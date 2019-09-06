06.09.2019 18:40

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 -3,51 -15,38 Acıpayam Selüloz 4,35 1,87 36,16 Adana Çimento (A) 5,45 0,37 14,58 Adana Çimento (B) 3,87 0,78 19,98 Adana Çimento (C) 1,14 -1,72 -7,40 Adel Kalemcilik 12,57 -2,18 14,27 Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -3,65 -20,94 Afyon Çimento 4,29 -0,92 -6,54 Ak Enerji 0,55 -5,17 -12,70 Akbank 7,14 -2,06 21,33 Akçansa 5,80 -1,36 -11,34 Akdenız Güvenlık Hız. 1,52 -1,30 -24,38 Akfen GMYO 2,21 -0,90 33,94 Akın Tekstil 9,50 -1,86 4,80 Akiş GMYO 2,46 1,23 7,94 Akmerkez GMYO 20,22 0,60 31,06 Aksa 9,25 1,54 39,42 Aksa Enerji 2,63 -2,95 -1,87 Aksigorta 5,02 0,80 59,90 Aksu Enerji 8,39 -0,36 8,68 Alarko Carrıer 35,60 -1,33 -9,55 Alarko GMYO 43,96 -0,18 4,11 Alarko Holding 4,23 -0,70 116,89 Albaraka Türk 1,23 -0,81 0,82 Alcatel Lucent Teletaş 6,62 -0,60 14,93 Alkim Kağıt 3,95 0,25 9,90 Alkim Kimya 26,42 -0,15 22,65 Altınyağ 0,44 7,32 0,00 Altınyunus Çeşme 2,91 -1,69 -6,17 Anadolu Cam 2,65 -1,12 3,32 Anadolu Efes 23,72 -0,08 18,17 Anadolu Grubu Holding 14,00 -0,71 38,14 Anadolu Hayat Emek. 4,99 -0,60 -12,37 Anadolu Isuzu 8,64 -1,03 39,81 Anadolu Sigorta 4,23 1,44 7,75 Anel Elektrik 1,80 -0,55 11,11 Arçelik 17,93 3,64 13,55 Arena Bilgisayar 3,76 -1,83 -14,74 Armada Bilgisayar 9,80 -0,51 5,49 Arsan Tekstil 2,33 -0,43 43,83 Artı Yatırım Holding 0,79 0,00 -9,20 Aselsan 19,20 0,37 -20,04 Aslan Çimento 32,50 4,23 15,41 Ata GMYO 3,92 0,26 -2,24 Atakule GMYO 1,31 -2,24 -0,44 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,89 -1,11 3,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,18 0,77 24,07 Avrasya GMYO 1,29 -3,01 46,59 Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 4,69 24,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.275,10 0,01 2,31 Avrupa Yatırım Holding 1,90 0,53 -21,81 Ayen Enerji 2,26 -0,88 25,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 27,24 Aygaz 9,93 -1,19 -0,14 Bagfaş 10,69 2,39 121,78 Bak Ambalaj 5,64 0,71 19,79 Balatacılar Balatacılık 0,32 3,23 -3,03 Bantaş Ambalaj 1,68 3,07 33,86 Banvit 14,89 1,22 38,00 Baştaş Başkent Çimento 1,75 0,00 -13,37 Batı Çimento 2,66 -1,48 10,37 Batısöke Çimento 0,99 -1,00 -9,17 Bera Holding 2,02 3,06 -1,94 Berkosan Yalıtım 1,80 1,12 -0,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,24 0,62 Beyaz Filo 3,36 -6,93 23,08 Beymen Perakende Yat. 8,11 -0,12 105,84 Bilici Yatırım 2,42 -1,22 91,37 Bim Mağazalar 47,94 1,10 11,92 Birko Mensucat 0,29 0,00 -3,33 Birlik Mensucat 0,84 -1,18 -28,21 Bizim Mağazaları 8,30 1,97 22,06 Bolu Çimento 2,37 -0,84 -23,25 Bomonti Elektrik 2,75 -7,09 472,92 Borusan Mannesmann 8,56 0,35 22,12 Borusan Yat. Paz. 32,72 -1,56 -9,68 Bosch Fren Sistemleri 174,10 -1,25 13,96 Bossa 4,26 -0,47 1,33 Brisa 5,64 0,18 -10,90 Burçelik 3,72 -0,80 15,89 Burçelik Vana 4,53 -2,16 206,08 Bursa Çimento 4,21 0,00 -4,32 Carrefoursa 3,39 -3,42 -2,59 Ceo Event Medya 6,22 -0,16 Coca Cola İçecek 36,76 -2,85 24,33 Cosmos Yat. Holding 1,02 -0,97 5,15 Credıtwest Faktorıng 1,48 0,68 42,31 Çelebi 101,70 0,79 74,30 Çelik Halat 4,00 -1,72 -25,97 Çemaş Döküm 1,08 4,85 42,11 Çemtaş 5,34 -0,56 -10,46 Çimbeton 27,82 -0,50 -2,73 Çimentaş 11,24 0,27 -11,50 Çimsa 6,70 -0,74 -11,26 