Akfen GMYO
|2,22
|0,91
|34,55
|Akın Tekstil
|9,84
|1,13
|8,55
|Akiş GMYO
|2,69
|1,51
|18,03
|Akmerkez GMYO
|20,36
|0,79
|31,96
|Aksa
|9,54
|0,53
|43,79
|Aksa Enerji
|2,69
|-0,74
|0,37
|Aksigorta
|5,04
|0,80
|60,54
|Aksu Enerji
|8,33
|-0,95
|7,90
|Alarko Carrıer
|36,46
|1,17
|-7,37
|Alarko GMYO
|44,74
|-0,36
|5,96
|Alarko Holding
|4,15
|2,22
|112,79
|Albaraka Türk
|1,30
|0,00
|6,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,83
|1,04
|18,58
|Alkim Kağıt
|3,99
|0,50
|11,02
|Alkim Kimya
|26,64
|-0,37
|23,67
|Altınyağ
|0,44
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|2,97
|1,37
|-4,23
|Anadolu Cam
|2,72
|1,49
|6,05
|Anadolu Efes
|23,58
|-1,34
|17,47
|Anadolu Grubu Holding
|13,98
|-0,29
|37,95
|Anadolu Hayat Emek.
|5,12
|0,20
|-10,09
|Anadolu Isuzu
|9,09
|3,65
|47,09
|Anadolu Sigorta
|4,18
|-0,24
|6,48
|Anel Elektrik
|1,87
|2,19
|15,43
|Arçelik
|18,21
|-0,22
|15,33
|Arena Bilgisayar
|4,02
|0,25
|-8,84
|Armada Bilgisayar
|9,80
|0,00
|5,49
|Arsan Tekstil
|2,32
|0,87
|43,21
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|6,41
|-4,60
|Aselsan
|20,26
|1,55
|-15,63
|Aslan Çimento
|33,26
|1,53
|18,11
|Ata GMYO
|3,96
|0,51
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,39
|0,00
|5,64
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,99
|4,21
|15,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,28
|-0,43
|25,42
|Avrasya GMYO
|1,23
|0,00
|39,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,37
|3,79
|26,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.275,40
|0,01
|2,33
|Avrupa Yatırım Holding
|2,03
|6,84
|-16,46
|Ayen Enerji
|2,34
|-0,43
|29,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,76
|0,57
|27,97
|Aygaz
|10,14
|1,30
|1,97
|Bagfaş
|10,33
|-1,53
|114,32
|Bak Ambalaj
|6,10
|2,01
|29,56
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|-8,33
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|1,90
|3,83
|51,39
|Banvit
|14,70
|2,23
|36,24
|Baştaş Başkent Çimento
|1,77
|1,72
|-12,38
|Batı Çimento
|2,78
|2,96
|15,35
|Batısöke Çimento
|1,08
|3,85
|-0,92
|Bera Holding
|2,28
|2,70
|10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,90
|1,06
|4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,82
|-0,55
|12,35
|Beyaz Filo
|3,52
|-1,68
|28,94
|Beymen Perakende Yat.
|8,13
|0,00
|106,35
|Bilici Yatırım
|2,50
|-1,96
|97,70
|Bim Mağazalar
|48,62
|0,00
|13,50
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|10,00
|Birlik Mensucat
|0,90
|2,27
|-23,08
|Bizim Mağazaları
|8,70
|1,05
|27,94
|Bolu Çimento
|2,54
|3,25
|-17,74
|Bomonti Elektrik
|1,90
|-10,80
|295,83
|Borusan Mannesmann
|9,11
|0,66
|29,97
|Borusan Yat. Paz.
|34,42
|1,47
|-4,99
|Bosch Fren Sistemleri
|182,80
|2,24
|19,65
|Bossa
|4,38
|-0,68
|4,18
|Brisa
|5,81
|1,04
|-8,21
|Burçelik
|3,84
|2,13
|19,63
|Burçelik Vana
|4,42
|-2,64
|198,65
|Bursa Çimento
|4,54
|2,71
|3,18
|Carrefoursa
|3,50
|-0,28
|0,57
|Ceo Event Medya
|6,43
|0,00
|Coca Cola İçecek
|35,24
|-0,79
|19,19
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|0,00
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,51
|-0,66
|45,19
|Çelebi
|99,50
|1,07
|70,53
|Çelik Halat
|4,10
|0,74
|-24,11
|Çemaş Döküm
|0,98
|-4,85
|28,95
|Çemtaş
|5,44
|0,18
|-8,78
|Çimbeton
|28,68
|0,70
|0,28
|Çimentaş
|11,45
|-0,52
|-9,84
|Çimsa
|7,14
|-0,28
|-5,43
|Çuhadaroğlu Metal
|2,30
|0,00
|29,21
|Dagi Giyim
|1,66
|5,06
|33,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,57
|2,61
|55,45
|Dardanel
|1,25
|5,93
|13,64
|Datagate Bilgisayar
|5,99
|2,57
|39,95
|Demısaş Döküm
|2,42
|0,41
|5,33
|Denge Holding
|1,83
|-4,19
|57,76
|Deniz GMYO
|3,34
|0,91
|9,87
|Denizbank
|20,60
|0,10
|7,85
|Denizli Cam
|11,15
|1,00
|-3,21
