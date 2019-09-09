Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
09.09.2019 18:32
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,68
|1,82
|-13,85
|Acıpayam Selüloz
|4,40
|1,15
|37,72
|Adana Çimento (A)
|5,51
|1,10
|15,84
|Adana Çimento (B)
|3,88
|0,26
|20,29
|Adana Çimento (C)
|1,17
|2,63
|-4,96
|Adel Kalemcilik
|12,62
|0,40
|14,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,60
|-13,51
|-31,62
|Afyon Çimento
|4,36
|1,63
|-5,01
|Ak Enerji
|0,59
|7,27
|-6,35
|Akbank
|7,33
|2,66
|24,56
|Akçansa
|5,90
|1,72
|-9,81
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,56
|2,63
|-22,39
|Akfen GMYO
|2,22
|0,45
|34,55
|Akın Tekstil
|9,60
|1,05
|5,90
|Akiş GMYO
|2,57
|4,47
|12,77
|Akmerkez GMYO
|20,20
|-0,10
|30,93
|Aksa
|9,33
|0,86
|40,63
|Aksa Enerji
|2,71
|3,04
|1,12
|Aksigorta
|5,01
|-0,20
|59,58
|Aksu Enerji
|8,35
|-0,48
|8,16
|Alarko Carrıer
|35,60
|0,00
|-9,55
|Alarko GMYO
|44,50
|1,23
|5,39
|Alarko Holding
|4,14
|-2,13
|112,28
|Albaraka Türk
|1,31
|6,50
|7,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,80
|2,72
|18,06
|Alkim Kağıt
|4,03
|2,03
|12,13
|Alkim Kimya
|26,72
|1,14
|24,04
|Altınyağ
|0,45
|2,27
|2,27
|Altınyunus Çeşme
|2,90
|-0,34
|-6,49
|Anadolu Cam
|2,69
|1,51
|4,88
|Anadolu Efes
|23,90
|0,76
|19,06
|Anadolu Grubu Holding
|14,09
|0,64
|39,03
|Anadolu Hayat Emek.
|5,09
|2,00
|-10,62
|Anadolu Isuzu
|8,70
|0,69
|40,78
|Anadolu Sigorta
|4,24
|0,24
|8,01
|Anel Elektrik
|1,82
|1,11
|12,35
|Arçelik
|18,10
|0,95
|14,63
|Arena Bilgisayar
|3,86
|2,66
|-12,47
|Armada Bilgisayar
|9,85
|0,51
|6,03
|Arsan Tekstil
|2,31
|-0,86
|42,59
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|19,32
|0,63
|-19,54
|Aslan Çimento
|32,80
|0,92
|16,48
|Ata GMYO
|3,95
|0,77
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,38
|5,34
|4,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|5,62
|9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,32
|1,53
|25,97
|Avrasya GMYO
|1,24
|-3,88
|40,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|0,00
|24,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.275,20
|0,01
|2,32
|Avrupa Yatırım Holding
|1,89
|-0,53
|-22,22
|Ayen Enerji
|2,36
|4,42
|31,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|10,00
|0,70
|0,56
|Bagfaş
|10,58
|-1,03
|119,50
|Bak Ambalaj
|6,08
|7,80
|29,13
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,82
|8,33
|45,02
|Banvit
|14,49
|-2,69
|34,29
|Baştaş Başkent Çimento
|1,76
|0,57
|-12,87
|Batı Çimento
|2,65
|-0,38
|9,96
|Batısöke Çimento
|1,02
|3,03
|-6,42
|Bera Holding
|2,04
|0,99
|-0,97
|Berkosan Yalıtım
|1,84
|2,22
|1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,89
|15,95
|16,67
|Beyaz Filo
|3,40
|1,19
|24,54
|Beymen Perakende Yat.
|8,12
|0,12
|106,09
|Bilici Yatırım
|2,47
|2,07
|95,32
|Bim Mağazalar
|48,54
|1,25
|13,32
|Birko Mensucat
|0,33
|13,79
|10,00
|Birlik Mensucat
|0,89
|5,95
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|8,49
|2,29
|24,85
|Bolu Çimento
|2,43
|2,53
|-21,30
|Bomonti Elektrik
|2,66
|-3,27
|454,17
|Borusan Mannesmann
|8,84
|3,27
|26,12
|Borusan Yat. Paz.
