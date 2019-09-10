Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
10.09.2019 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|-0,60
|-14,36
|Acıpayam Selüloz
|4,38
|-0,45
|37,10
|Adana Çimento (A)
|5,46
|-0,91
|14,79
|Adana Çimento (B)
|3,90
|0,52
|20,91
|Adana Çimento (C)
|1,20
|2,56
|-2,52
|Adel Kalemcilik
|12,95
|2,61
|17,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,56
|-2,50
|-33,33
|Afyon Çimento
|4,37
|0,23
|-4,79
|Ak Enerji
|0,58
|-1,69
|-7,94
|Akbank
|7,33
|0,00
|24,56
|Akçansa
|6,00
|1,69
|-8,29
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,61
|3,21
|-19,90
|Akfen GMYO
|2,20
|-0,90
|33,33
|Akın Tekstil
|9,73
|1,35
|7,34
|Akiş GMYO
|2,65
|3,11
|16,28
|Akmerkez GMYO
|20,20
|0,00
|30,93
|Aksa
|9,49
|1,71
|43,04
|Aksa Enerji
|2,71
|0,00
|1,12
|Aksigorta
|5,00
|-0,20
|59,27
|Aksu Enerji
|8,41
|0,72
|8,94
|Alarko Carrıer
|36,04
|1,24
|-8,43
|Alarko GMYO
|44,90
|0,90
|6,34
|Alarko Holding
|4,06
|-1,93
|108,17
|Albaraka Türk
|1,30
|-0,76
|6,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,76
|-0,59
|17,36
|Alkim Kağıt
|3,97
|-1,49
|10,46
|Alkim Kimya
|26,74
|0,07
|24,14
|Altınyağ
|0,44
|-2,22
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|2,93
|1,03
|-5,52
|Anadolu Cam
|2,68
|-0,37
|4,49
|Anadolu Efes
|23,90
|0,00
|19,06
|Anadolu Grubu Holding
|14,02
|-0,50
|38,34
|Anadolu Hayat Emek.
|5,11
|0,39
|-10,27
|Anadolu Isuzu
|8,77
|0,80
|41,91
|Anadolu Sigorta
|4,19
|-1,18
|6,73
|Anel Elektrik
|1,83
|0,55
|12,96
|Arçelik
|18,25
|0,83
|15,58
|Arena Bilgisayar
|4,01
|3,89
|-9,07
|Armada Bilgisayar
|9,80
|-0,51
|5,49
|Arsan Tekstil
|2,30
|-0,43
|41,98
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|-1,27
|-10,34
|Aselsan
|19,95
|3,26
|-16,92
|Aslan Çimento
|32,76
|-0,12
|16,34
|Ata GMYO
|3,94
|-0,25
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,39
|0,72
|5,64
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|1,06
|10,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,32
|0,00
|25,97
|Avrasya GMYO
|1,23
|-0,81
|39,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,32
|-1,49
|22,22
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.275,30
|0,01
|2,33
|Avrupa Yatırım Holding
|1,90
|0,53
|-21,81
|Ayen Enerji
|2,35
|-0,42
|30,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|27,24
|Aygaz
|10,01
|0,10
|0,66
|Bagfaş
|10,49
|-0,85
|117,63
|Bak Ambalaj
|5,98
|-1,64
|27,01
|Balatacılar Balatacılık
|0,36
|12,50
|9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,83
|0,55
|45,82
|Banvit
|14,38
|-0,76
|33,27
|Baştaş Başkent Çimento
|1,74
|-1,14
|-13,86
|Batı Çimento
|2,70
|1,89
|12,03
|Batısöke Çimento
|1,04
|1,96
|-4,59
|Bera Holding
|2,22
|8,82
|7,77
|Berkosan Yalıtım
|1,88
|2,17
|3,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,83
|-3,17
|12,96
|Beyaz Filo
|3,58
|5,29
|31,14
|Beymen Perakende Yat.
|8,13
|0,12
|106,35
|Bilici Yatırım
|2,55
|3,24
|101,65
|Bim Mağazalar
|48,62
|0,16
|13,50
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|10,00
|Birlik Mensucat
|0,88
|-1,12
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|8,61
|1,41
|26,62
|Bolu Çimento
|2,46
|1,23
|-20,33
|Bomonti Elektrik
|2,13
|-19,92
|343,75
|Borusan Mannesmann
|9,05
|2,38
|29,11
|Borusan Yat. Paz.