|Derimod
|11,61
|3,11
|33,91
|Derlüks Deri
|2,04
|3,03
|Desa Deri
|2,31
|0,43
|33,53
|Despec Bilgisayar
|2,96
|-0,34
|8,37
|Deva Holding
|6,68
|3,25
|103,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|-1,11
|14,10
|Ditaş Doğan
|5,26
|0,57
|2,76
|DO-CO
|538,10
|-1,45
|13,54
|Doğan Burda
|3,28
|-1,20
|8,97
|Doğan Holding
|1,44
|0,70
|54,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,10
|2,80
|-9,84
|Doğusan
|1,53
|1,32
|-29,32
|Doğuş GMYO
|2,52
|0,40
|19,43
|Doğuş Otomotiv
|6,70
|1,98
|54,38
|Döktaş Dökümcülük
|32,98
|-4,24
|304,66
|Duran Doğan Basım
|9,89
|2,49
|93,92
|Dyo Boya
|3,60
|-0,55
|24,14
|Eczacıbaşı İlaç
|2,78
|4,51
|14,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,09
|3,65
|10,74
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|1,14
|15,58
|Ege Endüstri
|485,80
|1,23
|56,13
|Ege Gübre
|33,92
|-1,17
|63,97
|Ege Profil
|9,31
|1,31
|7,82
|Ege Seramik
|2,99
|0,00
|0,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|-6,45
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|-7,14
|30,00
|Egeplast
|5,17
|1,97
|34,64
|Ekiz Kimya
|0,44
|-2,22
|33,33
|Emek Elektrik
|1,20
|4,35
|22,45
|Eminiş Ambalaj
|0,96
|2,13
|-17,95
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|-1,53
|-11,44
|Enerjisa Enerji
|6,15
|1,15
|30,62
|Enka İnşaat
|5,61
|0,90
|26,23
|Erbosan
|18,66
|2,81
|22,73
|Ereğli Demir Çelik
|6,90
|0,00
|13,08
|Ersu Gıda
|1,31
|-0,76
|42,39
|Escort Teknoloji
|0,87
|-5,43
|14,47
|Etiler Gıda
|3,80
|5,56
|78,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,27
|-2,31
|80,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,85
|-1,16
|33,87
|Euro Yat. Ort.
|0,88
|1,15
|40,44
|Euro Yatırım Holding
|1,58
|1,28
|187,27
|Fenerbahçe Futbol
|10,07
|0,80
|45,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,25
|-9,72
|22,18
|F-M İzmit Piston
|17,40
|0,99
|13,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,20
|-0,62
|107,93
|Ford Otosan
|60,80
|2,10
|27,98
|Formet Çelik Kapı
|6,22
|-1,11
|389,76
|Frigo Pak Gıda
|7,90
|-1,25
|364,71
|Galatasaray Sportif
|1,73
|0,00
|39,52
|Garanti Bankası
|9,58
|1,05
|20,35
|Garanti Faktoring
|3,24
|1,57
|63,64
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|0,00
|48,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,09
|1,24
|33,95
|Gedik Yatırım Holding
|3,67
|1,10
|56,17
|Gediz Ambalaj
|5,71
|2,33
|41,19
|Gentaş
|1,43
|-0,69
|4,18
|Gersan Elektrik
|2,42
|1,68
|-0,83
|Global Men. Değ.
|0,81
|0,00
|72,34
|Global Yat. Holding
|3,87
|3,75
|29,43
|Good-Year
|2,90
|3,20
|-12,61
|Göltaş Çimento
|12,90
|2,95
|5,35
|Gözde Girişim
|3,21
|0,31
|20,22
|GSD Denizcilik
|1,58
|-0,63
|37,39
|GSD Holding
|0,93
|-2,11
|16,25
|Gübre Fabrik.
|4,53
|0,00
|53,04
|Güler Yat. Holding
|1,33
|1,53
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,49
|-0,67
|6,26
|Halk GMYO
|0,97
|2,11
|50,78
|Halk Sigorta
|1,03
|0,98
|16,71
|Hatay Tekstil
|4,04
|1,00
|17,16
|Hedef Girişim
|1,57
|0,00
|35,34
|Hektaş
|15,45
|-1,72
|66,67
|HUB Girişim
|2,76
|4,55
|46,81
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|1,27
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|3,83
|4,08
|-22,31
|İdealist Danışmanlık
|4,76
|12,05
|-18,56
|İdealist GMYO
|3,18
|20,00
|95,09
|İhlas Ev Aletleri
|1,40
|2,19
|328,63
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|3,37
|-2,08
|İhlas Gazetecilik
|2,25
|0,00
|268,85
|İhlas Holding
|0,52
|4,00
|62,50
|İhlas Yayın Holding
|0,60
|0,00
|81,82
|İndeks Bilgisayar
|7,52
|2,04
|35,04
|Info Yatırım
|4,41
|1,85
|328,16
|İntema
|7,19
|1,55
|19,90
|İpek Doğal Enerji
|5,96
|1,71
|10,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,31
|1,28
|34,58
(Sürecek)
Kaynak: AA