|33,32
|1,83
|-8,03
|Bosch Fren Sistemleri
|176,00
|1,09
|15,20
|Bossa
|4,36
|2,35
|3,71
|Brisa
|5,78
|2,48
|-8,69
|Burçelik
|3,74
|0,54
|16,51
|Burçelik Vana
|4,45
|-1,77
|200,68
|Bursa Çimento
|4,22
|0,24
|-4,09
|Carrefoursa
|3,52
|3,83
|1,15
|Ceo Event Medya
|6,35
|2,09
|Coca Cola İçecek
|36,36
|-1,09
|22,98
|Cosmos Yat. Holding
|1,01
|-0,98
|4,12
|Credıtwest Faktorıng
|1,53
|3,38
|47,12
|Çelebi
|102,40
|0,69
|75,50
|Çelik Halat
|4,01
|0,25
|-25,78
|Çemaş Döküm
|1,02
|-5,56
|34,21
|Çemtaş
|5,41
|1,31
|-9,29
|Çimbeton
|28,10
|1,01
|-1,75
|Çimentaş
|11,29
|0,44
|-11,10
|Çimsa
|6,85
|2,24
|-9,27
|Çuhadaroğlu Metal
|2,25
|2,27
|26,40
|Dagi Giyim
|1,54
|1,32
|24,19
|Dagi Yatırım Holding
|1,51
|0,67
|49,50
|Dardanel
|1,19
|1,71
|8,18
|Datagate Bilgisayar
|5,76
|1,77
|34,58
|Demısaş Döküm
|2,42
|0,41
|5,33
|Denge Holding
|1,89
|-4,55
|62,93
|Deniz GMYO
|3,31
|0,30
|8,88
|Denizbank
|20,58
|-0,39
|7,75
|Denizli Cam
|10,61
|-3,98
|-7,90
|Derimod
|11,21
|-0,18
|29,30
|Derlüks Deri
|1,98
|1,54
|Desa Deri
|2,29
|0,88
|32,37
|Despec Bilgisayar
|2,86
|0,70
|4,70
|Deva Holding
|6,47
|0,78
|96,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|2,30
|14,10
|Ditaş Doğan
|5,20
|1,17
|1,58
|DO-CO
|548,20
|0,57
|15,67
|Doğan Burda
|3,25
|2,20
|7,97
|Doğan Holding
|1,43
|3,62
|53,55
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,05
|2,94
|-13,93
|Doğusan
|1,51
|3,42
|-30,24
|Doğuş GMYO
|2,52
|2,02
|19,43
|Doğuş Otomotiv
|6,79
|11,31
|56,45
|Döktaş Dökümcülük
|34,08
|0,47
|318,16
|Duran Doğan Basım
|9,58
|5,74
|87,84
|Dyo Boya
|3,59
|2,57
|23,79
|Eczacıbaşı İlaç
|2,66
|0,76
|9,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,81
|-1,02
|6,37
|Edip Gayrimenkul
|0,88
|2,33
|14,29
|Ege Endüstri
|488,30
|0,27
|56,94
|Ege Gübre
|34,96
|2,46
|69,00
|Ege Profil
|9,17
|0,55
|6,20
|Ege Seramik
|3,00
|2,74
|1,31
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|0,00
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|18,18
|30,00
|Egeplast
|5,00
|5,26
|30,21
|Ekiz Kimya
|0,45
|2,27
|36,36
|Emek Elektrik
|1,17
|4,46
|19,39
|Eminiş Ambalaj
|0,95
|-3,06
|-18,80
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|3,28
|-13,50
|Enerjisa Enerji
|6,15
|0,00
|30,62
|Enka İnşaat
|5,58
|-1,59
|25,56
|Erbosan
|18,47
|1,54
|21,48
|Ereğli Demir Çelik
|6,84
|4,11
|12,10
|Ersu Gıda
|1,27
|0,79
|38,04
|Escort Teknoloji
|0,77
|-3,75
|1,32
|Etiler Gıda
|3,85
|13,57
|80,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,21
|1,68
|71,88
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,83
|1,22
|30,72
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|35,65
|Euro Yatırım Holding
|1,57
|1,29
|185,45
|Fenerbahçe Futbol
|10,15
|8,44
|46,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,32
|0,61
|24,81
|F-M İzmit Piston
|17,40
|1,69
|13,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,26
|1,24
|111,83
|Ford Otosan
|59,05
|0,94
|24,29
|Formet Çelik Kapı
|6,32
|0,32
|397,64
|Frigo Pak Gıda
|8,18
|0,62
|381,18
|Galatasaray Sportif
|1,78
|8,54
|43,55
|Garanti Bankası
|9,46
|3,28
|18,84
|Garanti Faktoring
|3,17
|3,59
|60,10
|Garanti Yat. Ort.
|1,02
|-0,97
|39,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,03
|1,51
|31,99
|Gedik Yatırım Holding
|3,65
|-0,82
|55,32
|Gediz Ambalaj
|5,55
|1,65
|37,23
|Gentaş
|1,40
|2,94
|1,99
|Gersan Elektrik
|2,29
|3,15
|-6,16
|Global Men. Değ.
|0,81
|-2,41
|72,34
|Global Yat. Holding
|3,71
|1,37
|24,08
|Good-Year
|2,79
|2,57
|-15,92
|Göltaş Çimento
|12,51
|6,83
|2,17
|Gözde Girişim
|3,17
|2,26
|18,73
|GSD Denizcilik
|1,57
|0,64
|36,52
|GSD Holding
|0,89
|4,71
|11,25
|Gübre Fabrik.
|4,37
|2,82
|47,64
|Güler Yat. Holding
|1,31
|0,00
|22,43
|Güneş Sigorta
|1,49
|3,47
|6,26
|Halk GMYO
|0,94
|3,30
|46,12
|Halk Sigorta
|1,01
|1,00
|14,44
|Hatay Tekstil
|3,91
|0,26
|13,39
|Hedef Girişim
|1,59
|3,25
|37,07
|Hektaş
|15,82
|0,57
|70,66
|HUB Girişim
|2,59
|1,17
|37,77
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|2,67
|-17,20
|ICBC Turkey Bank
|3,62
|1,97
|-26,57
|İdealist Danışmanlık
|7,58
|5,57
|-29,81
|İdealist GMYO
|2,56
|1,59
|57,06
|İhlas Ev Aletleri
|1,37
|1,48
|319,44
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|1,15
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|2,23
|1,36
|265,57
|İhlas Holding
|0,50
|0,00
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,59
|-3,28
|78,79
|İndeks Bilgisayar
|7,42
|2,34
|33,25
|Info Yatırım
|4,25
|1,92
|312,62
|İntema
|6,98
|3,71
|16,40
|İpek Doğal Enerji
|5,84
|-1,52
|8,75
|İskenderun Demir Çelik
|6,13
|0,99
|30,74
(Sürecek)
Kaynak: AA