|33,92
|1,80
|-6,37
|Bosch Fren Sistemleri
|178,80
|1,59
|17,04
|Bossa
|4,41
|1,15
|4,90
|Brisa
|5,75
|-0,52
|-9,16
|Burçelik
|3,76
|0,53
|17,13
|Burçelik Vana
|4,54
|2,02
|206,76
|Bursa Çimento
|4,42
|4,74
|0,45
|Carrefoursa
|3,51
|-0,28
|0,86
|Ceo Event Medya
|6,43
|1,26
|Coca Cola İçecek
|35,52
|-2,31
|20,14
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|2,97
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,52
|-0,65
|46,15
|Çelebi
|98,45
|-3,86
|68,73
|Çelik Halat
|4,07
|1,50
|-24,67
|Çemaş Döküm
|1,03
|0,98
|35,53
|Çemtaş
|5,43
|0,37
|-8,95
|Çimbeton
|28,48
|1,35
|-0,42
|Çimentaş
|11,51
|1,95
|-9,37
|Çimsa
|7,16
|4,53
|-5,17
|Çuhadaroğlu Metal
|2,30
|2,22
|29,21
|Dagi Giyim
|1,58
|2,60
|27,42
|Dagi Yatırım Holding
|1,53
|1,32
|51,49
|Dardanel
|1,18
|-0,84
|7,27
|Datagate Bilgisayar
|5,84
|1,39
|36,45
|Demısaş Döküm
|2,41
|-0,41
|4,89
|Denge Holding
|1,91
|1,06
|64,66
|Deniz GMYO
|3,31
|0,00
|8,88
|Denizbank
|20,58
|0,00
|7,75
|Denizli Cam
|11,04
|4,05
|-4,17
|Derimod
|11,26
|0,45
|29,87
|Derlüks Deri
|1,98
|0,00
|Desa Deri
|2,30
|0,44
|32,95
|Despec Bilgisayar
|2,97
|3,85
|8,73
|Deva Holding
|6,47
|0,00
|96,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|1,12
|15,38
|Ditaş Doğan
|5,23
|0,58
|2,17
|DO-CO
|546,00
|-0,40
|15,21
|Doğan Burda
|3,32
|2,15
|10,30
|Doğan Holding
|1,43
|0,00
|53,55
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|1,90
|-12,30
|Doğusan
|1,51
|0,00
|-30,24
|Doğuş GMYO
|2,51
|-0,40
|18,96
|Doğuş Otomotiv
|6,57
|-3,24
|51,38
|Döktaş Dökümcülük
|34,44
|1,06
|322,58
|Duran Doğan Basım
|9,65
|0,73
|89,22
|Dyo Boya
|3,62
|0,84
|24,83
|Eczacıbaşı İlaç
|2,66
|0,00
|9,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,84
|0,44
|6,84
|Edip Gayrimenkul
|0,88
|0,00
|14,29
|Ege Endüstri
|479,90
|-1,72
|54,24
|Ege Gübre
|34,32
|-1,83
|65,90
|Ege Profil
|9,19
|0,22
|6,43
|Ege Seramik
|2,99
|-0,33
|0,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|10,71
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|7,69
|40,00
|Egeplast
|5,07
|1,40
|32,03
|Ekiz Kimya
|0,45
|0,00
|36,36
|Emek Elektrik
|1,15
|-1,71
|17,35
|Eminiş Ambalaj
|0,94
|-1,05
|-19,66
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|3,97
|-10,07
|Enerjisa Enerji
|6,08
|-1,14
|29,13
|Enka İnşaat
|5,56
|-0,36
|25,11
|Erbosan
|18,15
|-1,73
|19,37
|Ereğli Demir Çelik
|6,90
|0,88
|13,08
|Ersu Gıda
|1,32
|3,94
|43,48
|Escort Teknoloji
|0,92
|19,48
|21,05
|Etiler Gıda
|3,60
|-6,49
|69,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,30
|7,44
|84,66
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,86
|3,61
|35,44
|Euro Yat. Ort.
|0,87
|2,35
|38,84
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|-0,64
|183,64
|Fenerbahçe Futbol
|9,99
|-1,58
|44,36
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,60
|8,43
|35,34
|F-M İzmit Piston
|17,23
|-0,98
|12,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,22
|-1,23
|109,23
|Ford Otosan
|59,55
|0,85
|25,34
|Formet Çelik Kapı
|6,29
|-0,47
|395,28
|Frigo Pak Gıda
|8,00
|-2,20
|370,59
|Galatasaray Sportif
|1,73
|-2,81
|39,52
|Garanti Bankası
|9,48
|0,21
|19,10
|Garanti Faktoring
|3,19
|0,63
|61,11
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|6,86
|48,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,04
|0,25
|32,31
|Gedik Yatırım Holding
|3,63
|-0,55
|54,47
|Gediz Ambalaj
|5,58
|0,54
|37,97
|Gentaş
|1,44
|2,86
|4,91
|Gersan Elektrik
|2,38
|3,93
|-2,47
|Global Men. Değ.
|0,81
|0,00
|72,34
|Global Yat. Holding
|3,73
|0,54
|24,75
|Good-Year
|2,81
|0,72
|-15,32
|Göltaş Çimento
|12,53
|0,16
|2,33
|Gözde Girişim
|3,20
|0,95
|19,85
|GSD Denizcilik
|1,59
|1,27
|38,26
|GSD Holding
|0,95
|6,74
|18,75
|Gübre Fabrik.
|4,53
|3,66
|53,04
|Güler Yat. Holding
|1,31
|0,00
|22,43
|Güneş Sigorta
|1,50
|0,67
|6,98
|Halk GMYO
|0,95
|1,06
|47,67
|Halk Sigorta
|1,02
|0,99
|15,58
|Hatay Tekstil
|4,00
|2,30
|16,00
|Hedef Girişim
|1,57
|-1,26
|35,34
|Hektaş
|15,72
|-0,63
|69,58
|HUB Girişim
|2,64
|1,93
|40,43
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|2,60
|-15,05
|ICBC Turkey Bank
|3,68
|1,66
|-25,35
|İdealist Danışmanlık
|7,85
|3,56
|-27,31
|İdealist GMYO
|2,65
|3,52
|62,58
|İhlas Ev Aletleri
|1,37
|0,00
|319,44
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|1,14
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|2,25
|0,90
|268,85
|İhlas Holding
|0,50
|0,00
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,60
|1,69
|81,82
|İndeks Bilgisayar
|7,37
|-0,67
|32,35
|Info Yatırım
|4,33
|1,88
|320,39
|İntema
|7,08
|1,43
|18,06
|İpek Doğal Enerji
|5,86
|0,34
|9,12
|İskenderun Demir Çelik
|6,23
|1,63
|32,88
(Sürecek)
Kaynak: AA