Çuhadaroğlu Metal 2,20 -0,45 23,60 Dagi Giyim 1,52 -1,94 22,58 Dagi Yatırım Holding 1,50 -4,46 48,51 Dardanel 1,17 -1,68 6,36 Datagate Bilgisayar 5,66 -2,58 32,24 Demısaş Döküm 2,41 -1,63 4,89 Denge Holding 1,98 4,21 70,69 Deniz GMYO 3,30 0,92 8,55 Denizbank 20,66 8,05 8,17 Denizli Cam 11,05 10,50 -4,08 Derimod 11,23 0,45 29,53 Derlüks Deri 1,95 -0,51 Desa Deri 2,27 -1,30 31,21 Despec Bilgisayar 2,84 -1,39 3,97 Deva Holding 6,42 -1,68 95,14 Diriteks Diriliş Tekstil 0,87 -2,25 11,54 Ditaş Doğan 5,14 -1,34 0,41 DO-CO 545,10 0,94 15,02 Doğan Burda 3,18 2,58 5,65 Doğan Holding 1,38 -0,72 48,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 0,00 -16,39 Doğusan 1,46 -5,19 -32,55 Doğuş GMYO 2,47 -1,98 17,06 Doğuş Otomotiv 6,10 2,35 40,55 Döktaş Dökümcülük 33,92 0,59 316,20 Duran Doğan Basım 9,06 2,03 77,65 Dyo Boya 3,50 -0,85 20,69 Eczacıbaşı İlaç 2,64 -2,94 8,84 Eczacıbaşı Yatırım 6,88 -1,57 7,46 Edip Gayrimenkul 0,86 0,00 11,69 Ege Endüstri 487,00 -0,81 56,52 Ege Gübre 34,12 -0,93 64,94 Ege Profil 9,12 -0,22 5,62 Ege Seramik 2,92 -2,01 -1,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 3,70 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 4,75 -4,43 23,70 Ekiz Kimya 0,44 -6,38 33,33 Emek Elektrik 1,12 -0,88 14,29 Eminiş Ambalaj 0,98 2,08 -16,24 Emlak Konut GMYO 1,22 -1,61 -16,25 Enerjisa Enerji 6,15 1,32 30,62 Enka İnşaat 5,67 -0,70 27,58 Erbosan 18,19 -2,41 19,64 Ereğli Demir Çelik 6,57 -1,05 7,67 Ersu Gıda 1,26 -0,79 36,96 Escort Teknoloji 0,80 8,11 5,26 Etiler Gıda 3,39 -1,17 59,15 Euro Kapital Yat. Ort. 1,19 -1,65 69,04 Euro Trend Yat. Ort. 0,82 -1,20 29,14 Euro Yat. Ort. 0,85 0,00 35,65 Euro Yatırım Holding 1,55 -2,52 181,82 Fenerbahçe Futbol 9,36 1,19 35,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,30 -5,71 24,06 F-M İzmit Piston 17,11 2,39 11,31 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,22 -0,62 109,23 Ford Otosan 58,50 -1,18 23,13 Formet Çelik Kapı 6,30 -0,63 396,06 Frigo Pak Gıda 8,13 2,26 378,24 Galatasaray Sportif 1,64 3,14 32,26 Garanti Bankası 9,16 -2,66 15,08 Garanti Faktoring 3,06 0,66 54,55 Garanti Yat. Ort. 1,03 17,05 40,64 Gedik Y. Men. Değ. 3,97 -0,75 30,02 Gedik Yatırım Holding 3,68 0,27 56,60 Gediz Ambalaj 5,46 -1,44 35,00 Gentaş 1,36 -2,16 -0,92 Gersan Elektrik 2,22 -3,90 -9,03 Global Men. Değ. 0,83 2,47 76,60 Global Yat. Holding 3,66 -4,19 22,41 Good-Year 2,72 -2,86 -18,03 Göltaş Çimento 11,71 0,34 -4,37 Gözde Girişim 3,10 0,32 16,10 GSD Denizcilik 1,56 -1,27 35,65 GSD Holding 0,85 -1,16 6,25 Gübre Fabrik. 4,25 0,71 43,58 Güler Yat. Holding 1,31 -0,76 22,43 Güneş Sigorta 1,44 -3,36 2,70 Halk GMYO 0,91 -2,15 41,46 Halk Sigorta 1,00 1,01 13,31 Hatay Tekstil 3,90 -0,76 13,10 Hedef Girişim 1,54 0,65 32,76 Hektaş 15,73 -1,56 69,69 HUB Girişim 2,56 -0,39 36,17 Hürriyet Gzt. 0,75 -1,32 -19,35 ICBC Turkey Bank 3,55 -1,93 -27,99 İdealist Danışmanlık 7,18 0,14 -33,52 İdealist GMYO 2,52 -2,33 54,60 İhlas Ev Aletleri 1,35 -0,74 313,32 İhlas Gayrimenkul 0,87 -2,25 -7,40 İhlas Gazetecilik 2,20 -0,90 260,66 İhlas Holding 0,50 0,00 56,25 İhlas Yayın Holding 0,61 0,00 84,85 İndeks Bilgisayar 7,25 -3,46 30,19 Info Yatırım 4,17 1,96 304,85 İntema 6,73 -0,44 12,23 İpek Doğal Enerji 5,93 -1,33 10,43 İskenderun Demir Çelik 6,07 -1,14 29,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA